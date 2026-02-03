Educația și formarea sindicală - prioritate pentru confederația de profil

12:00

Din materiale reciclate și cu ajutorul unor tehnici tradiționale, femei din trei generații din satul Sărata Galbenă, raionul Hîncești, creează covoare croșetate, muncite săptămîni întregi.Maria Erhan a învățat singură meșteșugul covoarelor, pe care astăzi îl transmite mai departe.„Fetele au învățat de la mine și s-au apucat și ele. Pe urmă, vor învăț și ele pe aliții”, spune Maria Erhan, l