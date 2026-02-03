Hotărîrea finală în cazul medaliei olimpice a Marin Robu a fost amînată din nou

11:00

O firmă care nu dispunea de licență corespunzătoare ar fi înșelat sute de moldoveni cu angajarea la muncă în statele membre ale UE. Zece persoane au fost condamnate pentru escrocherie, trafic de influență și organizarea migrației ilegale.Conform dosarului, o inculpată, în calitate de director al mai multor societăți comerciale din Chișinău, avea rolul de lider al grupului criminal organizat.