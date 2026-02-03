USM devine parte a unei alianțe universitare europene. Ce presupune aderarea la UNITA

10:20

O firmă care nu dispunea de licență corespunzătoare ar fi înșelat sute de moldoveni cu angajarea la muncă în statele membre ale UE. Zece persoane au fost condamnate pentru escrocherie, trafic de influență și organizarea migrației ilegale. Conform dosarului, o inculpată, în calitate de director al mai multor societăți comerciale din Chișinău, avea rolul de […] Articolul Escrocherie cu angajarea în UE: Sute de moldoveni au plătit până la 5000 de euro unei firme fără licență apare prima dată în Realitatea.md.