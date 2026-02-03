Alertă în Sălaj: turla unei biserici s-a prăbușit, iar o polițistă a fost rănită. Salvatorii caută victime
Realitatea.md, 3 februarie 2026 22:20
Alertă în orașul Cehu Silvaniei din județul Sălaj, România, după ce turla unei biserici, care se afla în șantier pentru restaurare, s-a prăbușit peste șosea. O polițistă, care mergea la secție, a fost rănită și a fost transportată de urgență la spital. Echipajele de intervenție caută la această oră alte eventuale victime sub dărâmături, informează […]
• • •
Acum 10 minute
22:50
„Trump nu a fost surprins” – prima reacție oficială a Casei Albe la atacul cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei # Realitatea.md
Donald Trump nu a fost surprins de ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei, a declarat Carolina Livitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, răspunzând la întrebarea unui jurnalist american despre reacția administrației la unul dintre cele mai puternice atacuri înregistrate luna aceasta. Acestea au venit în contextul în care, doar ieri, președintele Trump menționase că […]
Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
22:00
Percheziții în România, într-un dosar de piraterie online. Programe TV cu acces restricționat, distribuite ilegal # Realitatea.md
Polițiștii români au efectuat percheziții în patru județe, la solicitarea autorităților italiene, într-un dosar de piraterie online care vizează o rețea suspectată de distribuirea ilegală a programelor TV cu acces restricționat, scriu știrileprotv.ro. Poliţia Română a anunţat, marţi, 3 februarie curent, că poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – IGPR, împreună cu procurorii DIICOT […]
21:30
Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Moldovei la deschiderea JO de iarnă # Realitatea.md
Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, care va avea loc pe 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano, Italia, transmite IPN. Atât Elizaveta Hlusovici, în vârstă de 18 ani, cât și Iulian Luchin, de 21 de ani, participă pentru prima dată […]
Acum 4 ore
21:00
Macron și Meloni deschiși dialogului cu Putin. Merz se opune și cere presiune pe Rusia # Realitatea.md
Președintele Franței spune că au loc discuții „tehnice" în acest moment pentru reluarea negocierilor cu rușii pentru oprirea războiului din Ucraina, relatează antena3.ro. Macron a condamnat, de asemenea, refuzul regimului de la Kremlin de a reveni la masa negocierilor, într-o perioadă tot mai tensionată. Pe de altă parte, în timp ce Franța și Italia fac eforturi […]
20:40
Vițu: „Notificările entităților certificate vor fi tratate cu prioritate când vor raporta ilegalitățile de pe internet” # Realitatea.md
Legea privind combaterea ilegalităților din mediul online introduce conceptul de „notificator de încredere", entități ale căror sesizări vor fi tratate cu prioritate când vor raporta ilegalitățile de pe internet. Precizările au fost făcute de președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, care a explicat că măsura vizează în special organizațiile cu experiență în domenii sensibile, precum combaterea […]
19:30
Parcursul european al Republicii Moldova și accelerarea reformelor interne au fost principalele teme discutate de vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei vizite de lucru la Bruxelles. Oficialul moldovean a avut întrevederi cu mai mulți membri ai Parlamentului European, în contextul consolidării relațiilor dintre Chișinău și Uniunea Europeană. Mihai Popșoi a subliniat […]
19:10
Cu siguranță ai auzit de K-beauty. Succesul cremelor și al rutinei coreene de îngrijire nu e întâmplător: piața este o industrie de miliarde de dolari, exporturile sud-coreene de cosmetice depășind anual 10 miliarde de dolari. Secretul nu stă doar în amatorii de dorame sau în fanii culturii coreene. Dermatologii apreciază cosmetica coreeană pentru formulele echilibrate, […]
Acum 6 ore
18:20
Statul întârzie achitarea despăgubirilor către doi mari agenți economici din sectorul creșterii porcilor, deși certificatele de constatare a pagubelor au fost emise, iar acțiunile în instanță ar avea drept scop tergiversarea plăților, după sacrificarea a zeci de mii de animale din primăvara anului trecut urmare a unui focar major de pestă porcină africană (PPA). Anunțul […]
18:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că a fost sunat la ora 5 dimineața, săptămâna trecută, de către primarul Chișinăului, Ion Ceban, în plină criză provocată de polei. Speakerul s-a arătat deranjat de acest gest, sugerând că edilul ar fi trebuit să se concentreze pe coordonarea serviciilor municipale. Declarațiile au fost făcute după ședința solemnă […]
18:00
MAIA, reacție la nemulțumirea fermierilor privind consultarea Programului Politicii Agricole: Termenul se prelungește # Realitatea.md
De pe 30 ianuarie, când a lansat consultări privind Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a recepționat mai multe propuneri. Autoritatea precizează, după nemulțumirea fermierilor, că a discutat anterior în mai multe formate și runde de consultări, inclusiv cu participarea reprezentanților mediului asociativ, documentul. Conform responsabililor, conținutul acestuia a […]
17:50
Șefa statului s-a întâlnit cu președinții parlamentelor țărilor baltice: Au vorbit despre procesul de aderare # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi, 3 februarie, cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, cu Președinta Saeimei a Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și cu Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii Parlamentelor celor trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în Moldova, ceea ce reprezintă […]
17:40
După ce s-a topit zăpadă, pe drumurile locale dar și cele naționale au apărut gropi imense, care le dau bătăi de cap atât șoferilor, cât și pietonilor. I-am întrebat pe cetățeni cât de mult au de suferit din cauza drumurilor stricate, iar ce ne-au răspuns, aflați din reportajul de mai jos. Pentru cele mai importante […]
17:40
Locuitorii din Plop și Frumușica merg la vot pe 17 mai, după deces și suspendare de mandat # Realitatea.md
În satul Plop, raionul Dondușeni, și în comuna Frumușica, raionul Florești, se vor desfășura alegeri locale noi pe data de 17 mai. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în ședința de marți a Comisiei Electorale Central. Tot atunci se va organiza un referendum local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. În […]
17:40
VIDEO În „războiul” dintre Crețu și Mircea apare Lungu. Sportivul, supărat că este numit „soțul Anastasiei Nichita” # Realitatea.md
Cătălin Lungu se implică în „războiul" dintre Emilian Crețu și Valeriu Mircea. Vlogherul s-a expus pe TikTok despre cearta dintre cei doi pe online. Lungu a spus că nu este de acord cu părerea lui Emilian Crețu despre demisia Anastasiei Nichita în Parlament. În același timp, el a criticat și reacția lui Valeriu Mircea la […]
17:20
FOTO Ghinion pentru două pasagere! Au rămas fără bani după ce nu i-au declarat vameșilor # Realitatea.md
Două pasagere riscă să fie sancționate contravențional după ce au încercat să scoată din Republica Moldova valută străină nedeclarată. Incidentul a avut loc la Aeroportul Internațional Chișinău. Primul caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău – Antalya. În timpul formalităților de control, o pasageră în vârstă de 43 de ani a fost depistată cu 10.000 […]
17:20
VIDEO Armistițiul care a ținut doar patru zile: acuzații dure ale Kievului la adresa Moscovei # Realitatea.md
În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că nu a respectat așa-numitul „armistițiu energetic" și că a ales intenționat cele mai reci zile ale iernii pentru a lansa atacuri. Liderul de la Kiev a declarat că președintele Statelor Unite, Donald […]
Acum 8 ore
16:50
Guvernul urmează să cumpere sisteme anti-incendiu. Autoritățile alocă circa 2,3 milioane de lei pentru aceste echipamente. Responsabilii au lansat licitație pentru a identifica agentul economic de la care vor procura dispozitivele. Echipamentele urmează să fie instalate la sediul Executivului, în clădirea din Piața Marii Adunări Naționale. Pentru cele mai importante […]
16:50
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost obligat să nu părăsească țara timp de 60 de zile, cu consemn la frontieră, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv și a anulat măsura controlului judiciar, dispunând eliberarea acestuia. Procuratura Anticorupție a precizat pentru IPN că măsura a fost dispusă de procurorul de caz […]
16:40
VIDEO Mark Rutte: Ucraina are nevoie de prezență militară din partea aliaților după pace # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat necesitatea unei prezențe militare reale din partea aliaților după încheierea unui acord de pace, în timpul unui discurs susținut astăzi, 3 februarie, în Ucraina, la deschiderea celei de-a 15-a sesiuni a Radei Supreme. Totodată, oficialul NATO a declarat că Ucraina are nevoie de un sprijin solid și […]
16:30
Absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) va fi examinată miercuri, 4 februarie, de membrii cabinetului de miniștri. Proiectul de hotărâre a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului, transmite IPN. Potrivit proiectului, locurile bugetare și programele de studiu vor fi păstrate, iar identitatea […]
16:30
Avocatul lui Plahotniuc solicită din nou recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu, într-un alt dosar # Realitatea.md
Avocații lui Vladimir Plahotniuc au cerut din nou recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu, una dintre magistrații ce fac parte din completul care examinează dosarul privind frauda bancară, episodul în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM). De această dată, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că solicitarea se bazează pe cererea […]
16:20
VIDEO Satele vor dispărea după reforma administrației publice? Buzu promite că „vor înflori” # Realitatea.md
Satele Moldovei „vor înflori" după reforma administrației publice, promite Alexei Buzu. Secretarul general al Guvernului a explicat într-un interviu pentru IPN că urmează să fie consolidate serviciile, iar comunitățile rurale doar vor avea de câștigat urmare a schimbărilor care vor fi implementate. Funcționarul susține că localitățile „se vor dezvolta dacă vor avea primării puternice". Din […]
16:00
Val de îmbolnăviri în Republica Moldova: Cresc cazurile de infecții respiratorii și gripă sezonieră # Realitatea.md
În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 5.735 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea în rândul copiilor, în creștere cu 3% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă, au fost raportate 432 de cazuri de gripă sezonieră, cu 23% mai multe comparativ cu […]
15:50
VIDEO Buzu: Circa 320 de primării se află actualmente în proces de amalgamare. Alegerile anticipate ar putea fi excluse # Realitatea.md
Actualmente, circa 320 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, potrivit lui Alexei Buzu. Secretarul general al Guvernului a relatat într-un interviu pentru IPN că autoritățile se așteaptă ca numărul lor să crească. Cabinetul de miniștri planifică modificări ale legislației, pentru a simplifica procedurile de amalgamare. Mai exact, s-ar putea […]
15:30
Pungășie într-un troleibuz din Chișinău: Suspectul, prins la scurt timp de polițiști # Realitatea.md
Un bărbat de 34 de ani din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de furt din buzunare într-un troleibuz din capitală. Potrivit Poliției, incidentul s-a produs în transportul public, unde o femeie de 54 de ani a rămas fără telefonul mobil. Victima a observat lipsa acestuia imediat după ce a coborât […]
15:20
Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, este invitata emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitata emisiunii este președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Monitorizarea spațiului online Ce presupune noțiunea de „conținut ilegal"? Certificarea notificatorilor […]
15:10
VIDEO Liderul „Democrația Acasă” voia să inițieze referendum pentru unire, dar s-a răzgândit. Explicația # Realitatea.md
Liderul „Democrația Acasă" voia să inițieze referendum pentru unire, dar s-a răzgândit. Vasile Costiuc susține că fracțiunea sa nu are numărul necesar de semnături și este sceptic că le va găsi. Parlamentarul a menționat că, în opinia sa, deputații de stânga nu vor sprijini inițiativa. În același timp, conform lui, și în partidul de guvernare […]
15:10
Încă 5 troleibuze articulate sunt puse, de astăzi, pe rutele din Chișinău. Anunțul a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, care a sub
Acum 12 ore
15:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a venit cu o serie de recomandări pentru cetățeni, în contextul temperaturilor scăzute din această perioadă, îndemnând populația să respecte regulile de siguranță pentru a evita incidentele. Potrivit IGSU, în locuințe este important ca sursele de încălzire – sobe, cazane sau instalații electrice și pe gaz, să fie verificate […] Articolul Cum ne protejăm pe timp de ger. Recomandările IGSU pentru cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
VIDEO După PN, și „Democrația Acasă” înregistrează un proiect de modificare a legii cetățeniei # Realitatea.md
După „Partidul Nostru”, și deputații din „Democrația Acasă înregistrează un proiect de modificare a legii cetățeniei. Vasile Costiuc a relatat jurnaliștilor că documentul a fost deja a înaintat secretariatului Parlamentului. Pe pagina web a Legislativului inițiativa nu a fost încă publicată. Politicianul nu a precizat ce conțin modificările la lege pe care le propune fracțiunea […] Articolul VIDEO După PN, și „Democrația Acasă” înregistrează un proiect de modificare a legii cetățeniei apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Substanțe interzise într-un parfum Viorica Cosmetic. ANSP retrage două loturi de pe piață # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat retragerea de pe piață a două loturi de apă de parfum „Adora Entourage”, produs de Viorica-Cosmetic, după ce în compoziția acestora au fost depistate substanțe interzise. Potrivit ANSP, unul dintre loturi, cu termen de valabilitate până la 21 martie 2028, conține Butylphenyl Methylpropional (BMHCA) – o substanță interzisă […] Articolul Substanțe interzise într-un parfum Viorica Cosmetic. ANSP retrage două loturi de pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO Caz revoltător la Căușeni. Un băiat a fost bătut cu brutalitate din cauza unui încărcător # Realitatea.md
Un adolescent de 16 ani din raionul Căușeni a fost transportat la spital cu comoție cerebrală și suspiciune de fractură a mandibulei, după ce a fost agresat de două persoane necunoscute. Incidentul s-a produs sâmbătă seara, 24 ianuarie 2026. Imaginile video ale agresiunii au fost postate pe rețelele de socializare. Victima, elev în clasa a […] Articolul VIDEO Caz revoltător la Căușeni. Un băiat a fost bătut cu brutalitate din cauza unui încărcător apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Ucraina contestă declarațiile senatorului și fost ministru PSD Titus Corlățean despre școlile românești # Realitatea.md
Imagini cu dezbateri politice au survolat scena publică după ce Ambasada Ucrainei la București a criticat declarațiile senatorului PSD Titus Corlățean, făcute la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. La sfârșitul lunii ianuarie, Corlățean susținea că, de la 1 februarie 2026, autoritățile ucrainene intenționează să închidă mai multe școli cu predare în limba română din Ucraina, […] Articolul Ucraina contestă declarațiile senatorului și fost ministru PSD Titus Corlățean despre școlile românești apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Incident pe un lac înghețat din Chișinău: Un bărbat a suportat traumatism, în timp ce patina # Realitatea.md
Un bărbat a suportat traumatism, în timp ce patina pe un lac înghețat din Chișinău. Incidentul a avut loc pe 3 februarie, în Parcul Rîșcani din Capitală. Salvatorii de la întreprinderea Spații Verzi, aflați în apropiere, i-au acordat primul ajutor. Cetățeanul a suferit o entorsă la picior și a fost transmis apoi în custodia medicilor […] Articolul Incident pe un lac înghețat din Chișinău: Un bărbat a suportat traumatism, în timp ce patina apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat că metodologia de reglementare permite ajustări repetate ale tarifelor la gazele naturale pe parcursul anului, în funcție de evoluția pieței și de cotațiile internaționale, scrie Bani.md. Potrivit lui Alexei Taran, un element esențial în stabilirea tarifelor este prețul mediu ponderat anual, care poate fi modificat dacă apar schimbări importante […] Articolul Gazul s-ar putea ieftini din nou, dar nu e garantat! Explicațiile directorului ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Fostul deputat Angel Agachi este un nou martor al apărării, audiat în dosarul ”furtul miliardului”, în care este vizat Vlad Plahotniuc. Totodată, online a intervenit Olga Stepanova, din Sankt Petersburg, aceasta fiind martor din partea acuzării. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Luni, 2 februaarie, fostul președinte interimar al Republicii Moldova […] Articolul LIVE Fostul deputat Angel Agachi, noul martor în dosarul Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Creștere alarmantă a agresiunilor asupra judecătorilor: CSM cere modificarea Codului penal # Realitatea.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) constată o creștere alarmantă a cazurilor de agresiune, intimidare și presiune asupra judecătorilor, inclusiv violență fizică în sălile de judecată, amenințări directe, hărțuire și campanii de intimidare în mediul online, în special în cauze sensibile și de mare corupție. În perioada 2025 – 2026, au fost înregistrate multiple incidente grave […] Articolul Creștere alarmantă a agresiunilor asupra judecătorilor: CSM cere modificarea Codului penal apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Incident în Rusia: adolescentul a tras cu o pușcă pneumatică într-o școală din Ufa # Realitatea.md
Un elev de clasa a IX-a a deschis focul cu o pușcă de asalt pneumatic la un gimnaziu din Ufa, Rusia. Adolescentul a tras asupra unui profesor și a colegilor de clasă și a declanșat o petardă. Autoritățile au declarat că nu există răniți, potrivit presei ruse. Potrivit informațiilor apărute, atacul ar putea fi legat […] Articolul VIDEO Incident în Rusia: adolescentul a tras cu o pușcă pneumatică într-o școală din Ufa apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
USM devine parte a unei alianțe universitare europene. Ce presupune aderarea la UNITA # Realitatea.md
Universitatea de Stat din Moldova a aderat la rețeaua Geminae a alianței universitare europene UNITA – Universitas Montium. Subiectul a fost prezentat și discutat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al USM, prezidată de rectorul Igor Șarov. Aderarea a avut loc la invitația Universitatea de Vest din Timișoara, membru fondator al alianței UNITA. Alianța UNITA […] Articolul USM devine parte a unei alianțe universitare europene. Ce presupune aderarea la UNITA apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Speakerii baltici, mesaj în Parlamentul de la Chișinău: Viitorul Moldovei se află în cadrul familiei europene # Realitatea.md
Speakerii din Letonia, Lituania și Estonia au transmis mesaje de sprijin pentru parcursul european la Moldovei, în Parlamentul de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe solemne de deschidere a sesiunii de primăvară a Legislativului. Oficialii se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2-4 februarie. Igor Grosu a menționat […] Articolul VIDEO Speakerii baltici, mesaj în Parlamentul de la Chișinău: Viitorul Moldovei se află în cadrul familiei europene apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
La sfârșit de iarnă, s-ar putea ieftini și căldura! ANRE cere recalcularea tarifelor la energia termică # Realitatea.md
După reducerea tarifului la gazele naturale, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a inițiat procedurile care ar putea duce și la ajustarea tarifelor pentru energia termică. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că majoritatea furnizorilor de energie termică achiziționează gaze naturale la preț reglementat, ceea ce creează premise pentru o eventuală scădere a costurilor […] Articolul La sfârșit de iarnă, s-ar putea ieftini și căldura! ANRE cere recalcularea tarifelor la energia termică apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Un incendiu de proporții a izbucnit marți, 3 februarie, într-o piață din vestul Teheranului. Autoritățile au anunțat că patru ambulanțe și un autobuz de ambulanță au fost trimise la fața locului pentru a transporta persoanele rănite la spital. Focul a cuprins o piață din cartierul Jannat Abad, o zonă aglomerată cu tarabe și magazine. Televiziunea […] Articolul VIDEO Capitala Iranului, cuprinsă de un incendiu dens într-o piață aglomerată apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Sportivii Republicii Moldova care vor reprezenta țara la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026 au ajuns în Italia și au fost întâmpinați la Aeroportul Venice Marco Polo. Olimpicii sunt cazați în Anterselva Olympic Village, una dintre locațiile oficiale ale competiției. Ieri, 2 februarie, sportivii moldoveni au avut ultima repetiție. „Aceasta a fost ultima competiție înaintea […] Articolul Sportivii moldoveni care participă la Jocurile Olimpice de Iarnă au ajuns la Milano apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
DOC Fermierii cer demisia ministrei Catlabuga: Nemulțumirile pe care le invocă agricultorii # Realitatea.md
Fermierii cer demisia ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Agricultorii afirmă că procesul de consultări al Programului Strategic al Politicii Agricole 2026-2030 ar fi mimat. Potrivit lor, pe 29 ianuarie 2026, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a transmis spre consultare un document de peste 270 de pagini. Conform lor, documentul a fost elaborat de minister aproape doi […] Articolul DOC Fermierii cer demisia ministrei Catlabuga: Nemulțumirile pe care le invocă agricultorii apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Premierul Munteanu s-a întâlnit cu liderii parlamentelor baltice. „Mulțumim pentru prietenia pe care am dezvoltat-o” # Realitatea.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania. Potrivit unei postări publicate de șeful Executivului, discuțiile au avut loc în contextul vizitei oficialilor baltici la Chișinău, aceștia venind „pentru a spune într-o singură voce că viitorul Republicii Moldova este în marea familie europeană”. Premierul a subliniat […] Articolul Premierul Munteanu s-a întâlnit cu liderii parlamentelor baltice. „Mulțumim pentru prietenia pe care am dezvoltat-o” apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Scenariu dur discutat de liderii europeni, SUA și Kiev: răspuns rapid dacă Moscova nu respectă încetarea focului # Realitatea.md
Ucraina a convenit cu partenerii săi occidentali că orice încălcare repetată de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanșa un răspuns militar coordonat din partea Europei și a Statelor Unite. Informația a fost relatată marți, 3 februarie, de Financial Times, citat de Reuters. Potrivit publicației, planul a fost discutat de […] Articolul Scenariu dur discutat de liderii europeni, SUA și Kiev: răspuns rapid dacă Moscova nu respectă încetarea focului apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Temperaturile scăzute au făcut victime: 14 persoane cu hipotermie și 13 cu degerături săptămâna trecută # Realitatea.md
În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, CNAMUP a înregistrat 14 cazuri de hipotermie și 13 cazuri de degerături. Totodată, medicii de pe ambulanță au intervenit pentru 66 de persoane afectate de agenți fizici, chimici sau de mediu, dintre care 30 prezentau arsuri. Ambulanța a fost solicitată, în total, de 17.660 de cetățeni. În […] Articolul Temperaturile scăzute au făcut victime: 14 persoane cu hipotermie și 13 cu degerături săptămâna trecută apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
12:00
România este a doua cea mai expusă țară din Uniunea Europeană la fake news, dezinformări și știri false, potrivit celui mai recent Eurobarometru. Datele arată că, în 2025, 36% dintre europeni spun că au fost expuși „des” sau „foarte des” la dezinformare, față de 28% în 2022, scrie nordnews.md. Raportul indică faptul că statele din […] Articolul Studiu UE: România, pe locul doi la expunerea la fake news apare prima dată în Realitatea.md.
