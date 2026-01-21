Criuleni: doi șoferi, depistați cu alcoolemii de peste 1 mg/l pe R-6 și M5

17:40

Clipe de coșmar pentru un tânăr din Chișinău, după ce ar fi fost răpit, jefuit și abandonat într-o zonă forestieră din raionul Criuleni. Potrivit informațiilor publicate de Puls Media, incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă(10.01.2025) spre duminică, într-un apartament din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău, unde victima ar fi fost abordată de doi … Articolul Coșmar nocturn pentru un tânăr din Chișinău: răpit, bătut și abandonat la marginea unui sat din r. Criuleni apare prima dată în Est Curier.