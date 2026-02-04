Poleiul a dus la ruperea conductorilor pe unele linii electrice. Șase localități au fost deconectate parțial. Specialiștii intervin la fața locului, declară ministrul Energiei
Ziarul de Garda, 4 februarie 2026 20:30
Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a făcut referire la informaţiile operatorilor sistemului de distribuţie a energiei electrice, conform cărora, la ora 18 erau deconectate parţial 6 localităţi cu un total de 2414 consumatori. Este vorba...
• • •
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:10
Citiți joi în ZdG: Prima sentință în dosarul „Metalferos”. Cazul Nicolae Pelin: de la spălare de bani la evaziune fiscală și eliberare de pedeapsă și Șase tineri decedați într-un accident rutier și patru ani de luptă pentru dreptate # Ziarul de Garda
ZdG dezvăluie, într-o nouă ediție a ziarului tipărit, detalii din prima sentință din dosarul „Metalferos”, pronunțată pe numele lui Nicolae Pelin într-un anonimat total, în vara anului 2025, de Judecătoria Chișinău. La rubrica Anchetă, aflați cum a ajuns inculpatul să fie eliberat de pedeapsă și detalii despre persoanele menționate de martorii audiați în instanță ca...
20:00
Poliția: în nordul țării carosabilul este acoperit cu polei, ceea ce generează riscuri majore pentru siguranța circulației rutiere # Ziarul de Garda
Poliția a informat că, în nordul țării, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, carosabilul este acoperit cu polei, ceea ce generează riscuri majore pentru siguranța circulației rutiere. „Pe traseul în direcția Gordinești-Edineț se circulǎ cu dificultate. Fiți prudenți”, a scris Poliția. În raionul Edineț, satul Gordinești, din cauza poleiului format pe partea carosabilă, circulația mijloacelor de...
Acum 2 ore
19:30
Demisia membrului internațional Pierangelo Padova nu afectează evaluarea procurorilor în derulare, declară Comisia de evaluare. Motivul demisiei: constrângeri administrative în Italia # Ziarul de Garda
După ce membrul Comisiei de evaluare a procurorilor, Pierangelo Padova, și-a anunțat demisia din funcție, Comisia a precizat că motivul deciziei a fost determinat „exclusiv de constrângeri administrative din țara sa de origine, Italia”. La fel, Comisia de evaluare a procurorilor a scris că demisia membrului „nu afectează procedurile de evaluare în derulare” și că...
Acum 4 ore
18:50
„Acest lucru ne transformă într-o țintă legală a Rusiei”. Mesajul alarmist al deputatului Vasile Costiuc și reacția autorităților cu privire la „fabrica de armament” # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 februarie, pe pagina partidului parlamentar „Democrația Acasă” a fost publicat un video în care liderul partidului, deputatul Vasile Costiuc, a lansat mai multe declarații. Printre altele, el a afirmat că „ceea ce face astăzi guvernarea transformă statul R. Moldova și cetățenii săi într-o țintă legală a Rusiei, prin permiterea creării unei fabrici de...
18:10
Raportul SUA despre „cenzura UE” și implicarea în alegerile din R. Moldova: „Un text politic legat de disputa dintre UE și marile platforme tehnologice” # Ziarul de Garda
R. Moldova a fost menționată într-un raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților SUA, intitulat „Amenințarea Cenzurii străine: Campania Europei de cenzură a internetului global”. Potrivit descrierii raportului, acesta ar demonstra „modul în care Comisia Europeană a făcut presiuni în mod regulat asupra platformelor înaintea alegerilor naționale din statele membre ale UE pentru a dezavantaja...
17:20
Mai puține firme vor fi obligate să plătească TVA: plafonul ar putea să fie ridicat până la 3,2 milioane de lei # Ziarul de Garda
Plafonul de înregistrare TVA ar urma să fie majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost examinat astăzi, 4 februarie, de Comisia pentru economie, buget și finanțe și va fi propus Parlamentului spre examinare, se arată într-un comunicat de presă emis de Parlament. Astfel, dacă inițiativa legislativă va fi aprobată, va fi majorat plafonul...
17:20
Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor și-a prezentat demisia. „A devenit clar că procedurile birocratice naționale nu pot fi finalizate în termenul necesar” # Ziarul de Garda
Membrul Comisiei de evaluare a procurorilor, Pierangelo Padova, și-a depus cererea de demisie. Acesta a fost numit în funcție în iulie 2025. Padova a indicat în cererea de demisie că „au apărut obstacole insurmontabile (de nedepășit, n. red.) în legătură cu procesul de conformitate necesar. În special, a devenit clar că procedurile birocratice naționale nu...
17:10
ANSA: Anumite rase de câini considerate periculoase nu vor mai putea fi crescute în R. Moldova # Ziarul de Garda
Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în R. Moldova, se arată în noile reglementări din Legea privind protecția animalelor de companie, anunță miercuri, 4 februarie, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027. „Republica Moldova face încă un pas decisiv spre alinierea la standardele...
17:00
LIVE TEXT/ Autoritățile din Franța vor furniza Ucrainei 150 de generatoare pe parcursul lunii februarie și o asistență financiară de 71 de milioane de euro. Război în Ucraina, ziua 1442 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Autoritățile din Franța vor livra Ucrainei 150 de generatoare pe parcursul lunii februarie, precum și o asistență financiară de 71 de milioane de euro pe tot parcursul anului 2026. O declarație în acest sens a fost făcută de ministrul ucrainean al Energiei, Denîs Șmîhal. Oficialul ucrainean a avut o întrevedere cu ministrul-delegat pentru...
Acum 6 ore
16:50
Instituțiile din subordinea Ministerului Mediului vor fi reformate. Va fi creată o instituție separată care va administra ariile naturale protejate # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat miercuri, 4 februarie, avizul la Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul mediului, care prevăd reformarea instituțiilor din subordinea Ministerului Mediului. Astfel, patru instituții de mediu vor trece prin anumite schimbări. Potrivit Ministerului Mediului, documentul va crea un cadru normativ coerent și clar, care va permite reformarea Instituțiilor din...
16:50
Cum a fost eliberat din arest Vladimir Andronachi. Explicațiile procurorului de caz, acuzat că ar fi întârziat depunerea demersului # Ziarul de Garda
Vladimir Andronachi, unul dintre apropiații lui Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat din arest la sfârșitul lunii ianuarie, fapt devenit cunoscut opiniei publice la începutul lunii februarie, după ce Curtea de Apel Centru a emis un comunicat în care procurorul Nicolae Busuioc, cel care instrumentează dosarul Andronachi, era acuzat că a înaintat un demers de prelungire...
16:40
„Lansez un apel urgent”. Papa Leon îndeamnă Rusia și SUA să reînnoiască ultimul tratat privind armamentul nuclear # Ziarul de Garda
Papa Leon a îndemnat miercuri, 4 februarie, liderii din Rusia și Statele Unite să reînnoiască ultimul lor tratat privind controlul armelor nucleare, New START, care limitează numărul armelor nucleare strategice desfășurate de fiecare țară, scrie Reuters. Leon, primul Suveran Pontif născut în Statele Unite, a declarat în cadrul audienței sale săptămânale de la Vatican că...
16:30
A doua rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia: Kremlinul afirmă că va continua „operațiunea militară specială” în Ucraina până când Kievul îi va accepta condițiile # Ziarul de Garda
A doua rundă de discuții trilaterale de la Abu Dhabi dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite pentru a pune capăt războiului Moscovei a început pe 4 februarie, a declarat negociatorul ucrainean Rustem Umerov, scrie presa ucraineană. Oficialii s-au reunit în Emiratele Arabe Unite pentru două zile de discuții, la doar o zi după ce Rusia a lansat...
16:10
IMM-urile vor fi sprijinite să ajungă pe piețele externe prin „Bridge Export”, anunță MDED # Ziarul de Garda
Guvernul anunță că a lansat programul „Bridge Export”, menit să ajute companiile moldovenești, în special întreprinderile mici și mijlocii, să ajungă mai ușor pe piețele externe. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) scrie că prin acest program, întreprinderile din R. Moldova vor putea participa la târguri internaționale, expoziții, misiuni economice și alte evenimente de afaceri...
16:00
LIVE TEXT/ Morți și răniți în urma atacurilor rusești la Zaporijjea și Drujkivka: „Toți vor răspunde”. Război în Ucraina, ziua 1442 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:51 Un atac cu drone rusești asupra orașului Zaporijjea, pe 3 februarie, a ucis doi tineri de 18 ani și a rănit cel puțin alte 20 de persoane, inclusiv patru copii. Incidentul a avut loc în jurul orei 18:00, provocând avarii unui bloc de locuințe cu mai multe etaje, unor magazine și mai multor...
15:50
Medicul, care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe și suspendat din funcție, și-a reînceput activitatea în decembrie # Ziarul de Garda
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și-a reînceput activitatea pe data de 26 decembrie 2025, după ce pe 28 noiembrie a fost suspendat din funcție, au declarat pentru Ziarul de...
15:40
15:20
Generatoare, echipamente medicale, produse alimentare și bunuri de primă necesitate – R. Moldova va acorda asistență umanitară Ucrainei # Ziarul de Garda
Guvernul anunță că va acorda asistență umanitară Ucrainei, în contextul atacurilor constante asupra infrastructurii critice, condițiilor meteorologice nefavorabile, dar și în semn de „solidaritate și recunoștință pentru apărarea întregului continent european împotriva agresiunii Federației Ruse de aproape 4 ani”, potrivit unui comunicat al Guvernului. Loturile de asistență umanitară includ mai multe bunuri materiale din domeniul...
15:10
VIDEO/ Mai mulți martori ai acuzării în dosarul „Kuliok”, printre care Lilian Carp și Dumitru Diacov, audiați în instanță. Replici aprinse între deputatul PAS și avocații lui Dodon: „Va fi cu un hoț mai puțin” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au reluat cercetarea probelor în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al R. Moldova Igor Dodon, actual deputat. În cadrul ședinței de judecată din 4 februarie, care s-a desfășurat în absența inculpatului, au fost audiați mai mulți martori ai acuzării, printre care deputatul PAS Lilian Carp și...
Acum 8 ore
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil începând cu miercuri, 4 februarie, de la ora 19:00 și până vineri, 6 februarie, ora 20:00. „Temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor determina formarea poleiului și ghețușului”, potrivit SHS. În perioada 4–5 februarie,...
14:30
Zona de Securitate: Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate în urma unor alarme false cu bombă # Ziarul de Garda
În cursul dimineții, la Tiraspol, Tighina/Bender și Slobozia a avut loc evacuarea în masă a elevilor și cadrelor didactice. Informația a fost comunicată de utilizatori ai rețelelor sociale și de sursele din regiune a redacției Zona de Securitate. „Motivul l-au constituit mesaje anonime privind presupuse minări. Lecțiile au fost întrerupte înainte de termen, copiii au...
14:10
A fost pornită o anchetă de serviciu pe cazul directoarei din Cahul, care i-a permis lui „Dima White” să intre în instituția de învățământ pe care o conduce. Dan Perciun: „Mă aștept să existe o sancțiune aplicabilă” # Ziarul de Garda
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, anunță că direcția de învățământ din Cahul a pornit o anchetă de serviciu pe cazul directoarei care i-a permis vlogger-ului „Dima White” să intre într-o instituție de învățământ din raionul Cahul, în timpul lecției, unde a mers pentru a oferi un telefon gratis unui elev. Declarațiile ministrului au fost...
13:20
Notele reintroduse în clasa a IV-a, mai mult sprijin pentru elevii cu dizabilități, iar profesorii pot primi până la 15 mii de euro: ce prevăd noile modificări ale Codului educației # Ziarul de Garda
Proiectul de modificare a Codului Educațional a fost aprobat miercuri, 4 februarie, în ședința Guvernului. Potrivit unui comunicat, în urma actualizărilor, va crește sprijinul pentru elevii cu dizabilități, copiii reveniți din diasporă, mai mulți tineri specialiști vor primi ajutor, accesul elevilor la o școală de calitate va fi îmbunătățit, iar cadrele didactice vor fi sprijinite...
13:10
Acum 12 ore
12:30
DOC/ Guvernul inițiază reorganizarea Căii Ferate din Moldova. Procesul va fi coordonat de APP # Ziarul de Garda
A fost inițiată reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. Potrivit unui comunicat al Agenției Proprietății Publice (APP), măsura face parte din reforma sectorului feroviar și prevede separarea administrării infrastructurii de activitatea de transport. APP va...
12:20
Indemnizații unice pentru tinerii specialiști din domeniul culturii care se vor angaja în instituțiile din municipiul Chișinău în care fondatorul este Ministerul Culturii # Ziarul de Garda
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de nivelul instituției absolvite, a anunțat miercuri, 4 februarie, Ministerului Culturii. Până acum, de această plată beneficiau doar cei repartizați în...
12:10
LIVE TEXT/ Armata lui Putin a lansat un atac cu drone asupra regiunii Odesa: cinci persoane rănite și două grădinițe avariate. Război în Ucraina, ziua 1442 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:07 Armata rusă a lansat un atac cu drone asupra regiunii Odesa. Șeful Administrației militare a orașului Odesa, Serhii Lisak, a precizat că cinci persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești. „Patru persoane au primit ajutor la fața locului. Una s-a adresat medicilor. Starea tuturor persoanelor afectate este satisfăcătoare”, a scris Lisak într-o...
12:00
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama # Ziarul de Garda
Maib a fost desemnată de publicația internațională EMEA Finance drept câștigătoarea premiului pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama, o recunoaștere care confirmă capacitatea băncii de a dezvolta soluții relevante pentru clienți și aliniate celor mai bune practici regionale. Distincția reconfirmă poziția maib...
11:50
VIDEO/ Guvernul se convoacă în ședință. Absorbția universității din Cahul de către UTM, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se convoacă miercuri, 4 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse 20 de subiecte, printre care proiectul de hotărâre cu privire la reorganizarea Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei prin fuziunea (absorbția) Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și instituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu...
11:50
Laptele praf NAN 1 OPTIPRO este rechemat de la consumatori, din cauza „unei probleme de neconformitate a unui ingredient de la un furnizor extern” # Ziarul de Garda
Ca măsură de precauție, Nestlé România adaugă încă un lot pe lista loturilor de formulă de lapte praf NAN 1 OPTIPRO 800g. Situație este cauzată de o problemă de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în rețeta acestui lot, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). ANSA îndeamnă persoanele...
11:50
Ministerul Energiei (ME) are un nou secretar de stat, iar Comisia de Certificare de pe lângă Agenția Servicii Publice (ASP) are o nouă membră – Mariana Hîncu. Hotărârile în acest sens au fost aprobate în cadrul ședinței Guvernului din 4 februarie. Vitalia Mîța își va începe activitatea la ME pe 5 februarie. Potrivit instituției, acesta...
11:30
Adrian Tăbîrță a fost reales președintele Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Detalii despre averea avocatului # Ziarul de Garda
Avocatul Adrian Tăbîrță a fost reales președinte al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, a anunțat miercuri, 4 februarie, Uniunea Avocaților din R. Moldova. Potrivit unui comunicat, în perioada 19 – 21 ianuarie 2026, Congresul ordinar al avocaților a ales 6 membri ai Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, iar alți 5 membri...
11:20
DOC/ Integrarea Universității din Cahul în UTM, decisă de Guvern. Explicațiile ministrului Educației: „Înțeleg că această hotărâre nu este susținută unanim. În timp vom demonstra că obiectivele vor fi realizate” # Ziarul de Garda
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul va fi absorbită în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM), urmând să fie instituit Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Proiectul de hotărâre, criticat anterior de mediul academic, a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului de miercuri, 4 februarie. În cadrul ședinței, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun,...
10:40
DOC/ Noul tarif la gazele naturale, în vigoare. Hotărârea ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova # Ziarul de Garda
Consumatorii casnici vor achita 14,42 lei pentru fiecare metru cub de gaze naturale, cu TVA. Noul tarif la gazele naturale a intrat în vigoare. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a fost publicată miercuri, 4 februarie, în Monitorul Oficial al R. Moldova. Tariful stabilit de ANRE este mai mic decât cel propus de...
10:30
10:20
Un instructor auto, condamnat pentru trafic de influență: a cerut 1000 de euro pentru un permis de conducere # Ziarul de Garda
Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență, anunță miercuri, 4 februarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, în decembrie 2022, bărbatul, instructor auto la școala auto din satul Coșnița, a pretins de la un bărbat 1000 de...
09:20
VIDEO/ (in)DEPENDENȚI de Rusia: „Principala amenințare”, cu acces la banii și informațiile noastre # Ziarul de Garda
Majoritatea instituțiilor publice din țară își gestionează finanțele și bazele de date utilizând un software rusesc – 1C. Pe o altă platformă rusească – TrueConf – se desfășoară ședințele de judecată online. Asta deși Rusia este principala amenințare la adresa R. Moldova, conform Strategiei de securitate a țării noastre. De 4 ani, la graniță, Rusia...
09:00
Statele Unite oferă R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Kulminski: „Parteneriatul nostru cu SUA este unul solid” # Ziarul de Garda
Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie, de către ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, într-o postare pe Facebook. Oficialul a menționat că banii vor fi utilizați pentru „securitatea energetică, securitatea cibernetică, reziliență și alte priorități conexe în domeniul securității naționale”. Potrivit ambasadorului, această...
08:40
Armata SUA a doborât marți, 3 februarie, o dronă iraniană care s-a apropiat „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei, a anunțat armata americană. Incidentul a avut loc în timp ce diplomații încercau să aranjeze negocieri nucleare între Iran și Statele Unite, iar președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că, în contextul în care...
08:20
LIVE TEXT/ Starmer și Trump, convorbire telefonică despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1442 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:13 Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a avut o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, pe fondul unei scăderi accentuate a temperaturilor. Conversația a avut loc marți, notează Ukrinform. „Liderii au discutat situația din Ucraina, inclusiv atacurile barbare ale Rusiei asupra țării din cursul nopții....
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Atac cu drone rusești asupra orașului Zaporijjea: 2 persoane au murit și cel puțin 8 au fost rănite, inclusiv copii. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Un atac cu drone rusești asupra orașului Zaporijjea pe 3 februarie a ucis doi tineri de 18 ani și a rănit cel puțin alte opt persoane, inclusiv trei copii, au declarat autoritățile regionale, potrivit Kyiv Independent. Atacul a avut loc în jurul orei 18:00, avariand o clădire rezidențială cu mai multe etaje, magazine...
21:40
ANSA avertizează deținătorii de animale să asigure bunăstarea acestora, în contextul temperaturilor extrem de joase # Ziarul de Garda
În contextul prognozelor meteorologice care anunță o perioadă cu temperaturi extrem de joase, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită deținătorilor de animale o atenție sporită pentru asigurarea sănătății și bunăstării acestora, venind cu o serie de recomandări. „Frigul, umiditatea, gheața și alimentația necorespunzătoare reprezintă factori de risc care pot afecta sever starea fizică a...
21:00
AND a depistat lucrări neconforme pe un drum din raionul Telenești: „Antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor a fost notificat” # Ziarul de Garda
În urma notificărilor recepționate de la participanții la trafic care circulă pe traseul G65, privind apariția unor degradări locale ale carosabilului, un specialist al Administrației Naționale a Drumurilor (AND) s-a deplasat la fața locului pentru verificarea situației din teren, unde a depistat lucrări neconforme, potrivit comunicatului AND. Ulterior constatărilor efectuate, venim cu precizări privind lucrările...
Ieri
20:30
Numărul cazurilor de gripă sezonieră și de infecții respiratorii acute este în creștere la nivel național # Ziarul de Garda
În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, au fost înregistrate 5735 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 3% față de săptămâna precedentă, potrivit monitorizării Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). În perioada menționată, au fost înregistrate 432 de cazuri de gripă sezonieră, cu 23%...
20:00
LIVE TEXT/ Șmîhal i-a arătat lui Mark Rutte consecințele atacului rusesc asupra uneia dintre centralele electrice din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:00 Ministrul Energiei al Ucrainei, Denîs Șmîhal, împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, au vizitat una dintre centralele de cogenerare din Kiev, care a fost atacată de Rusia peste noapte. Potrivit Ukrinform, Șmîhal a declarat acest lucru pe Telegram. „I-am arătat domnului Rutte consecințele oribile ale acestui atac. Armata rusă a efectuat...
19:40
Reluarea dialogului cu Putin este „în curs de pregătire”, declară președintele francez Emmanuel Macron # Ziarul de Garda
Emmanuel Macron a afirmat marți, 3 februarie, că reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin este „în curs de pregătire”, afirmând în același timp că Moscova nu arată „o voință reală” de a negocia pacea în Ucraina, relatează AFP, citat de Agerpres. Întrebat despre acest subiect cu prilejul unei deplasări în departamentul Haute-Saone, președintele francez...
19:00
Oficialul slovac care a comunicat cu Jeffrey Epstein, inclusiv despre femeile din R. Moldova, comentează mesajele: „Faptul că cineva comunică cu un prădător sexual nu îl face un prădător sexual” # Ziarul de Garda
Miroslav Lajčák a comunicat cu Jeffrey Epstein când acesta era ministru de externe în Slovacia. Unele din discuțiile celor doi au vizat și femeile din R. Moldova. Consilierul pe probleme de securitate națională al premierului slovac Robert Fico a demisionat pe 31 ianuarie din cauza mesajelor sale adresate infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein. În cadrul...
18:30
Experiența Estoniei, Letoniei și Lituaniei și beneficiile aderării la UE, discutate de Maia Sandu și președinții parlamentelor țărilor baltice # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a avut marți, 3 februarie, o întrevedere cu președintele Riigikogu al R. Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei R. Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului R. Lituania, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii legislativelor din cele trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în R. Moldova, fapt care...
18:20
Situația drepturilor persoanelor LGBTQI în R. Moldova în 2025: între „discursul de ură în contextul electoral” și „disponibilitatea instituțiilor de a interveni fără prejudecăți” # Ziarul de Garda
Centrul de Informații GENDERDOC-M a lansat marți, 3 februarie, Raportul pentru anul 2025 privind situația drepturilor persoanelor LGBTQI în R. Moldova. Documentul oferă o analiză a contextului social, politic și electoral din R. Moldova în 2025, marcat de polarizare, dezinformare și creșterea discursului de ură, potrivit centrului. Raportul arată că, în pofida existenței unui cadru...
