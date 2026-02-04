Raportarea reacțiilor adverse poate fi și anonimă

10:20

Pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră ai Republicii Moldova au depistat opt cazuri în care persoane au prezentat documente de călătorie cu semne evidente de falsificare la punctele de control la frontieră, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Controlul riguros al documentelor s-a desfășurat în mai multe … Articolul Documente de călătorie falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână apare prima dată în Est Curier.