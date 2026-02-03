Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost arestat: „Regele Liniuțelor” este acuzat de 38 de infracțiuni

18:10

Scandalul legat de plecarea sportivei Anastasia Nichita din Parlament continuă să ia amploare în spațiul public. După ce actorul Cătălin Lungu l-a criticat pe Valeriu Mircea și i-a cerut „să nu o mai facă de râs” pe soția sa, luptătorul MMA a revenit cu o nouă reacție pe rețelele de socializare. „De ce criticați o persoană care a sărit în apărarea familiei? Poate am ieșit un pic mai dur, poate nu am formulat bine toate cuvintele care au fost spuse, dar mi se pare că un pic exagerați”, a spus luptătorul într-un filmuleț.