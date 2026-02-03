STOP CADRU Igor Grosu: ”Am fost telefonat, la 5 dimineața, de Ion Ceban”

11:30

Nicolae Botgros susține că nu intenționează să demisioneze din Parlament. Deputatul a declarat jurnaliștilor că nu are incompatibilități pentru funcția de deputat. Botgros susține că nu a avut decât un concert, evenimentul fiind organizat de stat. În același timp, șeful Lăutarilor susțină că nu încalcă prevederi legale, dacă își continuă activitatea artistică. „Până mă vor […]