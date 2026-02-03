Iute Group lansează Iute Affinity: asigurări integrate în banking digital

20:10

Marea Britanie a expulzat luni un diplomat rus şi l-a convocat pe ambasadorul Moscovei la Londra, ca răspuns la expulzarea neprovocată a unui diplomat britanic de către Rusia luna trecută, acuzat fără temei că ar fi „spion" nedeclarat. „Acuzaţiile Rusiei au fost nefondate, iar expulzarea nejustificată", a declarat un purtător de cuvânt al Foreign Office, […]