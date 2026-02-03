Condamnări într-un dosar de fraudă cu servicii turistice și vize Schengen

13:10

Casa Națională de Asigurări Sociale avertizează asupra unei informații false care circulă în spațiul public privind acordarea a câte 5.000 de lei dintr-un presupus „fond social”. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că în Republica Moldova nu există un „fond social” și nu este implementat niciun program oficial care să prevadă alocarea unor sume de […] Articolul Atenționare CNAS: cererile online pentru bani sunt o schemă de fraudă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.