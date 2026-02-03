Macron și Meloni deschiși dialogului cu Putin. Merz se opune și cere presiune pe Rusia

12:00

Ședința Consiliului Municipal Chișinău a eșuat din nou. După ce socialiștii au anunțat condițiile în care ar fi pregătiți să dezbată bugetul Capitalei, în sala unde se desfășura reuniunea au rămas 21 de aleși locali și s-a constatat lipsa de cvorum, după ce unii funcționari și cetățeni au vorbit de la tribună. Drept urmare, ședința […] Articolul VIDEO O nouă ședință CMC, fără cvorum! Reuniunea eșuează a câta oară apare prima dată în Realitatea.md.