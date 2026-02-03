Ministrul Mediului s-a întîlnit cu directorii întreprinderilor silvice din întreaga țară
Noi.md, 3 februarie 2026 21:00
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu directorii întreprinderilor silvice din întreaga țară, discuțiile fiind axate pe prioritățile sectorului silvic pentru anul 2026. În debutul ședinței, a fost prezentat noul director al Agenției „Moldsilva”, Nicolae Munteanu.În cadrul ședinței au fost abordate subiecte ce țin de reforma sistemului silvic, continuarea programulu
Acum 30 minute
21:00
Asigurarea medicală în acțiune: banii pentru februarie au fost deja transferați prestatorilor # Noi.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat că a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste un miliard de lei pentru serviciile care urmează să fie oferite populației în luna februarie.Din suma totală, aproximativ 977 de milioane de lei au fost achitate prestatorilor publici, iar circa 53 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați. Potrivit CNAM,
21:00
Acum o oră
20:30
China a publicat marți Documentul central nr. 1 pentru 2026, prezentînd planurile în promovarea modernizării agriculturii și a mediului rural și de stimulare a revitalizării vieții rurale în ansamblu, scrie romanian.cgtn.com.Este prima declarație politică anuală publicată de autoritățile centrale ale Chinei, documentul fiind văzut ca un indicator al priorităților politice.
20:30
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, fiind al 18-lea stat UE, reprezentat în țara dvs.Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Estonian, Lauri Hussar, în plenul Parlamentului RM, în cadrul discursului pe care l-a ținut în fața deputaților moldoveni.„Vreau să vă anunț că Estonia a hotărît să-și deschidă o ambasadă la Chișinău, fiind al 18-lea stat UE, reprezentat aici,
20:30
Ministerul Culturii lansează un apel public către reprezentanții societății civile care dețin o experiență bogată în implementarea/jurizarea proiectelor culturale sau în elaborarea de politici publice, învitîndu-i să se înregistreze în calitate de experți-evaluatori pentru concursul anual de proiecte dedicat organizațiilor necomerciale.Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul c
Acum 2 ore
20:00
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au documentat recent două cazuri de încălcare a legislației vamale privind vizînd nedeclararea mărfurilor la frontieră și transportarea acestora fără acte de proveniență legală.Primul caz a avut loc în zona centrală a țării, în proximitatea localității Leușeni, unde un autocar condus de un conațional de 32 de ani, a fost supus controlului vamal,
20:00
Angajații forțelor de ordine din Minneapolis, care participă la dispersarea protestatarilor împotriva politicii migraționale a autorităților, vor fi obligați să poarte camere video corporale.Acest lucru a fost anunțat de ministrul Securității Interne al țării, Kristi Noem. {{862578}}„Vom furniza imediat camere video corporale fiecăruia dintre angajații forțelor de ordine din Minneapolis.
19:30
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) continuă să abordeze educația și formarea sindicală drept un pilon strategic în consolidarea mișcării sindicale și în promovarea drepturilor salariaților, membri de sindicat.Pe parcursul anului 2025, mii de persoane au beneficiat de programe educaționale și de instruire, desfășurate cu implicarea directă a CNSM, Institutului Muncii, a st
Acum 4 ore
19:00
Încă 5 troleibuze articulate sînt puse, de astăzi, pe rutele din Chișinău. Anunțul a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, notgează Noi.md.Primarul a subliniat că unitățile de transport sînt dotate cu podea joasă, rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă și au o capacitate mare de transport, de aproximativ 160–170 de pasageri.{{860137}}„Vehiculele au o lungime de 18 metri
19:00
Președintele Xi Jinping a avut marți, la Beijing, o convorbire cu președintele Uruguayului, Yamandu Orsi, aflat în vizită de stat în China, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jingping a afirmat că, în ultimii 38 de ani, după stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale, indiferent de schimbările situației internaționale, cele două țări au menținut respectul reciproc și cooperarea reciproc avantajoasă.
19:00
Federația de polo pe apă din Moldova a anunțat numirea lui Petar Radanovic în funcția de antrenor al echipei naționale de polo pe apă.Potrivit informațiilor furnizate de organizație, specialistul de nivel internațional va lucra cu echipa pentru a atinge noi obiective și rezultate sportive.Federația a salutat noul antrenor și i-a urat succes în cooperarea cu echipa națională.
18:30
Un bărbat de 34 de ani din capitală a fost reținut pentru 72 de ore de polițiștii sectorului Buiucani, fiind suspectat de comiterea unei pungășii.Incidentul a avut loc într-un troleibuz, unde o femeie de 54 de ani a fost deposedată de telefonul mobil, notează Noi.md.{{861415}}Victima, după ce a coborît din transport a constatat lipsa telefonului și imediat s-a adresat polițiștii de patrula
18:30
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas.Este prima dată cînd șefii legislativelor din cele trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în Republica Moldova, ceea ce constituie un
18:30
Modificări la regulamentul de publicitate: CEC așteaptă propuneri în contextul schimbărilor legislative din 2026 # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță inițierea elaborării proiectului de hotărîre „Pentru modificarea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat printr-o hotărîre a instituției.Scopul elaborării proiectului vizează revizuirea cadrului normativ privind modul de furnizare, distribuire și dif
18:30
În cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o serie de întrevederi cu membrii Parlamentului European.Șeful diplomației Republicii Moldova a discutat cu vicepreședinți ai Parlamentului European, Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță, cu președinții comisiilor pentru afaceri externe, securitate și apărare și Scutul democrați
18:00
Vulcanul noroios Durandag, situat în zona geologică Gobustan și cunoscut pentru activitatea sa, a erupt din nou cu putere.{{862129}}Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Academia Națională de Științe a Azerbaidjanului (ANSA).În timpul fazei active, care a durat aproximativ 15 minute, s-a observat o coloană de flăcări care se ridica la o înălțime de sute de metri, iar pe suprafața
18:00
Tribunalul de Arbitraj Sportiv urmează să anunțe verdictul în data de 20 februarie.Informația a fost confirmată, de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti. Forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amînat deja a patra oară anunțarea verdictului, transmite Moldova 1.{{855709}}Marin Robu s-a clasat pe
18:00
După avaria de peste trei ore din 31 ianuarie, care a afectat aproximativ 60–70% din teritoriul Republicii Moldova și a reaprins criticile privind vulnerabilitatea sistemului energetic, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu explicații privind nefinalizarea Liniei electrice Vulcănești–Chișinău.Oficialul a declarat că termenele anunțate anterior s-au bazat pe datele disponibile la acel
18:00
Comisia Electorală Centrală a decis, în ședința de astăzi, organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Plop, raionul Dondușeni, și în comuna Frumușica, raionul Florești, pe 17 mai 2026.În aceeași zi va avea loc și referendumul local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.Potrivit CEC, alegerile din satul Plop sînt necesare după deces
18:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă monitorizarea situației epidemiologice a infecțiilor respiratorii la nivel național, notează Noi.md.Astfel, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie curent, au fost înregistrate 5735 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 3% față de săptămîna precedentă.{{862483}}În pe
18:00
Micșorarea tarifului la gazele naturale creează premise și pentru reducerea celui pentru agentul termic. Furnizorii au termen pînă joi, 5 februarie, să depună calculele la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).Anunțul a fost făcut de directorul ANRE, Constantin Borosan, într-o conferință de presă susținută pe 3 februarie.„Majoritatea furnizorilor de energie termică ach
18:00
Echipa Republicii Moldova a decis cine va fi purtătorul de drapel la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia. Drapelul național al țării va fi purtat la deschidere de schiorii Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin.Despre aceasta a anunțat secretarul general al Federației de Biatlon din Moldova, Petru Brea, în cadrul emisiunii „Arena Sportivă” difuzată de canalul de tele
17:30
Președintele Partidului Socialiștilor, conducătorul fracțiunii parlamentare a acestuia, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în țara noastră, Hubert Knirsch.În cadrul discuțiilor, părțile au abordat aspecte actuale ale situației politice și socio-economice în Moldova, precum și perspectivel
17:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu recomandări pentru populație în contextul temperaturilor scăzute înregistrate în ultimele zile.Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte un set de măsuri de siguranță pentru a preveni incidentele atît în locuințe, cît și în spațiile publice.{{862645}}Astfel, oamenii sînt sfătuiți să verifice înainte de utilizare sursele de încălzir
17:30
Guvernul cumpără sisteme antiincendiu: ce se schimbă în clădirea din Piața Marii Adunări Naționale # Noi.md
Guvernul urmează să cumpere sisteme anti-incendiu. Autoritățile alocă circa 2,3 milioane de lei pentru aceste echipamente.Responsabilii au lansat licitație pentru a identifica agentul economic de la care vor procura dispozitivele. Echipamentele urmează să fie instalate la sediul Executivului, în clădirea din Piața Marii Adunări Naționale.„Obiectul prezentei achiziții îl constituie executar
Acum 6 ore
17:00
Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, a venit cu clarificări după ce Uniunea Agențiilor Imobiliare a cerut Parlamentului să intervină, în contextul scăderii istorice a vînzărilor de apartamente în 2025 cu peste 60%, atribuind declinul plafonului cash de maxim 60.000 de euro.Deputatul a subliniat că scăderea pieței nu se explică doar prin această limită, ci
17:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au anunțat astăzi, 3 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, o serie de modificări privind examenul național de bacalaureat.Astfel, în comisiile republicane de evaluare vor putea fi antrenați profesori care au participat la sesiuni de formare și au obținut certificatul de „Evaluator națion
17:00
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune ca indemnizațiile consilierilor să fie achitate doar pentru ședințele care întrunesc cvorumul.Proiectul de decizie urmează să fie înregistrat pentru a fi supus dezbaterii în plenul CMC, scrie radiomoldova.md.Potrivit consilierilor PAS, în luna decembrie anul trecut CMC nu a avut cvorum pentru
16:30
Prezentatoarea sovietică, moderatoarea emisiunii KVN și a numeroase alte emisiuni televizate, Svetlana Zhiltsova, a încetat din viață la vîrsta de 89 de ani.{{859404}}Zhiltsova s-a născut pe 30 noiembrie 1936 la Moscova. A prezentat emisiunile "Утренняя почта", "Будильник", "Спокойной ночи, малыши". Din 1963, mai întîi alături de Albert Axelrod, apoi alături de Alexandr Maslyakov, a fost preze
16:30
O membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lucia Popescu, a părăsit ședința CSM din 3 februarie, din cauza unei urgențe care a necesitat prezența sa în altă reuniune.„Membra CSM, Lucia Popescu, va lipsi în continuare de la ședință, fiindcă este antrenată într-o altă ședință cu o chestiune urgentă”, a anunțat președintele CSM, Sergiu Caraman, transmite Unimedia.
16:30
Sprijinul statelor baltice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv prin împărtășirea experienței proprii de aderare și furnizarea expertizei necesare implementării reformelor, a fost reconfirmat la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președi
16:30
Locuitorii capitalei sînt încurajați să vină cu idei și să propună proiecte pentru îmbunătățirea sectoarelor în care trăiesc.Primăria municipiului Chișinău a lansat Programul Buget Civil, destinat susținerii inițiativelor cu impact pentru comunitate. Pot fi propuse proiecte cu beneficii și impact asupra unui număr mare de persoane.Autoritățile municipale precizează că în cadrul programului
16:00
Cîți bani a încasat Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național în săptămîna precedentă # Noi.md
În perioada săptămînii precedente, 26-31 ianuarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 2,4 miliarde lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații
15:30
Proiectul „Moldova VPP Sandbox: Prețuri Dinamice și Agregarea Prosumatorilor” va fi testat în cadrul unui spațiu de testare inovativă în domeniul energiei, cunoscut sub denumirea de Sandbox, oferind posibilitatea experimentării unor soluții avansate pentru flexibilizarea pieței și integrarea prosumatorilor.Ministerul Energiei a inițiat elaborarea unei Hotărîri de Guvern care va defini titulari
15:30
Secretarul general al NATO a anunțat planul de sprijinire a Ucrainei de către aliați după încheierea războiului # Noi.md
După încheierea acordului de pace, în Ucraina vor apărea imediat forțe armate, avioane în aer și sprijin pe mare din partea țărilor NATO care au acceptat să ajute.Despre aceasta a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul discursului său în Rada Supremă, relatează RBC-Ucraina.„Nu vrem doar încheierea acestui război, ne gîndim la viitor și ne străduim să asigurăm o pace dur
Acum 8 ore
15:00
Directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat că metodologia de reglementare permite ajustări repetate ale tarifelor la gazele naturale pe parcursul anului, în funcție de evoluția pieței și de cotațiile internaționale, scrie Bani.md.Potrivit lui Alexei Taran, un element esențial în stabilirea tarifelor este prețul mediu ponderat anual, care poate fi modificat dacă apar schimbări importante pe piaț
15:00
Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi desfășoară lucrări de eliminare a vegetației invazive și uscate de sub arboret, notează Noi.md.Potrivit întreprinderii, intervenția este una necesară pentru îngrijirea responsabilă a spațiilor verzi din municipiu.{{862254}}Aceste acțiuni contribuie la menținerea sănătății arborilor și arbuștilor, previn sufocarea vegetației valoroase și limitează
15:00
Un document analitic al Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) arată că, în 2025, numărul de plîngeri depuse împotriva Republicii Moldova a revenit la cote îngrijorătoare, după scăderea semnificativă din 2024.Țara noastră a fost pîrîtă la CtEDO de 468 de ori în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 28,9%. Această cifră clasează Republica Moldova pe locul 4 din cele 46 de state membr
15:00
Scîntei și acuzații în CMC pe fundalul blocajului bugetar: replici dure, negocieri contestate și ironii muzicale # Noi.md
Ședința din 3 februarie a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, marcată de schimburi dure de replici, acuzații politice și ironii, pe fondul blocajului prelungit privind aprobarea bugetului municipal pentru anul 2026.Un moment tensionat a avut loc între consilierul PSRM, Dinari Cojocaru, și președintele ședinței CMC, Denis Șova. Socialistul l-a acuzat
15:00
Departamentul de combatere a criminalității informatice al procuraturii din Paris efectuează percheziții în birourile franceze ale rețelei sociale X.Informația a fost publicată de ziarul Le Parisien, cu referire la o declarație a procuraturii.„Aceste investigații sînt efectuate de departamentul de combatere a criminalității informatice al Parchetului din Paris și Europol în cadrul unei anche
14:30
Vlad Batrîncea: Republica Moldova are nevoie de diplomație cu rezultate concrete, nu de vizite pentru imagine # Noi.md
Vlad Batrîncea, deputat al Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și vicepreședinte al Parlamentului, a declarat că Republica Moldova are nevoie de o diplomație orientată spre rezultate concrete pentru stat și cetățeni, nu de acțiuni cu scop mediatic.Potrivit acestuia, vizitele oficialilor străini în Republica Moldova reprezintă un semnal pozitiv și sînt importante pentru dialog, deschid
14:30
Doar 13 dintre cei 18 candidați admiși la prima etapă a examenului de calificare în profesia de notar au obținut punctajul necesar pentru a fi admiși la proba verbală – etapa a II-a.Proba verbală este programată pentru data de 17 februarie.{{862106}}Potrivit Legii cu privire la organizarea activității notarilor, persoana care a finalizat stagiul profesional susţine un examen de calificare
14:30
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că drumurile naționale sînt practicabile, iar partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, pe alocuri cu ghețuș în partea de nord.Drumarii continuă activitatea în teren, iar în decursul ultimelor 24 de ore au fost efectuate lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului în zonele de Nord și Centr
14:00
Președintele Italiei a făcut apel la un armistițiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 # Noi.md
Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a făcut apel la încetarea acțiunilor militare pe durata Jocurilor Olimpice din 2026 de la Milano-Cortina.Despre aceasta, potrivit publicației „Adevărul European”, se menționează în discursul său de la deschiderea sesiunii Comitetului Olimpic Internațional.În discursul său, președintele Italiei subliniază că sportul trebuie să fie o întîlnire în spir
14:00
În contextul temperaturilor extrem de scăzute și al gerului prognozat pe arii extinse ale țării, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) recomandă populației să urmeze o serie de măsuri pentru protejarea sănătății, notează Noi.md.Astfel, specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la frig, în special, pentru copii, persoane vîrstnice și persoane cu boli cronice. Totodată, tre
14:00
Parlamentul Republicii Moldova a inaugurat lucrările sesiunii de primăvară printr-o ședință solemnă, la care au participat înalți oficiali din statele baltice. Evenimentul a avut loc în contextul unei vizite oficiale în Republica Moldova, desfășurate în perioada 2–4 februarie.La ședință au fost prezenți Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii L
13:30
În partea de vest a capitalei Iranului, Teheran, a izbucnit un incendiu de proporții în piața Janat Abad.Piața Janat Abad este situată în apropierea centrului comercial Niayesh. {{862489}}Incendiul a izbucnit într-un depozit cu o suprafață de 2000 de metri pătrați, unde se aflau pavilioanele comerciale și spații de diferite destinații, informează Noi.md, citînd report.az.Amploarea ince
13:30
Două persoane au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 02 februarie 2026, într-o gospodărie din localitatea Sîrcova, raionul Rezina. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:27.Potrivit informațiilor, flăcările au cuprins un automobil parcat în curtea locuinței. La fața locului a intervenit o echipă
13:30
Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI) cere rezolvări urgente pentru deblocarea pieței imobiliare legale.Într-un demers adresat Parlamentului, organizația semnalează scăderea dramatică a vînzărilor și propune crearea unui grup de lucru care să promoveze modificări legislative pentru depășirea blocajelor.{{861573}}Uniunea menționează că vînzările de apartamente au scăzut cu peste 60% în anul 2
Acum 12 ore
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 3 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 4 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,09 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 20,05 lei/litru (+3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
