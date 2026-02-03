VIDEO Mark Rutte: Ucraina are nevoie de prezență militară din partea aliaților după pace

11:00

Moldova a fost depășită de Georgia și Belarus în lupta contra corupției, conform Indicelui Statului de Drept, realizat de World Justice Project. Pe de altă parte, țara noastră este bună la transparență în procesul de guvernare, conform topului pentru Europa de Est. Potrivit topului, Moldova este pe locul 13 la categoria „absența corupției" în regiune.