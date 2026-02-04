Medicul, care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe și suspendat din funcție, și-a reînceput activitatea în decembrie

14:30

Astăzi, 3 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate trei rapoarte întocmite de Comisia de evaluare externă. La fel, pe ordinea de zi este sesizarea Parlamentului și Guvernului cu privire la necesitatea consolidării legislației contravenționale și penale cu privire la siguranța și securitatea judecătorului. UPDATE 14:24 La ședință a...