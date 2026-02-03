Procuratura din Paris desfășoară percheziții în birourile rețelei sociale X
Noi.md, 3 februarie 2026 15:00
Departamentul de combatere a criminalității informatice al procuraturii din Paris efectuează percheziții în birourile franceze ale rețelei sociale X.Informația a fost publicată de ziarul Le Parisien, cu referire la o declarație a procuraturii.„Aceste investigații sînt efectuate de departamentul de combatere a criminalității informatice al Parchetului din Paris și Europol în cadrul unei anche
Directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat că metodologia de reglementare permite ajustări repetate ale tarifelor la gazele naturale pe parcursul anului, în funcție de evoluția pieței și de cotațiile internaționale, scrie Bani.md.Potrivit lui Alexei Taran, un element esențial în stabilirea tarifelor este prețul mediu ponderat anual, care poate fi modificat dacă apar schimbări importante pe piaț
Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi desfășoară lucrări de eliminare a vegetației invazive și uscate de sub arboret, notează Noi.md.Potrivit întreprinderii, intervenția este una necesară pentru îngrijirea responsabilă a spațiilor verzi din municipiu.{{862254}}Aceste acțiuni contribuie la menținerea sănătății arborilor și arbuștilor, previn sufocarea vegetației valoroase și limitează
Un document analitic al Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) arată că, în 2025, numărul de plîngeri depuse împotriva Republicii Moldova a revenit la cote îngrijorătoare, după scăderea semnificativă din 2024.Țara noastră a fost pîrîtă la CtEDO de 468 de ori în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 28,9%. Această cifră clasează Republica Moldova pe locul 4 din cele 46 de state membr
Scîntei și acuzații în CMC pe fundalul blocajului bugetar: replici dure, negocieri contestate și ironii muzicale # Noi.md
Ședința din 3 februarie a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, marcată de schimburi dure de replici, acuzații politice și ironii, pe fondul blocajului prelungit privind aprobarea bugetului municipal pentru anul 2026.Un moment tensionat a avut loc între consilierul PSRM, Dinari Cojocaru, și președintele ședinței CMC, Denis Șova. Socialistul l-a acuzat
Vlad Batrîncea: Republica Moldova are nevoie de diplomație cu rezultate concrete, nu de vizite pentru imagine # Noi.md
Vlad Batrîncea, deputat al Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și vicepreședinte al Parlamentului, a declarat că Republica Moldova are nevoie de o diplomație orientată spre rezultate concrete pentru stat și cetățeni, nu de acțiuni cu scop mediatic.Potrivit acestuia, vizitele oficialilor străini în Republica Moldova reprezintă un semnal pozitiv și sînt importante pentru dialog, deschid
Doar 13 dintre cei 18 candidați admiși la prima etapă a examenului de calificare în profesia de notar au obținut punctajul necesar pentru a fi admiși la proba verbală – etapa a II-a.Proba verbală este programată pentru data de 17 februarie.{{862106}}Potrivit Legii cu privire la organizarea activității notarilor, persoana care a finalizat stagiul profesional susţine un examen de calificare
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că drumurile naționale sînt practicabile, iar partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, pe alocuri cu ghețuș în partea de nord.Drumarii continuă activitatea în teren, iar în decursul ultimelor 24 de ore au fost efectuate lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului în zonele de Nord și Centr
Președintele Italiei a făcut apel la un armistițiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 # Noi.md
Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a făcut apel la încetarea acțiunilor militare pe durata Jocurilor Olimpice din 2026 de la Milano-Cortina.Despre aceasta, potrivit publicației „Adevărul European”, se menționează în discursul său de la deschiderea sesiunii Comitetului Olimpic Internațional.În discursul său, președintele Italiei subliniază că sportul trebuie să fie o întîlnire în spir
În contextul temperaturilor extrem de scăzute și al gerului prognozat pe arii extinse ale țării, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) recomandă populației să urmeze o serie de măsuri pentru protejarea sănătății, notează Noi.md.Astfel, specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la frig, în special, pentru copii, persoane vîrstnice și persoane cu boli cronice. Totodată, tre
Parlamentul Republicii Moldova a inaugurat lucrările sesiunii de primăvară printr-o ședință solemnă, la care au participat înalți oficiali din statele baltice. Evenimentul a avut loc în contextul unei vizite oficiale în Republica Moldova, desfășurate în perioada 2–4 februarie.La ședință au fost prezenți Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii L
În partea de vest a capitalei Iranului, Teheran, a izbucnit un incendiu de proporții în piața Janat Abad.Piața Janat Abad este situată în apropierea centrului comercial Niayesh. {{862489}}Incendiul a izbucnit într-un depozit cu o suprafață de 2000 de metri pătrați, unde se aflau pavilioanele comerciale și spații de diferite destinații, informează Noi.md, citînd report.az.Amploarea ince
Două persoane au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 02 februarie 2026, într-o gospodărie din localitatea Sîrcova, raionul Rezina. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:27.Potrivit informațiilor, flăcările au cuprins un automobil parcat în curtea locuinței. La fața locului a intervenit o echipă
Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI) cere rezolvări urgente pentru deblocarea pieței imobiliare legale.Într-un demers adresat Parlamentului, organizația semnalează scăderea dramatică a vînzărilor și propune crearea unui grup de lucru care să promoveze modificări legislative pentru depășirea blocajelor.{{861573}}Uniunea menționează că vînzările de apartamente au scăzut cu peste 60% în anul 2
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 3 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 4 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,09 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 20,05 lei/litru (+3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
Deputatul Nicolae Botgros a respins zvonurile despre plecarea sa din Parlament, afirmînd că rămîne „pînă îl vor duce cu picioarele în partea cealaltă”. „Nici nu am avut de gînd să îmi dau demisia”, a spus maestrul.Nicolae Botgros a fost întrebat de jurnaliști despre termenul pe care îl va petrece în Parlament, transmite Unimedia.{{860997}}„Pînă m-or duce cu picioarele în partea cealaltă. N
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță continuarea acțiunilor de prevenire și combatere a neutilizării echipamentelor de casă și de control la desfășurarea decontărilor în numerar, precum și a altor încălcări ale legislației fiscale.Măsurile sînt desfășurate în exercitarea atribuțiilor legale ale instituției și au drept scop asigurarea disciplinei fiscale și menținerea unui mediu concurențial e
Premier Energy informează că au apărut apeluri telefonice frauduloase prin care persoane necunoscute se prezintă drept reprezentanți ai furnizorului de energie electrică sau ai serviciilor sociale și solicită date personale (IDNP), invocînd fals acordarea unor compensații la energia electrică.Important: ÎCS „Premier Energy” SRL NU colectează date personale sau bancare prin apeluri telefonice ș
România intensifică monitorizarea în Marea Neagră înainte de lansarea proiectului gazier de amploare Neptun Deep, care ar trebui să schimbe harta energetică a UE și să transforme țara într-un exportator de gaz de prim rang.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Reuters.Potrivit consilierului economic al președintelui țării, Radu Burnete, pînă în 2027, Bucureștiul intenționează să cr
În Germania s-a încheiat greva de o zi a angajaților companiilor de transport, care a dus la oprirea efectivă a transportului public.Despre aceasta scrie „Adevărul European”, citînd Der Spiegel.În noaptea de luni spre marți, protestele din întreaga țară s-au încheiat, a declarat un reprezentant al sindicatului unit al lucrătorilor din sectorul serviciilor Verdi.{{862555}}Transportul pu
Covoare tradiționale din materiale reciclate: Meșterițe din Hîncești fac din haine vechi artă # Noi.md
Din materiale reciclate și cu ajutorul unor tehnici tradiționale, femei din trei generații din satul Sărata Galbenă, raionul Hîncești, creează covoare croșetate, muncite săptămîni întregi.Maria Erhan a învățat singură meșteșugul covoarelor, pe care astăzi îl transmite mai departe.„Fetele au învățat de la mine și s-au apucat și ele. Pe urmă, vor învăț și ele pe aliții”, spune Maria Erhan, l
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în seara zilei de 02 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20.Vecinii au observat fum care ieșea din interiorul locuinței. La fața locului a intervenit două echipe de pompieri și salvatori. În timpul lichidării incendiului, pompierii au găsit în
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de introducere frauduloasă a unui lot de comercial de substanțe chimice, pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, notează Noi.md.Cazul a fost documentat după ce, pentru verificări, a fost stopat un mijloc de transport în apropierea raionului Cimișlia, fiind condus de un bărbat în vîrstă de 32 de ani, cetățean al Repub
Șomajul tehnic aplicat la Calea Ferată din Moldova (CFM) a fost prelungit cu încă o lună, pînă pe 2 martie.Aproximativ o mie de angajați ai întreprinderii rămîn temporar fără activitate, măsura fiind menținută din cauza volumelor reduse de transport feroviar. Informația a fost confirmată de directorul general al CFM, Serghei Cotelnic.{{861421}}„Pînă la 2 martie, în jur de o mie de persoane
În perioada 2017-2025, în municipiul Bălți nu a fost eliberată nicio autorizație pentru construirea blocurilor de locuințe.Despre acest lucru a semnalat economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc.El a menționat că în 2025 în Moldova au fost eliberate 2160 de autorizații pentru construcția de locuințe, în special case private și blocuri de locuințe, față de 2276 de unit
Moldoveanul Ion Gușan, șeful uneia dintre cele mai temute grupări de crimă organizată din Europa, cunoscut drept „Nicu Patron”, a fost capturat la Londra. Reținerea a avut loc în apropiere de Tower Bridge, unde acesta se afla împreună cu familia și șoferul său.Conform jurnaliștilor publicației britanice ,,The Sun”, Ion Gușan, în vîrstă de 54 de ani, se afla alături de familia sa într-o mașină
Blocaj la CMC: Ion Ceban confirmă discuții cu PSRM și se declară deschis pentru dialog cu PAS # Noi.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a confirmat că a avut în această dimineață o întrevedere cu un reprezentant al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), pe fundalul blocajului prelungit din Consiliul Municipal Chișinău (CMC).Edilul a evitat să ofere detalii despre conținutul discuțiilor, menționînd că informațiile au fost transmise Direcției finanțe, iar eventuale clari
O firmă care nu dispunea de licență corespunzătoare ar fi înșelat sute de moldoveni cu angajarea la muncă în statele membre ale UE. Zece persoane au fost condamnate pentru escrocherie, trafic de influență și organizarea migrației ilegale.Conform dosarului, o inculpată, în calitate de director al mai multor societăți comerciale din Chișinău, avea rolul de lider al grupului criminal organizat.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința de astăzi, un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Astfel, prețul unui metru cub de gaz va fi de 14,43 lei, cu 13,8% mai mic față de tariful actual de 16,74 lei/m³.Decizia vine în contextul evoluției prețurilor de achiziție a gazelor naturale și are drept scop reducerea poverii financiare asup
Alexandr Stoianoglo: „Judecătorilor li s-a propus milioane de dolari pentru anularea decretului prin care am fost numit Procuror General” # Noi.md
Fostul procuror general și actualul deputat în Parlamentul Moldovei, Alexandr Stoianoglo, a declarat că judecătorilor li s-a propus milioane de dolari pentru anularea decretului prezidențial prin care a fost numit în funcția de Procuror General.Potrivit acestuia, pe tot parcursul mandatului, instanțele erau asaltate cu cereri de anulare a decretului lui Igor Dodon, depuse de persoane interesat
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează asupra unei informații false privind alocarea a cîte 5.000 de lei din fondul social, notează Noi.md."Informăm cetățenii că în spațiul public au apărut informații false referitoare la acordarea unor sume de bani persoanelor născute în perioada 1935-2018, în baza unei cereri electronice.{{861841}}CNAS subliniază că în Republica Moldova
Ofițerii SPIA, de comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, anunță cercetarea penală a doi angajați ai Inspectoratului național de securitate publică al IGP pentru falsificarea unor procese-verbale în privința străinilor și pentru bani necuveniți primiți de la conducătorii auto.Astfel, în anul 2025, cei doi ar fi întocmit procese-verbale pri
Drumul Leușeni, pe segmentul dintre localitățile Condrița și Căpriana din raionul Strășeni, s-a transformat într-un adevărat test de rezistență pentru șoferi. După topirea omătului, carosabilul este plin de gropi, iar riscul de avarii este iminent.Unii șoferi spun că și-au distrus deja anvelopele. Responsabilii de la Administrația Națională a Drumurilor au intervenit cu o rezolvare temporară -
Deocamdată, Moldova doar observă conflictul dintre modelele energetice, dar inevitabil și ea va trebui să găsească un echilibru între profitabilitate și calitatea vieții.{{849600}}Recent, în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele SUA a criticat dur tehnologiile de generare a energiei eoliene. Donald Trump a numit turbinele eoliene neviabile din punct de vedere e
Temperaturile scăzute din această perioadă, inclusiv cele de pînă la minus 20 de grade Celsius, nu au compromis semnificativ culturile de toamnă și cele multianuale, în majoritatea regiunilor țării.Precizările au fost făcute de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. Potrivit oficialului, situația viței-de-vie va putea fi evaluată mai exact dup
Medicii și pacienții Spitalului Raional Căușeni așteaptă cu nerăbdare începutul lucrărilor de reabilitare energetică a blocului de terapie acută și a clădirii secției consultative.Milioane de lei urmează să fie investite în următorii ani pentru reabilitarea energetică a două clădiri ale Spitalului Raional Căușeni. Este vorba despre clădirea cu două nivele a blocului de terapie acută și clădire
În suburbia sudică a Varșoviei (Polonia), în noaptea de 3 februarie, au deraiat șase dintr-un total de 35 de vagoane-cisternă.Trenul de marfă cu motorină, care se deplasa pe ruta Szczecin-Chełm, a deraiat în apropierea localității Jarosławia Wola. {{862460}}O parte din vagoanele-cisternă s-au răsturnat în lateral, informează Noi.md, citînd report.az.La fața locului au sosit 24 de echip
Începînd cu 1 martie, moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere pentru autoturisme emis în țara noastră cu unul francez, fără examene teoretice sau practice.Măsura se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate totală de pînă la 3,5 tone, eliberate de autoritățile Republicii Moldova după 1 ia
Maria Banu, locuitoare a satului Mihăileni din raionul Rîșcani, deși a cumpărat o casă, mai tîrziu a aflat că, de fapt, nu este ea prioprietara locuinței, notează Noi.md.Maria Banu a mers la Oficiului Cadastral din Rîșcani, unde a aflat că, deși contractul de vînzare-cumpărare a fost autentificat la notar, dreptul de proprietate nu a fost înregistrat oficial. Astfel, casa a rămas de jure pe nu
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar urma să efectueze marți, 3 februarie, o vizită la Kiev și să susțină un discurs în Parlamentul Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda.Astăzi este programată deschiderea celei de-a 15-a sesiuni a Radei Supreme a Ucrainei, iar pe ordinea de zi figurează, printre altele, intervenția secretarului general al NATO. Informația a fost confirmată de deputații Iarosl
Încasările la Bugetul public național (BPN), administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au înregistrat o creștere considerabilă în luna ianuarie 2026.Potrivit datelor operative, veniturile acumulate au constituit aproximativ 7,2 miliarde de lei, cu 911,5 milioane de lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2025, ceea ce reprezintă o majorare de 14,6%.Cele mai mari încasări au fo
Uniunea Agențiilor Imobiliare propune extinderea plafonului în numerar pentru tranzacțiile privind achizițiile de locuințe pînă la 200 de mii de euro, precum și extinderea perioadei de justificare a fondurilor pînă la 5–6 ani. Sugestiile au fost transmise Parlamentului ca măsură de deblocare a pieței imobiliare legale, transmite IPN.Potrivit unui comunicat de presă al Uniunii, vînzările de a
Peste 8 400 de camioane au utilizat Sistemul digital de traversare programată a frontierei – Border Queuing System (BQS) – în decurs de un an de la lansarea acestuia în regim pilot la Postul Vamal Costești, pe 30 ianuarie 2025.Potrivit autorităților, rezultatele confirmă beneficiile pentru transportatori și oportunitatea extinderii și în alte puncte, transmite IPN.Sistemul permite rezerv
După aproape doi ani de audieri și dezbateri în instanță, fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent, își va afla sentința pe 27 februarie.La ședința de luni, judecătorii au încheiat pledoariile, punînd astfel punct dezbaterilor în acest proces. Informația a fost confirmată pentru IPN de Emil Gaitur, purtătorul de cuvînt al Pro
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 3 februarie sînt:03 februarie — a 34-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 331 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:21 3 Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul. Sf. Mc. NeofitCe se sărbăto
Peste 260 MW de capacitate de racordare la rețeaua electrică, destinată centralelor din surse regenerabile, devin disponibili pentru investitori, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aplicat taxa de nevalorificare pentru avizele de racordare expirate și neutilizate. Măsura vizează capacități care fuseseră rezervate în rețea, fără ca proiectele să fie puse în practică, tran
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 5 bani, dar a cedat dolarului american circa 8 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 3 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0718 lei pentru un euro (-4,86 bani) și 16,9182 lei
Mîngîierea nu înseamnă să ți se promită Luna de pe cer, dar să ai pe cineva care să stea alături de tine în întuneric, iar cea mai matură formă de sprijin nu este să-ți promită că „totul va fi bine”, dar să recunoască sincer: „Acum este foarte rău. Dar tu nu ești singur”.Despre acest lucru a povestit pe pagina sa de socializare psihologul și antrenorul Marcel Pascal, menționînd că uneori anume
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, a lansat acuzații la adresa partidului de guvernămînt Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), sugerînd că ar exista intenția de a reduce drastic numărul primăriilor din Republica Moldova.Potrivit lui Roibu, în spațiul public au apărut informații privind păstrarea a doar aproximativ 300 de primării și desființarea a circa 600, fără ca această
