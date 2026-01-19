Comuna Miclești și satele componente au însemne heraldice oficializate

11:10

Șapte din cele 13 instituții de învățământ preuniversitar din raionul Dubăsari nu au astăzi, 9 ianuarie, ore. Prin decizia Direcției Educație Dubăsari, de comun cu administrația institruțiilor, au prelungit vacanța elevilor acele instituții, în care vin copii din mai multe localități, inclusiv din partea stângă a Nistrului. După cum ne-a informat Larisa Braducean, șefa Direcției … Articolul Șase instituții de învățământ din r. Dubăsari și 20 din r. Criuleni și-au prelungit vacanța de iarnă apare prima dată în Est Curier.