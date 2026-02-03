ÎN CONTEXT | Spicherii din statele baltice, vizită la Chișinău: „În 2027, Lituania va prelua președinția UE, fapt ce ne va asigura un sprijin necondiționat”

17:40

Investitorii interesați de dezvoltarea proiectelor energetice au acum noi oportunități. Peste 260 megawați de capacitate de racordare la rețeaua electrică pentru centrale electrice din surse regenerabile vor fi disponibile, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aplicat taxa de nevalorificare pentru avizele de racordare care nu au fost utilizate și au expirat.