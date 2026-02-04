Un cetățean moldovean, arestat în Italia în timp ce se afla în vacanță cu familia

O excursie la mare în regiunea Apulia s-a încheiat cu închisoarea pentru un cetățean moldovean, după un accident pe o autostradă din provincia Chieti, Italia. În timp ce investigau accidentul, poliția rutieră a descoperit că bărbatul era căutat pentru infracțiuni anterioare. S-a dovedit că procuratura locală emisese deja un mandat de arestare pe numele său: […] Articolul Un cetățean moldovean, arestat în Italia în timp ce se afla în vacanță cu familia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SafeNews