Șoferul Mercedesului care a spulberat doi copii pe o zebră la Strășeni, unul dintre care a murit, reținut de poliție: Are 19 ani

Un document analitic al Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) arată că, în 2025, numărul de plângeri depuse împotriva Republicii Moldova a revenit la cote îngrijorătoare, după scăderea semnificativă din 2024. Țara noastră a fost pârâtă la CtEDO de 468 de ori în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 28,9%. Această cifră clasează Republica Moldova pe locul 4 din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, moldovenii adresându-se la CtEDO de 4,6 ori mai frecvent decât media europeană.