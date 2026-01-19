Comuna Miclești și satele componente au însemne heraldice oficializate
Comuna Miclești din r. Criuleni a pășit în anul 2026 cu propriile însemne heraldice. La 26 decembrie 2025, președinta Maia Sandu a semnat decretul Nr.48l-X prin care au fost înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova simbolurile teritoriale ale comunei Miclești, raionul Criuleni. Înainte să ajungă în Armorial, stemele și drapelele comunei, precum și a … Articolul Comuna Miclești și satele componente au însemne heraldice oficializate apare prima dată în Est Curier.
Dintre cazurile gestionate în această perioadă, trei pacienți au fost aduși prin intermediul Serviciului de urgență 112, dintre care doi pacienți diagnosticați cu hipotermie și un pacient cu degerături. Toți pacienții au beneficiat de îngrijiri medicale de urgență, fiind supuși procedurilor de stabilizare, consultațiilor de specialitate și investigațiilor necesare. În urma evaluării medicale, un pacient … Articolul Frigul de Bobotează: hipotermii, degerături și traumatisme apare prima dată în Est Curier.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat unui lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale privind siguranța alimentelor și informarea consumatorilor, potrivit unui comunicat oficial al instituției. Controalele efectuate în cadrul Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală au relevat că produsul … Articolul Lot de biscuiți neconform depistat și reținut de ANSA apare prima dată în Est Curier.
CCSCD (STRATCOM) a publicat Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS) # Est Curier
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (CCSCD) a publicat vineri, 16 ianuarie, Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS) care afectează reziliența democratică a Republicii Moldova. Raportul oferă o evaluare detaliată a evoluției recente a mediului informațional, riscurilor și amenințărilor capabile să afecteze proceselor democratice și parcursului european al … Articolul CCSCD (STRATCOM) a publicat Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS) apare prima dată în Est Curier.
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii din Chișinău, au arestat un bărbat de 34 de ani, implicat în trafic de droguri pe teritoriul capitalei, transmite Secția comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției. Investigațiile au durat aproximativ o lună și au vizat documentarea activității infracționale a suspectului, … Articolul (video) Curier al unui magazin online de droguri, arestat după o lună de investigații apare prima dată în Est Curier.
Agenția Europeană pentru Medicamente (EUDA) și Iscte – Institutul Universitar din Lisabona invită studenți, profesioniști și cercetători din întreaga lume să se înscrie la două evenimente comune care vor avea loc în 2026: Școala Europeană de Iarnă privind drogurile (EDWS) și Școala Europeană de Vară privind drogurile (EDSS). Școala europeană de iarnă privind drogurile (EDWS) … Articolul Două burse pentru „O abordare unică la nivelul întregii societăți față de droguri” apare prima dată în Est Curier.
Pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră ai Republicii Moldova au depistat opt cazuri în care persoane au prezentat documente de călătorie cu semne evidente de falsificare la punctele de control la frontieră, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Controlul riguros al documentelor s-a desfășurat în mai multe … Articolul Documente de călătorie falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână apare prima dată în Est Curier.
Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei # Est Curier
Poliția Națională informează că la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei, a fost pus în funcțiune un nou sens giratoriu. Măsura are drept scop fluidizarea traficului și sporirea siguranței rutiere în zonă. În acest context, autoritățile le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere recent instalate, să fie atenți la semnalizarea din zonă, să reducă viteza … Articolul Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei apare prima dată în Est Curier.
La Izbiște, r-nul Criuleni, sărbătorile de iarnă s-au încheiat în acest an cu cea de a VII-a ediție a festivalului „Izvar Fest”. Vezi cum au sărbătorit locuitorii și invitații, într-o atmosferă plină de tradiții, muzică și voie bună. Despre eveniment citiți în ziarul „Est-Curier” din 23 ianuarie 2026. Foto: Iosif Tihon Articolul FOTO// „Izvar Fest”, ediția a VII-a apare prima dată în Est Curier.
Artistul Satoshi a fost desemnat câștigătorul Selecției Naționale Eurovision Moldova, în urma unei finale care a avut loc aseară, 17.01.2026, la Arena Chișinău. Interpretarea sa a impresionat atât juriul, cât și publicul, obținând cel mai mare punctaj al competiției. Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Concursul Muzical Eurovision din acest an, care va avea loc … Articolul Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 apare prima dată în Est Curier.
Vineri, 16 ianuarie, 2025, a avut loc lansarea Rutei Ceramicii a Republicii Moldova, care propune o incursiune autentică în universul olăritului, punând în valoare cultura, istoria și tradițiile locale ale prelucrării lutului. Traseul evidențiază tehnici vechi de olărit, piese de patrimoniu din muzee naționale și raionale, precum și meșteșugul tradițional transmis din generație în generație. … Articolul Ruta Ceramicii a fost inaugurată apare prima dată în Est Curier.
Schimbarea proprietarului celui mai important nod logistic al Republicii Moldova s-a produs # Est Curier
La finele lunii decembrie 2025, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a preluat controlul asupra Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), care a achiziționat compania de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Tranzacția a fost confirmată de autorități, însă valoarea acesteia rămâne confidențială și urmează să fie aprobată formal pe 11 februarie … Articolul Schimbarea proprietarului celui mai important nod logistic al Republicii Moldova s-a produs apare prima dată în Est Curier.
Secția Situații Excepționale Criuleni vine cu un șir de recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova cu prilejul sărbătoarea creștină ortodoxă de Boboteaza care va fi sărbătorită la data de 19 ianuarie. Atenționările salvatorilor sunt în contextul tradiției de scufundare în apele bazinelor acvatice. Salvatorii, îndemnă iubitorii de scufundare să țină cont de câteva recomandări obligatorii pentru … Articolul Măsuri de prevenire în timpul scăldatului de Bobotează apare prima dată în Est Curier.
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite în urma acțiunile procesuale ale procurorilor și ale organelor de urmărire penală. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detențiune pe viață. … Articolul Se întâmplă în RM: „apostolul Mihail” condamnat la detenție pe viață apare prima dată în Est Curier.
Republica Moldova își va desemna sâmbătă, 17 ianuarie 2026, reprezentantul pentru Eurovision Song Contest 2026 într-un eveniment de mare amploare la Arena Chișinău, cu începere de la ora 19:00. Show-ul va reuni pe scenă 16 piese și interpreți calificați în urma audierilor de preselecție, cu un format inspirat de spectacolul internațional Eurovision, anunță TeleRadio-Moldova. Organizatorii … Articolul Mâine are loc Finala Națională Eurovision Moldova apare prima dată în Est Curier.
Ministerul Energiei ia în vizor instalatorii de sisteme SER și îi vrea incluși pe toți în registrele oficiale # Est Curier
Guvernul a aprobat un nou Regulament cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură, un document care modernizează și aliniază cadrul național la cerințele europene în domeniul energiei … Articolul Ministerul Energiei ia în vizor instalatorii de sisteme SER și îi vrea incluși pe toți în registrele oficiale apare prima dată în Est Curier.
Suspendarea îi poate afecta doar pe cei care vor să se stabilească definitiv în SUA. Explicațiile Ambasadorului (video) # Est Curier
Suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026 anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii miercuri, 14 ianuarie 2026, este temporară. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova reiterează că măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea … Articolul Suspendarea îi poate afecta doar pe cei care vor să se stabilească definitiv în SUA. Explicațiile Ambasadorului (video) apare prima dată în Est Curier.
Atacatorii unui antreprenor din Mereni, reținuți. Suspecții – plasați în arest pe 30 de zile # Est Curier
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi și cu suportul mascaților din BPDS “Fulger”, au reținut patru persoane bănuite de comiterea unei tâlhării, comunică Poliția Republicii Moldova. Infracțiunea a avut loc în localitatea Mereni din raionul Anenii Noi. Administratorul unei firme de export a cerealelor, bărbat de … Articolul Atacatorii unui antreprenor din Mereni, reținuți. Suspecții – plasați în arest pe 30 de zile apare prima dată în Est Curier.
Premiile în domeniul culturii pentru anul 2025 au fost atribuite. Vezi cine a fost apreciat # Est Curier
De Ziua Națională a Culturii, Ministerul Culturii a organizat Gala Premiilor în domeniu, atribuite personalităților din domeniul culturii pentru rezultatele anului 2025. Acestea au venit ca o recunoaștere a valorii profesionale a mai multor personalități din domeniile artă, patrimoniu, literatură, muzică, cinematografie, educație artistică, management cultural și industrii creative. Premiile acordate poartă numele unor mari … Articolul Premiile în domeniul culturii pentru anul 2025 au fost atribuite. Vezi cine a fost apreciat apare prima dată în Est Curier.
VIDEO// Șase migranți ilegali, descoperiți ascunși într-un camion la frontiera moldo-ucraineană # Est Curier
Șase migranți ilegali au fost depistați și reținuți de polițiștii de frontieră, în cooperare cu Serviciul Vamal și autoritățile de frontieră din Ucraina, în timp ce încercau să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion. Cazul a fost documentat în Punctul de Trecere a Frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul … Articolul VIDEO// Șase migranți ilegali, descoperiți ascunși într-un camion la frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în Est Curier.
Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari # Est Curier
La 15 ianuarie 2026, în orașul Bender s-a desfășurat prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control. Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari pentru agenții economici care livrează produse alimentare, medicamente și alte mărfuri de primă necesitate în satele Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și … Articolul Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari apare prima dată în Est Curier.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” anunță că a luat sfârșit activitatea comisiei care a realizat ancheta de serviciu privind scandalul apărut în spațiul public legat de diplomele pretins false eliberate de către instituție unor medici care profesează în România, dar care și-au făcut studiile postuniversitare de rezidențiat în cadrul Universității din … Articolul USMF: diplomele rezindenților români sunt valide și legale apare prima dată în Est Curier.
Guvernul a inclus în planul de finanțare pentru anii 2025-2027 elaborarea a 293 de Planuri urbanistice generale pentru localitățile din Republica Moldova, hotărâre aprobată la 14 ianuarie. Astfel, includerea acestor finanțări în Documentul unic de program (DUP), care este un document de planificare elaborat pe termen mediu pentru implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru … Articolul PUG – documente finanțate prin FNDRL, începând cu 2026 apare prima dată în Est Curier.
Ziua Națională a Culturii este organizată anual, la data de 15 ianuarie, în semn de omagiu adus marelui poet Mihai Eminescu, născut la această dată. Cu acest prilej, Ministerul Culturii al Republicii Moldova a difuzat o sinteză a evenimentelor culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii, organizate atât de instituțiile subordonate ministerului, cât și de către … Articolul Astăzi este Ziua Națională a Culturii. Vezi programul manifestărilor în toată țara apare prima dată în Est Curier.
Pe întreg teritoriul țării se înregistrează ninsori. Potrivit autorităților, carosabilul este alunecos, iar vizibilitatea este redusă în mai multe zone, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor. Poliția Națională îndeamnă șoferii să manifeste prudență maximă și să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum. Conducătorilor auto li se recomandă să păstreze o distanță de siguranță … Articolul Ninsori pe întreg teritoriul țării. Poliția avertizează asupra riscurilor în trafic apare prima dată în Est Curier.
Satele din r. Dubăsari, rămase fără lactate și pâine, din cauza gheții așternute pe Nistru # Est Curier
Aprovizionarea cu produse alimentare și medicamente este pusă pe pauză, deocamdată, în satele care depind de activitatea feribotului de la Molovata. Din cauza că gheața a acoperit suprafața Nistrului, ÎS Bacul Molovata și-a sistat activitatea. Pentru Est Curier, primara comunei Cocieri, Raisa Spinovschi, a declarat: „Nu putem aduce produsele alimentare. Nici magazinele n-au pâine, la … Articolul Satele din r. Dubăsari, rămase fără lactate și pâine, din cauza gheții așternute pe Nistru apare prima dată în Est Curier.
Alexandru Machidon, audiat în ședință suplimentară, închisă, de Comisia de evaluare a procurorilor # Est Curier
Fostul procuror al r. Criuleni, acum Procuror General interimar, dl Alexandru Machidon, a fost audiat suplimentar de către Comisia de evaluare a procurorilor, completul A. În cadrul audierii, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii Completului. La decizia Completului, ședința s-a desfășurat cu ușile închise. Completul urmează să elaboreze un raport de evaluare … Articolul Alexandru Machidon, audiat în ședință suplimentară, închisă, de Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în Est Curier.
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. În comunicatul IGSU, cu referire la incidentul nefericit, se spune că deflagrația s-a produs într-o casă de locuit, … Articolul O scurgere de gaz a provocat un incendiu, în r. Ialoveni. O persoană a avut de suferit apare prima dată în Est Curier.
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, au fost reținuți de polițiști, fiind bănuiți de comiterea unei tâlhării, precum și de șantaj și privare ilegală de libertate. Potrivit informațiilor preliminare, cazul a fost înregistrat la 10 ianuarie, după ce un bărbat de 26 de ani a fost găsit agresat într-o zonă … Articolul VIDEO// Trei tineri, reținuți în cazul tâlhăriei de la Cruglic apare prima dată în Est Curier.
O vulpe surprinsă și filmată de o locuitoare ziua în amiaza mare pe o stradă din satul Onițcani confirmă cele relatate de locuitori, precum că animalele sălbatice dau pe la cotețe și, pe unde găsesc vulnerabilități, le fură păsările. „Mergeam la serviciu aproape de ora șase dimineața și vulpea era la colțul străzii. Am găsit … Articolul Roșcatele amatoare de gâște și rațe răresc cârdurile onițcănenilor apare prima dată în Est Curier.
Exporturile din regiunea transnistreană se consolidează, peste 70% din livrări orientate spre Uniunea Europeană # Est Curier
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să își intensifice activitatea export-import, consolidându-și prezența pe piața Uniunii Europene (UE) și aprofundând integrarea economică în cadrul spațiului comercial al Republicii Moldova. În anul 2025, exporturile către statele membre ale UE au reprezentat circa 71% din totalul tranzacțiilor comerciale externe ale companiilor din stânga Nistrului, arată datele oficiale … Articolul Exporturile din regiunea transnistreană se consolidează, peste 70% din livrări orientate spre Uniunea Europeană apare prima dată în Est Curier.
Doi suspecți, reținuți într-un dosar de trafic de influență legat de promovarea examenului auto # Est Curier
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii instituției, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în municipiul Comrat, într-o cauză penală pornită pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor acumulate în cadrul anchetei, două persoane sunt bănuite că ar fi … Articolul Doi suspecți, reținuți într-un dosar de trafic de influență legat de promovarea examenului auto apare prima dată în Est Curier.
Coșmar nocturn pentru un tânăr din Chișinău: răpit, bătut și abandonat la marginea unui sat din r. Criuleni # Est Curier
Clipe de coșmar pentru un tânăr din Chișinău, după ce ar fi fost răpit, jefuit și abandonat într-o zonă forestieră din raionul Criuleni. Potrivit informațiilor publicate de Puls Media, incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă(10.01.2025) spre duminică, într-un apartament din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău, unde victima ar fi fost abordată de doi … Articolul Coșmar nocturn pentru un tânăr din Chișinău: răpit, bătut și abandonat la marginea unui sat din r. Criuleni apare prima dată în Est Curier.
Cinci copii s-au născut în primele 10 zile la maternitatea din Criuleni. Vezi care sunt tendințele # Est Curier
În primele 10 zile ale anului 2026, la maternitatea Spitalului Raional Criuleni au venit pe lume cinci bebeluși – patru băieței și o fetiță. Cinci familii din Ciopleni, Slobozia Dușca, Coșnița, Holercani și Hârtopul Mare au devenit mai numeroase, ne-a informat șefa secției obstetrică, ginecologie și neonatologie Mihaela Botnari-Guțu. Familia de la Hârtopul Mare s-a … Articolul Cinci copii s-au născut în primele 10 zile la maternitatea din Criuleni. Vezi care sunt tendințele apare prima dată în Est Curier.
În weekendul recent încheiat(10-11 ianuarie 2025), polițiștii din întreaga țară au intensificat controalele în trafic, fiind înregistrate peste 3.370 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere. Acțiunile au avut drept scop sporirea siguranței pe drumurile publice și prevenirea accidentelor. Potrivit datelor oficiale, 26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au … Articolul Peste 3.370 de abateri rutiere, constatate de polițiști în weekend apare prima dată în Est Curier.
Republica Moldova se află în topul mondial al țărilor cu cel mai ridicat consum de alcool pe cap de locuitor, potrivit celor mai recente date publicate de platforma World Population Review, care analizează statisticile internaționale privind consumul de alcool pur per adult (15+ ani). Conform clasamentului, Moldova ocupă locul patru la nivel global, cu un … Articolul Republica Moldova, printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool din lume apare prima dată în Est Curier.
Situația la frontiera Republicii Moldova: trafic intens și controale sporite în ultimele 24 de ore # Est Curier
Conform datelor oficiale, în ultimele 24 de ore au fost 68 232 de traversări ale persoanelor, ceea ce reflectă un trafic ridicat la frontierele interne și externe ale țării, raportează Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Cele mai tranzitate puncte rutiere și aeriene au fost: PTF Aeroportul Internațional Chișinău: 20 070 traversări persoane; PTF Leușeni: … Articolul Situația la frontiera Republicii Moldova: trafic intens și controale sporite în ultimele 24 de ore apare prima dată în Est Curier.
Republica Moldova s-a realăturat oficial programului „Europa creativă”, devenind astfel cea de a patruzeci și una țară participantă la programul emblematic al Uniunii Europene care sprijină sectoarele culturale și creative. Începând cu 1 ianuarie 2026, organizațiile, artiștii și profesioniștii din domeniul culturii din Republica Moldova sunt eligibili să participe la acțiunile publicate în cadrul componentei Cultură a … Articolul Republica Moldova este deja membru oficial al programului „Europa creativă” apare prima dată în Est Curier.
De patru decenii, lucrătorul din domeniul culturii din r. Criuleni, Mihai Onica, mentorează, acompaniază, regizează și îndrumă. Și-a dedicat cei 40 de ani de activitate actului artistic în câteva localități, în mai multe instituții publice, dar a și dăruit din priceperea sa muzicală și oamenilor care au venit la diferite evenimente private, or, recunoaște chiar … Articolul Munca cu pasiune aduce și bunăstare materială, chiar și în cultură apare prima dată în Est Curier.
Calea Ferată din Moldova anunță organizarea unui șir de licitații publice, care se vor desfășura în perioada 26-28 ianuarie 2026, la Chișinău. În cadrul acestora vor fi scoase la vânzare sau date în locațiune locomotive, vagoane, containere, materiale și bunuri imobile neutilizate. Potrivit anunțului oficial, luni, 26 ianuarie 2026, la ora 09:00, va avea loc … Articolul Licitații ample organizate de Calea Ferată din Moldova, la sfârșit de ianuarie apare prima dată în Est Curier.
Călătorii sunt atenționați asupra valorilor ridicate de trafic înregistrate la punctul de trecere a frontierei Costești, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, fluxul de călători și mijloace de transport rămâne majorat, iar timpul de așteptare este în creștere. În schimb, la PVFI Leușeni, situația a fost fluidizată, iar circulația se desfășoară în … Articolul Trafic intens la PVFI Costești. Recomandări pentru evitarea aglomerației apare prima dată în Est Curier.
Funcționarii Serviciului Vamal din Republica Moldova, în cooperare cu reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au descoperit două tentative de transport ilicit de bunuri în punctul de trecere vamală Palanca, în urma unei analize de risc efectuate eficient în cadrul controlului vamal. Primul caz a implicat un automobil Porsche Cayenne, care venea din … Articolul Matrice clandestine și sute de monede nedeclarate, descoperite la frontiera Palanca apare prima dată în Est Curier.
2025 – cel mai slab an pentru producția de miere, afectată de înghețurile din primăvară # Est Curier
Conform unei analize, rezultatele căreia au fost făcute publice, anul 2025 ar fi cel mai slab an, din ultimii 15, pentru ramura apicolă și Republica Moldova. Datele prezentate de economistul Veaceslav Ioniță în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”, arată că miere s-a produs puțină, iar sectorul este salvat parțial de stocuirile apicultorilor … Articolul 2025 – cel mai slab an pentru producția de miere, afectată de înghețurile din primăvară apare prima dată în Est Curier.
Alertă sanitară: ANSA retrage de urgență produse care pot pune în pericol sănătatea publică # Est Curier
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a dispus măsuri imediate după ce în urma verificărilor de laborator a fost depistată o substanță interzisă(Metronidazol) în anumite produse și furaje, punând astfel în pericol sănătatea consumatorilor și animalelor. ANSA anunță rechemarea de pe piață a loturilor neconforme și suspendarea importurilor de furaje contaminate, pentru a elimina riscurile asupra … Articolul Alertă sanitară: ANSA retrage de urgență produse care pot pune în pericol sănătatea publică apare prima dată în Est Curier.
Satul Sireți din r. Strășeni și-a asigurat facturi cu zero la iluminat stradal din energie solară # Est Curier
Centrul Național de Energie Durabilă informează, că încă un sat din Republica Moldova a reușit să optimizeze cheltuielile pentru serviciul public de iluminat stradal, cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Astfel, comunitatea va putea investi economiile rezultate în alte proiecte necesare cetățenilor. Prin construcția unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW, localitatea Sireți din r. … Articolul Satul Sireți din r. Strășeni și-a asigurat facturi cu zero la iluminat stradal din energie solară apare prima dată în Est Curier.
Șase instituții de învățământ din r. Dubăsari și 20 din r. Criuleni și-au prelungit vacanța de iarnă # Est Curier
Șapte din cele 13 instituții de învățământ preuniversitar din raionul Dubăsari nu au astăzi, 9 ianuarie, ore. Prin decizia Direcției Educație Dubăsari, de comun cu administrația institruțiilor, au prelungit vacanța elevilor acele instituții, în care vin copii din mai multe localități, inclusiv din partea stângă a Nistrului. După cum ne-a informat Larisa Braducean, șefa Direcției … Articolul Șase instituții de învățământ din r. Dubăsari și 20 din r. Criuleni și-au prelungit vacanța de iarnă apare prima dată în Est Curier.
Ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, salvatorii și pompierii din toată țara, în ultimele 24 de ore, au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele – 33 la efectuarea lucrărilor de tractare și deblocare mijloacelor de transport rămase în dificultate. În localitatea Hăsnășenii Mari din raionul Drochia salvatorii au avut misiunea de a … Articolul IGSU a participat la peste 80 de intervenții în ultimele 24 de ore apare prima dată în Est Curier.
Peste 200 de apeluri la 112, din cauza ninsorilor din 8 ianuarie. Vezi cum au fost rezolvate # Est Curier
Serviciul 112 a fost apelat de peste 200 de ori din cauza situațiilor cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, comunică Ana Carpovici, specialistă superioară în relații publice, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112. Potrivit comunicatuluim în data de 8 ianuarie, în intervalul 00:00 – 20:00, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin ninsori, ghețuș … Articolul Peste 200 de apeluri la 112, din cauza ninsorilor din 8 ianuarie. Vezi cum au fost rezolvate apare prima dată în Est Curier.
Avertizare pentru călători și agenți economici: posibile devieri de la programul bacului de la Molovata # Est Curier
Activitatea bacului de la Molovata ar putea fi afectată în perioada următoare din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Administrația Bacul Molovata informează că temperaturile scăzute și viscolul prognozat pentru săptămâna viitoare pot genera devieri de la programul obișnuit de circulație. Potrivit anunțului oficial, eventualele ajustări ale orarului sunt necesare pentru a asigura siguranța pasagerilor, a personalului … Articolul Avertizare pentru călători și agenți economici: posibile devieri de la programul bacului de la Molovata apare prima dată în Est Curier.
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, Ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de învățământ are posibilitatea de a decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Totodată, Ministerul solicită conducerilor instituțiilor de învățământ să adopte măsuri preventive pentru asigurarea siguranței și protecției elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar, în condițiile temperaturilor … Articolul MEC permite prelungirea vacanței de iarnă în funcție de condițiile meteo apare prima dată în Est Curier.
