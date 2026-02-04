Macron pregătește reluarea dialogului cu Putin, dar acuză Moscova că nu vrea pace în Ucraina

15:20

Două loturi de apă de parfum „Adora Entourage", produse de Viorica-Cosmetic, au fost retrase de pe piață în urma controalelor efectuate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. ANSP anunță că lotul nr. 210323-1413, cu termen de valabilitate până la 21 martie 2028, conține substanța Butylphenyl Methylpropional. Aceasta este interzisă în produsele cosmetice. De asemenea, neconform […]