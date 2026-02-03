Tarifele la căldură ar putea fi micșorate, după ieftinirea gazelor
Moldova1, 3 februarie 2026 16:40
Micșorarea tarifului la gazele naturale creează premise și pentru reducerea celui pentru agentul termic. Furnizorii au termen până joi, 5 februarie, să depună calculele la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
16:40
16:20
Parfum cu probleme, retras de pe piață: ANSP dispune distrugerea a două loturi de produse în R. Moldova # Moldova1
Două loturi de apă de parfum fabricate de un producător autohton vor fi retrase de pe piață și distruse, după ce controalele autorităților sanitare au scos la iveală prezența unor substanțe strict interzise în componența acestora.
16:20
Cazul armamentului depistat la vama Leușeni: Finalizarea urmăririi penale, condiționată de durata expertizelor informaționale # Moldova1
Finalizarea urmăririi penale în cazul contrabandei cu armament, descoperite toamna trecută la vama Leușeni-Albița, depinde de rezultatele expertizelor informaționale solicitate de procurori.
16:10
Anunț în Rada Supremă de la Kiev: Secretarul general al NATO a spus ce sprijin militar va primi Ucraina imediat după război # Moldova1
Imediat ce va fi atins un acord de pace pentru Ucraina, „vor apărea imediat forțe armate, avioane în aer și sprijin pe mare”. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul discursului său ținut, pe 3 februarie, în Rada Supremă a Ucrainei, transmite UNIAN.
16:00
Decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu a fost amânată din nou # Moldova1
Tribunalul de Arbitraj Sportiv urmează să anunțe verdictul în data de 20 februarie. Acest lcuru a fost dezvăluit pentru Moldova 1 de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti. Forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amânat deja a patra oară anunțarea verdictului.
15:30
Expert, la Moldova 1: Cererea amânată ar putea relansa piața imobiliară din trimestrul II # Moldova1
Expertul economic Veaceaslav Ioniță vorbește despre existența unei „cereri amânate” și estimează că numărul tranzacțiilor pe piața imobiliară va începe să crească din al doilea trimestru al anului curent, pe fondul cumpărătorilor care doresc să-și îmbunătățească condițiile de trai sau care migrează dintr-o localitate în alta.
15:30
15:10
Când apelează R. Moldova la energie de avarie și ce a reprezentat, de fapt, energia livrată de România în timpul penei de curent din 31 ianuarie # Moldova1
R. Moldova nu a apelat, în timpul penei masive de curent, înregistrate pe 31 ianuarie curent, la energie de avarie, deși a primit electricitate din România.
15:00
Clubul spaniol Atletico Madrid a oficializat transferul lui Ademola Lookman de la Atalanta Bergamo. În ultimele ore ale perioadei de mercato, atacantul nigerian a semnat un contract pe patru ani și jumătate. Conform presei, clubul din capitala Spaniei a plătit în schimbul fotbalistului de 28 de ani suma de 35 de milioane de euro. În ultimii doi ani și jumătate, Ademola Lookman a jucat 137 de meciuri, în care a înscris 55 de goluri.
14:50
Cel puțin 30 de persoane au murit în urma unor ninsori abundente înregistrate, începând cu 20 ianuarie, în Japonia, unde stratul de zăpadă a atins în zone izolate până la 4.5 metri înălțime, iar militari au fost chemați să ajute la deszăpezire.
14:40
Peste 100 de victime și prejudicii de nouă milioane de lei: Capii unei rețele de migrație ilegală, condamnați # Moldova1
Zece persoane și patru societăți comerciale au fost condamnate într-un dosar de amploare privind escrocherii, trafic de influență și organizarea migrației ilegale, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Victimele - peste o sută de persoane - au fost înșelate timp de mai mulți ani cu promisiuni false de muncă legală, vize și pachete turistice avantajoase în statele Uniunii Europene.
13:50
Ministerul Educației schimbă regulile evaluării la BAC: Ajustări de subiecte și certificare națională pentru evaluatori # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță modificări punctuale la structura unor teste de la examenul național de bacalaureat, începând cu sesiunea 2026, în urma unui amplu exercițiu de evaluare și consultare cu profesorii. Anunțul a fost făcut de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, într-o conferință de presă susținută pe 3 februarie.
13:30
Corespondență Dan Alexe | Oboseala modelului belgian în Bruxelles, fără guvern de 600 de zile # Moldova1
Au trecut peste 600 de zile de la alegerile din 9 iunie 2024, iar Bruxelles, „capitala Europei” și o regiune aparte în cadrul Belgiei, este încă fără un guvern. Incapacitatea partidelor politice locale de a ajunge la un acord a dus la o reducere a cheltuielilor publice, în special în ceea ce privește ajutorul acordat celor mai vulnerabili, săracii și refugiații fără acte.
13:30
O nouă ședință CMC fără cvorum: PSRM cere pauză de 10 zile pentru negocieri, MAN respinge propunerea # Moldova1
Tensiunile dintre fracțiuni au blocat din nou ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), care are pe ordinea de zi subiectele privind bugetul capitalei și taxele locale pentru anul 2026.
13:30
„Indemnizații de 1 milion de lei pentru ședințe fără vot”: PAS propune să fie plătite doar ședințele cu cvorum în CMC # Moldova1
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune ca indemnizațiile consilierilor să fie achitate doar pentru ședințele care întrunesc cvorumul. Proiectul de decizie urmează să fie înregistrat pentru a fi supus dezbaterii în plenul CMC.
13:10
Raport Genderdoc-M: Mai puțină violență directă față de persoanele LGBTI+, dar mai multă dezinformare și riscuri pentru copii # Moldova1
Discursurile homofobe și transfobe au fost, în anul 2025, mai mult indirecte, mascate în combaterea unor mituri legate de integrarea europeană sau în mesaje electorale. Totuși, anii cu alegeri rămân cei mai vulnerabili. „De fiecare dată când avem campanii electorale, crește numărul discursurilor de ură. 2025 nu a fost o excepție”, arată raportul anual privind situația drepturilor persoanelor LGBTI+ în Republica Moldova, făcut public pe 3 februarie.
12:50
„Rusia nu are nimic de oferit”: Liderii parlamentelor baltice cer accelerarea parcursului european al Republicii Moldova # Moldova1
Parcursul european al Republicii Moldova se desfășoară într-un context de securitate complicat, marcat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și de presiuni hibride constante asupra statelor din vecinătate. În aceste condiții, integrarea europeană reprezintă singura opțiune „viabilă” pentru Chișinău, în lipsa unei alternative reale în Est, acolo unde, potrivit oficialilor baltici, Rusia „nu are nimic de oferit, ci doar control, frică și destabilizare”.
12:50
FC Porto a suferit prima înfrângere în actuala ediție a campionatului de fotbal al Portugaliei # Moldova1
Surpriză uriașă în prima divizie portugheză de fotbal. Liderul clasamentului, FC Porto și-a încheiat seria de invincibilate în actuala ediție de campionat. În etapa a 20-a, echipa condusă de italianul Francesco Farioli a cedat cu 1:2 în deplasare în fața modestei Casa Pia. FC Porto a cedat pe terenul formației ce se afla înaintea meciului pe locul 16 în clasament. În partida disputată pe Estádio Municipal de Rio Maior „Dragonii" au încasat două goluri în prima repriză.
12:30
FALS | CNAS nu achită populației câte 5.000 de lei în baza unor pretinse cereri electronice # Moldova1
Nouă schemă de escrocherie în spațiul online. Compania Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) nu achită persoanelor născute în perioada anilor 1935 – 2018 sume de câte 5.000 de lei, în baza unor cereri electronice.
12:10
Populația va plăti pentru gaze 14.42 de lei pentru un metru cub, imediat ce noile prețuri reglementate, aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în ședința din 3 februarie, vor fi publicate în Monitorul Oficial. Astfel, gazul va fi mai ieftin cu 2.15 lei ca în prezent.
12:00
11:50
Bonul fiscal, la control! SFS anunță verificări inopinate la afacerile cu flori, bijuterii, cele care oferă servicii cosmetologice sau de transport # Moldova1
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță intensificarea controalelor fiscale operative în luna februarie 2026, în cadrul eforturilor de prevenire și combatere a neutilizării echipamentelor de casă și de control, precum și a altor încălcări ale legislației fiscale.
11:50
AS Roma a pierdut puncte prețioase în cursa pentru calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa a 23-a a primei divizii italiene de fotbal, „giallorossi" au fost învinși în deplasare de Udinese Calcio cu scorul de 0:1. Echipa-gazdă a dominat ostilitățile în prima repriză, și-a creat câteva ocazii de gol, însă AS Roma a scăpat de fiecare dată. Olandezul Jurgen Ekkelenkamp a marcat singurul gol al meciului în debutul reprizei secunde.
11:40
ÎN CONTEXT | Spicherii din statele baltice, vizită la Chișinău: „În 2027, Lituania va prelua președinția UE, fapt ce ne va asigura un sprijin necondiționat” # Moldova1
Vizita comună a șefilor de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania la Chișinău reconfirmă parteneriatul strategic în cadrul parcursului european al Republicii Moldova. Dincolo de dimensiunea diplomatică, aceste state ne oferă un sprijin constant în fața provocărilor geopolitice și hibride din regiune, ar remarcat experții invitați la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1.
11:30
EXCLUSIV | Vicepremierul Mihai Popșoi: „Pot fi abordări mai creative, dar așteptarea noastră e să devenim membri cu drepturi depline ai UE” # Moldova1
R. Moldova este deschisă unor „idei inovatoare” precum cele privind o așa-zisă „aderare incompletă” la Uniunea Europeană, însă așteptarea cetățenilor și a conducerii de la Chișinău este să devenim „stat membru cu drepturi depline” al blocului comunitar, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi.
10:50
Fracțiunea PSRM, deschisă să voteze bugetul Chișinăului împreună cu MAN: „Banii de la concerte să meargă spre compensații” # Moldova1
Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) este dispusă să voteze bugetul municipal împreună cu fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN), dacă vor fi acceptate propunerile socialiștilor privind alocarea compensațiilor. PSRM sugerează o „pauză” de zece zile, începând cu 3 februarie, pentru analizarea propunerilor și votarea bugetului.
10:20
Amenzi „anulate” contra bani și puse pe seama unor cetățeni străini: Doi agenți de patrulare, cercetați penal # Moldova1
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) sunt cercetați penal, fiind suspectați că ar fi falsificat procese-verbale și ar fi primit bani necuveniți de la șoferi pentru a-i scuti de sancțiuni.
09:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a încasat, în luna ianuarie, aproximativ 7.2 miliarde de lei la bugetul public național, în creștere cu circa 911.5 milioane de lei sau cu 14.6% față de aceeași perioadă a anului trecut.
09:50
În timp ce atenția internațională rămâne fixată pe linia frontului din Ucraina, Kremlinul execută o manevră strategică de amploare la granița cu NATO. Noi imagini din satelit confirmă că Rusia a demarat un proces accelerat de construcție a infrastructurii militare în Republica Karelia și regiunea Murmansk, semnalând pregătiri pentru un potențial conflict pe termen lung cu Alianța Nord-Atlantică.
09:50
Uniunea Agențiilor Imobiliare sesizează Parlamentul: Plafonul cash trebuie să crească la 200.000 de euro # Moldova1
Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI) solicită soluții urgente pentru deblocarea pieței imobiliare legale. Într-un demers adresat Parlamentului Republicii Moldova, organizația semnalează scăderea dramatică a vânzărilor și propune crearea unui grup de lucru care să promoveze modificări legislative pentru depășirea blocajelor.
09:30
Peste 7 miliarde de lei la bugetul public național în ianuarie: creșteri pe toate componentele # Moldova1
Evoluție pozitivă pentru finanțele publice la început de an. Potrivit datelor administrate de Serviciul Fiscal de Stat, se înregistrează încasări mai mari la toate componentele bugetare.În luna ianuarie 2026, Bugetul public național (BPN) a acumulat aproximativ 7.2 miliarde de lei. Suma este în creștere cu circa 911.5 milioane de lei sau cu 14,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.
09:20
Mai multe zboruri, mai multe vacanțe: Aeroportul din Chișinău anunță destinații noi pentru sezonul estival 2026 # Moldova1
Chiar dacă iarna nu s-a încheiat încă, pregătirile pentru vacanțele de vară sunt deja în toi. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță un sezon estival 2026 cu mai multe opțiuni de călătorie, rute directe noi și o conectivitate aeriană extinsă, realizate împreună cu companiile aeriene partenere.
09:20
Covoarele croșetate la Sărata Galbenă potolesc dorul de casă al moldovenilor din diasporă # Moldova1
Din materiale reciclate și cu ajutorul unor tehnici tradiționale, femei din trei generații din satul Sărata Galbenă, raionul Hâncești, creează covoare croșetate, muncite săptămâni întregi. Acestea ajung nu doar în casele din Republica Moldova, ci și peste hotare, păstrând vie legătura moldovenilor din diaspora cu locurile natale.
09:00
Istoria climatică a Republicii Moldova păstrează în arhive contraste uluitoare pentru luna februarie - 55 de grade Celsius diferență între recordurile absolute.
08:50
Pe parcursul săptămânii trecute, Ucraina a primit peste 38 de tone de echipamente energetice din cinci țări, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
08:30
Peste 600 de mii de vârstnici în R. Moldova la doar 4.500 de locuri în centrele de plasament: Soluțiile propuse de autorități # Moldova1
Centrele de plasament publice și private din R. Moldova dispun de aproximativ 4.500 de locuri pentru persoanele în etate, dintre care circa 3.800 sunt oferite de stat. În R. Moldova există peste 600 de mii de vârstnici, iar experții și reprezentanții autorităților avertizează cu privire la îmbătrânirea accelerată a populației, fenomen care va exercita o presiune sporită asupra sistemului de asistență socială, și subliniază necesitatea unor servicii adaptate nevoilor seniorilor.
08:30
Asigurarea medicală în sumă fixă, achitată de peste 39 de mii de persoane în prima lună a anului # Moldova1
Mai mult de 39 de mii de persoane au achitat în luna ianuarie prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, potrivit datelor comunicate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
08:20
08:10
Vacanțele sunt despre răsfăț și timp de calitate pentru noi înșine. Însă, odată ce visul prinde contur, apar și calculele: bugetele devin decisive. Majoritatea moldovenilor preferă vacanțe cu un buget moderat, însă unele persoane aleg destinații exotice, ce presupun costuri destul de mari.
08:00
Atacuri rusești masive asupra Ucrainei, în plin ger: explozii la Kiev și Harkov, victime și distrugeri ale infrastructurii energetice # Moldova1
Armata Federației Ruse a lansat, în noaptea de luni spre marți, 3 februarie, o nouă serie de atacuri masive și combinate asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, fiind raportate explozii în Kiev și Harkov, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei și autoritățile locale. Bombardamentele au avut loc în condiții de ger extrem, cu temperaturi de până la -20°C la Kiev și -24°C la Harkov.
07:30
22:10
ÎN CONTEXT | Expert WatchDog: Fără interconectare cu România, securitatea energetică a R. Moldova rămâne vulnerabilă # Moldova1
Într-o arhitectură energetică în care securitatea alimentării depinde direct de stabilitatea rețelei, Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața unor noi crize energetice, atât timp cât infrastructura este afectată de războiul din Ucraina. Expertul în politici economice de la WatchDog, Eugen Muravschi, explică că pana de curent din 31 ianuarie, a readus în prim-plan urgența finalizării proiectelor de interconectare directă cu România.
22:00
Moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba, începând cu 1 martie 2026, permisul de conducere emis în R. Moldova cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice.
21:30
Mitropolia Basarabiei: Conflictul de la biserica din Dereneu, „de natură politică, nu religioasă”. Ce spun localnicii # Moldova1
Conflictul de la Dereneu, raionul Călărași, are, de fapt, o natură politică, nu religioasă, întrucât protestatarii de zilele trecute ar fi mobilizați de preotul din cadrul Mitropoliei Moldovei și de primarul socialist al localității, afirmă reprezentanții Mitropoliei Basarabiei.
21:30
Procurorul care a depus târziu demersul în instanță și Andronachi a fost eliberat, cercetat disciplinar # Moldova1
Procurorul Nicolae Busuioc, care a depus tardiv demersul în instanță pentru prelungirea arestului preventiv pe numele lui Vladimir Andronachi, fapt ce a dus la eliberarea inculpatului, va fi cercetat disciplinar.
21:10
Spulberați pe trecerea de pietoni, la Strășeni: Un adolescent a decedat, iar o fetiță de 12 ani a ajuns în stare gravă la spital # Moldova1
Un băiat de 14 ani a decedat, iar o fetiță de 12 ani și a ajuns în stare gravă la spital în urma unui accident rutier produs în seara zilei de luni, 2 februarie, la Strășeni. Minorii traversau strada regulamentar.
21:10
Trump anunță un acord comercial între SUA și India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc # Moldova1
Președintele american Donald Trump a anunțat pe 2 februarie, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat, astfel, să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela.
21:00
Schiorii Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia # Moldova1
Anunțul a fost făcut de Petru Bria, secretarul general al Federației Moldovenești de Biatlon, în cadrul emisiunii Arena Sportivă de la Moldova 1. Hlusovici și Luchin sunt cei mai tineri sportivi din lotul național și vor participa în premieră la Jocurile Olimpice.
20:50
Temperaturile scăzute din această perioadă, inclusiv cele de până la minus 20 de grade Celsius, nu au afectat semnificativ culturile de toamnă și cele multianuale, în majoritatea regiunilor țării. Precizările au fost făcute de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
20:20
Carosabil plin de gropi și risc iminent de avarii, pe drumul Leușeni: „Trebuie să iei seama să nu cadă roțile” # Moldova1
Drumul Leușeni, pe segmentul dintre localitățile Condrița și Căpriana din raionul Strășeni, s-a transformat într-un adevărat test de rezistență pentru șoferi. După topirea zăpezii, carosabilul este plin de gropi, iar riscul de avarii este iminent.
