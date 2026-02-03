Raport: persoanele LGBTQ+ rămân discriminate în Moldova. Dodon și Ceban, lideri ai discursului de ură în 2025

14:50

Lucrările de reabilitare a străzii 31 August 1989 din Chișinău urmează să înceapă în curând, la aproape trei ani de la descoperirea caldarâmului vechi de peste 150 de ani. Anunțul a fost făcut de primarul general al capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței Primăriei Chișinău din 2 februarie. Acesta a adăugat că lucrările ar putea […] The post După aproape trei ani de blocaje, Ceban anunță că strada 31 August 1989 intră în reparație. Care sunt costurile appeared first on NewsMaker.