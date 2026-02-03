Raport: persoanele LGBTQ+ rămân discriminate în Moldova. Dodon și Ceban, lideri ai discursului de ură în 2025
NewsMaker, 3 februarie 2026 16:40
Persoanele LGBTQ+ din Republica Moldova continuă să se confrunte cu discriminare, violență și excluziune socială, iar acceptarea lor în societate rămâne fragilă. Situația este și mai dificilă în regiunea transnistreană, unde drepturile acestor persoane sunt „extrem de vulnerabile" și „insuficient documentate", în lipsa unor mecanisme de protecție și de intervenție a autorităților constituționale. Concluziile se […]
• • •
Acum 30 minute
16:40
Partidul lui Ghimpu critică discursul anti-unire promovat de Dodon: „Nu are decât să-și facă valiza pentru Tambov” # NewsMaker
Partidul Liberal (PL) a publicat pe 3 februarie o declarație în care critică retorica anti-unire cu România promovată de președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon. Formațiunea, care pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România, îl acuză pe politician că „falsifică" istoria și susține că discursul lui urmărește să prezinte forțele pro-ruse drept […]
16:40
Acum o oră
16:00
(FOTO) Parfum cu substanțe interzise, produs în Moldova? Ce trebuie să știe cumpărătorii # NewsMaker
Două loturi de produse cosmetice au fost găsite cu substanțe interzise. Este vorba de apă de parfum, comercializată în Republica Moldova sub denumirea „Adora Entourage". Informația a fost comunicată pe 3 februarie de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care a anunțat că a dispus retragerea celor două loturi de pe piață pentru distrugere. Reprezentanții […]
Acum 2 ore
15:50
Marian, după ce agenții imobiliari au dat vina pe plafonul cash de €60 mii pentru scăderea vânzărilor: „Vor să mențină prețurile exagerate” # NewsMaker
Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, a venit cu clarificări după ce Uniunea Agențiilor Imobiliare a cerut Parlamentului să intervină, în contextul scăderii istorice a vânzărilor de apartamente în 2025 cu peste 60%, atribuind declinul plafonului cash de maxim 60.000 de euro. Deputatul a subliniat că scăderea pieței nu se explică doar […]
15:30
(VIDEO) Dodon îi pune condiții lui Ceban?/ Andronachi va fugi în Transnistria?/ S-a aflat cauza blackoutului # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— ANRE a aprobat: moldovenii vor plăti mai puțin pentru gaz— Ministrul Energiei: pana de curent din 31 ianuarie, o reacție de protecție— De ce nu este gata linia Vulcănești – Chișinău? Răspunsul lui Junghietu— Moldova, pe locul 71 în topul țărilor privind […]
15:20
Ancheta privind munițiile de la vama cu România bate pasul pe loc? Carp: „Domnul Vrabie trebuie să fie întrebat despre demisii” # NewsMaker
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, insistă pe demisiile anunțate după depistarea, în noiembrie 2025, a unui camion cu muniții la vama Leușeni–Albița. La mai bine de două luni de la incident, parlamentarul a declarat pentru NewsMaker, înaintea ședinței Parlamentului din 3 februarie, că ancheta este încă în derulare. […]
15:10
La sesiunea de bacalaureat din 2026 va fi redus numărul de itemi la mai multe probe. Anunțul a fost făcut pe 3 februarie de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), Lilia Ivanov, în timpul unei conferințe de presă, în cadrul căreia au fost prezentate și alte reguli noi ce vor fi aplicate începând […]
15:10
Asociația „Forța Fermierilor” cere demisia ministrei Agriculturii: сe nemulțumiri au invocat # NewsMaker
Asociația „Forța Fermierilor" critică proiectul Programului Strategic al Politicii Agricole pentru 2026-2030, care a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și se află în proces de consultări publice. Organizația acuză că consultările ar fi mimate, întrucât au fost acordate doar 5 zile pentru a veni cu propuneri asupra documentului, și susține că alocările […]
Acum 4 ore
14:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins discuțiile apărute în spațiul public privind o posibilă demisie a Guvernului condus de Alexandru Munteanu în următoarele luni. Oficialul a declarat că astfel de speculații sunt fără temei și că unii au „spațiu pentru invenții". „Oamenii sunt prea odihniți, se vede că au ieșit din vacanță și au multă […]
13:40
PAS admite: există riscul ca Andronachi să fugă în Transnistria, după ce a fost lăsat în libertate # NewsMaker
Lilian Carp, deputat PAS și președinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, consideră că există riscul ca ex-deputatul PDM, Vladimir Andronachi, care este învinuit de spălare de bani și recent a fost eliberat din arest, sub control judiciar, ar putea fugi în regiunea transnistreană. Pe de altă parte, președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune […]
13:40
„Am văzut apelul”: Reacția lui Grosu, după ce Ceban s-a plâns că nu i se răspunde la telefon la 5 dimineața # NewsMaker
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat declarațiile primarului general al capitalei, Ion Ceban, care s-a plâns că, într-o dimineață cu polei și ghețuș, a încercat fără succes să contacteze autoritățile încă de la ora 5 dimineața. Liderul PAS susține că, în astfel de situații, primarul ar fi trebuit să se concentreze pe coordonarea intervențiilor la […]
13:20
Gazul la 14,42 lei: cât timp vor plăti moldovenii acest tarif și de ce nu este mai mic? Răspunsul ANRE # NewsMaker
Legea cu privire la gazele naturale prevede că tarifele se aprobă pe durata unui an. Atunci când există motive obiective care determină variația venitului anual reglementat cu ±1%, furnizorul și agenția urmează să intervină. Declarațiile au fost făcute pe 3 februarie de Constantin Borosan, director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în […]
13:00
(VIDEO) „Dorința este mai puternică decât frica”. Cum lacul înghețat de la Valea Morilor a devenit un loc de atracție pentru oameni # NewsMaker
Gerurile au transformat lacul Valea Morilor din Chișinău într-un loc de recreere frecventat de zeci de oameni. În pofida avertismentelor salvatorilor, locuitorii capitalei ies pe gheață pentru plimbări, distracție și fotografii. Oamenii le-au spus jurnaliștilor NewsMaker că dorința de a admira peisajul de iarnă și de a testa rezistența gheții este mai puternică decât frica. […]
Acum 6 ore
12:40
Promiteau locuri de muncă în UE sau vacanțe la preț mic, însă trăgeau oamenii pe sfoară. Cum funcționa „businessul” # NewsMaker
Zece persoane, angajați ai unor companii din Chișinău, au fost condamnați pentru fraude, după ce au prestat servicii pentru care nu dețineau licență timp de un deceniu. Inculpații ofereau victimelor, între altele, servicii privind angajarea în statele Uniunii Europene și pachete turistice la prețuri mai avantajoase. Prejudiciile create victimelor depășesc 9 milioane de lei. Informațiile […]
12:40
Botgros nu renunță la mandatul de deputat? Nu plec, „până mă vor duce cu picioarele în partea cealaltă” # NewsMaker
Deputatul PAS, Nicolae Botgros, respinge zvonurile potrivit cărora ar intenționa să demisioneze din Parlament și susține că își va continua mandatul, afirmând că nu deține nicio altă funcție incompatibilă cu cea de parlamentar. Botgros a declarat pentru TV 8, că este motivat să-și continue activitatea politică și că își dorește să contribuie atât la activitatea […]
12:40
Absolvenții din Republica Moldova vor susține examenele de bacalaureat în condiții noi. Ministerul Educației prezintă, în aceste momente, noile modificări și de când vor fi aplicate. Declarațiile pot fi urmărite în direct pe NewsMaker.
12:30
„Pentru ce merite?”: Dodon a comentat nominalizarea Maiei Sandu la Premiul Nobel pentru Pace # NewsMaker
„Pentru ce merite?" – astfel a comentat liderul socialiștilor, Igor Dodon, propunerea unui deputat norvegian de a o nominaliza pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Fostul șef al statului a declarat pentru NewsMaker că are o „poziție dublă" față de această inițiativă. „Știți, eu am o poziție dublă, vă spun […]
12:20
Până la data de 5 februarie, titularii de licență urmează să depună la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cererile de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei termice. Declarația a fost făcută pe 3 februarie de Constantin Borosan, director al Consiliului de administrație al ANRE, după ce, în timpul unei conferințe de presă, […]
11:50
Iute Group, un grup de banking digital activ în Europa de Sud-Est, a înființat o nouă subsidiară, Iute Affinity, specializată în soluții de asigurare și management operațional. Scopul este de a face din protecție un element central al ecosistemului de banking digital pe care Iute îl oferă clienților zilnic. Alma Ribanovic a fost numită numită […]
11:30
„În sală erau fostul, actualul și viitorul președinte al Moldovei”. Usatîi, despre reacția sa la discursul Maiei Sandu la APCE # NewsMaker
Liderul Partidului „Nostru", Renato Usatîi, a explicat de ce s-a ridicat în picioare și aplaudat discursul președintei Maia Sandu în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Politicianul a subliniat că, deși nu este de acord cu „multe dintre ideile exprimate" de șefa statului, a făcut acest gest conform etichetei și educației primite acasă, care […]
11:20
Oficial: SEO devine „meserie cu acte în regulă”. Ce înseamnă noua codificare în Clasificatorul Ocupațiilor pentru mediul de afaceri # NewsMaker
Sectorul serviciilor digitale din Republica Moldova marchează o victorie simbolică, dar și practică, în anul 2026. Meseria de Specialist SEO a ieșit din zona „gri" a nomenclatoarelor, primind codul oficial 251316. Decizia autorităților de a actualiza Clasificatorul Ocupațiilor vine ca răspuns la o realitate economică evidentă: optimizarea pentru motoarele de căutare a devenit o necesitate […]
11:10
Dodon cere 10 zile pauză de negocieri pentru bugetul capitalei. Ceban: „Am avut o întrevedere cu reprezentantul PSRM” # NewsMaker
Socialiștii propun o pauză de zece zile în negocierile privind bugetul municipiului Chișinău. În acest timp, primarul general, Ion Ceban, și echipa sa ar urma să decidă dacă acceptă propunerea PSRM de a aloca bani din bugetul orașului pentru compensații destinate chișinăuienilor. Declarațiile au fost făcute de liderul PSRM, Igor Dodon, la Primăria Chișinău. La […]
11:00
Compania de Proprietate Intelectuală INTELSTART a dat startul, pe data de 02 februarie 2026, celei de-a 11-a ediții a Concursului Notorium Brand Awards, o platformă consacrată de recunoaștere a celor mai apreciate și influente branduri din Republica Moldova. Ajuns la 11 ani de desfășurare, concursul NOTORIUM își reconfirmă rolul de reper pentru mediul de afaceri […]
Acum 8 ore
10:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noi tarife la gaz. Consumatorii casnici vor achita 13,35 lei fără TVA pentru fiecare metru cub de gaze naturale, respectiv 14,42 lei cu TVA inclus. Decizia a fost luată pe 3 februarie. Menționăm că Energocom a propus un tarif de 15,26 lei cu TVA pentru un […]
10:30
De ce linia Vulcănești-Chișinău nu este încă funcțională, în pofida prognozelor? Explicația ministrului Energiei # NewsMaker
După avaria de peste trei ore din 31 ianuarie, care a afectat aproximativ 60–70% din teritoriul Republicii Moldova și a reaprins criticile privind vulnerabilitatea sistemului energetic, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu explicații privind nefinalizarea Liniei electrice Vulcănești–Chișinău. Oficialul a declarat că termenele anunțate anterior s-au bazat pe datele disponibile la acel moment, însă […]
10:20
În capitală a fost afectată circulația mai multor troleibuze. Imagini în acest sens au fost transmise în adresa NewsMaker de pe strada Alecu Russo. Potrivit întreprinderii „Regia Transport Electric Chișinău" (RTEC), la intersecția străzii Kiev cu strada Alecu Russo s-a produs un deranjament la rețeaua de contact. Între timp, circulația a fost restabilită, însă se înregistrează întârzieri […]
10:10
„Furtul miliardului” a început în 2009, iar BNM a reacționat prea târziu. Ce mărturii au depus Lupu și Creangă în apărarea lui Plahotniuc # NewsMaker
Miniștrii din partidele „Alianței pentru Integrare Europeană" nu au fost „simpli executanți" și nu au acționat la indicații din umbră ale liderilor altor formațiuni politice, iar „furtul miliardului" nu a fost un episod izolat din 2014, ci un proces declanșat încă din 2009. Declarațiile au fost făcute pe 2 februarie de doi martori, în cadrul […]
10:00
„Țintele au fost exclusiv civile”. Ucraina susține că Rusia a atacat, din nou, blocurile de locuințe și termocentralele # NewsMaker
Autoritățile ucrainene au raportat un atac masiv al rușilor în noaptea precedentă. La Kiev, trei persoane au fost rănite. Dacă până recent aproximativ 80 de clădiri erau fără căldură, în prezent sunt fără încălzire 1 170 de blocuri de locuințe. La Harkov au fost raportate doi răniți, iar în total, în ultimele 24 de ore, […]
Acum 12 ore
08:40
„Căldură pentru Ucraina”: în 5 zile, Moldova a colectat 256 000 de lei pentru generatoare ucrainenilor # NewsMaker
În Republica Moldova se colectează bani pentru generatoare, aparate de încălzire și alte surse de energie destinate Ucrainei. O campanie în acest sens a fost lansată pe 29 ianuarie, iar până acum au fost colectați 256.000 de lei. Informațiile au fost comunicate de Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova. Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova […]
08:20
NM Espresso: Maia Sandu a fost propusă pentru Premiul Nobel, Dodon a început o campanie împotriva unirii, Ceban este gata de «o întâlnire cu diavolul» # NewsMaker
Premiul Nobel și Sandu Deputatul Parlamentului Norv
Acum 24 ore
21:30
„Acționând împreună, este mai ușor”: Șefii parlamentelor țărilor baltice îndeamnă Moldova să adere la UE împreună cu Ucraina # NewsMaker
Cea mai bună soluție pentru Republica Moldova în parcursul său european este aderarea împreună cu Ucraina și cu alte țări candidate, aceasta fiind „cel mai corect mod de a arăta unitatea”, au transmis la Chișinău șefii parlamentelor din Letonia, Estonia și Lituania. Oficialii au îndemnat autoritățile de la Chișinău să continue reformele, subliniind că „criteriile […] The post „Acționând împreună, este mai ușor”: Șefii parlamentelor țărilor baltice îndeamnă Moldova să adere la UE împreună cu Ucraina appeared first on NewsMaker.
21:10
Accident rutier grav la Strășeni: Doi copii loviți pe zebră; unul a murit ulterior la spital # NewsMaker
Un băiat de 14 ani a murit, iar o fetiță de 12 ani a fost grav rănită, după ce au fost loviți de un automobil condus de un tânăr de 19 ani, în timp ce traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni din Strășeni. Accidentul s-a produs în seara zilei de astăzi, pe traseul R-1, […] The post Accident rutier grav la Strășeni: Doi copii loviți pe zebră; unul a murit ulterior la spital appeared first on NewsMaker.
20:00
Estonia va avea ambasadă la Chișinău. Grosu: „Un lucru care spune mult despre relațiile noastre” # NewsMaker
Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău, care urmează să devină operațională în a doua parte a acestui an. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul vizitei oficiale a șefilor parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania în Republica Moldova. Potrivit lui Igor Grosu, decizia autorităților de la Tallinn este un semn […] The post Estonia va avea ambasadă la Chișinău. Grosu: „Un lucru care spune mult despre relațiile noastre” appeared first on NewsMaker.
19:20
(VIDEO) Dodon i s-a adresat lui Plahotniuc/Andronachi, eliberat „din greșeală”?/Cu cat se va ieftini gazul? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Dodon, către Plahotniuc: să explice cum a organizat această provocare— Fostul deputat Vladimir Andronachi scapă de arest— Lupu, în instanță: nimeni nu și-a permis să-mi dea indicații— Caldarâmul de pe strada 31 august 1989, reparat în 2026— Preotul Mitropoliei Moldovei s-a baricadat […] The post (VIDEO) Dodon i s-a adresat lui Plahotniuc/Andronachi, eliberat „din greșeală”?/Cu cat se va ieftini gazul? appeared first on NewsMaker.
19:00
„Ce mare noroc ar avea cele două maluri ale Prutului”: Reacții, după ce Maia Sandu a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace # NewsMaker
Propunerea deputatului norvegian Arild Hermstad de a o nominaliza pe președinta Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace a generat un val de reacții atât în spațiul public din Republica Moldova, cât și în România. În timp ce unii au salutat inițiativa, alții au criticat-o, acuzând mass-media că ar fi transformat un „gest birocratic individual” […] The post „Ce mare noroc ar avea cele două maluri ale Prutului”: Reacții, după ce Maia Sandu a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace appeared first on NewsMaker.
18:00
„Nu pot fi puse în aceeași oală”: ANSA explică cum a ajuns pe rafturi „unt de 82,5%” cu grăsimi vegetale # NewsMaker
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu precizări după ce, în spațiul online, au apărut acuzații privind vânzarea unor produse prezentate ca unt, dar care conțin în mare parte grăsimi vegetale. Autoritatea atrage atenția că untul, margarina și spread-urile sunt categorii distincte de produse, iar etichetarea și plasarea lor la raft trebuie să […] The post „Nu pot fi puse în aceeași oală”: ANSA explică cum a ajuns pe rafturi „unt de 82,5%” cu grăsimi vegetale appeared first on NewsMaker.
17:20
Poliția, în alertă: o fetiță de 9 ani din centrul țării ar fi fost victimă a unui abuz sexual # NewsMaker
O fetiță în vârstă de de 9 ani ar fi fost expusă unor presupuse acțiuni cu caracter sexual. Cazul a fost înregistrat cu puțin timp în urmă într-o localitate din centrul țării, anunță IGP. Potrivit sursei, toate instituțiile abilitate se află la fața locului pentru a stabili circumstanțele și pentru a oferi asistență copilei. IGP […] The post Poliția, în alertă: o fetiță de 9 ani din centrul țării ar fi fost victimă a unui abuz sexual appeared first on NewsMaker.
Ieri
16:40
În luna februarie, vremea în Republica Moldova va fi ușor mai caldă decât în ianuarie. Temperaturile medii se vor încadra în limitele normale pentru această perioadă și vor oscila între -3°C în nordul țării și -0,5°C în sud, potrivit datelor meteorologilor. Pe parcursul lunii sunt așteptate episoade de ger, cu minime sub -10°C în unele […] The post -10°C, polei, viscol și ceață: cum va fi vremea în Moldova, în luna februarie appeared first on NewsMaker.
16:40
Ex-deputatul Vladimir Andronachi scapă de arest. Judecătorii explică de ce l-au lăsat în libertate # NewsMaker
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Andronachi, a fost eliberat sub control judiciar luni, 2 februarie, după ce mandatul său de arestare preventivă nu a fost prelungit. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Centru care a respins cererea Procuraturii Anticorupție de prelungire a arestului, după ce a constatat că aceasta […] The post Ex-deputatul Vladimir Andronachi scapă de arest. Judecătorii explică de ce l-au lăsat în libertate appeared first on NewsMaker.
16:20
Clasamentul mondial al țărilor privind nivelul mediu de IQ: ce poziție a ocupat Republica Moldova? # NewsMaker
Republica Moldova a ocupat locul 71 în clasamentul mondial al țărilor privind nivelul mediu de IQ, care a fost întocmit de platforma International IQ Test. Liderii clasamentului sunt Coreea de Sud, China, Japonia, Iranul și Australia, relatează locals.md. Clasamentul a fost realizat la începutul anului 2026 și a utilizat date din registrul internațional de IQ, […] The post Clasamentul mondial al țărilor privind nivelul mediu de IQ: ce poziție a ocupat Republica Moldova? appeared first on NewsMaker.
16:00
Marian Lupu, audiat în dosarul „Frauda bancară”. Plahotniuc a lipsit, iar cererea lui Platon a fost respinsă # NewsMaker
Ședința de judecată din 2 februarie, în dosarul cunoscut drept „Frauda bancară”, s-a desfășurat din nou în lipsa lui Vladimir Plahotniuc. În schimb, judecătorii au audiat alți martori, printre care fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Ștefan Creangă. Tot azi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a […] The post Marian Lupu, audiat în dosarul „Frauda bancară”. Plahotniuc a lipsit, iar cererea lui Platon a fost respinsă appeared first on NewsMaker.
15:10
„Alternativa” cere convocarea Consiliului Național de Securitate după blackout-ul din weekend: Statul este vulnerabil # NewsMaker
Deputății fracțiunii „Alternativa” solicită convocarea Consiliului Național de Securitate pentru a analiza căderea sistemului energetic de la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit lor, pana de curent a demonstrat vulnerabilitatea sistemului energetic al Republicii Moldova și lipsa unei comunicări publice clare din partea autorităților centrale. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă din 2 […] The post „Alternativa” cere convocarea Consiliului Național de Securitate după blackout-ul din weekend: Statul este vulnerabil appeared first on NewsMaker.
15:10
(VIDEO) Sandu va fi nominalizată la Premiul Nobel?/Ceban, gata să se vadă cu dracul/Chișinăul, blocat 3 zile # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru pace— Acces limitat în centrul capitalei, timp de două zile— Dodon explică de ce nu a aplaudat-o pe Sandu la APCE— Suspendarea vizelor pentru imigranți nu este despre Moldova în mod specific— Certificate […] The post (VIDEO) Sandu va fi nominalizată la Premiul Nobel?/Ceban, gata să se vadă cu dracul/Chișinăul, blocat 3 zile appeared first on NewsMaker.
15:10
Pe fondul crizei energetice, al scumpirilor din sectorul construcțiilor și al căutării unor soluții mai durabile, în Republica Moldova începe să se contureze o piață a locuințelor ecologice alternative. Printre acestea se numără casele din paie, care pot fi asamblate în câteva zile și care promit costuri reduse pentru încălzire și un microclimat confortabil. NewsMaker […] The post Case din paie în Moldova: cum sunt construite, avantaje și riscuri appeared first on NewsMaker.
14:50
După aproape trei ani de blocaje, Ceban anunță că strada 31 August 1989 intră în reparație. Care sunt costurile # NewsMaker
Lucrările de reabilitare a străzii 31 August 1989 din Chișinău urmează să înceapă în curând, la aproape trei ani de la descoperirea caldarâmului vechi de peste 150 de ani. Anunțul a fost făcut de primarul general al capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței Primăriei Chișinău din 2 februarie. Acesta a adăugat că lucrările ar putea […] The post După aproape trei ani de blocaje, Ceban anunță că strada 31 August 1989 intră în reparație. Care sunt costurile appeared first on NewsMaker.
14:40
Deputatul socialist Igor Dodon a declarat că nu a aplaudat și nici nu s-a ridicat în picioare după discursul președintei Maia Sandu din plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care a asistat, pentru că nu a fost de acord cu mesajul transmis. Afirmația fost făcută în cadrul unei conferințe de presă din 2 februarie. […] The post Igor Dodon a explicat de ce nu a aplaudat discursul Maiei Sandu la APCE appeared first on NewsMaker.
14:30
Cobza — unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale tradiționale din spațiul cultural românesc — răsună pe beat-uri moderne. Totul datorită Stelei Botez — „Fata cu cobza”, care a reușit să unească tradiția cu muzica contemporană. Artista cântă din copilărie, iar cobza a descoperit-o în 2009 — la primele lecții de canto popular, la Academia […] The post VIDEO Când cobza întâlnește beat-ul. Cum Stela Botez aduce tradiția în muzica modernă appeared first on NewsMaker.
14:00
Somați să întoarcă datoria? Platforma Reîntregirii Naționale cere PAS să-și asume politic identitatea românească a R. Moldova, după sprijinul la parlamentare # NewsMaker
Platforma Reîntregirii Naționale – care s-a retras din cursa electorală pentru parlamentarele din 2025 în favoarea PAS – îi cere partidului de guvernare să își asume o inițiativă legislativă privind identitatea românească a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut pe 2 februarie de liderul PRN, Valentin Dolganiuc, după o întrevedere cu liderul PAS, Igor Grosu. […] The post Somați să întoarcă datoria? Platforma Reîntregirii Naționale cere PAS să-și asume politic identitatea românească a R. Moldova, după sprijinul la parlamentare appeared first on NewsMaker.
13:50
O activistă din Edineț a ex-Partidului „ȘOR” ar putea rămâne fără 1,2 mln de lei, pe care nu i-a putut justifica # NewsMaker
Fosta președintă a organizației teritoriale Edineț a ex-Partidului „ȘOR”, Svetlana Panciuc, condamnată la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate, fiind vizată într-un dosar de avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei. Pe numele acesteia a fost emis un act de constatare, în urma […] The post O activistă din Edineț a ex-Partidului „ȘOR” ar putea rămâne fără 1,2 mln de lei, pe care nu i-a putut justifica appeared first on NewsMaker.
13:50
Consumatorii casnici din Republica Moldova ar putea achita cu aproape 2,30 lei mai puțin pentru un metru cub de gaze naturale, față de tariful în vigoare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propune spre aprobare un tarif de 13,35 lei fără TVA, respectiv 14,42 lei cu TVA inclus, ceea ce înseamnă cu aproape un […] The post Gazul s-ar putea ieftini cu aproape 2,30 lei, în Moldova: ANRE propune un nou tarif appeared first on NewsMaker.
