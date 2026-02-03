Mihai Popșoi: «Securitatea țării noastre este parte a securității europene»

14:30

Doar 13 dintre cei 18 candidați admiși la prima etapă a examenului de calificare în profesia de notar au obținut punctajul necesar pentru a fi admiși la proba verbală – etapa a II-a.Proba verbală este programată pentru data de 17 februarie.{{862106}}Potrivit Legii cu privire la organizarea activității notarilor, persoana care a finalizat stagiul profesional susţine un examen de calificare