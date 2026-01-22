41 de militari ai Armatei Naționale pleacă în Kosovo, în cadrul trupelor KFOR
Est Curier, 22 ianuarie 2026 15:30
Ministerul Apărăii al Republicii Moldova a organizat, la 22 ianuarie, o ceremonie solemnă care a marcat detașarea celui de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. La ceremonia oficială a participat conducerea Ministerului Apărării și Armatei Naționale, ambasadori, atașați militari, reprezentanți ai Oficiului de legătură NATO în Republica Moldova, precum și rudele militarilor detașați. Ministrul apărării, …
Acum 30 minute
15:30
Acum 4 ore
13:30
MAE a publicat o reacție, în urma depistării, la Crocmaz, a unei drone rusești, cu explozibil. Va fi detonată la fața locului # Est Curier
Drona care a aterizat azi dimineață într-o grădină din s. Crocmaz, r. Ștefan Vodă, ar fi de proveniență rusească, afirmă Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, care a publicat, pe canalul de Telegram al ministerului, o reacție. „În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor …
13:00
Atenție! Doi câini, cu zgarde la gât, se află în Criuleni. Poate cineva îi caută! (foto) # Est Curier
Doi câini adulți, de rasă, unul Ciobănesc European (femelă) și un Lup Canadian negru (mascul), ambii purtând zgarde, se plimbă liber pe străzile Stepelor și Alecsandri din or. Criuleni. La redacție s-a adresat un locuitor de pe una din străzi, cu rugămintea să facem public cazul, că poate cineva îi caută. Dl Ion, care ne-a …
Acum 6 ore
10:40
Conform deciziei Prezidiului Adunării Populare a Găgăuziei din , 21 ianuarie, 2026 aceștea se vor întruni la 22 ianuarie 2026, la ora 13:00, în Sala Mare de ședințe din municipiul Comrat. Pe ordinea de zi este inclus un singur subiect, însă de importanță majoră: examinarea situației create în urma deciziei pronunțate de Curtea Supremă de …
10:40
Poliția Republicii Moldova anunță că în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grǎdina unei case nelocuite, a fost depistatǎ o dronǎ cu lungimea de aproximativ 2,5 m. Pe canalul de Telegram, oamenii legii au publicat și o imagine, care arată că aparatul zburător s-a oprit printre niște copaci. Acesta va …
Acum 24 ore
17:30
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a vizitat astăzi satele din raionul Dubăsari de pe platoul Cocieri. Într-o intervenție video, Chiveri dă asigurări că situația „este sub control", fără a detaliza mai multe lucruri. Demnitarul a fost filmat cu o scurtă comunicare chiar pe fundalul bac-ului prins în gheață. „Am vizitat Molovata Nouă și Cocieri pentru …
16:10
Trei drone ascunse printre bunuri personale au fost depistate de funcționarii vamali la postul vamal Costești, în urma controlului unui automobil de model Toyota Avensis, care se deplasa din Germania spre Republica Moldova. Potrivit informațiilor oferite de autorități, vehiculul era condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 30 de ani. În timpul …
Ieri
13:00
Mai mulți conducători auto au fost înlăturați de la volan, după ce polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) i-au depistat conducând în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, în timpul acțiunilor de monitorizare și control desfășurate pe traseele naționale. Accentul intervențiilor a fost în raionul Criuleni, unde au fost înregistrate două cazuri grave: …
12:50
Incendiu la un centru de plasament din r. Dubăsari: 42 de persoane evacuate, un pacient rănit # Est Curier
Patruzeci și două de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, iar apelul la Serviciul …
10:40
Bunuri nedeclarate, depistate la vama Leușeni: monitoare PC, trolii electrice și arme pneumatice, ridicate în vederea confiscării # Est Curier
Trei șoferi au fost documentați de funcționarii vamali după ce ar fi încercat să introducă în țară bunuri nedeclarate, în cantități comerciale, în trei cazuri separate înregistrate la postul vamal Leușeni. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoanele vizate riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit Serviciului Vamal, în primul caz a fost verificat un …
20 ianuarie 2026
19:40
Ambasada Republicii Moldova în Italia a emis un comunicat cu referire la problemele întâmpinate de unii cetățeni ai Republicii Moldova, în special în nordul Italiei, privind cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, în care locul de naștere este indicat eronat ca „URSS", „SUN" sau „Federazione Russa", deși sunt născuți în Republica Moldova, situații semnalate …
19:40
Peste 800 de lebede au ales să ierneze pe r. Nistru, în preajma localităților din r. Criuleni. Au dat greș, căci frigul ce s-a abătut le pune viața în pericol. În preajma or. Criuleni au fost găsite mai multe păsări înghețate, iar salvamarii și inspectorii de mediu au decis să le vină în ajutor. O …
16:40
O conferință România-Republica Moldova privind mediul și energia a avut loc la Chișinău # Est Curier
Conferința Transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, în contextul parcursului european, care a vizat politicile de mediu și energie, în contextul accelerării parcursului european al Republicii Moldova, a avut loc la Chișinău, pe data de 20 ianuarie, transmite ecopresa.md. Evenimentul a reunit peste 235 de participanți, inclusiv secretari de stat, reprezentanți ai agențiilor de reglementare, …
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
356 833 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Moldovei, iar peste 74 de mii sunt asigurați medical în dreapta Nistrului # Est Curier
Biroul Politici de Reintegrare (BPR), cu referire la datele furnizate de către Agenția Servicii Publice, informează că la data de 31 decembrie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 364 885 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, dintre care 356 833 sunt cetățeni ai Republicii Moldova. …
14:20
Un mesaj prin care o locuitoare a orașului Konstantinovka din reg. Donețk cere pâine, a fost surprins de operatorii de drone ai armatei ucrainene, scrie pravda,com.ua. Operatorul de drone pe nume Maxim „Maliuc", în vârstă de 19 ani, care a observat inscripția, a relatat pentru jurnaliști că a observat inscripția făcută de o femeie în …
13:20
Ceai de import, retras de la frontieră după depistarea pesticidelor peste limitele admise # Est Curier
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat, marți, returnarea către producător a unui lot de peste 5,4 tone de ceai importat din cauza depășirii limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide, informează instituția într-un comunicat oficial. Potrivit datelor comunicate, din totalul de 5442 kg de produs, inspectorii au constatat că 3074 kg de ceai conțineau …
13:20
Amnesty International a lansat petiția „Opriți masacrele protestatarilor din Iran", prin care solicită statelor membre ale ONU să acționeze de urgență pentru a opri vărsarea de sânge, a proteja protestatarii și a trage autoritățile iraniene la răspundere. Vă invităm să preluați și să publicați această petiție, contribuind astfel la informarea corectă a publicului. Distribuirea ei poate …
13:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a publicat rezumatul zilei de 19 ianuarie 2026, în care menționează că trei incendii cu victime au avut loc pe parcursul zilei și nopții, care ar avea la bază nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit. IGSU menționează că, din păcate, incendiile s-au lăsat și …
13:00
Guvernul de la Chișinău a lansat consultări publice privind reforma administrativ-teritorială, vizând consolidarea primăriilor, dezvoltarea localităților și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, a anunțat secretarul general al Executivului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, procesul de implementare a reformei va avea patru etape: consultări publice ample; prezentarea conceptului de reformă; discuții cu cetățenii programate pentru primăvară; elaborarea și aprobarea …
12:00
În perioada 14-20 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli periculoase la animale, potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Cazurile vizează atât animalele domestice, cât și fauna sălbatică, autoritățile menținând un regim strict de supraveghere sanitar-veterinară. În intervalul de raportare au fost confirmate patru …
11:20
În ultimele 24 de ore, funcționarii Serviciului Vamal al Republicii Moldova au împiedicat mai multe tentative de transport ilicit de produse injectabile și cosmetice prin punctele de trecere vamală, informează instituția. Într-unul dintre cazuri, la controlul unui vehicul Mercedes Sprinter ce venea din Belgia, condus de un cetățean român de 39 de ani, au fost …
19 ianuarie 2026
15:40
Comuna Miclești din r. Criuleni a pășit în anul 2026 cu propriile însemne heraldice. La 26 decembrie 2025, președinta Maia Sandu a semnat decretul Nr.48l-X prin care au fost înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova simbolurile teritoriale ale comunei Miclești, raionul Criuleni. Înainte să ajungă în Armorial, stemele și drapelele comunei, precum și a …
14:40
Dintre cazurile gestionate în această perioadă, trei pacienți au fost aduși prin intermediul Serviciului de urgență 112, dintre care doi pacienți diagnosticați cu hipotermie și un pacient cu degerături. Toți pacienții au beneficiat de îngrijiri medicale de urgență, fiind supuși procedurilor de stabilizare, consultațiilor de specialitate și investigațiilor necesare. În urma evaluării medicale, un pacient …
14:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat unui lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale privind siguranța alimentelor și informarea consumatorilor, potrivit unui comunicat oficial al instituției. Controalele efectuate în cadrul Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală au relevat că produsul …
13:00
CCSCD (STRATCOM) a publicat Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS) # Est Curier
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (CCSCD) a publicat vineri, 16 ianuarie, Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS) care afectează reziliența democratică a Republicii Moldova. Raportul oferă o evaluare detaliată a evoluției recente a mediului informațional, riscurilor și amenințărilor capabile să afecteze proceselor democratice și parcursului european al …
11:00
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii din Chișinău, au arestat un bărbat de 34 de ani, implicat în trafic de droguri pe teritoriul capitalei, transmite Secția comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției. Investigațiile au durat aproximativ o lună și au vizat documentarea activității infracționale a suspectului, …
10:40
Agenția Europeană pentru Medicamente (EUDA) și Iscte – Institutul Universitar din Lisabona invită studenți, profesioniști și cercetători din întreaga lume să se înscrie la două evenimente comune care vor avea loc în 2026: Școala Europeană de Iarnă privind drogurile (EDWS) și Școala Europeană de Vară privind drogurile (EDSS). Școala europeană de iarnă privind drogurile (EDWS) …
10:20
Pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră ai Republicii Moldova au depistat opt cazuri în care persoane au prezentat documente de călătorie cu semne evidente de falsificare la punctele de control la frontieră, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Controlul riguros al documentelor s-a desfășurat în mai multe …
18 ianuarie 2026
12:50
Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei # Est Curier
Poliția Națională informează că la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei, a fost pus în funcțiune un nou sens giratoriu. Măsura are drept scop fluidizarea traficului și sporirea siguranței rutiere în zonă. În acest context, autoritățile le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere recent instalate, să fie atenți la semnalizarea din zonă, să reducă viteza … Articolul Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei apare prima dată în Est Curier.
12:00
La Izbiște, r-nul Criuleni, sărbătorile de iarnă s-au încheiat în acest an cu cea de a VII-a ediție a festivalului „Izvar Fest”. Vezi cum au sărbătorit locuitorii și invitații, într-o atmosferă plină de tradiții, muzică și voie bună. Despre eveniment citiți în ziarul „Est-Curier” din 23 ianuarie 2026. Foto: Iosif Tihon Articolul FOTO// „Izvar Fest”, ediția a VII-a apare prima dată în Est Curier.
17 ianuarie 2026
23:00
Artistul Satoshi a fost desemnat câștigătorul Selecției Naționale Eurovision Moldova, în urma unei finale care a avut loc aseară, 17.01.2026, la Arena Chișinău. Interpretarea sa a impresionat atât juriul, cât și publicul, obținând cel mai mare punctaj al competiției. Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Concursul Muzical Eurovision din acest an, care va avea loc … Articolul Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 apare prima dată în Est Curier.
11:50
Vineri, 16 ianuarie, 2025, a avut loc lansarea Rutei Ceramicii a Republicii Moldova, care propune o incursiune autentică în universul olăritului, punând în valoare cultura, istoria și tradițiile locale ale prelucrării lutului. Traseul evidențiază tehnici vechi de olărit, piese de patrimoniu din muzee naționale și raionale, precum și meșteșugul tradițional transmis din generație în generație. … Articolul Ruta Ceramicii a fost inaugurată apare prima dată în Est Curier.
10:50
Schimbarea proprietarului celui mai important nod logistic al Republicii Moldova s-a produs # Est Curier
La finele lunii decembrie 2025, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a preluat controlul asupra Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), care a achiziționat compania de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Tranzacția a fost confirmată de autorități, însă valoarea acesteia rămâne confidențială și urmează să fie aprobată formal pe 11 februarie … Articolul Schimbarea proprietarului celui mai important nod logistic al Republicii Moldova s-a produs apare prima dată în Est Curier.
09:50
Secția Situații Excepționale Criuleni vine cu un șir de recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova cu prilejul sărbătoarea creștină ortodoxă de Boboteaza care va fi sărbătorită la data de 19 ianuarie. Atenționările salvatorilor sunt în contextul tradiției de scufundare în apele bazinelor acvatice. Salvatorii, îndemnă iubitorii de scufundare să țină cont de câteva recomandări obligatorii pentru … Articolul Măsuri de prevenire în timpul scăldatului de Bobotează apare prima dată în Est Curier.
16 ianuarie 2026
17:20
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite în urma acțiunile procesuale ale procurorilor și ale organelor de urmărire penală. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detențiune pe viață. … Articolul Se întâmplă în RM: „apostolul Mihail” condamnat la detenție pe viață apare prima dată în Est Curier.
16:50
Republica Moldova își va desemna sâmbătă, 17 ianuarie 2026, reprezentantul pentru Eurovision Song Contest 2026 într-un eveniment de mare amploare la Arena Chișinău, cu începere de la ora 19:00. Show-ul va reuni pe scenă 16 piese și interpreți calificați în urma audierilor de preselecție, cu un format inspirat de spectacolul internațional Eurovision, anunță TeleRadio-Moldova. Organizatorii … Articolul Mâine are loc Finala Națională Eurovision Moldova apare prima dată în Est Curier.
14:40
Ministerul Energiei ia în vizor instalatorii de sisteme SER și îi vrea incluși pe toți în registrele oficiale # Est Curier
Guvernul a aprobat un nou Regulament cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură, un document care modernizează și aliniază cadrul național la cerințele europene în domeniul energiei … Articolul Ministerul Energiei ia în vizor instalatorii de sisteme SER și îi vrea incluși pe toți în registrele oficiale apare prima dată în Est Curier.
13:10
Suspendarea îi poate afecta doar pe cei care vor să se stabilească definitiv în SUA. Explicațiile Ambasadorului (video) # Est Curier
Suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026 anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii miercuri, 14 ianuarie 2026, este temporară. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova reiterează că măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea … Articolul Suspendarea îi poate afecta doar pe cei care vor să se stabilească definitiv în SUA. Explicațiile Ambasadorului (video) apare prima dată în Est Curier.
12:00
Atacatorii unui antreprenor din Mereni, reținuți. Suspecții – plasați în arest pe 30 de zile # Est Curier
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi și cu suportul mascaților din BPDS “Fulger”, au reținut patru persoane bănuite de comiterea unei tâlhării, comunică Poliția Republicii Moldova. Infracțiunea a avut loc în localitatea Mereni din raionul Anenii Noi. Administratorul unei firme de export a cerealelor, bărbat de … Articolul Atacatorii unui antreprenor din Mereni, reținuți. Suspecții – plasați în arest pe 30 de zile apare prima dată în Est Curier.
11:40
Premiile în domeniul culturii pentru anul 2025 au fost atribuite. Vezi cine a fost apreciat # Est Curier
De Ziua Națională a Culturii, Ministerul Culturii a organizat Gala Premiilor în domeniu, atribuite personalităților din domeniul culturii pentru rezultatele anului 2025. Acestea au venit ca o recunoaștere a valorii profesionale a mai multor personalități din domeniile artă, patrimoniu, literatură, muzică, cinematografie, educație artistică, management cultural și industrii creative. Premiile acordate poartă numele unor mari … Articolul Premiile în domeniul culturii pentru anul 2025 au fost atribuite. Vezi cine a fost apreciat apare prima dată în Est Curier.
11:10
VIDEO// Șase migranți ilegali, descoperiți ascunși într-un camion la frontiera moldo-ucraineană # Est Curier
Șase migranți ilegali au fost depistați și reținuți de polițiștii de frontieră, în cooperare cu Serviciul Vamal și autoritățile de frontieră din Ucraina, în timp ce încercau să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion. Cazul a fost documentat în Punctul de Trecere a Frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul … Articolul VIDEO// Șase migranți ilegali, descoperiți ascunși într-un camion la frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în Est Curier.
15 ianuarie 2026
16:40
Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari # Est Curier
La 15 ianuarie 2026, în orașul Bender s-a desfășurat prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control. Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari pentru agenții economici care livrează produse alimentare, medicamente și alte mărfuri de primă necesitate în satele Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și … Articolul Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari apare prima dată în Est Curier.
16:40
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” anunță că a luat sfârșit activitatea comisiei care a realizat ancheta de serviciu privind scandalul apărut în spațiul public legat de diplomele pretins false eliberate de către instituție unor medici care profesează în România, dar care și-au făcut studiile postuniversitare de rezidențiat în cadrul Universității din … Articolul USMF: diplomele rezindenților români sunt valide și legale apare prima dată în Est Curier.
15:00
Guvernul a inclus în planul de finanțare pentru anii 2025-2027 elaborarea a 293 de Planuri urbanistice generale pentru localitățile din Republica Moldova, hotărâre aprobată la 14 ianuarie. Astfel, includerea acestor finanțări în Documentul unic de program (DUP), care este un document de planificare elaborat pe termen mediu pentru implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru … Articolul PUG – documente finanțate prin FNDRL, începând cu 2026 apare prima dată în Est Curier.
12:10
Ziua Națională a Culturii este organizată anual, la data de 15 ianuarie, în semn de omagiu adus marelui poet Mihai Eminescu, născut la această dată. Cu acest prilej, Ministerul Culturii al Republicii Moldova a difuzat o sinteză a evenimentelor culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii, organizate atât de instituțiile subordonate ministerului, cât și de către … Articolul Astăzi este Ziua Națională a Culturii. Vezi programul manifestărilor în toată țara apare prima dată în Est Curier.
11:10
Pe întreg teritoriul țării se înregistrează ninsori. Potrivit autorităților, carosabilul este alunecos, iar vizibilitatea este redusă în mai multe zone, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor. Poliția Națională îndeamnă șoferii să manifeste prudență maximă și să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum. Conducătorilor auto li se recomandă să păstreze o distanță de siguranță … Articolul Ninsori pe întreg teritoriul țării. Poliția avertizează asupra riscurilor în trafic apare prima dată în Est Curier.
14 ianuarie 2026
18:00
Satele din r. Dubăsari, rămase fără lactate și pâine, din cauza gheții așternute pe Nistru # Est Curier
Aprovizionarea cu produse alimentare și medicamente este pusă pe pauză, deocamdată, în satele care depind de activitatea feribotului de la Molovata. Din cauza că gheața a acoperit suprafața Nistrului, ÎS Bacul Molovata și-a sistat activitatea. Pentru Est Curier, primara comunei Cocieri, Raisa Spinovschi, a declarat: „Nu putem aduce produsele alimentare. Nici magazinele n-au pâine, la … Articolul Satele din r. Dubăsari, rămase fără lactate și pâine, din cauza gheții așternute pe Nistru apare prima dată în Est Curier.
13:00
Alexandru Machidon, audiat în ședință suplimentară, închisă, de Comisia de evaluare a procurorilor # Est Curier
Fostul procuror al r. Criuleni, acum Procuror General interimar, dl Alexandru Machidon, a fost audiat suplimentar de către Comisia de evaluare a procurorilor, completul A. În cadrul audierii, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii Completului. La decizia Completului, ședința s-a desfășurat cu ușile închise. Completul urmează să elaboreze un raport de evaluare … Articolul Alexandru Machidon, audiat în ședință suplimentară, închisă, de Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în Est Curier.
12:00
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. În comunicatul IGSU, cu referire la incidentul nefericit, se spune că deflagrația s-a produs într-o casă de locuit, … Articolul O scurgere de gaz a provocat un incendiu, în r. Ialoveni. O persoană a avut de suferit apare prima dată în Est Curier.
11:30
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, au fost reținuți de polițiști, fiind bănuiți de comiterea unei tâlhării, precum și de șantaj și privare ilegală de libertate. Potrivit informațiilor preliminare, cazul a fost înregistrat la 10 ianuarie, după ce un bărbat de 26 de ani a fost găsit agresat într-o zonă … Articolul VIDEO// Trei tineri, reținuți în cazul tâlhăriei de la Cruglic apare prima dată în Est Curier.
