Condamnări într-un dosar de fraudă cu servicii turistice și vize Schengen
SafeNews, 3 februarie 2026 13:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea a zece persoane pentru escrocherie, trafic de influență și organizarea migrației ilegale. Procuratura municipiului Chișinău precizează că este vorba despre șase bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și patru femei, cu vârste între 43 și 51 de ani. Instanța a condamnat cinci inculpați, pentru concurs de infracțiuni, […] Articolul Condamnări într-un dosar de fraudă cu servicii turistice și vize Schengen apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
13:20
13:20
Șeful diplomației ucrainene îl atacă dur pe președintele FIFA: „Degenerați morali vor să readucă Rusia în fotbal” # SafeNews
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, l-a criticat vehement pe președintele FIFA, Gianni Infantino, după ce acesta a cerut reanalizarea interdicției impuse echipelor rusești în competițiile internaționale. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Sybiha l-a numit pe Infantino „degenerat moral” pentru poziția sa privind revenirea Rusiei în fotbalul internațional. „Degenerați morali propun ridicarea interdicțiilor, […] Articolul Șeful diplomației ucrainene îl atacă dur pe președintele FIFA: „Degenerați morali vor să readucă Rusia în fotbal” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Casa Națională de Asigurări Sociale avertizează asupra unei informații false care circulă în spațiul public privind acordarea a câte 5.000 de lei dintr-un presupus „fond social”. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că în Republica Moldova nu există un „fond social” și nu este implementat niciun program oficial care să prevadă alocarea unor sume de […] Articolul Atenționare CNAS: cererile online pentru bani sunt o schemă de fraudă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum o oră
13:00
Fostul vicepreședinte interimar al Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim, nu a promovat evaluarea externă. La ședința de astăzi, 3 februarie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au acceptat, cu votul a 10 membri, raportul Comisiei de evaluare externă a judecătorilor prin care a fost propusă nepromovarea magistratei. După examinarea documentelor și audierea subiectului, Comisia a constatat […] Articolul Nu a trecut vettingul. Fostul adjunct al Judecătoriei Cimișlia părăsește sistemul apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
12:30
Discuțiile privind bugetul municipiului Chișinău au generat un nou schimb dur de replici între fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Partidul Socialiștilor și primarul general Ion Ceban. În timp ce consilierii PAS acuză existența unei înțelegeri politice între MAN și PSRM, edilul respinge acuzațiile și susține că ambele tabere fac populism pe seama locuitorilor capitalei. […]
12:20
Președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania se află într o vizită oficială la Chișinău, pentru a transmite un mesaj comun de susținere a parcursului european al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de prim ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, care a declarat că statele baltice și Moldova sunt unite de aceeași experiență a trecutului […]
12:20
Un fost inginer Google, găsit vinovat de furtul tehnologiilor de inteligență artificială pentru China # SafeNews
Fostul inginer Google, Linwei Ding, cunoscut și ca Leon Ding, a fost găsit vinovat de spionaj economic și furt de secrete comerciale în scopul transmiterii tehnologiilor de inteligență artificială către China. Bărbatul în vârstă de 38 de ani, Linwei Ding, a copiat și a încărcat în cloudul său personal, între mai 2022 și aprilie 2023, […]
12:10
Fata de 12 ani, accidentată luni seara pe o trecere de pietoni din Strășeni a fost transportată în stare gravă la Chișinău. Copila este internată la Institutul Mamei și Copilului, în Secția terapie intensivă. Copila traversa strada, împreună cu un băiat de 14 ani, care a murit la spital la scurt timp după accident. Contactat […]
11:50
Nicolae Botgros afirmă că nu intenționează să demisioneze din Parlament. Deputatul a declarat jurnaliștilor că nu are incompatibilități pentru funcția de deputat, scrie realitatea.md. Botgros susține că nu a avut decât un concert, evenimentul fiind organizat de stat. În același timp, șeful Lăutarilor spune că nu încalcă prevederi legale, dacă își continuă activitatea artistică. „Până […] Articolul VIDEO | „Nu demisionez”. Mesajul lui Botgros din Parlament apare prima dată în SafeNews.
11:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seară că administraţia sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard, informează Reuters. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard”, a scris el într-o postare pe platforma […] Articolul Trump solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard apare prima dată în SafeNews.
11:40
Centrul Național Anticorupție a raportat rezultate extinse în anul 2025 pe combaterea și prevenirea corupției, precum și pe identificarea și administrarea bunurilor infracționale. Datele apar în Raportul de activitate examinat de Colegiul instituției. În perioada de referință, ofițerii anticorupție au depistat 847 de infracțiuni. Dintre acestea, 792 sunt infracțiuni de corupție și conexe. Structura pe […] Articolul Lupta anticorupție în cifre. Rezultatele CNA pentru anul 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
11:30
Mexicul urmează să înceteze să furnizeze petrol Cubei, dă asigurări preşedintele american Donald Trump, după ce Statele Unite au ameninţat cu sancţiuni vamale ţările care livrează petrol acestei insule comuniste, relatează AFP. Cuba ”este o naţiune ratată. Mexicul va înceta să le mai trimită petrol” cubanezilor a declarat locatarul Casei Albe luni, într-o discuţie cu […] Articolul VIDEO | Trump dă asigurări că Mexicul va înceta să furnizeze petrol Cubei apare prima dată în SafeNews.
11:30
O femeie de 60 de ani a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu produs în seara zilei de 2 februarie 2026, într o locuință din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20, după ce vecinii au observat fum care ieșea din interiorul casei. La fața locului au intervenit […] Articolul Femeie salvată de pompieri după un incendiu într o locuință din Bălți apare prima dată în SafeNews.
11:20
VIDEO | Radu Marian despre prețurile la locuințe. 1.700 de euro pe metru pătrat este acceptabil # SafeNews
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, Radu Marian, afirmă că piața imobiliară din Republica Moldova se află într o etapă de ajustare, pe fondul prețurilor ridicate și al deciziei tot mai multor persoane de a amâna achiziția locuințelor. Potrivit deputatului, datele statistice indică o temperare a cererii, semn că piața intră într o […] Articolul VIDEO | Radu Marian despre prețurile la locuințe. 1.700 de euro pe metru pătrat este acceptabil apare prima dată în SafeNews.
11:10
Republica Moldova va fi prezentă la ediția din 2026 a UAE SWAT Challenge, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate unităților de poliție tactică. Competiția are loc anual în Dubai și reunește echipe de elită din zeci de state. Echipa Republicii Moldova va concura alături de unități specializate în cadrul a cinci probe operative. […] Articolul Moldova revine la UAE SWAT Challenge, competiția unităților tactice din Dubai apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un francez, care risca să fie condamnat la moarte în Malaysia cu privire la deţinere şi trafic de droguri, achitat # SafeNews
Un francez, Tom Félix, în vârstă de 34 de ani, care risca să fie condamnat la moartea în Malaysia, cu privire la deţinere şi trafic de droguri, a fost achitat şi urmează să fie eliberat, a decis marţi un tribunal malaysian, relatează AFP. ”În acest dosar, tribunalul nu a reuşit să stabilească proba vinovăţiei. Acuzatul […] Articolul Un francez, care risca să fie condamnat la moarte în Malaysia cu privire la deţinere şi trafic de droguri, achitat apare prima dată în SafeNews.
11:00
Partidul Liberal Democrat din Moldova își exprimă îngrijorarea față de informațiile apărute în spațiul public privind anularea a peste 100.000 de buletine de identitate românești deținute de cetățeni originari din Republica Moldova. Formațiunea susține că măsura afectează direct oameni care trăiesc și muncesc legal în România. Potrivit PLDM, mulți dintre aceștia sunt stabiliți de ani […] Articolul Peste 100.000 de buletine românești, vizate de anulare. Reacția PLDM apare prima dată în SafeNews.
11:00
Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi, 3 februarie 2026, raportul Comisiei de evaluare externă privind activitatea judecătorului Ion Rusu, președinte interimar al Judecătoria Drochia. După analizarea materialelor și a concluziilor Comisiei, membrii CSM au aprobat raportul cu 12 voturi pro. Decizia confirmă promovarea evaluării externe de către magistrat. CSM precizează că procesul de […] Articolul CSM a aprobat raportul de vetting pentru judecătorul Ion Rusu apare prima dată în SafeNews.
10:50
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii casnici a fost redus. Decizia a fost aprobată în ședința de astăzi a Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Potrivit hotărârii, prețul gazelor scade cu 2,3 lei pentru un metru cub. Astfel, cetățenii vor achita 14,42 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus. Până acum, tariful […] Articolul ANRE a aprobat reducerea tarifului la gaze naturale apare prima dată în SafeNews.
10:50
FT | Scenariul în care Rusia încalcă un viitor armistițiu în Ucraina. Cum ar reacționa Europa și SUA în primele 24 de ore # SafeNews
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa un răspuns militar coordonat din partea Europei şi a SUA, a relatat marţi Financial Times, citând persoane informate despre discuţii. Planul a fost discutat în mai multe rânduri în decembrie şi ianuarie […] Articolul FT | Scenariul în care Rusia încalcă un viitor armistițiu în Ucraina. Cum ar reacționa Europa și SUA în primele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
10:40
Două persoane au fost rănite și au ajuns la spital în urma unor incendii izbucnite în gospodării din raioanele Rezina și Edineț, în ultimele 24 de ore. Primele date arată că focarele au pornit din cauza utilizării unor surse improvizate de încălzire. Primul incident a avut loc în dimineața zilei de 2 februarie, în localitatea […] Articolul Incendii provocate de surse improvizate de încălzire. Două persoane au ajuns la spital apare prima dată în SafeNews.
10:40
Unul dintre cei mai căutați lideri ai crimei organizate din Europa de Est, moldoveanul Ion Gușan, cunoscut și sub porecla „Nicu Patron”, a fost capturat la Londra în urma unei operațiuni a National Crime Agency (NCA), după o urmărire internațională care a durat aproximativ trei ani. Gușan, în vârstă de 54 de ani, a fost […] Articolul Nicu Patron a fost capturat în Marea Britanie după trei ani de urmărire apare prima dată în SafeNews.
10:30
Doi inspectori de patrulare sunt cercetați penal pentru falsificarea unor procese verbale în privința străinilor și luare de mită. Infracțiunile comise de aceștia au fost documentate pe parcursul anului 2025. Potrivit PCCOCS, cei doi ar fi întocmit procese-verbale de încălcare a regulilor de conducere a mașinii de către alte persoane, decât cele reale. Mai exact, ca […] Articolul VIDEO | Inspectori de patrulare, suspectați de corupție și falsificarea documentelor apare prima dată în SafeNews.
10:30
Ședința Consiliului Național al Audiovizualului din 3 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Național al Audiovizualului din 3 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
10:30
Ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova din 3 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova din 3 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
10:10
Peste 7,2 miliarde de lei. Atât a cumulat statul în luna ianuarie la Bugetul public național. Suma este mai mare cu aproximativ 911,5 milioane de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea ajunge la 14,6%. Datele operative publicate de Serviciul Fiscal de Stat arată că cele mai mari venituri au mers în Bugetul […] Articolul Bugetul începe anul pe plus. Încasări de peste 7,2 miliarde de lei apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
09:10
Bill și Hillary Clinton vor depune mărturie în fața unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al fostului președinte democrat, în contextul în care cuplul era vizat de o procedură de obstrucționare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta, relatează AFP, preluat de […] Articolul Dosarul Epstein: Bill și Hillary Clinton acceptă să fie audiați în fața Congresului apare prima dată în SafeNews.
09:10
Incident șocant în centrul Romei. Un pin vechi de 120 de ani s-a prăbușit peste trei persoane, printre care și un român. Evenimentul a avut loc, duminică, pe cunoscuta stradă Via dei Fori Imperiali. Pinul, cu o vechime de 120 de ani, s-a prăbușit duminică după-amiaza chiar în centrul Romei. O adolescentă de 17 ani […] Articolul Român rănit în Italia după ce un copac s a prăbușit în zona centrală a Romei apare prima dată în SafeNews.
08:50
Potrivit Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, peste 37.000 de persoane și aproape 9.000 de vehicule au trecut granița. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci. În acest interval, șapte cetățeni străini nu au fost lăsați să intre în țară. Polițiștii de frontieră au depistat un document fals, […] Articolul Mii de mașini și persoane la graniță. Ce nereguli au fost depistate apare prima dată în SafeNews.
08:30
Banca Națională a Republicii Moldova anunță o evoluție pozitivă a rezervelor oficiale la începutul anului 2026. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, la data de 23 ianuarie, volumul total al rezervelor a ajuns la 5,117 miliarde de euro. Creșterea s a produs treptat, pe parcursul lunii ianuarie. La începutul anului, rezervele se situau […] Articolul Peste 5,1 miliarde de euro în rezervele Moldovei, potrivit BNM apare prima dată în SafeNews.
08:20
Ziua de 3 februarie aduce vreme stabilă în toată țara. Cerul rămâne mai mult senin, iar precipitațiile lipsesc. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vremea va fi rece, cu temperaturi negative pe parcursul zilei. Vântul suflă slab spre moderat din sud est, cu viteze între 3 și 9 kilometri pe oră. Umiditatea aerului ajunge la aproximativ […] Articolul METEO | Zi fără precipitații, cu temperaturi de până la minus 22 de grade apare prima dată în SafeNews.
08:00
Peste 260 MW de capacitate de racordare la rețeaua electrică, destinată centralelor din surse regenerabile, devin disponibili pentru investitori, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aplicat taxa de nevalorificare pentru avizele de racordare expirate și neutilizate. Măsura vizează capacități care fuseseră rezervate în rețea, fără ca proiectele să fie puse în […] Articolul Autoritățile eliberează peste 260 MW în rețea pentru investiții în energie verde apare prima dată în SafeNews.
08:00
Darea în exploatare a Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău continuă să fie tergiversată, deși proiectul a fost prezentat drept unul strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, scrie bani.md. În toiul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 octombrie, ex-premierul Dorin Recean promitea că linia va fi pusă în funcțiune până la sfârșitul […] Articolul Încă o amânare pentru linia Vulcănești Chișinău. Noul termen, aprilie apare prima dată în SafeNews.
07:50
Suedia lucrează la un amplu pachet de asistență de securitate pentru Ucraina, care va include sisteme de apărare aeriană, radare produse de Saab, echipamente de război electronic și drone, inclusiv cu rază lungă de acțiune, au anunțat oficialii celor două state. Anunțul a fost făcut în urma unei discuții dintre ministrul suedez al apărării, Pal […] Articolul Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de sprijin militar pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:40
Au apărut noi detalii despre accidentul de la Strășeni, în urma căruia doi copii au fost spulberați de un automobil pe trecerea de pietoni, unul dintre care a murit la spital. Mercedes-ul implicat în accident era condus de un polițist deputant, scrie PulsMedia.MD. Astfel, potrivit surselor, șoferul Mercedes-ului care se deplasa cu viteză excesivă, în vârstă de […] Articolul Cine este șoferul din accidentul mortal de la Strășeni apare prima dată în SafeNews.
07:40
Consiliul Superior al Procurorilor a venit cu precizări în dosarul penal în care este vizat fostul deputat Vladimir Andronachi. Potrivit Consiliul Superior al Procurorilor, instituția s a autosesizat după ce instanța de judecată a constatat nerespectarea unui termen procedural imperativ la examinarea demersului procurorului privind prelungirea arestului preventiv. Membrul CSP, Andrei Cebotari, a explicat că […] Articolul CSP s a autosesizat în dosarul lui Andronachi după eliberarea din arest apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
07:30
Raportul Ombudsmanului. Riscuri energetice persistente în mai multe localități din Zona de Securitate # SafeNews
Mai multe localități din Zona de Securitate rămân vulnerabile la riscuri energetice, avertizează avocatul poporului, Ceslav Panico. Concluziile apar într o evaluare privind respectarea drepturilor omului în contextul crizei energetice generate de sistarea livrărilor de gaze naturale din Federația Rusă, la 1 ianuarie 2025. Raportul vizează localități precum Varnița, Corjova, Cocieri, Molovata Nouă și Vasilievca. […] Articolul Raportul Ombudsmanului. Riscuri energetice persistente în mai multe localități din Zona de Securitate apare prima dată în SafeNews.
07:20
Gigantul american Carlyle caută parteneri în Emirate pentru preluarea activelor externe ale Lukoil # SafeNews
Fondul american de investiții Carlyle Group negociază cu potențiali parteneri din Emiratele Arabe Unite pentru a-i implica ulterior într-o tranzacție majoră cu activele externe ale companiei petroliere ruse Lukoil, dacă acordul preliminar dintre cele două părți va fi finalizat, potrivit mai multor surse citate de Reuters. Discuțiile vizează intrarea unor investitori din Abu Dhabi în […] Articolul Gigantul american Carlyle caută parteneri în Emirate pentru preluarea activelor externe ale Lukoil apare prima dată în SafeNews.
07:10
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor # SafeNews
Procurorul general al statului New Mexico acuză Meta că a permis ca Facebook și Instagram să fie folosite pentru exploatarea sexuală a copiilor și traficul de persoane. Conform plângerii, compania ar fi prioritizat stimulentele de profit și implicarea utilizatorilor în detrimentul siguranței copiilor, permițând grupuri nemoderate pentru sex comercial și distribuirea de materiale cu abuz […] Articolul „Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor apare prima dată în SafeNews.
07:00
Polonia și Germania promit să preia conducerea în relansarea economiei Europei: „Trebuie să slăbim corsetul de reglementări” # SafeNews
Germania și Polonia trebuie să își asume împreună responsabilitatea pentru relansarea economică a Europei, au declarat luni, la Varșovia, miniștrii de Finanțe ai celor două țări, în condițiile în care creșterea economică a continentului rămâne lentă comparativ cu rivali precum Statele Unite și China, notează Reuters. O economie relativ slabă a amplificat dificultățile Europei și pe […] Articolul Polonia și Germania promit să preia conducerea în relansarea economiei Europei: „Trebuie să slăbim corsetul de reglementări” apare prima dată în SafeNews.
06:50
Actualizarea valorilor cadastrale ar putea duce la creșteri semnificative ale impozitului pe bunurile imobile, însă noile sume nu vor fi aplicate automat. Autoritățile susțin că deciziile privind nivelul taxelor rămân la discreția administrațiilor publice locale, care pot stabili cotele în funcție de necesitățile comunităților. Republica Moldova a finalizat cea mai amplă evaluare și reevaluare cadastrală […] Articolul Proprietarii ar putea plăti un impozit pe imobile de trei ori mai mare apare prima dată în SafeNews.
06:40
Începând cu 2 februarie, în Republica Moldova intră în vigoare restricții privind desfășurarea activităților de vânătoare și de reglementare numerică. Măsurile se aplică pe întreg teritoriul țării, inclusiv în zona de frontieră. Vânătoarea este interzisă pentru toate speciile de interes cinegetic pentru care au fost stabilite cote de recoltare sau de reglementare numerică. Excepție fac […] Articolul Noi reguli pentru vânătoare, anunțate de Poliția de Frontieră apare prima dată în SafeNews.
06:30
Un căpitan rus a fost găsit vinovat la Londra pentru moartea unui membru al echipajului în urma coliziunii cu un petrolier din SUA # SafeNews
Justiţia britanică a decis luni că Vladimir Motin, căpitanul rus al unui vas port-container care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului, în martie 2025, provocând moartea unei persoane, se face vinovat de omor involuntar, relatează Reuters şi AFP. Vladimir Motin, în vârstă de 59 de ani, judecat din 12 ianuarie […] Articolul Un căpitan rus a fost găsit vinovat la Londra pentru moartea unui membru al echipajului în urma coliziunii cu un petrolier din SUA apare prima dată în SafeNews.
06:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță o facilitate importantă pentru moldovenii stabiliți în Franța. Începând cu 1 martie, cetățenii moldoveni din Franța vor putea preschimba permisul de conducere pentru autoturisme, emis în Republica Moldova, cu unul francez. Procedura se va face fără examene teoretice sau practice. Măsura se aplică permiselor eliberate după 1 ianuarie 2020, […] Articolul Maia Sandu: Moldovenii din Franța își vor putea preschimba permisul fără examene apare prima dată în SafeNews.
06:10
Marea Britanie a anunţat luni expulzarea unui diplomat rus şi, totodată, convocarea ambasadorului Rusiei la Londra. Decizia a fost descrisă drept un gest de reciprocitate, după ce Moscova a expulzat luna trecută un diplomat britanic, acuzat de autorităţile ruse că ar fi fost un „spion” nedeclarat. Guvernul britanic a respins acuzaţiile formulate de Rusia, calificându-le […] Articolul Londra expulzează un diplomat rus după disputa de spionaj cu Moscova apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
21:00
Un grav accident rutier s-a produs în această seară, în jurul orei 19:00, pe traseul R 1, la kilometrul 22 plus 500 de metri, în direcția Chișinău. Poliția din Strășeni a fost sesizată despre tamponarea unor pietoni. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui automobil Mercedes, a lovit doi minori […] Articolul Accident mortal la Strășeni. Doi minori loviți pe zebră, unul a decedat apare prima dată în SafeNews.
19:20
Trei președinți ai Parlamentelor Statelor Baltice, care se află în această perioadă la Chișinău, au sprijinit ferm integrarea europeană a R. Moldova în Uniunea Europeană. Doar că, acest proces ar fi de dorit să aibă loc împreună cu Ucraina. Această poziție a fost exprimată astăzi, 2 februarie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la […] Articolul Mesaj de la Tallinn, Riga și Vilnius: Moldova și Ucraina, împreună pe drumul european apare prima dată în SafeNews.
19:10
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne s-a dat în spectacol în fața echipajelor de Poliție, după ce a fost prins în stare de ebrietate avansată la volan. Cazul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 04:12, pe strada Olimpică din orașul Briceni. Astfel, potrivit surselor pulsmedia.md, ar fi vorba despre un angajat al BDS […] Articolul Incident la Briceni, un angajat MAI ar fi condus sub influența alcoolului apare prima dată în SafeNews.
18:20
O nou-născută în vârstă de două săptămâni a fost salvată în urma unei intervenții rapide a echipei SAMU Fălești, după ce copilul s-a înecat cu lapte și a intrat în dificultăți severe de respirație. Potrivit informațiilor, în seara zilei de 31 ianuarie, la ora 17:25, Serviciul 112 a recepționat un apel de urgență din partea […] Articolul Intervenție contra cronometru la Fălești: o nou născută, salvată de echipa SAMU apare prima dată în SafeNews.
