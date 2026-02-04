Guvernul a decis! Universitatea din Cahul va fi absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei

15:50

Actualmente, circa 320 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, potrivit lui Alexei Buzu. Secretarul general al Guvernului a relatat într-un interviu pentru IPN că autoritățile se așteaptă ca numărul lor să crească. Cabinetul de miniștri planifică modificări ale legislației, pentru a simplifica procedurile de amalgamare. Mai exact, s-ar putea […]