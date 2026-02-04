O investiție de 10 milioane de euro pentru extinderea modelului Barnahus în Republica Moldova
4 februarie 2026
Guvernul Republicii Moldova, alături de Guvernul Germaniei și UNICEF, au dat startul celei de-a doua etape a unui parteneriat strategic destinat protecției și sănătății copiilor. O investiție de 10 milioane de euro va sprijini, până în 2028, consolidarea unor sisteme care răspund mai rapid și mai coordonat nevoilor copiilor și familiilor, mai ales în contexte
• • •
În ședința din 3 februarie 2026 ANRE a examinat proiectul de decizie privind reducerea tarifelor la gazele naturale. Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite un tarif de 14,43 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei/m³, cât este tariful în vigoare în prezent sau cu 13,8% mai
„În sfârșit, după 30 de ani, vom face primul Inventar Forestier Național. Aceasta înseamnă că vom ști exact cantitatea de masă lemnoasă pe picior, suprafața exactă a pădurilor și starea lor de sănătate."- a anunțat ministrul Mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, inventarul va sta la baza politicilor forestiere și a lucrărilor silvice: „Este un proces
În 2025, Republica Moldova a înregistrat date îngrijorătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiind depuse 468 de plângeri, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 29% față de anul precedent. În același timp, 419 cereri au fost declarate inadmisibile sau scoase de pe rol. Datele plasează țara noastră în topul negativ al statelor membre
AUDIO//Percheziții CNA într-un dosar de corupție privind eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală și percheziții în municipiul Chișinău, dar și în raioanele Șoldănești și Rezina, într-un dosar penal de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Potrivit informațiilor publicate, ancheta vizează suspiciuni de corupere pasivă, corupere
Alimentarea cu energie electrică, restabilită pe întreg teritoriul țării. Rețelele funcționează în regim normal
Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, după incidentul produs în cursul dimineții pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, anunță Dorin Junghietu, Ministrul Energiei al Republicii Moldova. Potrivit operatorului sistemului de transport, Moldelectrica, toate stațiile electrice de 110 kV sunt din nou alimentate, iar
Transportul pe ruta Molovata Nouă-Criuleni a fost obținut cu greu. După primele săptămâni de activitate s-a constatat că cheltuielile depășesc veniturile din cauza numărului insuficient de pasageri. Cu toate acestea dreptul la libera circulație rămâne unul primordial și vital mai ales pentru persoanele în etate și vulnerabile. Vicepreședintele r. Dubăsari, dl Alexandru Reul a comunicat
Întreruperi în rețelele de distribuție deservite de Premier Energy Distribution, din cauza condițiilor meteo severe
Mai multe localități din centrul și sudul țării s-au confruntat astăzi cu întreruperi parțiale ale alimentării cu energie electrică, ca urmare a defecțiunilor produse în rețeaua de medie tensiune pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit informațiilor operative furnizate de Premier Energy Distribution, la ora 9:30, nouă localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan
Poliția Republicii Moldova a transmis un comunicat, în dimineața zilei de 26 ianuarie, prin care anunță că un angajat al Inspectoratului de Poliție din Fălești a murit, în urma impactului mașinii sale cu un copac de pe marginea drumului, din cauza condițiilor meteo. „Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un
Ofițerii Direcției investigații „Nord" a INI au documentat, în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, activitatea presupus ilegală a unui bărbat de 39 de ani din capitală. În cadrul anchetei au fost efectuate șase percheziții autorizate. În urma acestora, oamenii legii au depistat și ridicat 405 kg de detergent pentru spălarea hainelor, (ambalat în saci
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent modificări la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general. Documentul prevede reguli mai clare pentru elevi, reduce birocrația pentru profesori și asigură o evaluare mai corectă și mai adaptată la realitățile școlare. Potrivit noilor prevederi, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe semestru,
Ministerul Culturii anunță desfășurarea unui program amplu de evenimente educative și culturale cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Acestea vor avea loc în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, fiind implicate instituțiile de învățământ și organizațiile culturale. Perioada de desfășurare a eveimentelor pe teritoriul țării se va încheia
Guvernul a aprobat volumul masei lemnoase pe care să o recolteze în următorii cinci ani
1 mln 723,3 mii metri cubi de masă lemnoasă își propune să recolteze Ministerul Mediului, în procesul tăierilor de produse principale din pădurile fondului forestier proprietate a statului în perioada 2026-2030. Volumele de recoltare pe fiecare întreprindere silvică aflată în gestiunea Agenției „Moldsilva" au fost aprobate în ședința Guvernului R. Moldova din 22 ianuarie 2026:
O familie din Onițcani a rămas fără un locul de trai, după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări. Secretara Consiliului Local Onițcani, dna Victoria Cazac, a publicat informația, cu apelul către cei care pot ajuta și cu indicarea datelor de contact și bancare, pentru eventualii doritori de a contribui la eliminarea
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, informează despre un caz regretabil de imixtiune în activitatea sa și îndeamnă autoritățile competente să ia măsurile necesare pentru neadmiterea împiedicării exercitării mandatului său constituțional. La data de 20 ianuarie 2026, directoarea interimară a Centrului de plasament pentru copii în situație de risc „Drumul spre casă" din mun.
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate în această dimineață pe mai multe trasee din țară, din cauza ceții dense care a redus vizibilitatea la minim. Recomandări pentru șoferi: Reduceți viteza și circulați cu mare atenție. Folosiți luminile de întâlnire și cele de ceață. Păstrați o distanță mai mare față de mașina din față. Echipajele de
Experții Secției tehnico-explozive a Poliției au evacuat partea de luptă a aparatului de zbor depistat recent, iar, cu sprijinul geniștilor Armatei Naționale din Batalionul de Geniu „Codru", aceasta a fost nimicită prin explozie controlată. Potrivit specialiștilor, în urma căderii, corpul dronei a fost deteriorat după ce a lovit firele electrice și crengile copacilor. Cu toate
Ministerul Apărăii al Republicii Moldova a organizat, la 22 ianuarie, o ceremonie solemnă care a marcat detașarea celui de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. La ceremonia oficială a participat conducerea Ministerului Apărării și Armatei Naționale, ambasadori, atașați militari, reprezentanți ai Oficiului de legătură NATO în Republica Moldova, precum și rudele militarilor detașați. Ministrul apărării,
MAE a publicat o reacție, în urma depistării, la Crocmaz, a unei drone rusești, cu explozibil. Va fi detonată la fața locului
Drona care a aterizat azi dimineață într-o grădină din s. Crocmaz, r. Ștefan Vodă, ar fi de proveniență rusească, afirmă Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, care a publicat, pe canalul de Telegram al ministerului, o reacție. „În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor
Atenție! Doi câini, cu zgarde la gât, se află în Criuleni. Poate cineva îi caută! (foto)
Doi câini adulți, de rasă, unul Ciobănesc European (femelă) și un Lup Canadian negru (mascul), ambii purtând zgarde, se plimbă liber pe străzile Stepelor și Alecsandri din or. Criuleni. La redacție s-a adresat un locuitor de pe una din străzi, cu rugămintea să facem public cazul, că poate cineva îi caută. Dl Ion, care ne-a
Conform deciziei Prezidiului Adunării Populare a Găgăuziei din , 21 ianuarie, 2026 aceștea se vor întruni la 22 ianuarie 2026, la ora 13:00, în Sala Mare de ședințe din municipiul Comrat. Pe ordinea de zi este inclus un singur subiect, însă de importanță majoră: examinarea situației create în urma deciziei pronunțate de Curtea Supremă de
Poliția Republicii Moldova anunță că în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grǎdina unei case nelocuite, a fost depistatǎ o dronǎ cu lungimea de aproximativ 2,5 m. Pe canalul de Telegram, oamenii legii au publicat și o imagine, care arată că aparatul zburător s-a oprit printre niște copaci. Acesta va
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a vizitat astăzi satele din raionul Dubăsari de pe platoul Cocieri. Într-o intervenție video, Chiveri dă asigurări că situația „este sub control", fără a detaliza mai multe lucruri. Demnitarul a fost filmat cu o scurtă comunicare chiar pe fundalul bac-ului prins în gheață. „Am vizitat Molovata Nouă și Cocieri pentru
Trei drone ascunse prin
Mai mulți conducători auto au fost înlăturați de la volan, după ce polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) i-au depistat conducând în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, în timpul acțiunilor de monitorizare și control desfășurate pe traseele naționale. Accentul intervențiilor a fost în raionul Criuleni, unde au fost înregistrate două cazuri grave: … Articolul Criuleni: doi șoferi, depistați cu alcoolemii de peste 1 mg/l pe R-6 și M5 apare prima dată în Est Curier.
Incendiu la un centru de plasament din r. Dubăsari: 42 de persoane evacuate, un pacient rănit # Est Curier
Patruzeci și două de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, iar apelul la Serviciul … Articolul Incendiu la un centru de plasament din r. Dubăsari: 42 de persoane evacuate, un pacient rănit apare prima dată în Est Curier.
Bunuri nedeclarate, depistate la vama Leușeni: monitoare PC, trolii electrice și arme pneumatice, ridicate în vederea confiscării # Est Curier
Trei șoferi au fost documentați de funcționarii vamali după ce ar fi încercat să introducă în țară bunuri nedeclarate, în cantități comerciale, în trei cazuri separate înregistrate la postul vamal Leușeni. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoanele vizate riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit Serviciului Vamal, în primul caz a fost verificat un … Articolul Bunuri nedeclarate, depistate la vama Leușeni: monitoare PC, trolii electrice și arme pneumatice, ridicate în vederea confiscării apare prima dată în Est Curier.
Ambasada Republicii Moldova în Italia a emis un comunicat cu referire la problemele întâmpinate de unii cetățeni ai Republicii Moldova, în special în nordul Italiei, privind cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, în care locul de naștere este indicat eronat ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși sunt născuți în Republica Moldova, situații semnalate … Articolul Important pentru cetățenii Republicii Moldova din Italia apare prima dată în Est Curier.
Peste 800 de lebede au ales să ierneze pe r. Nistru, în preajma localităților din r. Criuleni. Au dat greș, căci frigul ce s-a abătut le pune viața în pericol. În preajma or. Criuleni au fost găsite mai multe păsări înghețate, iar salvamarii și inspectorii de mediu au decis să le vină în ajutor. O … Articolul VIDEO//Centru de plasament temporar pentru lebede deschis la Criuleni apare prima dată în Est Curier.
O conferință România-Republica Moldova privind mediul și energia a avut loc la Chișinău # Est Curier
Conferința Transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, în contextul parcursului european, care a vizat politicile de mediu și energie, în contextul accelerării parcursului european al Republicii Moldova, a avut loc la Chișinău, pe data de 20 ianuarie, transmite ecopresa.md. Evenimentul a reunit peste 235 de participanți, inclusiv secretari de stat, reprezentanți ai agențiilor de reglementare, … Articolul O conferință România-Republica Moldova privind mediul și energia a avut loc la Chișinău apare prima dată în Est Curier.
356 833 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Moldovei, iar peste 74 de mii sunt asigurați medical în dreapta Nistrului # Est Curier
Biroul Politici de Reintegrare (BPR), cu referire la datele furnizate de către Agenția Servicii Publice, informează că la data de 31 decembrie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 364 885 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, dintre care 356 833 sunt cetățeni ai Republicii Moldova. … Articolul 356 833 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Moldovei, iar peste 74 de mii sunt asigurați medical în dreapta Nistrului apare prima dată în Est Curier.
Un mesaj prin care o locuitoare a orașului Konstantinovka din reg. Donețk cere pâine, a fost surprins de operatorii de drone ai armatei ucrainene, scrie pravda,com.ua. Operatorul de drone pe nume Maxim „Maliuc”, în vârstă de 19 ani, care a observat inscripția, a relatat pentru jurnaliști că a observat inscripția făcută de o femeie în … Articolul Solicitare umanitară, scrisă pe zăpadă, în reg. Donețk apare prima dată în Est Curier.
Ceai de import, retras de la frontieră după depistarea pesticidelor peste limitele admise # Est Curier
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat, marți, returnarea către producător a unui lot de peste 5,4 tone de ceai importat din cauza depășirii limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide, informează instituția într-un comunicat oficial. Potrivit datelor comunicate, din totalul de 5442 kg de produs, inspectorii au constatat că 3074 kg de ceai conțineau … Articolul Ceai de import, retras de la frontieră după depistarea pesticidelor peste limitele admise apare prima dată în Est Curier.
Amnesty International a lansat petiția „Opriți masacrele protestatarilor din Iran”, prin care solicită statelor membre ale ONU să acționeze de urgență pentru a opri vărsarea de sânge, a proteja protestatarii și a trage autoritățile iraniene la răspundere. Vă invităm să preluați și să publicați această petiție, contribuind astfel la informarea corectă a publicului. Distribuirea ei poate … Articolul Amnesty Internațional a lansat o petiție ce vizează Iranul. Vezi despre ce este apare prima dată în Est Curier.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a publicat rezumatul zilei de 19 ianuarie 2026, în care menționează că trei incendii cu victime au avut loc pe parcursul zilei și nopții, care ar avea la bază nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit. IGSU menționează că, din păcate, incendiile s-au lăsat și … Articolul Be Bobotează, trei incendii, soldate cu victime, au necesitat intervenția pompierilor apare prima dată în Est Curier.
Guvernul de la Chișinău a lansat consultări publice privind reforma administrativ-teritorială, vizând consolidarea primăriilor, dezvoltarea localităților și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, a anunțat secretarul general al Executivului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, procesul de implementare a reformei va avea patru etape: consultări publice ample; prezentarea conceptului de reformă; discuții cu cetățenii programate pentru primăvară; elaborarea și aprobarea … Articolul Consultări publice privind reforma teritorial-administrativă apare prima dată în Est Curier.
În perioada 14-20 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli periculoase la animale, potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Cazurile vizează atât animalele domestice, cât și fauna sălbatică, autoritățile menținând un regim strict de supraveghere sanitar-veterinară. În intervalul de raportare au fost confirmate patru … Articolul Situația epizootică din Republica Moldova: focare de PPA, rabie și gripă aviară(video) apare prima dată în Est Curier.
În ultimele 24 de ore, funcționarii Serviciului Vamal al Republicii Moldova au împiedicat mai multe tentative de transport ilicit de produse injectabile și cosmetice prin punctele de trecere vamală, informează instituția. Într-unul dintre cazuri, la controlul unui vehicul Mercedes Sprinter ce venea din Belgia, condus de un cetățean român de 39 de ani, au fost … Articolul Produse injectabile și cosmetice, depistate la frontieră fără a fi declarate apare prima dată în Est Curier.
Comuna Miclești din r. Criuleni a pășit în anul 2026 cu propriile însemne heraldice. La 26 decembrie 2025, președinta Maia Sandu a semnat decretul Nr.48l-X prin care au fost înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova simbolurile teritoriale ale comunei Miclești, raionul Criuleni. Înainte să ajungă în Armorial, stemele și drapelele comunei, precum și a … Articolul Comuna Miclești și satele componente au însemne heraldice oficializate apare prima dată în Est Curier.
Dintre cazurile gestionate în această perioadă, trei pacienți au fost aduși prin intermediul Serviciului de urgență 112, dintre care doi pacienți diagnosticați cu hipotermie și un pacient cu degerături. Toți pacienții au beneficiat de îngrijiri medicale de urgență, fiind supuși procedurilor de stabilizare, consultațiilor de specialitate și investigațiilor necesare. În urma evaluării medicale, un pacient … Articolul Frigul de Bobotează: hipotermii, degerături și traumatisme apare prima dată în Est Curier.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat unui lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale privind siguranța alimentelor și informarea consumatorilor, potrivit unui comunicat oficial al instituției. Controalele efectuate în cadrul Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală au relevat că produsul … Articolul Lot de biscuiți neconform depistat și reținut de ANSA apare prima dată în Est Curier.
CCSCD (STRATCOM) a publicat Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS) # Est Curier
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (CCSCD) a publicat vineri, 16 ianuarie, Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS) care afectează reziliența democratică a Republicii Moldova. Raportul oferă o evaluare detaliată a evoluției recente a mediului informațional, riscurilor și amenințărilor capabile să afecteze proceselor democratice și parcursului european al … Articolul CCSCD (STRATCOM) a publicat Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS) apare prima dată în Est Curier.
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii din Chișinău, au arestat un bărbat de 34 de ani, implicat în trafic de droguri pe teritoriul capitalei, transmite Secția comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției. Investigațiile au durat aproximativ o lună și au vizat documentarea activității infracționale a suspectului, … Articolul (video) Curier al unui magazin online de droguri, arestat după o lună de investigații apare prima dată în Est Curier.
Agenția Europeană pentru Medicamente (EUDA) și Iscte – Institutul Universitar din Lisabona invită studenți, profesioniști și cercetători din întreaga lume să se înscrie la două evenimente comune care vor avea loc în 2026: Școala Europeană de Iarnă privind drogurile (EDWS) și Școala Europeană de Vară privind drogurile (EDSS). Școala europeană de iarnă privind drogurile (EDWS) … Articolul Două burse pentru „O abordare unică la nivelul întregii societăți față de droguri” apare prima dată în Est Curier.
Pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră ai Republicii Moldova au depistat opt cazuri în care persoane au prezentat documente de călătorie cu semne evidente de falsificare la punctele de control la frontieră, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Controlul riguros al documentelor s-a desfășurat în mai multe … Articolul Documente de călătorie falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână apare prima dată în Est Curier.
Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei # Est Curier
Poliția Națională informează că la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei, a fost pus în funcțiune un nou sens giratoriu. Măsura are drept scop fluidizarea traficului și sporirea siguranței rutiere în zonă. În acest context, autoritățile le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere recent instalate, să fie atenți la semnalizarea din zonă, să reducă viteza … Articolul Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei apare prima dată în Est Curier.
La Izbiște, r-nul Criuleni, sărbătorile de iarnă s-au încheiat în acest an cu cea de a VII-a ediție a festivalului „Izvar Fest”. Vezi cum au sărbătorit locuitorii și invitații, într-o atmosferă plină de tradiții, muzică și voie bună. Despre eveniment citiți în ziarul „Est-Curier” din 23 ianuarie 2026. Foto: Iosif Tihon Articolul FOTO// „Izvar Fest”, ediția a VII-a apare prima dată în Est Curier.
Artistul Satoshi a fost desemnat câștigătorul Selecției Naționale Eurovision Moldova, în urma unei finale care a avut loc aseară, 17.01.2026, la Arena Chișinău. Interpretarea sa a impresionat atât juriul, cât și publicul, obținând cel mai mare punctaj al competiției. Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Concursul Muzical Eurovision din acest an, care va avea loc … Articolul Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 apare prima dată în Est Curier.
Vineri, 16 ianuarie, 2025, a avut loc lansarea Rutei Ceramicii a Republicii Moldova, care propune o incursiune autentică în universul olăritului, punând în valoare cultura, istoria și tradițiile locale ale prelucrării lutului. Traseul evidențiază tehnici vechi de olărit, piese de patrimoniu din muzee naționale și raionale, precum și meșteșugul tradițional transmis din generație în generație. … Articolul Ruta Ceramicii a fost inaugurată apare prima dată în Est Curier.
Schimbarea proprietarului celui mai important nod logistic al Republicii Moldova s-a produs # Est Curier
La finele lunii decembrie 2025, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a preluat controlul asupra Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), care a achiziționat compania de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Tranzacția a fost confirmată de autorități, însă valoarea acesteia rămâne confidențială și urmează să fie aprobată formal pe 11 februarie … Articolul Schimbarea proprietarului celui mai important nod logistic al Republicii Moldova s-a produs apare prima dată în Est Curier.
