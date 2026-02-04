Ședință în dosarul „Kuliok”: sunt audiați martorii acuzării, primul – deputatul Lilian Carp (VIDEO)

21:10

Un băiat de 14 ani a murit, iar o fetiță de 12 ani a fost grav rănită, după ce au fost loviți de un automobil condus de un tânăr de 19 ani, în timp ce traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni din Strășeni. Accidentul s-a produs în seara zilei de astăzi, pe traseul R-1, […]