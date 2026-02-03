VIDEO O nouă ședință CMC, fără cvorum! Reuniunea eșuează a câta oară

20:30

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat, luni, 2 februarie curent, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmite antena3.ro. Acordul prevede reducerea de la 25% la […] Articolul Trump spune că a convins India să renunțe la petrolul rusesc. Urmează semnarea unui nou acord comercial apare prima dată în Realitatea.md.