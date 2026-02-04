VIDEO | Fabrică ilegală de țigări, destructurată în nordul Italiei. Printre suspecți, trei moldoveni
SafeNews, 4 februarie 2026 09:40
Autoritățile italiene au destructurat una dintre cele mai mari unități ilegale de producere a țigărilor descoperite recent în nordul Italiei. Operațiunea a avut loc în provincia Padova și a fost coordonată de Parchetul European și Guardia di Finanza. Într-o hală industrială de aproximativ 5.000 de metri pătrați, anchetatorii au găsit o linie complet funcțională de
• • •
Acum 30 minute
09:40
VIDEO | Fabrică ilegală de țigări, destructurată în nordul Italiei. Printre suspecți, trei moldoveni # SafeNews
Acum 2 ore
08:40
Scăderea pieței imobiliare nu poate fi explicată doar prin limitarea tranzacțiilor în numerar. Prețurile exagerate ale locuințelor au un rol major, susține Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Deputatul afirmă că în spațiul public se promovează un narativ convenabil pentru o parte a pieței. Acesta mută accentul exclusiv pe plafonul pentru
08:00
O excursie la mare în regiunea Apulia s-a încheiat cu închisoarea pentru un cetățean moldovean, după un accident pe o autostradă din provincia Chieti, Italia. În timp ce investigau accidentul, poliția rutieră a descoperit că bărbatul era căutat pentru infracțiuni anterioare. S-a dovedit că procuratura locală emisese deja un mandat de arestare pe numele său:
Acum 4 ore
07:50
Parcursul european al Republicii Moldova și continuarea reformelor au fost temele centrale ale discuțiilor purtate la Bruxelles de vicepremierul Mihail Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, cu membrii Parlamentului European. Oficialul moldovean a evidențiat importanța sprijinului UE pentru Chișinău, subliniind rolul esențial al Legislativului european în contextul provocărilor de securitate generate de războiul dintre Rusia și
07:40
Avertisment deschis de la șefii Marinelor marilor puteri europene: „Trebuie să ne pregătim de război”. Un conflict deschis cu Rusia, anticipat în doar 2-3 ani # SafeNews
Submarine, acțiuni hibride, amenințarea reprezentată de Rusia pe mare rămâne puternică, iar marile forțe navale aliate din cadrul NATO trebuie să se pregătească pentru război în viitorul apropiat, au estimat marți mai mulți ofițeri superiori reuniți la Paris, potrivit AFP. „Elementul care îmi atrage cel mai mult atenția în Atlantic, în special, este investiția Rusiei
07:30
Alegerile locale noi pentru funcția de primar în satul Plop, raionul Dondușeni, și comuna Frumușica, raionul Florești, vor avea loc în data de 17 mai 2026. Tot atunci va fi organizat și referendumul local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. O decizia în acest sens a fost aprobată în şedinţa Comisiei Electorale Centrale
07:20
Rutte le cere aliaților să caute în stocurile militare noi arme pentru Ucraina, în special sisteme Patriot # SafeNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut marți la Kiev susținătorilor Ucrainei să caute în stocurile lor de arme și muniții și să ofere acesteia tot ce pot, inclusiv mijloace de apărare antiaeriană, mai ales rachete Patriot, după ce infrastructura energetică ucraineană a fost lovită de o nouă salvă masivă de rachete și drone
07:10
JO 2026: „Aici e Cortina, noi comandăm”, cum mafia italiană a încercat să se infiltreze în marele eveniment sportiv # SafeNews
În apropierea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, specialiştii în mafia italiană dezvăluie că celebra organizaţie criminală transalpină a încercat să se infiltreze în evenimentul sportiv, în special în atribuirea contractelor publice pentru construirea infrastructurilor. „În 2025, Ministerul de Interne a exclus 54 de firme care au candidat
07:00
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost obligat să nu părăsească țara timp de 60 de zile, cu consemn la frontieră, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv și a anulat măsura controlului judiciar, dispunând eliberarea acestuia. Procuratura Anticorupție a precizat că măsura a fost dispusă de procurorul de caz pe 3
06:50
Parchetul anunţă că cere ”pedepse de ineligibilitate”, după 11 zile de proces în apel, în care Marine le Pen îşi joacă candidatura în alegerile prezidenţiale din 2027 # SafeNews
Parchetul General francez cere, după 11 zile de dezbateri, "pedepse de ineligibilitate" în procesul în apel de la Paris al asistenţilor parlamentari ai Frontului Naţional (FN, extremă dreapta, actualul Rassemblement national, RN), în care Marine le Pen îşi joacă candidatura în alegerile prezidenţiale din 2027, anunţă marţi avocaţii generali în preambulul unui rechizitoriu care urma
06:40
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut ieri, 3 februarie, o întrevedere cu președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președintele Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii legislativelor din cele trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în Republica Moldova.
06:30
Macron pregătește reluarea dialogului cu Putin, dar acuză Moscova că nu vrea pace în Ucraina # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat marţi că o reluare a dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin este „pe cale să fie pregătită". Totodată, Macron a acuzat Moscova că nu manifestă „o voinţă adevărată" de a negocia pacea în Ucraina. Declaraţia a fost făcută în timpul unei vizite în Haute-Saône, informează Digi24.ro cu referire la AFP
06:20
În cadrul reformei administrației publice locale, autoritățile intenționează să reducă numărul de raioane și să regândească rolul consiliilor raionale. Precizarea a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-un interviu pentru IPN. Potrivit demnitarului, executivul poartă deja discuții cu reprezentanții raioanelor și urmărește optimizarea structurilor administrative, pentru a susține dezvoltarea locală. „Înțeleg că
06:10
Un avocat rus care cunoaște secretele Kremlinului, refugiat în Italia de frica lui Putin. „Mă tem că voi ajunge ca Navalnîi” # SafeNews
Un avocat rus cu legături directe în cercurile de vârf ale puterii de la Moscova s-a refugiat în Italia și a cerut oficial protecție autorităților, invocând amenințări grave și teama că ar putea avea aceeași soartă ca Alexei Navalnîi. Cazul este relatat de agenția italiană Adnkronos, care a consultat documentele trimise guvernului italian. Dmitri P.,
Acum 24 ore
20:30
FOTO | Sume mari de valută, nedeclarate pe Aeroportul Chișinău. Două tentative, contracarate # SafeNews
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în comun cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au contracarat două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare în valută străină. Primul caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău–Antalya. În timpul controlului vamal, o pasageră nu a declarat sumele de 10.000 de euro, 7.900 de
18:40
Polițiștii și procurorii sectorului Botanica au reținut un tânăr de 21 de ani din Chișinău, bănuit de trafic de droguri. Potrivit Poliția Republicii Moldova, tânărul a fost prins în flagrant. În urma acțiunilor desfășurate, din circuit au fost scoase droguri sintetice în valoare de peste 180.000 de lei. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului,
16:00
Uniunea Europeană intenționează să creeze, până în 2030, o platformă pentru schimbul de date militare fără participarea Statelor Unite. Publicația a consultat o prezentare a Agenției Europene de Apărare, potrivit căreia instituțiile UE lucrează la o nouă platformă numită „Spațiul european de date pentru inteligența artificială în domeniul apărării" (DAIDS), scrie Euractiv. Scopul proiectului este de
15:50
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a anulat mustrarea disciplinară aplicată jurnalistului Mircea Surdu, realizator al emisiunii „Bună seara" de la postul public de televiziune Moldova 1 și angajat al companiei Teleradio-Moldova. Sancțiunea fusese aplicată după ce acesta a criticat conducerea instituției în cadrul unei ședințe de raportare la Consiliul Europei. Anunțul a fost făcut chiar de
15:40
Începând cu această sesiune de bacalaureat, elevii vor avea de rezolvat mai puțini itemi la o parte din probe. Ministerul Educației și Cercetării menționează că ajustările au fost operate la propunerea profesorilor care au rezolvat teste de examen și au evaluat teste scrise ale elevilor, transmite IPN. „Implicarea profesorilor în rezolvarea și ajustarea testelor ne-a
15:40
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, efectuează o vizită de lucru în Japonia. Acesta participă la forumul internațional „Gestionarea Inundațiilor Urbane". Evenimentul reunește oficiali și experți care analizează soluții eficiente pentru prevenirea și gestionarea inundațiilor în orașe. Discuțiile vizează planificarea urbană, investițiile în infrastructură și coordonarea dintre instituții implicate în gestionarea riscurilor.
15:30
CtEDO condamnă Rusia pentru „tratamente inumane” și „detenția ilegală” a opozantului Aleksei Navalnîi # SafeNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat, marţi, Rusia pentru „tratamentele inumane" şi „detenţia ilegală" aplicate opozantului Aleksei Navalnîi la întoarcarea sa în ţară în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează AFP. Carismaticul activist anticorupţie Aleksei Navalnîi a fost arestat la sosirea sa în Rusia, în ianuarie 2021. El se întorcea
15:30
Statele Unite au finalizat o nouă etapă de testare pentru racheta de croazieră Rusty Dagger, dezvoltată special pentru Ucraina. Proiectilul a fost testat cu focos real și a lovit ținta cu mare precizie, potrivit informațiilor furnizate de baza aeriană Eglin. Racheta Rusty Dagger, produsă de compania americană Zone 5 Technologies în cadrul programului ERAM, a
15:30
Un bărbat de 34 de ani din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore de polițiștii sectorului Buiucani, fiind suspectat de comiterea unei pungășii. Incidentul s-a produs într-un troleibuz. O femeie de 54 de ani a fost deposedată de telefonul mobil. După ce a coborât din transport, aceasta a observat lipsa bunului și a
15:20
Două loturi de apă de parfum „Adora Entourage", produse de Viorica-Cosmetic, au fost retrase de pe piață în urma controalelor efectuate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. ANSP anunță că lotul nr. 210323-1413, cu termen de valabilitate până la 21 martie 2028, conține substanța Butylphenyl Methylpropional. Aceasta este interzisă în produsele cosmetice. De asemenea, neconform
15:20
Ungaria atacă la Curtea Europeană de Justiție interdicția privind importurile de gaze rusești # SafeNews
Ungaria a depus o acțiune la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg prin care solicită anularea regulamentului REPowerEU, ce prevede interzicerea importurilor de gaze din Federația Rusă, adoptat recent de Consiliul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de ministrul ungar al afacerilor externe, Péter Szijjártó. Potrivit acestuia, Budapesta consideră că regulamentul a fost adoptat
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că reducerea prețului la gaze poate duce la scăderea tarifelor pentru energia termică. Precizarea a fost făcută de Constantin Borosan, director al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Potrivit ANRE, majoritatea furnizorilor de energie termică cumpără gaz la preț reglementat. În acest context, instituția a transmis o scrisoare
14:00
Sediul din Paris al reţelei de socializare X a lui Elon Musk era percheziţionat marţi, anunţă Parchetul Parisului, relatează France24. "O percheziţie este desfăşuartă la sediul francez al X de către Secţia de luptă împotriva criminalităţii cibernetice a Parchetului din Paris, Secţia Cibernetică a jandarmeriei şi Europol, în cadrul anchetei deschise în ianuarie 2025", anunţă
14:00
O investigație a descoperit sute de conturi cu conexiuni naziste la banca elvețiană Credit Suisse # SafeNews
O investigație a identificat 890 de conturi cu posibile legături naziste la banca elvețiană Credit Suisse, a declarat senatorul american Chuck Grassley înaintea unei audieri de marți a Comisiei pentru Justiție privind facilitarea Holocaustului de către bănci, relatează Reuters.
14:00
FOTO | Gala Top Branduri 2025: întâlnirea celor mai puternice branduri din Republica Moldova # SafeNews
Oameni de afaceri și branduri cunoscute din întreaga țară au fost reuniți la cel mai amplu eveniment de la început de an, Gala Top Branduri 2025, realizată de Vip Magazin, sub conducerea Rodicăi Ciorănica. Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă, 31 ianuarie, și a adus în același loc reprezentanți ai mediului de afaceri, manageri și lideri de […] Articolul FOTO | Gala Top Branduri 2025: întâlnirea celor mai puternice branduri din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
O companie rusă a implantat cipuri în creierul porumbeilor și a anunțat crearea unei „biodrone” # SafeNews
Compania rusă Neiry Group a implantat cipuri în creierul porumbeilor și a declarat că a creat prima „dronă biologică” care poate fi controlată de la distanță. Cea mai mare experiență în experimentele de creare a „biodronelor” a fost acumulată de cercetătorii chinezi. Aceștia au reușit, de asemenea, să facă o pasăre să decoleze și, la […] Articolul O companie rusă a implantat cipuri în creierul porumbeilor și a anunțat crearea unei „biodrone” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
FOTO | Cristina Gherasimov: Experiența statelor baltice este esențială pentru parcursul european al Moldovei # SafeNews
Statele baltice reprezintă un model de dezvoltare și reziliență în Uniunea Europeană, iar experiența lor este relevantă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în contextul unei vizite oficiale la Chișinău a liderilor parlamentari din Estonia, Letonia și Lituania. În aceste zile, Republica Moldova este […] Articolul FOTO | Cristina Gherasimov: Experiența statelor baltice este esențială pentru parcursul european al Moldovei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
Un angajat cu vechime al Ministerului Apărării din Polonia a fost reținut marți dimineață, fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor secrete ruse, potrivit presei poloneze. Arestarea presupusului spion, un angajat de nivel mediu al Departamentului de Strategie și Planificare a Apărării din cadrul ministerului, a avut loc astăzi în jurul orei 8 dimineața, la […] Articolul POLONIA | Un angajat al Ministerului Apărării care ar fi spionat pentru ruși, arestat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea a zece persoane pentru escrocherie, trafic de influență și organizarea migrației ilegale. Procuratura municipiului Chișinău precizează că este vorba despre șase bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și patru femei, cu vârste între 43 și 51 de ani. Instanța a condamnat cinci inculpați, pentru concurs de infracțiuni, […] Articolul Condamnări într-un dosar de fraudă cu servicii turistice și vize Schengen apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Șeful diplomației ucrainene îl atacă dur pe președintele FIFA: „Degenerați morali vor să readucă Rusia în fotbal” # SafeNews
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, l-a criticat vehement pe președintele FIFA, Gianni Infantino, după ce acesta a cerut reanalizarea interdicției impuse echipelor rusești în competițiile internaționale. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Sybiha l-a numit pe Infantino „degenerat moral” pentru poziția sa privind revenirea Rusiei în fotbalul internațional. „Degenerați morali propun ridicarea interdicțiilor, […] Articolul Șeful diplomației ucrainene îl atacă dur pe președintele FIFA: „Degenerați morali vor să readucă Rusia în fotbal” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Casa Națională de Asigurări Sociale avertizează asupra unei informații false care circulă în spațiul public privind acordarea a câte 5.000 de lei dintr-un presupus „fond social”. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că în Republica Moldova nu există un „fond social” și nu este implementat niciun program oficial care să prevadă alocarea unor sume de […] Articolul Atenționare CNAS: cererile online pentru bani sunt o schemă de fraudă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
Fostul vicepreședinte interimar al Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim, nu a promovat evaluarea externă. La ședința de astăzi, 3 februarie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au acceptat, cu votul a 10 membri, raportul Comisiei de evaluare externă a judecătorilor prin care a fost propusă nepromovarea magistratei. După examinarea documentelor și audierea subiectului, Comisia a constatat […] Articolul Nu a trecut vettingul. Fostul adjunct al Judecătoriei Cimișlia părăsește sistemul apare prima dată în SafeNews.
12:30
Discuțiile privind bugetul municipiului Chișinău au generat un nou schimb dur de replici între fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Partidul Socialiștilor și primarul general Ion Ceban. În timp ce consilierii PAS acuză existența unei înțelegeri politice între MAN și PSRM, edilul respinge acuzațiile și susține că ambele tabere fac populism pe seama locuitorilor capitalei. […]
12:20
Președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania se află într o vizită oficială la Chișinău, pentru a transmite un mesaj comun de susținere a parcursului european al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de prim ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, care a declarat că statele baltice și Moldova sunt unite de aceeași experiență a trecutului […]
12:20
Un fost inginer Google, găsit vinovat de furtul tehnologiilor de inteligență artificială pentru China # SafeNews
Fostul inginer Google, Linwei Ding, cunoscut și ca Leon Ding, a fost găsit vinovat de spionaj economic și furt de secrete comerciale în scopul transmiterii tehnologiilor de inteligență artificială către China. Bărbatul în vârstă de 38 de ani, Linwei Ding, a copiat și a încărcat în cloudul său personal, între mai 2022 și aprilie 2023, […]
12:10
Fata de 12 ani, accidentată luni seara pe o trecere de pietoni din Strășeni a fost transportată în stare gravă la Chișinău. Copila este internată la Institutul Mamei și Copilului, în Secția terapie intensivă. Copila traversa strada, împreună cu un băiat de 14 ani, care a murit la spital la scurt timp după accident. Contactat […]
11:50
Nicolae Botgros afirmă că nu intenționează să demisioneze din Parlament. Deputatul a declarat jurnaliștilor că nu are incompatibilități pentru funcția de deputat, scrie realitatea.md. Botgros susține că nu a avut decât un concert, evenimentul fiind organizat de stat. În același timp, șeful Lăutarilor spune că nu încalcă prevederi legale, dacă își continuă activitatea artistică. „Până […] Articolul VIDEO | „Nu demisionez”. Mesajul lui Botgros din Parlament apare prima dată în SafeNews.
11:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seară că administraţia sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard, informează Reuters. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard”, a scris el într-o postare pe platforma […] Articolul Trump solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard apare prima dată în SafeNews.
11:40
Centrul Național Anticorupție a raportat rezultate extinse în anul 2025 pe combaterea și prevenirea corupției, precum și pe identificarea și administrarea bunurilor infracționale. Datele apar în Raportul de activitate examinat de Colegiul instituției. În perioada de referință, ofițerii anticorupție au depistat 847 de infracțiuni. Dintre acestea, 792 sunt infracțiuni de corupție și conexe. Structura pe […] Articolul Lupta anticorupție în cifre. Rezultatele CNA pentru anul 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:30
Mexicul urmează să înceteze să furnizeze petrol Cubei, dă asigurări preşedintele american Donald Trump, după ce Statele Unite au ameninţat cu sancţiuni vamale ţările care livrează petrol acestei insule comuniste, relatează AFP. Cuba ”este o naţiune ratată. Mexicul va înceta să le mai trimită petrol” cubanezilor a declarat locatarul Casei Albe luni, într-o discuţie cu […] Articolul VIDEO | Trump dă asigurări că Mexicul va înceta să furnizeze petrol Cubei apare prima dată în SafeNews.
11:30
O femeie de 60 de ani a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu produs în seara zilei de 2 februarie 2026, într o locuință din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20, după ce vecinii au observat fum care ieșea din interiorul casei. La fața locului au intervenit […] Articolul Femeie salvată de pompieri după un incendiu într o locuință din Bălți apare prima dată în SafeNews.
11:20
VIDEO | Radu Marian despre prețurile la locuințe. 1.700 de euro pe metru pătrat este acceptabil # SafeNews
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, Radu Marian, afirmă că piața imobiliară din Republica Moldova se află într o etapă de ajustare, pe fondul prețurilor ridicate și al deciziei tot mai multor persoane de a amâna achiziția locuințelor. Potrivit deputatului, datele statistice indică o temperare a cererii, semn că piața intră într o […] Articolul VIDEO | Radu Marian despre prețurile la locuințe. 1.700 de euro pe metru pătrat este acceptabil apare prima dată în SafeNews.
11:10
Republica Moldova va fi prezentă la ediția din 2026 a UAE SWAT Challenge, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate unităților de poliție tactică. Competiția are loc anual în Dubai și reunește echipe de elită din zeci de state. Echipa Republicii Moldova va concura alături de unități specializate în cadrul a cinci probe operative. […] Articolul Moldova revine la UAE SWAT Challenge, competiția unităților tactice din Dubai apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un francez, care risca să fie condamnat la moarte în Malaysia cu privire la deţinere şi trafic de droguri, achitat # SafeNews
Un francez, Tom Félix, în vârstă de 34 de ani, care risca să fie condamnat la moartea în Malaysia, cu privire la deţinere şi trafic de droguri, a fost achitat şi urmează să fie eliberat, a decis marţi un tribunal malaysian, relatează AFP. ”În acest dosar, tribunalul nu a reuşit să stabilească proba vinovăţiei. Acuzatul […] Articolul Un francez, care risca să fie condamnat la moarte în Malaysia cu privire la deţinere şi trafic de droguri, achitat apare prima dată în SafeNews.
11:00
Partidul Liberal Democrat din Moldova își exprimă îngrijorarea față de informațiile apărute în spațiul public privind anularea a peste 100.000 de buletine de identitate românești deținute de cetățeni originari din Republica Moldova. Formațiunea susține că măsura afectează direct oameni care trăiesc și muncesc legal în România. Potrivit PLDM, mulți dintre aceștia sunt stabiliți de ani […] Articolul Peste 100.000 de buletine românești, vizate de anulare. Reacția PLDM apare prima dată în SafeNews.
11:00
Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi, 3 februarie 2026, raportul Comisiei de evaluare externă privind activitatea judecătorului Ion Rusu, președinte interimar al Judecătoria Drochia. După analizarea materialelor și a concluziilor Comisiei, membrii CSM au aprobat raportul cu 12 voturi pro. Decizia confirmă promovarea evaluării externe de către magistrat. CSM precizează că procesul de […] Articolul CSM a aprobat raportul de vetting pentru judecătorul Ion Rusu apare prima dată în SafeNews.
