(video) „Ești un nimeni”. Scandalul pe plecarea Anastasia Nichita nu se oprește. Mircea îi răspunde lui Lungu: „Cine ți-a dat aripi ca să-ți permiți așa ceva?”
UNIMEDIA, 3 februarie 2026 18:10
Scandalul legat de plecarea sportivei Anastasia Nichita din Parlament continuă să ia amploare în spațiul public. După ce actorul Cătălin Lungu l-a criticat pe Valeriu Mircea și i-a cerut „să nu o mai facă de râs” pe soția sa, luptătorul MMA a revenit cu o nouă reacție pe rețelele de socializare. „De ce criticați o persoană care a sărit în apărarea familiei? Poate am ieșit un pic mai dur, poate nu am formulat bine toate cuvintele care au fost spuse, dar mi se pare că un pic exagerați”, a spus luptătorul într-un filmuleț.
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
18:00
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost arestat: „Regele Liniuțelor” este acuzat de 38 de infracțiuni # UNIMEDIA
Marius Borg Høiby, 29 de ani, fiul cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei, a fost arestat, pe 2 februarie, inclusiv pentru viol, amenințări cu cuțitul și încălcarea unui ordin de restricție. El va compărea azi în fața Tribunalului Districtual din Oslo, fiind acuzat de 38 de infracțiuni, transmit Verdens Gang și Trondheim24, citate de Libertatea.
17:40
Ursula von der Leyen, invitată de Zelenski la Kiev la împlinirea a patru ani de război în Ucraina # UNIMEDIA
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acceptat invitaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a vizita Kievul, cu ocazia aniversării declanşării invaziei a Ucrainei de către Rusia, Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt-șef a Comisiei Europene, citată de Ukrainska Pravda, scrie observatornews.ro.
Acum 2 ore
17:30
O nouă capcană pentru moldoveni: Un anunț privind alocarea a 5.000 de lei din fondul social a împânzit internetul. CNAS avertizează că e o escrocherie # UNIMEDIA
Un anunț privind „alocarea a 5.000 de lei din fondul social” pentru moldoveni a împânzit internetul. CNAS atenționează cetățenii că este un fals și îi avertizează să nu acceseze link-uri necunoscute și să nu completeze cu date personale.
17:10
(video) Schimbare de planuri înainte de CSJ: Un candidat admis își retrage dosarul după „reevaluarea priorităților profesionale”. Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Un candidat admis în concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție și-a retras dosarul, invocând „reevaluarea priorităților profesionale”. Cererea a fost examinată și aprobată în unanimitate de Consiliul Superior al Magistraturii.
17:00
(video) Istratii le propune moldovenilor să treacă la încălzirea pe curent: Trebuie să înțeleagă că mai sunt și alte resurse energetice, condiționere # UNIMEDIA
Deputatul PAS Dorian Istratii, le recomandă moldovenilor să ia în calcul energia electrică pentru încălzirea locuințelor, ca alternativă la gazul natural, dacă acesta le pare scump. „Cetățenii trebuie să înțeleagă că mai sunt și alte resurse energetice, sunt condiționere care fac căldură și poți să le folosești, pompe de căldură etc.”, a declarat parlamentarul la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova.
16:50
„Diavolul e în detalii”: Ce prevede acordul prin care India a promis SUA că nu va mai cumpăra petrol rusesc # UNIMEDIA
După luni de negocieri, Statele Unite și India au anunțat luni un acord comercial care prevede inclusiv că a cincea economie a lumii va înceta să cumpere petrol rusesc, însă lipsa detaliilor și a unui calendar clar a generat îndoieli privind rapiditatea cu care acesta poate fi transformat într-un tratat cu caracter obligatoriu și dacă cele două națiuni pot depăși tensiunile din anul trecut, relatează CNBC, potrivit hotnews.ro.
16:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi, 3 februarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 19 subiecte.
Acum 4 ore
16:30
(video) Crește impozitul pe imobile în Moldova. Marian: „În UE, în medie, cetățeanul achită 500-1000 de euro pe an” # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Radu Marian, a venit cu un comentariu pe marginea discuțiilor privind majorarea impozitului pentru locuințe, care ar urma să intre în vigoare în 2026. „Primăriile încasează extrem de puțini bani impozit pe proprietate. În Uniunea Europeană, în medie, cetățeanul achită 500, 600, 1000 de euro pe an”, a spus parlamentarul la 1TV.
16:10
Urmează un nou tarif la căldură, după ce a fost aprobat cel la gaz? ANRE a dat termen limită furnizorilor, să prezinte costurile # UNIMEDIA
După reducerea tarifului la gazele naturale, ANRE urmează să decidă și asupra tarifelor pentru energia termică. Anunțul a fost făcut de Constantin Borosan, director al Agenției în cadrul conferinței de astăzi.
15:50
„Cu siguranță nu arăt ca un înger”. Reacția Giorgiei Meloni la controversa restaurării unui heruvim dintr-o biserică din Roma # UNIMEDIA
Ministerul Culturii din Italia și Dieceza de Roma investighează restaurarea unui înger dintr-o biserică istorică din centrul Romei, care seamănă cu prim-ministrul Giorgia Meloni, scrie adevarul.ro.
15:50
Fabrică „fantomă”, care producea țigări de milioane de euro pe zi, în Italia, desconspirată de Parchetul European: Muncitorii erau moldoveni # UNIMEDIA
O fabrică „fantomă” din Italia, care producea țigări de 2 milioane de euro pe zi și putea păgubi statul cu 80 de milioane de euro pe an, a fost confiscată de Parchetul European. La fața locului au fost depistați muncitori moldoveni, scrie stirileprotv.ro.
15:50
Scandal în Polonia: Un angajat al Ministerului Apărării, reținut sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Moscova neagă acuzațiile # UNIMEDIA
Un bărbat care lucra pentru Ministerul polonez al Apărării a fost reținut marți dimineață, 3 februarie, fiind suspectat de colaborare cu serviciile de informații ruse, scrie adevarul.ro.
15:40
(stop cadru) Consilier, la CMC: Mereu când ies la tribună, PSRM pleacă din sală. Șova: „Poate pentru că sunt foști comuniști?!” # UNIMEDIA
Un moment ironic a avut loc în timpul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), când un consilier a întrebat nedumerit: „Straniu, de ce mereu când eu ies la tribună, PSRM iese din sală?”.
15:20
15:10
Estonia își va deschide ambasadă la Chișinău. Președintele Parlamentului din Tallin: E un mare pas înainte pentru relațiile noastre # UNIMEDIA
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, fiind al 18-lea stat UE, reprezentat în țara dvs. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Estonian, Lauri Hussar, în plenul Parlamentului RM, în cadrul discursului pe care l-a ținut în fața deputaților moldoveni.
14:50
O membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lucia Popescu, a părăsit ședința CSM din 3 februarie, din cauza unei urgențe care a necesitat prezența sa în altă reuniune.
14:50
Șoferul Mercedesului care a spulberat doi copii pe o zebră la Strășeni, unul dintre care a murit, reținut de poliție: Are 19 ani # UNIMEDIA
Șoferul Mercedesului care a spulberat doi copii pe o trecere de pietoni, ieri la Strășeni, unul dintre care a murit la spital, a fost reținut de oamenii legii. Informația a fost confirmată, pentru UNIMEDIA, de ofițera de presă Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu.
14:40
(video) „Veniți acasă, măi copii!”. Dedicație muzicală la ședința CMC: Aleșii MAN le-au „cântat” celor de la PSRM și PAS, absenți în sală # UNIMEDIA
Moment ironic în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 3 februarie. În contextul blocajului și al boicotului ședințelor de către consilierii PSRM și PAS, aleșii fracțiunii MAN le-au făcut o dedicație muzicală din repertoriul interpetului Gheorghe Țopa.
Acum 6 ore
14:30
(video) Grosu, deranjat că l-a sunat Ceban, „la 5 dimineață, când a căzut poleiul”: În loc să organizeze lucrul serviciilor, el ne telefona pe noi # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a arătat deranjat de faptul că ar fi fost sunat, la ora 5 dimineață, săptămâna trecută, de către primarul capitalei, Ion Ceban. „Eu aveam grijă de gospodărie, împrăștiam nisip și la poarta mea, ceea ce trebuia să facă și el măcar la Primărie”, a menționat speakerul, după ședința solemnă a Legislativului, desfășurată astăzi.
14:20
(video) Constantin Borosan, cu explicații după aprobarea noului tarif la gaz: ANRE nu ghicește, ci aplică foarte clar prevederile metodologice # UNIMEDIA
Constantin Borosan, director ANRE, a venit cu mai multe precizări și răspunsuri la cele mai frecvente întrebări, în cadrul unei conferințe de presă, după ce Agenția a aprobat, astăzi, noul tarif la gaz.
14:10
(foto) Idolul adolescentelor, Gabriel Guevara, a trecut printr-o schimbare neașteptată de look: Cum arată acum starul din filmul „Culpa mía” # UNIMEDIA
La 24 de ani, Gabriel Guevara se numără printre cei mai populari actori spanioli ai generației sale. Are peste 7,8 milioane de urmăritori pe Instagram și peste 6 milioane pe TikTok, scrie protv.ro.
14:10
14:00
(video) Scântei între Dinari Cojocaru și Denis Șova, la CMC: „- Acționați și când cei din MAN încalcă regulamentul. - Nu mă băgați în „razboarcele” voastre cu ei” # UNIMEDIA
Atmosferă tensionată în ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), unde un schimb de replici aprinse a avut loc între consilierul PSRM Dinari Cojocaru și președintele ședinței, Denis Șova, pe tema respectării regulamentului și a examinării bugetului municipal.
13:50
Irina Vlah cere clarificări de la Guvern: „Sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele și o parte din primării” # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah afirmă că, sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele și o parte din primării, or, Guvernul și deputații PAS se contrazic în declarații, confirmând cele mai îngrijorătoare temeri ale oamenilor. În context, ea s-a adresat secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, ca să spună adevărul despre planurile reale ale puterii.
13:40
Ion Ceban acuză consilierii din PSRM și PAS de populism: „Bugetul Chișinăului nu e o monedă de schimb politic. Avem nevoie de decizii mature și soluții, nu de blocaje” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție în contextul blocajelor din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), acuzând Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate că „joacă populist pentru a obține dividende politice pe seama oamenilor”. „Bugetul municipal nu este o monedă de schimb politic, așa cum cred ei”, a scris Ceban pe rețele.
13:30
(video) CMC, în continuu blocaj. O altă încercare de a se întruni a eșuat. Odințov: Știți cu ce a terminat Chirtoacă?! # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) s-a întrunit astăzi, 3 februarie, pentru a continua ședința începută pe 20.01.2026. Întrunirea a avut loc, după discuțiile din această dimineață dintre primarul capitalei, Ion Ceban și liderul PSRM, deputatul Igor Dodon, privind deblocarea bugetului municipal.
13:30
(galerie foto) „Amintirile nu-i chinuiesc”, ci îi leagă: Cum au fost surprinși băieții de la 3 Sud Est, după 28 de ani de carieră # UNIMEDIA
Viorel Șipoș, Laurențiu Duță și Mihai Budeanu, sau 3 Sud Est au fost surprinși de CANCAN.RO la un hotel, lângă Romexpo. Băieții sunt în ochiul uraganului, se bucură de liniștea de dinaintea furtunii. Urmează săptămâni grele pentru ei, scrie Can Can.
13:30
(video 18+) Clipe de după tragedie: Momentul în care medicii de la ambulanță intervin pentru a acorda ajutor copiilor spulberați de un Mercedes, la Strășeni # UNIMEDIA
Imagini video cu intervenția medicilor la accidentul rutier de la Strășeni, în urma căruia un băiat de 14 ani a decedat, iar o fetiță de 12 ani a fost rănită grav, au apărut în spațiul public.
13:20
„Dumnezeu să te așeze între îngerași, copil nevinovat.” Cine este adolescentul de 14 ani, decedat în accidentul de la Strășeni: Trezește-te, Danu # UNIMEDIA
Apropiații și prietenii adolescentului de 14 ani, spulberat de pe trecerea de pietoni de la Strășeni, îi deplâng moartea. Pe rețele au apărut mai multe mesaje de condoleanțe, adresate familiei băiatului.
13:20
13:10
13:10
Boala incurabilă de care suferă Andreea Bostanica: Cu ce probleme se confruntă constant influencerița # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă, dezvăluind că suferă de o afecțiune incurabilă care îi influențează viața de zi cu zi, scrie spynews.ro.
13:00
„Se pregătește o mare nuntă MAN-Ceban-PSRM”. Zinaida Popa susține că PAS din CMC nu a fost chemat la discuții pe marginea bugetului: Ei negociază pe sub masă # UNIMEDIA
Președinta fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, susține că se pregătește o „mare nuntă politică” între consilierii Mișcării Alternative Naționale, primarul Ion Ceban și consilierii Partidul Socialiștilor în contextul negocierilor privind bugetul municipal pentru 2026. „Când afirmi că ești gata de dialog, atunci chiar vorbești. Suntem în luna ianuarie și nu am fost abordată nici eu, nici colegii mei, pentru o discuție. Noi am exprimat clar doleanțele oamenilor, iar ei negociază zeci de funcții pe sub masă”, a scris Popa.
12:50
12:50
Percheziții ale poliției franceze la sediul din Paris al platformei X: Elon Musk a fost citat să apară în fața procurorilor # UNIMEDIA
Autoritățile franceze au percheziționat marți sediul din Franța al platformei X a lui Elon Musk, în cadrul unei anchete penale privind chatbotul Grok AI, a anunțat Parchetul din Paris într-o postare pe X. Procurorii au descris raidul ca parte a unei „abordări constructive” pentru a se asigura că platforma respectă legislația franceză, scrie Reuters, potrivit hotnews.ro.
12:50
CRJM: Moldova revine în topul negativ al statelor cu cele mai multe plângeri depuse la CtEDO. Despăgubirile au depășit 23 milioane € # UNIMEDIA
Un document analitic al Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) arată că, în 2025, numărul de plângeri depuse împotriva Republicii Moldova a revenit la cote îngrijorătoare, după scăderea semnificativă din 2024. Țara noastră a fost pârâtă la CtEDO de 468 de ori în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 28,9%. Această cifră clasează Republica Moldova pe locul 4 din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, moldovenii adresându-se la CtEDO de 4,6 ori mai frecvent decât media europeană.
12:40
(video) Constantin Borosan, director ANRE, cu explicații după aprobarea noului tarif la gaz. Se va ieftini și energia termică? # UNIMEDIA
Constantin Borosan, director ANRE, a venit cu mai multe precizări și răspunsuri la cele mai frecvente întrebări, în cadrul unei conferințe de presă, după ce Agenția a aprobat, astăzi, noul tarif la gaz.
12:40
Copila spulberată ieri de un Mercedes pe o trecere de pietoni la Strășeni, transferată la IMC: Fata, internată în stare gravă la terapie intensivă # UNIMEDIA
Copila care a fost spulberată ieri de un Mercedes pe o trecere de pietoni din Strășeni, alături de băiețelul care a decedat, a fost transferată în stare gravă la Institutul Mamei și Copilului.
Acum 8 ore
12:30
Ion Rusu, vicepreședinte interimar la Judecătoria Drochia, a promovat evaluarea externă: CSM i-a acceptat raportul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistrutii a aprobat raportul Comisiei de evaluare externă în privința judecătorului Ion Rusu.
12:30
Primul transplant de față din lume cu donator decedat prin eutanasie, realizat într-un spital din Barcelona # UNIMEDIA
Aproximativ 100 de specialiști din domeniul medical din Barcelona au realizat un transplant parțial de față, primul cu donator decedat prin eutanasie, folosind microchirurgie complexă. Pacienta poate acum vorbi, mânca și respira normal după doi ani de suferință, scrie adevarul.ro.
12:20
(stop cadru) Dinari Cojocaru, la CMC: Bugetul nu este al MAN-ului, e al chișinăuienilor, ei au cerut ca 620 mil. lei să fie alocate Direcției Cultură?! # UNIMEDIA
Consilierul municipal PSRM, Dinari Cojocaru, a criticat modul de repartizare a banilor în bugetul municipal pentru 2026, afirmând în ședința CMC că bugetul „nu aparține MAN-ului, ci chișinăuienilor” și acuzând fracțiunea MAN că ar fi cerut alocarea a 620 de milioane de lei pentru Direcția Cultură.
12:10
Ambasada RM în Italia îndeamnă moldovenii să perfecteze acte de identitate copiilor, după scandalul pe noua Lege a cetățeniei # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă moldovenii să perfecteze acte de indentitate copiilor până la vârsta de 18 ani, după scandalul pe noua Lege a cetățeniei, izbucnit când a ieșit la iveală că un tânăr de 20 de ani, care tocmai a terminat serviciul militar obligatoriu, a rămas fără cetățenia RM.
12:10
12:00
Carburanții se scumpesc și mâine: Vezi cât vor costa și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 4 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa cu un ban mai mult, iar cel de motorină crește cu 3 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:00
11:50
(live) Constantin Borosan, director ANRE, cu explicații după aprobarea noului tarif la gaz. Se va ieftini și energia termică? # UNIMEDIA
Constantin Borosan, director ANRE, susține o conferință de presă, după ce Agenția a aprobat, astăzi, noul tarif la gaz. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:50
(video) PSRM a cerut 10 zile pauză la CMC pentru a negocia bugetul. Odințov: Situația a ajuns într-un blocaj total, avem nevoie de un compromis # UNIMEDIA
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a solicitat o pauză de 10 zile în activitatea Consiliului, pentru a organiza discuții între toate fracțiunile privind bugetul municipal pentru anul 2026. „Situația a ajuns într-un blocaj total, noi trebuie să găsim un compromis”, a declarat consilierul socialist, Alexandr Odințov la ședința din 3 februarie.
11:40
Iute Group, un grup de banking digital activ în Europa de Sud-Est, a înființat o nouă subsidiară, Iute Affinity, specializată în soluții de asigurare și management operațional. Scopul este de a face din protecție un element central al ecosistemului de banking digital pe care Iute îl oferă clienților zilnic. Alma Ribanovic a fost numită numită CEO Iute Affinity.
11:30
S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță obținerea a două distincții importante în cadrul Blask Awards, competiție internațională care recunoaște performanța, leadershipul și bunele practici din industria de profil.
