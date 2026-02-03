Asigurarea medicală în sumă fixă, achitată de peste 39 de mii de persoane în prima lună a anului
Mai mult de 39 de mii de persoane au achitat în luna ianuarie prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, potrivit datelor comunicate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
• • •
Pe parcursul săptămânii trecute, Ucraina a primit peste 38 de tone de echipamente energetice din cinci țări, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Peste 600 de mii de vârstnici în R. Moldova la doar 4.500 de locuri în centrele de plasament: Soluțiile propuse de autorități # Moldova1
Centrele de plasament publice și private din R. Moldova dispun de aproximativ 4.500 de locuri pentru persoanele în etate, dintre care circa 3.800 sunt oferite de stat. În R. Moldova există peste 600 de mii de vârstnici, iar experții și reprezentanții autorităților avertizează cu privire la îmbătrânirea accelerată a populației, fenomen care va exercita o presiune sporită asupra sistemului de asistență socială, și subliniază necesitatea unor servicii adaptate nevoilor seniorilor.
Mai multe zboruri, mai multe vacanțe: Aeroportul Chișinău anunță destinații noi pentru sezonul estival 2026 # Moldova1
Chiar dacă iarna nu s-a încheiat încă, pregătirile pentru vacanțele de vară sunt deja în toi. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță un sezon estival 2026 cu mai multe opțiuni de călătorie, rute directe noi și o conectivitate aeriană extinsă, realizate împreună cu companiile aeriene partenere.
Vacanțele sunt despre răsfăț și timp de calitate pentru noi înșine. Însă, odată ce visul prinde contur, apar și calculele: bugetele devin decisive. Majoritatea moldovenilor preferă vacanțe cu un buget moderat, însă unele persoane aleg destinații exotice, ce presupun costuri destul de mari.
Atacuri rusești masive asupra Ucrainei, în plin ger: explozii la Kiev și Harkov, victime și distrugeri ale infrastructurii energetice # Moldova1
Armata Federației Ruse a lansat, în noaptea de luni spre marți, 3 februarie, o nouă serie de atacuri masive și combinate asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, fiind raportate explozii în Kiev și Harkov, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei și autoritățile locale. Bombardamentele au avut loc în condiții de ger extrem, cu temperaturi de până la -20°C la Kiev și -24°C la Harkov.
Corespondență Dan Alexe | Oboseala modelului belgian în Bruxelles, fără guvern de 600 zile # Moldova1
Au trecut peste 600 de zile de la alegerile din 9 iunie 2024, iar Bruxelles, „capitala Europei” și o regiune aparte în cadrul Belgiei, este încă fără un guvern. Incapacitatea partidelor politice locale de a ajunge la un acord a dus la o reducere a cheltuielilor publice, în special în ceea ce privește ajutorul acordat celor mai vulnerabili, săracii și refugiații fără acte.
ÎN CONTEXT | Expert WatchDog: Fără interconectare cu România, securitatea energetică a R. Moldova rămâne vulnerabilă # Moldova1
Într-o arhitectură energetică în care securitatea alimentării depinde direct de stabilitatea rețelei, Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața unor noi crize energetice, atât timp cât infrastructura este afectată de războiul din Ucraina. Expertul în politici economice de la WatchDog, Eugen Muravschi, explică că pana de curent din 31 ianuarie, a readus în prim-plan urgența finalizării proiectelor de interconectare directă cu România.
Moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba, începând cu 1 martie 2026, permisul de conducere emis în R. Moldova cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice.
Mitropolia Basarabiei: Conflictul de la biserica din Dereneu, „de natură politică, nu religioasă”. Ce spun localnicii # Moldova1
Conflictul de la Dereneu, raionul Călărași, are, de fapt, o natură politică, nu religioasă, întrucât protestatarii de zilele trecute ar fi mobilizați de preotul din cadrul Mitropoliei Moldovei și de primarul socialist al localității, afirmă reprezentanții Mitropoliei Basarabiei.
Procurorul care a depus târziu demersul în instanță și Andronachi a fost eliberat, cercetat disciplinar # Moldova1
Procurorul Nicolae Busuioc, care a depus tardiv demersul în instanță pentru prelungirea arestului preventiv pe numele lui Vladimir Andronachi, fapt ce a dus la eliberarea inculpatului, va fi cercetat disciplinar.
Spulberați pe trecerea de pietoni, la Strășeni: Un adolescent a decedat, iar o fetiță de 12 ani a ajuns în stare gravă la spital # Moldova1
Un băiat de 14 ani a decedat, iar o fetiță de 12 ani și a ajuns în stare gravă la spital în urma unui accident rutier produs în seara zilei de luni, 2 februarie, la Strășeni. Minorii traversau strada regulamentar.
Trump anunță un acord comercial între SUA și India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc # Moldova1
Președintele american Donald Trump a anunțat pe 2 februarie, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat, astfel, să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela.
Schiorii Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia # Moldova1
Anunțul a fost făcut de Petru Bria, secretarul general al Federației Moldovenești de Biatlon, în cadrul emisiunii Arena Sportivă de la Moldova 1. Hlusovici și Luchin sunt cei mai tineri sportivi din lotul național și vor participa în premieră la Jocurile Olimpice.
Temperaturile scăzute din această perioadă, inclusiv cele de până la minus 20 de grade Celsius, nu au afectat semnificativ culturile de toamnă și cele multianuale, în majoritatea regiunilor țării. Precizările au fost făcute de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Carosabil plin de gropi și risc iminent de avarii, pe drumul Leușeni: „Trebuie să iei seama să nu cadă roțile” # Moldova1
Drumul Leușeni, pe segmentul dintre localitățile Condrița și Căpriana din raionul Strășeni, s-a transformat într-un adevărat test de rezistență pentru șoferi. După topirea zăpezii, carosabilul este plin de gropi, iar riscul de avarii este iminent.
Anul 2026 se anunță dificil pentru populația Rusiei: „Creșterea prețurilor va contribui, fără îndoială, la prăbușirea regimului” # Moldova1
Prețuri tot mai mari în Rusia. O economie „pe butuci”, prețuri tot mai mici ale petrolului și un sector civil în criză. În același timp, prețurile la lucrurile de primă necesitate ating cifre-record față de perioada similară de acum un an sau chiar față de luna decembrie a anului trecut.
Poliția a reținut suspectul care ar fi violat o fetiță de nouă ani, la Hâncești: Are 17 ani # Moldova1
Poliția a reușit să rețină suspectul în cazul fetiței de nouă ani din raionul Hâncești care ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual.
Fostul primar al localității Boldurești din raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi provocat un accident rutier soldat cu moartea unui copil și că ar fi părăsit locul faptei, își va afla sentința pe 27 februarie.
Vizita celor trei președinți de legislative din statele baltice, „mai mult decât simbolică”: „Nu suntem singuri” # Moldova1
Vizita comună a celor trei președinți de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania la Chișinău marchează un punct de cotitură în percepția externă a Republicii Moldova. Expertul Ștefan Bejan subliniază că acest demers diplomatic depășește sfera simbolică, fiind o dovadă de solidaritate profundă și un transfer de expertiză critică de la state care au reușit să se desprindă definitiv de influența Kremlinului.
Statele Baltice își consolidează prezența diplomatică la Chișinău: Ambasada Estoniei, operațională din a doua jumătate a anului # Moldova1
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua parte a acestui an. Astfel, toate cele trei State Baltice vor avea misiuni diplomatice în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune, organizate pe 2 februarie, în timpul vizitei spicherilor baltici, la invitația președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
În perioada producerii fraudei bancare, autoritățile statului nu aveau pârghii legale și instituționale suficiente pentru a preveni prăbușirea sistemului bancar. Declarația îi aparține fostului președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și a fost făcută pe 2 februarie în instanță, unde a fost audiat în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc.
Noi oportunități pentru investitorii în proiecte de energie verde: Peste 260 MW, disponibili pentru centrale solare și eoliene # Moldova1
Investitorii interesați de dezvoltarea proiectelor energetice au acum noi oportunități. Peste 260 megawați de capacitate de racordare la rețeaua electrică pentru centrale electrice din surse regenerabile vor fi disponibile, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aplicat taxa de nevalorificare pentru avizele de racordare care nu au fost utilizate și au expirat.
Fetiță de nouă ani, victimă a unor acțiuni cu caracter sexual: Poliția investighează cazul # Moldova1
O minoră de nouă ani dintr-o localitate din centrul țării ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. Oamenii legii se află la fața locului și investighează cazul, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Șomajul tehnic la CFM, prelungit cu încă o lună. Aproximativ o mie de angajați rămân acasă # Moldova1
Șomajul tehnic aplicat la Calea Ferată din Moldova (CFM) a fost prelungit cu încă o lună, până pe 2 martie. Aproximativ o mie de angajați ai întreprinderii rămân temporar fără activitate, măsura fiind menținută din cauza volumelor reduse de transport feroviar. Informația a fost confirmată de directorul general al CFM, Serghei Cotelnic, pentru Teleradio-Moldova.
Pilotul britanic de Formula 1 George Russell de la echipa Mercedes a declarat că este pregătit să lupte pentru titlul mondial în noul sezon competițional în campionatul mondial de automobilism la această clasă. Russell a afirmat că nu simte presiune, chiar dacă este considerat unul dintre favoriți. În sezonul precedent, pilotul de 27 de ani a câștigat 5 curse, însă, în cele din urmă, s-a clasat abia pe locul 4 în clasamentul general.
Cererea procurorului de prelungire a arestului preventiv pe numele lui Vladimir Andronachi a fost depusă cu încălcarea termenului prevăzut de lege, fapt care a determinat Curtea de Apel Centru să respingă demersul și să mențină măsura eliberării provizorii sub control judiciar a fostului deputat. Decizia a fost pronunțată pe 2 februarie, în urma examinării recursurilor depuse de Procuratura Anticorupție și de apărătorul învinuitului.
Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, continuând războiul agresiv împotriva țării vecine și punând, astfel, capăt „armistițiului energetic” anunțat cu patru zile în urmă. În noaptea de luni, 2 februarie, forțele ruse au lovit obiective energetice din regiunile Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk și Cerkasî, a declarat, într-un briefing la Kiev, primul adjunct al ministrului Energiei din Ucraina, Artiom Nekrasov.
Mihai Popșoi: R. Moldova este mai pregătită să facă față crizelor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei # Moldova1
Republica Moldova a reușit să facă față recentelor crize energetice generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, datorită consolidării infrastructurii, diversificării surselor și sprijinului oferit de Uniunea Europeană și partenerii săi strategici. Declarația a fost făcută pe 2 februarie de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe la Bruxelles, în cadrul unui eveniment public organizat de Centrul de Politici Europene (EPC), dedicat securității, rezilienței și parcursului european al Republicii Moldova.
Șorecarul comun, sfrânciocul roșiatic, pietrarul sur, pănțărușul și coțofana – una dintre acestea poate deveni „Pasărea Anului 2026” în baza votului internauților. Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii (SPPN) din Republica Moldova a lansat cea de-a treia ediție a concursului, o inițiativă menită să apropie oamenii de lumea păsărilor sălbatice.
Gropile apărute pe străzile din Chișinău după ghețușul de săptămâna trecută au fost parțial astupate, afirmă autoritățile locale, care dau vina pe „ondițiile meteorologice agresive”. Regia Exdrupo promite „intervenții la scară largă” până la sfârșitul săptămânii curente.
Moldovenii din Italia, alertați de noua lege a cetățeniei. Ambasada: „Expirarea actelor nu duce la pierderea cetățeniei” # Moldova1
Ambasada Republicii Moldova în Italia semnalează, în ultimele săptămâni, o creștere a numărului de apeluri și solicitări, generate în principal de informații eronate sau interpretări greșite apărute în contextul recentelor modificări ale legislației privind cetățenia moldovenească.
Campania „Învață în Moldova”: Peste 12.000 de elevi sunt așteptați în universitățile din R. Moldova până în luna mai # Moldova1
Liceenii din clasele absolvente sunt invitați să viziteze universitățile din Republica Moldova începând de marți, 3 februarie. Vizitele vor avea loc în cadrul campaniei naționale privind promovarea studiilor universitare „Învață în Moldova”, lansate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Internazionale Milano își continuă parcursul sigur în campionatul intern al Italiei la fotbal! Echipa antrenorului Cristian Chivu și-a consolidat poziția de lider în clasamentul Seriei A, grație victoriei obținute în fața formației Unione Sportiva Cremonese în etapa a 23-a.
Majorarea impozitului imobiliar va consolida bugetele locale: „Noi ne aflăm acum într-un paradis fiscal” # Moldova1
Impozitul imobiliar s-ar putea tripla după reevaluarea locuințelor. Totuși, aceste schimbări nu vor duce automat la majorarea impozitelor, deoarece sunt stabilite de autoritățile locale, susțin reprezentanții Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru.
Escrocherie cu semințe inexistente de floarea-soarelui: opt inculpați, trimiși după gratii # Moldova1
Un agricultor, ademenit de o ofertă cu un preț sub nivelul pieței, a căzut în plasa escrocilor și le-a transferat 245 de mii de lei pentru un lot de semințe de floarea-soarelui care, în realitate, nu a existat niciodată. Opt persoane au fost condamnate în acest dosar, primind pedepse cuprinse între cinci și 11 ani de închisoare, iar firma creată de acestea a fost lichidată.
Echipa națională de futsal a Braziliei a cucerit pentru a 2-a oară la rând trofeul Copa America. În finală, „Seleção” a învins marea rivală, naționala Argentinei, cu scorul de 2-1.
Instanța a respins cererea lui Veaceslav Platon de a fi recunoscut parte vătămată în dosarul care vizează frauda bancară # Moldova1
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au respins cererea depusă de Veaceslav Platon prin care acesta solicita să fie recunoscut în calitate de parte vătămată și parte civilă în dosarul penal cunoscut cu denumirea „Frauda bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Decizia a fost pronunțată luni, 2 februarie, de completul de judecată, care a constatat că cererea este neîntemeiată.
Serviciul 112 va prelua apelurile automate în caz de accidente rutiere începând cu iunie 2026 # Moldova1
Serviciul 112 va fi pregătit tehnic, din luna martie 2026, pentru recepționarea apelurilor automate în cazul accidentelor rutiere. Până în iunie 2026, operatorii vor fi instruiți să gestioneze aceste apeluri „mute”, în care victima poate nu răspunde, și să colaboreze cu dispeceratele de poliție, ambulanță și pompieri pentru o intervenție coordonată.
R. Moldova, pe locul patru în topul adresărilor la CtEDO: Statul a plătit despăgubiri de peste 420 de mii de euro în 2025 # Moldova1
Republica Moldova continuă să se afle printre statele europene cu cele mai multe cereri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) raportat la numărul populației. În anul 2025, Curtea a înregistrat 468 de cereri împotriva Republicii Moldova, iar în 45 din cele 48 de hotărâri pronunțate a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției.
Igor Dodon merge la Primărie pentru a găsi soluții la blocajul din CMC: „Cât mai tragem mâța de coadă?” # Moldova1
Socialiștii se declară hotărâți să găsească soluții la blocajul din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), care, pentru al doilea an consecutiv, nu reușește să voteze bugetul municipal. Președintele partidului, deputatul Igor Dodon, a anunțat că va merge pe 3 februarie la Primărie pentru a discuta cu consilierii formațiunii, după care va comunica acțiunile viitoare.
Primarul capitalei, nemulțumit de modul în care a fost gestionată comunicarea în cazul penei de curent din 31 ianuarie # Moldova1
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat autoritățile centrale de „lipsă de reacție” în contextul penei de curent care a afectat mai multe regiuni ale țării, inclusiv capitala, pe 31 ianuarie. Potrivit lui Ceban, orașul de un milion de locuitori a rămas, practic, „singur” în fața situației critice. Ministerul Energiei respinge acuzațiile.
Numărul accidentelor grave, în scădere: Câte persoane au decedat în lunile ianuarie din ultimii 11 ani # Moldova1
Numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave a înregistrat o scădere constantă în ultimii ani, potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției. Tendința descendentă a fost confirmată și în luna ianuarie 2026, când au fost raportate 135 de accidente rutiere, un număr considerabil mai mic în comparație cu anii anteriori, chiar dacă am avut zile cu ghețuș pe drumuri.
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali ar putea scădea sub nivelul solicitat de Energocom, potrivit proiectului de hotărâre publicat pe 2 februarie de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noile prețuri sunt, deocamdată, consultate public.
FCSB a învins cu greu formația Csikszereda Miercurea-Ciuc într-un meci din Superliga românească de fotbal. În cadrul etapei a 24-a, pe o ninsoare continuă, bucureștenii au câștigat primul meci din anul 2026, scor 1:0.
„Au ales să lichideze 600 de primării și să lase 300”: Primarul capitalei critică reforma administrației publice locale demarată de Guvern # Moldova1
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, nu privește cu ochi buni reforma administrației publice locale implementată de Guvern cu scopul de a întări capacitatea administrațiilor publice locale de a absorbi mai eficient fonduri europene destinate dezvoltării localităților.
