Costiuc nu a propus referendumul privind unirea cu România la ședința Parlamentului. Explicația deputatului

15:10

Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru pace— Acces limitat în centrul capitalei, timp de două zile— Dodon explică de ce nu a aplaudat-o pe Sandu la APCE— Suspendarea vizelor pentru imigranți nu este despre Moldova în mod specific— Certificate […] The post (VIDEO) Sandu va fi nominalizată la Premiul Nobel?/Ceban, gata să se vadă cu dracul/Chișinăul, blocat 3 zile appeared first on NewsMaker.