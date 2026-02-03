Sărbătoare la Copenhaga: Jucătorii echipei naționale de handbal masculin a Danemarcei au fost întâmpinați cu mare fast după ce au triumfat la Campionatul European

17:10

Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova, intrată în vigoare pe 24 decembrie 2025, nu afectează cetățenii care au dobândit cetățenia la naștere, chiar dacă aceștia nu și-au perfectat actele de identitate la timp, iar cetățenia poate fi dovedită inclusiv prin certificatul de naștere emis de autoritățile statului. În același timp, copiii cetățenilor moldoveni din diaspora care nu și-au confirmat cetățenia până la împlinirea vârstei de 18 ani o pot obține prin procedura de redobândire, cu respectarea etapelor administrative prevăzute de lege.