Doliu la USM. Fosta contabilă-șefă a Universității, Maria Iarovoi, a decedat: „Amintirea ei va dăinui prin oamenii pe care i-a format”
UNIMEDIA, 3 februarie 2026 21:20
Fostă contabilă-șefă a Universității de Stat din Moldova, Maria Iarovoi, a trecut în neființă. Anunțul trist a fost făcut de administrația USM, care a adresat condoleanțe familiei îndoliate.
Acum 10 minute
21:30
Polonia se pregătește de o noapte cu minus 30 de grade Celsius. De 14 ani nu a mai fost atât de frig # UNIMEDIA
Polonia se confruntă cu un val de frig extrem, cu temperaturi record înregistrate în nord-est și centrul țării. Meteorologii avertizează că în noaptea de marți spre miercuri vor apărea ploi înghețate vor fi și temperaturi și de minus 30 de grade, scrie protv.ro.
Acum 30 minute
21:20
21:10
(video) „Добрый вечер!”. Un tânăr din capitală a fost reținut în flagrant cu droguri. Mefedronă de peste 180 mii de lei, ridicată de polițiști, la percheziții # UNIMEDIA
Un tânăr de 21 de ani din capitală a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de trafic de droguri. Potrivit Poliției, în urma acțiunilor desfășurate au fost scoase din circuit substanțe interzise în valoare de peste 180.000 de lei.
Acum o oră
21:00
Departamentul de Justiție al SUA a eliminat mii de documente despre Epstein. Victimele reclamă că identitatea lor a fost compromisă # UNIMEDIA
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a eliminat de pe site-ul său mii de documente referitoare la Jeffrey Epstein, după ce victimele au declarat că identitatea lor a fost compromisă, scrie adevărul.ro.
20:40
„O palmă peste fața celor care cred că pot stăpâni instituția”. Mircea Surdu a câștigat un proces împotriva conducerii TRM: „Mi-au anulat mustrarea, însă vineri am mai primit una” # UNIMEDIA
Jurnalistul Mircea Surdu susține că a câștigat un proces la împotriva conducerii Teleradio-Moldova (TRM). „După doi ani de hărțuire, procese interminabile și linșaj public orchestrat, justiția le-a dat peste nas. Nu e doar o victorie personală, e o palmă peste fața celor care cred că pot stăpâni instituția ca pe propria moșie”, a scris Surdu pe rețele.
Acum 2 ore
20:10
Mai mulți consumatori din capitală vor rămâne temporar fără apă potabilă miercuri, 4 februarie. Sistările sunt anunțate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” și sunt cauzate de desfășurarea unor lucrări planificate la rețelele de alimentare cu apă.
20:00
(video) Animale care cad din copaci din cauza frigului. Fenomenul neobișnuit din Florida: „Pierd controlul asupra mușchilor” # UNIMEDIA
Un fenomen neobișnuit a captat atenția locuitorilor din Florida - zeci de creaturi au început să cadă din copaci în timpul valului de frig record care a cuprins statul american, scrie adevărul.ro.
19:40
Atenție, consumatori! Substanțe interzise, depistate într-un parfum Viorica Cosmetic. ANSP a retras două loturi de pe piață # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în rezultatul acțiunilor de control desfășurate privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate două loturi neconforme ale produsului „Adora Entourage” – apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, ce conține în componență substanțe incluse în lista celor interzise.
Acum 4 ore
19:10
(foto) „Moldova este alături de voi”. Sportivii care reprezintă țara noastră la Jocurile Olimpice de Iarnă au ajuns la Milano # UNIMEDIA
Sportivii care vor reprezenta țara noastră la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns în Italia și au fost întâmpinați la Aeroportul Venice Marco Polo, anunță Olympic Moldova.
18:40
(video) Grosu, despre zvonurile privind demisia lui Munteanu de la șefia Guvernului: Oamenii sunt prea odihniți # UNIMEDIA
Liderul PAS Igor Grosu, președinte al Parlamentului, a comentat zvonurile recente privind demisia premierului Alexandru Munteanu în timpul apropiat
18:40
Anchetă în Bulgaria, după ce trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap la o cabană păzită cu drone și mistuită de un incendiu # UNIMEDIA
Este anchetă în Bulgaria, după ce trei bărbați au fost găsiți luni după-amiaza, 2 februarie, împușcați în cap, cu armele lângă cadavrele lor, la o cabană păzită cu drone. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, de la omor la posibil ritual sinucigaș, relatează Novinite, citată de digi24.ro.
18:10
(video) „Ești un nimeni”. Scandalul pe plecarea Anastasia Nichita nu se oprește. Mircea îi răspunde lui Lungu: „Cine ți-a dat aripi ca să-ți permiți așa ceva?” # UNIMEDIA
Scandalul legat de plecarea sportivei Anastasia Nichita din Parlament continuă să ia amploare în spațiul public. După ce actorul Cătălin Lungu l-a criticat pe Valeriu Mircea și i-a cerut „să nu o mai facă de râs” pe soția sa, luptătorul MMA a revenit cu o nouă reacție pe rețelele de socializare. „De ce criticați o persoană care a sărit în apărarea familiei? Poate am ieșit un pic mai dur, poate nu am formulat bine toate cuvintele care au fost spuse, dar mi se pare că un pic exagerați”, a spus luptătorul într-un filmuleț.
18:00
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost arestat: „Regele Liniuțelor” este acuzat de 38 de infracțiuni # UNIMEDIA
Marius Borg Høiby, 29 de ani, fiul cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei, a fost arestat, pe 2 februarie, inclusiv pentru viol, amenințări cu cuțitul și încălcarea unui ordin de restricție. El va compărea azi în fața Tribunalului Districtual din Oslo, fiind acuzat de 38 de infracțiuni, transmit Verdens Gang și Trondheim24, citate de Libertatea.
17:40
Ursula von der Leyen, invitată de Zelenski la Kiev la împlinirea a patru ani de război în Ucraina # UNIMEDIA
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acceptat invitaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a vizita Kievul, cu ocazia aniversării declanşării invaziei a Ucrainei de către Rusia, Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt-șef a Comisiei Europene, citată de Ukrainska Pravda, scrie observatornews.ro.
Acum 6 ore
17:30
O nouă capcană pentru moldoveni: Un anunț privind alocarea a 5.000 de lei din fondul social a împânzit internetul. CNAS avertizează că e o escrocherie # UNIMEDIA
Un anunț privind „alocarea a 5.000 de lei din fondul social” pentru moldoveni a împânzit internetul. CNAS atenționează cetățenii că este un fals și îi avertizează să nu acceseze link-uri necunoscute și să nu completeze cu date personale.
17:10
(video) Schimbare de planuri înainte de CSJ: Un candidat admis își retrage dosarul după „reevaluarea priorităților profesionale”. Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Un candidat admis în concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție și-a retras dosarul, invocând „reevaluarea priorităților profesionale”. Cererea a fost examinată și aprobată în unanimitate de Consiliul Superior al Magistraturii.
17:00
(video) Istratii le propune moldovenilor să treacă la încălzirea pe curent: Trebuie să înțeleagă că mai sunt și alte resurse energetice, condiționere # UNIMEDIA
Deputatul PAS Dorian Istratii, le recomandă moldovenilor să ia în calcul energia electrică pentru încălzirea locuințelor, ca alternativă la gazul natural, dacă acesta le pare scump. „Cetățenii trebuie să înțeleagă că mai sunt și alte resurse energetice, sunt condiționere care fac căldură și poți să le folosești, pompe de căldură etc.”, a declarat parlamentarul la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova.
16:50
„Diavolul e în detalii”: Ce prevede acordul prin care India a promis SUA că nu va mai cumpăra petrol rusesc # UNIMEDIA
După luni de negocieri, Statele Unite și India au anunțat luni un acord comercial care prevede inclusiv că a cincea economie a lumii va înceta să cumpere petrol rusesc, însă lipsa detaliilor și a unui calendar clar a generat îndoieli privind rapiditatea cu care acesta poate fi transformat într-un tratat cu caracter obligatoriu și dacă cele două națiuni pot depăși tensiunile din anul trecut, relatează CNBC, potrivit hotnews.ro.
16:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi, 3 februarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 19 subiecte.
16:30
(video) Crește impozitul pe imobile în Moldova. Marian: „În UE, în medie, cetățeanul achită 500-1000 de euro pe an” # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Radu Marian, a venit cu un comentariu pe marginea discuțiilor privind majorarea impozitului pentru locuințe, care ar urma să intre în vigoare în 2026. „Primăriile încasează extrem de puțini bani impozit pe proprietate. În Uniunea Europeană, în medie, cetățeanul achită 500, 600, 1000 de euro pe an”, a spus parlamentarul la 1TV.
16:10
Urmează un nou tarif la căldură, după ce a fost aprobat cel la gaz? ANRE a dat termen limită furnizorilor, să prezinte costurile # UNIMEDIA
După reducerea tarifului la gazele naturale, ANRE urmează să decidă și asupra tarifelor pentru energia termică. Anunțul a fost făcut de Constantin Borosan, director al Agenției în cadrul conferinței de astăzi.
15:50
„Cu siguranță nu arăt ca un înger”. Reacția Giorgiei Meloni la controversa restaurării unui heruvim dintr-o biserică din Roma # UNIMEDIA
Ministerul Culturii din Italia și Dieceza de Roma investighează restaurarea unui înger dintr-o biserică istorică din centrul Romei, care seamănă cu prim-ministrul Giorgia Meloni, scrie adevarul.ro.
15:50
Fabrică „fantomă”, care producea țigări de milioane de euro pe zi, în Italia, desconspirată de Parchetul European: Muncitorii erau moldoveni # UNIMEDIA
O fabrică „fantomă” din Italia, care producea țigări de 2 milioane de euro pe zi și putea păgubi statul cu 80 de milioane de euro pe an, a fost confiscată de Parchetul European. La fața locului au fost depistați muncitori moldoveni, scrie stirileprotv.ro.
15:50
Scandal în Polonia: Un angajat al Ministerului Apărării, reținut sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Moscova neagă acuzațiile # UNIMEDIA
Un bărbat care lucra pentru Ministerul polonez al Apărării a fost reținut marți dimineață, 3 februarie, fiind suspectat de colaborare cu serviciile de informații ruse, scrie adevarul.ro.
15:40
(stop cadru) Consilier, la CMC: Mereu când ies la tribună, PSRM pleacă din sală. Șova: „Poate pentru că sunt foști comuniști?!” # UNIMEDIA
Un moment ironic a avut loc în timpul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), când un consilier a întrebat nedumerit: „Straniu, de ce mereu când eu ies la tribună, PSRM iese din sală?”.
Acum 8 ore
15:20
15:10
Estonia își va deschide ambasadă la Chișinău. Președintele Parlamentului din Tallin: E un mare pas înainte pentru relațiile noastre # UNIMEDIA
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, fiind al 18-lea stat UE, reprezentat în țara dvs. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Estonian, Lauri Hussar, în plenul Parlamentului RM, în cadrul discursului pe care l-a ținut în fața deputaților moldoveni.
14:50
O membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lucia Popescu, a părăsit ședința CSM din 3 februarie, din cauza unei urgențe care a necesitat prezența sa în altă reuniune.
14:50
Șoferul Mercedesului care a spulberat doi copii pe o zebră la Strășeni, unul dintre care a murit, reținut de poliție: Are 19 ani # UNIMEDIA
Șoferul Mercedesului care a spulberat doi copii pe o trecere de pietoni, ieri la Strășeni, unul dintre care a murit la spital, a fost reținut de oamenii legii. Informația a fost confirmată, pentru UNIMEDIA, de ofițera de presă Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu.
14:40
(video) „Veniți acasă, măi copii!”. Dedicație muzicală la ședința CMC: Aleșii MAN le-au „cântat” celor de la PSRM și PAS, absenți în sală # UNIMEDIA
Moment ironic în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 3 februarie. În contextul blocajului și al boicotului ședințelor de către consilierii PSRM și PAS, aleșii fracțiunii MAN le-au făcut o dedicație muzicală din repertoriul interpetului Gheorghe Țopa.
14:30
(video) Grosu, deranjat că l-a sunat Ceban, „la 5 dimineață, când a căzut poleiul”: În loc să organizeze lucrul serviciilor, el ne telefona pe noi # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a arătat deranjat de faptul că ar fi fost sunat, la ora 5 dimineață, săptămâna trecută, de către primarul capitalei, Ion Ceban. „Eu aveam grijă de gospodărie, împrăștiam nisip și la poarta mea, ceea ce trebuia să facă și el măcar la Primărie”, a menționat speakerul, după ședința solemnă a Legislativului, desfășurată astăzi.
14:20
(video) Constantin Borosan, cu explicații după aprobarea noului tarif la gaz: ANRE nu ghicește, ci aplică foarte clar prevederile metodologice # UNIMEDIA
Constantin Borosan, director ANRE, a venit cu mai multe precizări și răspunsuri la cele mai frecvente întrebări, în cadrul unei conferințe de presă, după ce Agenția a aprobat, astăzi, noul tarif la gaz.
14:10
(foto) Idolul adolescentelor, Gabriel Guevara, a trecut printr-o schimbare neașteptată de look: Cum arată acum starul din filmul „Culpa mía” # UNIMEDIA
La 24 de ani, Gabriel Guevara se numără printre cei mai populari actori spanioli ai generației sale. Are peste 7,8 milioane de urmăritori pe Instagram și peste 6 milioane pe TikTok, scrie protv.ro.
14:10
14:00
(video) Scântei între Dinari Cojocaru și Denis Șova, la CMC: „- Acționați și când cei din MAN încalcă regulamentul. - Nu mă băgați în „razboarcele” voastre cu ei” # UNIMEDIA
Atmosferă tensionată în ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), unde un schimb de replici aprinse a avut loc între consilierul PSRM Dinari Cojocaru și președintele ședinței, Denis Șova, pe tema respectării regulamentului și a examinării bugetului municipal.
13:50
Irina Vlah cere clarificări de la Guvern: „Sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele și o parte din primării” # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah afirmă că, sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele și o parte din primării, or, Guvernul și deputații PAS se contrazic în declarații, confirmând cele mai îngrijorătoare temeri ale oamenilor. În context, ea s-a adresat secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, ca să spună adevărul despre planurile reale ale puterii.
13:40
Ion Ceban acuză consilierii din PSRM și PAS de populism: „Bugetul Chișinăului nu e o monedă de schimb politic. Avem nevoie de decizii mature și soluții, nu de blocaje” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție în contextul blocajelor din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), acuzând Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate că „joacă populist pentru a obține dividende politice pe seama oamenilor”. „Bugetul municipal nu este o monedă de schimb politic, așa cum cred ei”, a scris Ceban pe rețele.
Acum 12 ore
13:30
(video) CMC, în continuu blocaj. O altă încercare de a se întruni a eșuat. Odințov: Știți cu ce a terminat Chirtoacă?! # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) s-a întrunit astăzi, 3 februarie, pentru a continua ședința începută pe 20.01.2026. Întrunirea a avut loc, după discuțiile din această dimineață dintre primarul capitalei, Ion Ceban și liderul PSRM, deputatul Igor Dodon, privind deblocarea bugetului municipal.
13:30
(galerie foto) „Amintirile nu-i chinuiesc”, ci îi leagă: Cum au fost surprinși băieții de la 3 Sud Est, după 28 de ani de carieră # UNIMEDIA
Viorel Șipoș, Laurențiu Duță și Mihai Budeanu, sau 3 Sud Est au fost surprinși de CANCAN.RO la un hotel, lângă Romexpo. Băieții sunt în ochiul uraganului, se bucură de liniștea de dinaintea furtunii. Urmează săptămâni grele pentru ei, scrie Can Can.
13:30
(video 18+) Clipe de după tragedie: Momentul în care medicii de la ambulanță intervin pentru a acorda ajutor copiilor spulberați de un Mercedes, la Strășeni # UNIMEDIA
Imagini video cu intervenția medicilor la accidentul rutier de la Strășeni, în urma căruia un băiat de 14 ani a decedat, iar o fetiță de 12 ani a fost rănită grav, au apărut în spațiul public.
13:20
„Dumnezeu să te așeze între îngerași, copil nevinovat.” Cine este adolescentul de 14 ani, decedat în accidentul de la Strășeni: Trezește-te, Danu # UNIMEDIA
Apropiații și prietenii adolescentului de 14 ani, spulberat de pe trecerea de pietoni de la Strășeni, îi deplâng moartea. Pe rețele au apărut mai multe mesaje de condoleanțe, adresate familiei băiatului.
13:20
13:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 3 februarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte.
13:10
Boala incurabilă de care suferă Andreea Bostanica: Cu ce probleme se confruntă constant influencerița # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă, dezvăluind că suferă de o afecțiune incurabilă care îi influențează viața de zi cu zi, scrie spynews.ro.
13:00
„Se pregătește o mare nuntă MAN-Ceban-PSRM”. Zinaida Popa susține că PAS din CMC nu a fost chemat la discuții pe marginea bugetului: Ei negociază pe sub masă # UNIMEDIA
Președinta fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, susține că se pregătește o „mare nuntă politică” între consilierii Mișcării Alternative Naționale, primarul Ion Ceban și consilierii Partidul Socialiștilor în contextul negocierilor privind bugetul municipal pentru 2026. „Când afirmi că ești gata de dialog, atunci chiar vorbești. Suntem în luna ianuarie și nu am fost abordată nici eu, nici colegii mei, pentru o discuție. Noi am exprimat clar doleanțele oamenilor, iar ei negociază zeci de funcții pe sub masă”, a scris Popa.
12:50
12:50
Percheziții ale poliției franceze la sediul din Paris al platformei X: Elon Musk a fost citat să apară în fața procurorilor # UNIMEDIA
Autoritățile franceze au percheziționat marți sediul din Franța al platformei X a lui Elon Musk, în cadrul unei anchete penale privind chatbotul Grok AI, a anunțat Parchetul din Paris într-o postare pe X. Procurorii au descris raidul ca parte a unei „abordări constructive” pentru a se asigura că platforma respectă legislația franceză, scrie Reuters, potrivit hotnews.ro.
12:50
CRJM: Moldova revine în topul negativ al statelor cu cele mai multe plângeri depuse la CtEDO. Despăgubirile au depășit 23 milioane € # UNIMEDIA
Un document analitic al Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) arată că, în 2025, numărul de plângeri depuse împotriva Republicii Moldova a revenit la cote îngrijorătoare, după scăderea semnificativă din 2024. Țara noastră a fost pârâtă la CtEDO de 468 de ori în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 28,9%. Această cifră clasează Republica Moldova pe locul 4 din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, moldovenii adresându-se la CtEDO de 4,6 ori mai frecvent decât media europeană.
12:40
12:40
Copila spulberată ieri de un Mercedes pe o trecere de pietoni la Strășeni, transferată la IMC: Fata, internată în stare gravă la terapie intensivă # UNIMEDIA
Copila care a fost spulberată ieri de un Mercedes pe o trecere de pietoni din Strășeni, alături de băiețelul care a decedat, a fost transferată în stare gravă la Institutul Mamei și Copilului.
