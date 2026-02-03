În Germania crește numărul persoanelor expuse riscului sărăciei

23:00

Spania a primit un număr de 96,77 milioane de turiști internaționali în 2025, cu 3,2% mai mulți decît în 2024, ceea ce marchează un nou record istoric, al treilea consecutiv, record ce a fost consemnat și în ceea ce privește veniturile din acest sector, care au fost de pînă la 134,712 miliarde euro, relatează agenția EFE.Conform datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INE