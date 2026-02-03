Zeci de morți în Japonia, în urma unor ninsori abundente

18:50

Vizita comună a celor trei președinți de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania la Chișinău marchează un punct de cotitură în percepția externă a Republicii Moldova. Expertul Ștefan Bejan subliniază că acest demers diplomatic depășește sfera simbolică, fiind o dovadă de solidaritate profundă și un transfer de expertiză critică de la state care au reușit să se desprindă definitiv de influența Kremlinului.