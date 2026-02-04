Un avocat rus care cunoaște secretele Kremlinului, refugiat în Italia de frica lui Putin. „Mă tem că voi ajunge ca Navalnîi”
SafeNews, 4 februarie 2026 06:10
Un avocat rus cu legături directe în cercurile de vârf ale puterii de la Moscova s-a refugiat în Italia și a cerut oficial protecție autorităților, invocând amenințări grave și teama că ar putea avea aceeași soartă ca Alexei Navalnîi. Cazul este relatat de agenția italiană Adnkronos, care a consultat documentele trimise guvernului italian. Dmitri P., […]
Acum 10 minute
06:40
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut ieri, 3 februarie, o întrevedere cu președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președintele Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii legislativelor din cele trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în Republica Moldova. […]
Acum 30 minute
06:30
Macron pregătește reluarea dialogului cu Putin, dar acuză Moscova că nu vrea pace în Ucraina # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat marţi că o reluare a dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin este „pe cale să fie pregătită". Totodată, Macron a acuzat Moscova că nu manifestă „o voinţă adevărată" de a negocia pacea în Ucraina. Declaraţia a fost făcută în timpul unei vizite în Haute-Saône, informează Digi24.ro cu referire la AFP […]
06:20
În cadrul reformei administrației publice locale, autoritățile intenționează să reducă numărul de raioane și să regândească rolul consiliilor raionale. Precizarea a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-un interviu pentru IPN. Potrivit demnitarului, executivul poartă deja discuții cu reprezentanții raioanelor și urmărește optimizarea structurilor administrative, pentru a susține dezvoltarea locală. „Înțeleg că […]
Acum o oră
06:10
Un avocat rus care cunoaște secretele Kremlinului, refugiat în Italia de frica lui Putin. „Mă tem că voi ajunge ca Navalnîi” # SafeNews
Un avocat rus cu legături directe în cercurile de vârf ale puterii de la Moscova s-a refugiat în Italia și a cerut oficial protecție autorităților, invocând amenințări grave și teama că ar putea avea aceeași soartă ca Alexei Navalnîi. Cazul este relatat de agenția italiană Adnkronos, care a consultat documentele trimise guvernului italian. Dmitri P., […]
Acum 12 ore
20:30
FOTO | Sume mari de valută, nedeclarate pe Aeroportul Chișinău. Două tentative, contracarate # SafeNews
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în comun cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au contracarat două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare în valută străină. Primul caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău–Antalya. În timpul controlului vamal, o pasageră nu a declarat sumele de 10.000 de euro, 7.900 de […]
18:40
Polițiștii și procurorii sectorului Botanica au reținut un tânăr de 21 de ani din Chișinău, bănuit de trafic de droguri. Potrivit Poliția Republicii Moldova, tânărul a fost prins în flagrant. În urma acțiunilor desfășurate, din circuit au fost scoase droguri sintetice în valoare de peste 180.000 de lei. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, […]
Acum 24 ore
16:00
Uniunea Europeană intenționează să creeze, până în 2030, o platformă pentru schimbul de date militare fără participarea Statelor Unite. Publicația a consultat o prezentare a Agenției Europene de Apărare, potrivit căreia instituțiile UE lucrează la o nouă platformă numită „Spațiul european de date pentru inteligența artificială în domeniul apărării" (DAIDS), scrie Euractiv. Scopul proiectului este de […]
15:50
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a anulat mustrarea disciplinară aplicată jurnalistului Mircea Surdu, realizator al emisiunii „Bună seara" de la postul public de televiziune Moldova 1 și angajat al companiei Teleradio-Moldova. Sancțiunea fusese aplicată după ce acesta a criticat conducerea instituției în cadrul unei ședințe de raportare la Consiliul Europei. Anunțul a fost făcut chiar de […]
15:40
Începând cu această sesiune de bacalaureat, elevii vor avea de rezolvat mai puțini itemi la o parte din probe. Ministerul Educației și Cercetării menționează că ajustările au fost operate la propunerea profesorilor care au rezolvat teste de examen și au evaluat teste scrise ale elevilor, transmite IPN. „Implicarea profesorilor în rezolvarea și ajustarea testelor ne-a […]
15:40
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, efectuează o vizită de lucru în Japonia. Acesta participă la forumul internațional „Gestionarea Inundațiilor Urbane". Evenimentul reunește oficiali și experți care analizează soluții eficiente pentru prevenirea și gestionarea inundațiilor în orașe. Discuțiile vizează planificarea urbană, investițiile în infrastructură și coordonarea dintre instituții implicate în gestionarea riscurilor. […]
15:30
CtEDO condamnă Rusia pentru „tratamente inumane” și „detenția ilegală” a opozantului Aleksei Navalnîi # SafeNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat, marţi, Rusia pentru „tratamentele inumane" şi „detenţia ilegală" aplicate opozantului Aleksei Navalnîi la întoarcarea sa în ţară în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează AFP. Carismaticul activist anticorupţie Aleksei Navalnîi a fost arestat la sosirea sa în Rusia, în ianuarie 2021. El se întorcea […]
15:30
Statele Unite au finalizat o nouă etapă de testare pentru racheta de croazieră Rusty Dagger, dezvoltată special pentru Ucraina. Proiectilul a fost testat cu focos real și a lovit ținta cu mare precizie, potrivit informațiilor furnizate de baza aeriană Eglin. Racheta Rusty Dagger, produsă de compania americană Zone 5 Technologies în cadrul programului ERAM, a […]
15:30
Un bărbat de 34 de ani din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore de polițiștii sectorului Buiucani, fiind suspectat de comiterea unei pungășii. Incidentul s-a produs într-un troleibuz. O femeie de 54 de ani a fost deposedată de telefonul mobil. După ce a coborât din transport, aceasta a observat lipsa bunului și a […]
15:20
Două loturi de apă de parfum „Adora Entourage", produse de Viorica-Cosmetic, au fost retrase de pe piață în urma controalelor efectuate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. ANSP anunță că lotul nr. 210323-1413, cu termen de valabilitate până la 21 martie 2028, conține substanța Butylphenyl Methylpropional. Aceasta este interzisă în produsele cosmetice. De asemenea, neconform […]
15:20
Ungaria atacă la Curtea Europeană de Justiție interdicția privind importurile de gaze rusești # SafeNews
Ungaria a depus o acțiune la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg prin care solicită anularea regulamentului REPowerEU, ce prevede interzicerea importurilor de gaze din Federația Rusă, adoptat recent de Consiliul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de ministrul ungar al afacerilor externe, Péter Szijjártó. Potrivit acestuia, Budapesta consideră că regulamentul a fost adoptat […]
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că reducerea prețului la gaze poate duce la scăderea tarifelor pentru energia termică. Precizarea a fost făcută de Constantin Borosan, director al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Potrivit ANRE, majoritatea furnizorilor de energie termică cumpără gaz la preț reglementat. În acest context, instituția a transmis o scrisoare […]
14:00
Sediul din Paris al reţelei de socializare X a lui Elon Musk era percheziţionat marţi, anunţă Parchetul Parisului, relatează France24. "O percheziţie este desfăşuartă la sediul francez al X de către Secţia de luptă împotriva criminalităţii cibernetice a Parchetului din Paris, Secţia Cibernetică a jandarmeriei şi Europol, în cadrul anchetei deschise în ianuarie 2025", anunţă […]
14:00
O investigație a descoperit sute de conturi cu conexiuni naziste la banca elvețiană Credit Suisse # SafeNews
O investigație a identificat 890 de conturi cu posibile legături naziste la banca elvețiană Credit Suisse, a declarat senatorul american Chuck Grassley înaintea unei audieri de marți a Comisiei pentru Justiție privind facilitarea Holocaustului de către bănci, relatează Reuters. Grassley, care prezidează comisia și urmărește de ani de zile investigația privind Credit Suisse, a precizat că […]
14:00
FOTO | Gala Top Branduri 2025: întâlnirea celor mai puternice branduri din Republica Moldova # SafeNews
Oameni de afaceri și branduri cunoscute din întreaga țară au fost reuniți la cel mai amplu eveniment de la început de an, Gala Top Branduri 2025, realizată de Vip Magazin, sub conducerea Rodicăi Ciorănica. Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă, 31 ianuarie, și a adus în același loc reprezentanți ai mediului de afaceri, manageri și lideri de […]
13:50
O companie rusă a implantat cipuri în creierul porumbeilor și a anunțat crearea unei „biodrone” # SafeNews
Compania rusă Neiry Group a implantat cipuri în creierul porumbeilor și a declarat că a creat prima „dronă biologică" care poate fi controlată de la distanță. Cea mai mare experiență în experimentele de creare a „biodronelor" a fost acumulată de cercetătorii chinezi. Aceștia au reușit, de asemenea, să facă o pasăre să decoleze și, la […]
13:40
FOTO | Cristina Gherasimov: Experiența statelor baltice este esențială pentru parcursul european al Moldovei # SafeNews
Statele baltice reprezintă un model de dezvoltare și reziliență în Uniunea Europeană, iar experiența lor este relevantă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în contextul unei vizite oficiale la Chișinău a liderilor parlamentari din Estonia, Letonia și Lituania. În aceste zile, Republica Moldova este […]
13:40
Un angajat cu vechime al Ministerului Apărării din Polonia a fost reținut marți dimineață, fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor secrete ruse, potrivit presei poloneze. Arestarea presupusului spion, un angajat de nivel mediu al Departamentului de Strategie și Planificare a Apărării din cadrul ministerului, a avut loc astăzi în jurul orei 8 dimineața, la […]
13:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea a zece persoane pentru escrocherie, trafic de influență și organizarea migrației ilegale. Procuratura municipiului Chișinău precizează că este vorba despre șase bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și patru femei, cu vârste între 43 și 51 de ani. Instanța a condamnat cinci inculpați, pentru concurs de infracțiuni, […]
13:20
Șeful diplomației ucrainene îl atacă dur pe președintele FIFA: „Degenerați morali vor să readucă Rusia în fotbal” # SafeNews
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, l-a criticat vehement pe președintele FIFA, Gianni Infantino, după ce acesta a cerut reanalizarea interdicției impuse echipelor rusești în competițiile internaționale. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Sybiha l-a numit pe Infantino „degenerat moral" pentru poziția sa privind revenirea Rusiei în fotbalul internațional. „Degenerați morali propun ridicarea interdicțiilor, […]
13:10
Casa Națională de Asigurări Sociale avertizează asupra unei informații false care circulă în spațiul public privind acordarea a câte 5.000 de lei dintr-un presupus „fond social". Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că în Republica Moldova nu există un „fond social" și nu este implementat niciun program oficial care să prevadă alocarea unor sume de […]
13:00
Fostul vicepreședinte interimar al Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim, nu a promovat evaluarea externă. La ședința de astăzi, 3 februarie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au acceptat, cu votul a 10 membri, raportul Comisiei de evaluare externă a judecătorilor prin care a fost propus
12:30
Discuțiile privind bugetul municipiului Chișinău au generat un nou schimb dur de replici între fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Partidul Socialiștilor și primarul general Ion Ceban. În timp ce consilierii PAS acuză existența unei înțelegeri politice între MAN și PSRM, edilul respinge acuzațiile și susține că ambele tabere fac populism pe seama locuitorilor capitalei. […]
12:20
Președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania se află într o vizită oficială la Chișinău, pentru a transmite un mesaj comun de susținere a parcursului european al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de prim ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, care a declarat că statele baltice și Moldova sunt unite de aceeași experiență a trecutului […]
12:20
Un fost inginer Google, găsit vinovat de furtul tehnologiilor de inteligență artificială pentru China # SafeNews
Fostul inginer Google, Linwei Ding, cunoscut și ca Leon Ding, a fost găsit vinovat de spionaj economic și furt de secrete comerciale în scopul transmiterii tehnologiilor de inteligență artificială către China. Bărbatul în vârstă de 38 de ani, Linwei Ding, a copiat și a încărcat în cloudul său personal, între mai 2022 și aprilie 2023, […]
12:10
Fata de 12 ani, accidentată luni seara pe o trecere de pietoni din Strășeni a fost transportată în stare gravă la Chișinău. Copila este internată la Institutul Mamei și Copilului, în Secția terapie intensivă. Copila traversa strada, împreună cu un băiat de 14 ani, care a murit la spital la scurt timp după accident. Contactat […]
11:50
Nicolae Botgros afirmă că nu intenționează să demisioneze din Parlament. Deputatul a declarat jurnaliștilor că nu are incompatibilități pentru funcția de deputat, scrie realitatea.md. Botgros susține că nu a avut decât un concert, evenimentul fiind organizat de stat. În același timp, șeful Lăutarilor spune că nu încalcă prevederi legale, dacă își continuă activitatea artistică. „Până […] Articolul VIDEO | „Nu demisionez”. Mesajul lui Botgros din Parlament apare prima dată în SafeNews.
11:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seară că administraţia sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard, informează Reuters. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard”, a scris el într-o postare pe platforma […] Articolul Trump solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard apare prima dată în SafeNews.
11:40
Centrul Național Anticorupție a raportat rezultate extinse în anul 2025 pe combaterea și prevenirea corupției, precum și pe identificarea și administrarea bunurilor infracționale. Datele apar în Raportul de activitate examinat de Colegiul instituției. În perioada de referință, ofițerii anticorupție au depistat 847 de infracțiuni. Dintre acestea, 792 sunt infracțiuni de corupție și conexe. Structura pe […] Articolul Lupta anticorupție în cifre. Rezultatele CNA pentru anul 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:30
Mexicul urmează să înceteze să furnizeze petrol Cubei, dă asigurări preşedintele american Donald Trump, după ce Statele Unite au ameninţat cu sancţiuni vamale ţările care livrează petrol acestei insule comuniste, relatează AFP. Cuba ”este o naţiune ratată. Mexicul va înceta să le mai trimită petrol” cubanezilor a declarat locatarul Casei Albe luni, într-o discuţie cu […] Articolul VIDEO | Trump dă asigurări că Mexicul va înceta să furnizeze petrol Cubei apare prima dată în SafeNews.
11:30
O femeie de 60 de ani a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu produs în seara zilei de 2 februarie 2026, într o locuință din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20, după ce vecinii au observat fum care ieșea din interiorul casei. La fața locului au intervenit […] Articolul Femeie salvată de pompieri după un incendiu într o locuință din Bălți apare prima dată în SafeNews.
11:20
VIDEO | Radu Marian despre prețurile la locuințe. 1.700 de euro pe metru pătrat este acceptabil # SafeNews
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, Radu Marian, afirmă că piața imobiliară din Republica Moldova se află într o etapă de ajustare, pe fondul prețurilor ridicate și al deciziei tot mai multor persoane de a amâna achiziția locuințelor. Potrivit deputatului, datele statistice indică o temperare a cererii, semn că piața intră într o […] Articolul VIDEO | Radu Marian despre prețurile la locuințe. 1.700 de euro pe metru pătrat este acceptabil apare prima dată în SafeNews.
11:10
Republica Moldova va fi prezentă la ediția din 2026 a UAE SWAT Challenge, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate unităților de poliție tactică. Competiția are loc anual în Dubai și reunește echipe de elită din zeci de state. Echipa Republicii Moldova va concura alături de unități specializate în cadrul a cinci probe operative. […] Articolul Moldova revine la UAE SWAT Challenge, competiția unităților tactice din Dubai apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un francez, care risca să fie condamnat la moarte în Malaysia cu privire la deţinere şi trafic de droguri, achitat # SafeNews
Un francez, Tom Félix, în vârstă de 34 de ani, care risca să fie condamnat la moartea în Malaysia, cu privire la deţinere şi trafic de droguri, a fost achitat şi urmează să fie eliberat, a decis marţi un tribunal malaysian, relatează AFP. ”În acest dosar, tribunalul nu a reuşit să stabilească proba vinovăţiei. Acuzatul […] Articolul Un francez, care risca să fie condamnat la moarte în Malaysia cu privire la deţinere şi trafic de droguri, achitat apare prima dată în SafeNews.
11:00
Partidul Liberal Democrat din Moldova își exprimă îngrijorarea față de informațiile apărute în spațiul public privind anularea a peste 100.000 de buletine de identitate românești deținute de cetățeni originari din Republica Moldova. Formațiunea susține că măsura afectează direct oameni care trăiesc și muncesc legal în România. Potrivit PLDM, mulți dintre aceștia sunt stabiliți de ani […] Articolul Peste 100.000 de buletine românești, vizate de anulare. Reacția PLDM apare prima dată în SafeNews.
11:00
Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi, 3 februarie 2026, raportul Comisiei de evaluare externă privind activitatea judecătorului Ion Rusu, președinte interimar al Judecătoria Drochia. După analizarea materialelor și a concluziilor Comisiei, membrii CSM au aprobat raportul cu 12 voturi pro. Decizia confirmă promovarea evaluării externe de către magistrat. CSM precizează că procesul de […] Articolul CSM a aprobat raportul de vetting pentru judecătorul Ion Rusu apare prima dată în SafeNews.
10:50
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii casnici a fost redus. Decizia a fost aprobată în ședința de astăzi a Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Potrivit hotărârii, prețul gazelor scade cu 2,3 lei pentru un metru cub. Astfel, cetățenii vor achita 14,42 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus. Până acum, tariful […] Articolul ANRE a aprobat reducerea tarifului la gaze naturale apare prima dată în SafeNews.
10:50
FT | Scenariul în care Rusia încalcă un viitor armistițiu în Ucraina. Cum ar reacționa Europa și SUA în primele 24 de ore # SafeNews
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa un răspuns militar coordonat din partea Europei şi a SUA, a relatat marţi Financial Times, citând persoane informate despre discuţii. Planul a fost discutat în mai multe rânduri în decembrie şi ianuarie […] Articolul FT | Scenariul în care Rusia încalcă un viitor armistițiu în Ucraina. Cum ar reacționa Europa și SUA în primele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
10:40
Două persoane au fost rănite și au ajuns la spital în urma unor incendii izbucnite în gospodării din raioanele Rezina și Edineț, în ultimele 24 de ore. Primele date arată că focarele au pornit din cauza utilizării unor surse improvizate de încălzire. Primul incident a avut loc în dimineața zilei de 2 februarie, în localitatea […] Articolul Incendii provocate de surse improvizate de încălzire. Două persoane au ajuns la spital apare prima dată în SafeNews.
10:40
Unul dintre cei mai căutați lideri ai crimei organizate din Europa de Est, moldoveanul Ion Gușan, cunoscut și sub porecla „Nicu Patron”, a fost capturat la Londra în urma unei operațiuni a National Crime Agency (NCA), după o urmărire internațională care a durat aproximativ trei ani. Gușan, în vârstă de 54 de ani, a fost […] Articolul Nicu Patron a fost capturat în Marea Britanie după trei ani de urmărire apare prima dată în SafeNews.
10:30
Doi inspectori de patrulare sunt cercetați penal pentru falsificarea unor procese verbale în privința străinilor și luare de mită. Infracțiunile comise de aceștia au fost documentate pe parcursul anului 2025. Potrivit PCCOCS, cei doi ar fi întocmit procese-verbale de încălcare a regulilor de conducere a mașinii de către alte persoane, decât cele reale. Mai exact, ca […] Articolul VIDEO | Inspectori de patrulare, suspectați de corupție și falsificarea documentelor apare prima dată în SafeNews.
10:30
Ședința Consiliului Național al Audiovizualului din 3 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Național al Audiovizualului din 3 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
10:30
Ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova din 3 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova din 3 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
10:10
Peste 7,2 miliarde de lei. Atât a cumulat statul în luna ianuarie la Bugetul public național. Suma este mai mare cu aproximativ 911,5 milioane de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea ajunge la 14,6%. Datele operative publicate de Serviciul Fiscal de Stat arată că cele mai mari venituri au mers în Bugetul […] Articolul Bugetul începe anul pe plus. Încasări de peste 7,2 miliarde de lei apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
09:10
Bill și Hillary Clinton vor depune mărturie în fața unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al fostului președinte democrat, în contextul în care cuplul era vizat de o procedură de obstrucționare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta, relatează AFP, preluat de […] Articolul Dosarul Epstein: Bill și Hillary Clinton acceptă să fie audiați în fața Congresului apare prima dată în SafeNews.
