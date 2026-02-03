Ceban, despre blocajul din CMC: „Consilierii socialiști și cei de la PAS joacă populist pentru a obține dividende politice pe seama oamenilor. Avem nevoie de decizii mature și soluții”

09:20

Durere fără margini la Rezina, în ziua înmormântării Ionelei Mîrzenco, copila care și-a pierdut viața după ce a căzut de pe o stâncă. „Doamne, cât este de nedrept, mi se duce tot pământul de sub picioare. Până la ultima am sperat ca să nu fie drept”, se arată într-un mesaj scris de sora fetei decedate.