Cetățenii pot propune proiecte pentru dezvoltarea capitalei

Începînd cu 1 martie, moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere pentru autoturisme emis în țara noastră cu unul francez, fără examene teoretice sau practice.Măsura se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate totală de pînă la 3,5 tone, eliberate de autoritățile Republicii Moldova după 1 ia