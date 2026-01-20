VIDEO//Centru de plasament temporar pentru lebede deschis la Criuleni

11:00

Republica Moldova se află în topul mondial al țărilor cu cel mai ridicat consum de alcool pe cap de locuitor, potrivit celor mai recente date publicate de platforma World Population Review, care analizează statisticile internaționale privind consumul de alcool pur per adult (15+ ani). Conform clasamentului, Moldova ocupă locul patru la nivel global, cu un … Articolul Republica Moldova, printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool din lume apare prima dată în Est Curier.