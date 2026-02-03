Locuitorii din Hăsnășenii Mari, chemați la urne pe 17 mai: mandatul primarei Angela Moroșan va fi decis la referendum
Radio Moldova, 3 februarie 2026 18:00
Locuitorii satului Hăsnășenii Mari, din raionul Drochia, vor fi chemați la urne pe 17 mai, în cadrul unui referendum pentru demiterea primarei Angela Moroșan. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC) în ședința din 3 februarie, după constatarea întrunirii condițiilor legale pentru desfășurarea plebiscitului.
• • •
Deputatul PAS, Nicolae Botgros: „Pentru unire sunt întotdeauna și am să fiu întotdeauna. Aș vota da” # Radio Moldova
Maestrul Nicolae Botgros, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), respinge zvonurile apărute în spațiul public privind o eventuală demisie din funcția de parlamentar. Artistul spune că nu a luat niciodată în calcul un asemenea scenariu și că intenționează să-și ducă mandatul până la capăt.
Sărbătoare la Copenhaga: Jucătorii echipei naționale de handbal masculin a Danemarcei au fost întâmpinați cu mare fast după ce au triumfat la Campionatul European # Radio Moldova
Jucătorii echipei naționale de handbal masculin a Danemarcei au fost întâmpinați cu mare fast la revenirea acasă după ce au triumfat la Campionatul European de resort. Mii de suporteri s-au adunat în piața centrală din Copenhaga pentru a-i saluta pe deținătorii titlului continental.
Locuitorii din Hăsnășenii Mari, chemați la urne pe 17 mai: mandatul primarei Angela Moroșan va fi decis la referendum # Radio Moldova
Buletine românești cu domiciliu fictiv, anulate: Unde poate fi verificată valabilitatea actelor # Radio Moldova
Circa 100.000 de moldoveni cu dublă cetățenie se confruntă cu situații neprevăzute la traversarea frontierei sau la revenirea în țară, după ce cărțile lor de identitate românești au fost anulate. Actul este radiat din sistem dacă poliția constată existența unui domiciliu fictiv, iar specialiștii avertizează că fenomenul anulărilor va continua în cazul în care vor fi constatate noi încălcări.
Frigul sever amenință animalele, avertizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Specialiștii atrag atenția că atât animalele de la fermă, cât și cele de companie pot suferi grav, dacă nu li se asigură hrană suficientă, apă caldă și adăpost protejat de ger și vânt.
„Copilul născut din părinți moldoveni este moldovean”: „Nu este o problemă în Legea cetățeniei” # Radio Moldova
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova, intrată în vigoare pe 24 decembrie 2025, nu afectează cetățenii care au dobândit cetățenia la naștere, chiar dacă aceștia nu și-au perfectat actele de identitate la timp, iar cetățenia poate fi dovedită inclusiv prin certificatul de naștere emis de autoritățile statului. În același timp, copiii cetățenilor moldoveni din diaspora care nu și-au confirmat cetățenia până la împlinirea vârstei de 18 ani o pot obține prin procedura de redobândire, cu respectarea etapelor administrative prevăzute de lege.
Restricții pentru cetățenii ruși: Moscova limitează circulația rublelor și a aurului # Radio Moldova
Cetățenii Federației Ruse vor fi obligați să declare sursa de proveniență a rublelor în numerar la ieșirea spre țările Uniunii Economice Eurasiatice (UEE), dacă suma transportată depășește echivalentul a 10 mii de dolari. Măsura este prevăzută într-un proiect de decret prezidențial elaborat recent.
Atenție, escrocherie! CNAS nu primește cereri electronice pentru a aloca sume de bani # Radio Moldova
Nouă schemă de escrocherie în spațiul online. Compania Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) nu achită persoanelor născute în perioada anilor 1935 – 2018 sume de câte 5.000 de lei, în baza unor cereri electronice.
Expertizele informaționale solicitate în dosarul contrabandei cu armament țin cazul pe loc # Radio Moldova
Finalizarea urmăririi penale în cazul contrabandei cu armament, descoperite toamna trecută la vama Leușeni-Albița, depinde de rezultatele expertizelor informaționale solicitate de procurori.
Micșorarea tarifului la gazele naturale creează premise și pentru reducerea celui pentru agentul termic. Furnizorii au termen până joi, 5 februarie, să depună calculele la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Expertizele informaționale solicitate în dosarul contrabandei cu armament ține cazul pe loc # Radio Moldova
Imediat ce va fi atins un acord de pace pentru Ucraina, „vor apărea imediat forțe armate, avioane în aer și sprijin pe mare”. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul discursului său ținut, pe 3 februarie, în Rada Supremă a Ucrainei, transmite UNIAN.
Decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu a fost amânată din nou # Radio Moldova
Tribunalul de Arbitraj Sportiv urmează să anunțe verdictul în data de 20 februarie. Acest lcuru a fost dezvăluit pentru Moldova 1 de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti. Forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amânat deja a patra oară anunțarea verdictului.
Expertul economic Veaceaslav Ioniță vorbește despre existența unei „cereri amânate” și estimează că numărul tranzacțiilor pe piața imobiliară va începe să crească din al doilea trimestru al anului curent, pe fondul cumpărătorilor care doresc să-și îmbunătățească condițiile de trai sau care migrează dintr-o localitate în alta.
Avertisment pentru consumatori: Două loturi de apă de parfum fabricate de un producător autohton, declarate neconforme # Radio Moldova
Două loturi de apă de parfum fabricate de un producător autohton vor fi retrase de pe piață și distruse, după ce controalele autorităților sanitare au scos la iveală prezența unor substanțe strict interzise în componența acestora.
Expert, despre pana de curent din 31 ianuarie: „Nu a fost nevoie de energie de avarie” # Radio Moldova
R. Moldova nu a apelat, în timpul penei masive de curent, înregistrate pe 31 ianuarie curent, la energie de avarie, deși a primit electricitate din România.
Clubul spaniol Atletico Madrid a oficializat transferul lui Ademola Lookman de la Atalanta Bergamo. În ultimele ore ale perioadei de mercato, atacantul nigerian a semnat un contract pe patru ani și jumătate. Conform presei, clubul din capitala Spaniei a plătit în schimbul fotbalistului de 28 de ani suma de 35 de milioane de euro. În ultimii doi ani și jumătate, Ademola Lookman a jucat 137 de meciuri, în care a înscris 55 de goluri.
Cel puțin 30 de persoane au murit în urma unor ninsori abundente înregistrate, începând cu 20 ianuarie, în Japonia, unde stratul de zăpadă a atins în zone izolate până la 4.5 metri înălțime, iar militari au fost chemați să ajute la deszăpezire.
Escrocherii cu promisiuni de muncă și vize în UE: 10 persoane condamnate și trei firme lichidate # Radio Moldova
Zece persoane și patru societăți comerciale au fost condamnate într-un dosar de amploare privind escrocherii, trafic de influență și organizarea migrației ilegale, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Victimele - peste o sută de persoane - au fost înșelate timp de mai mulți ani cu promisiuni false de muncă legală, vize și pachete turistice avantajoase în statele Uniunii Europene.
Bacalaureat 2026: Mai puțini itemi la unele probe și evaluatori selectați după standarde internaționale # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță modificări punctuale la structura unor teste de la examenul național de bacalaureat, începând cu sesiunea 2026, în urma unui amplu exercițiu de evaluare și consultare cu profesorii. Anunțul a fost făcut de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, într-o conferință de presă susținută pe 3 februarie.
Bugetul Chișinăului, blocat din nou: PSRM cere pauză pentru discuții, MAN consideră nejustificată solicitarea # Radio Moldova
Tensiunile dintre fracțiuni au blocat din nou ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), care are pe ordinea de zi subiectele privind bugetul capitalei și taxele locale pentru anul 2026.
„Test de onestitate”: PAS propune plata indemnizațiilor consilierilor doar pentru ședințele cu cvorum în CMC # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune ca indemnizațiile consilierilor să fie achitate doar pentru ședințele care întrunesc cvorumul. Proiectul de decizie urmează să fie înregistrat pentru a fi supus dezbaterii în plenul CMC.
Drepturile persoanelor LGBTI+ în 2025: Alegerile au amplificat discursul de ură, iar copiii rămân cei mai vulnerabili # Radio Moldova
Discursurile homofobe și transfobe au fost, în anul 2025, mai mult indirecte, mascate în combaterea unor mituri legate de integrarea europeană sau în mesaje electorale. Totuși, anii cu alegeri rămân cei mai vulnerabili. „De fiecare dată când avem campanii electorale, crește numărul discursurilor de ură. 2025 nu a fost o excepție”, arată raportul anual privind situația drepturilor persoanelor LGBTI+ în Republica Moldova, făcut public pe 3 februarie.
Liderii baltici resping orice alternativă estică pentru Republica Moldova: „Rusia poate oferi doar control și destabilizare” # Radio Moldova
Parcursul european al Republicii Moldova se desfășoară într-un context de securitate complicat, marcat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și de presiuni hibride constante asupra statelor din vecinătate. În aceste condiții, integrarea europeană reprezintă singura opțiune „viabilă” pentru Chișinău, în lipsa unei alternative reale în Est, acolo unde, potrivit oficialilor baltici, Rusia „nu are nimic de oferit, ci doar control, frică și destabilizare”.
FC Porto a suferit prima înfrângere în actuala ediție a campionatului de fotbal al Portugaliei # Radio Moldova
Surpriză uriașă în prima divizie portugheză de fotbal. Liderul clasamentului, FC Porto și-a încheiat seria de invincibilate în actuala ediție de campionat. În etapa a 20-a, echipa condusă de italianul Francesco Farioli a cedat cu 1:2 în deplasare în fața modestei Casa Pia. FC Porto a cedat pe terenul formației ce se afla înaintea meciului pe locul 16 în clasament. În partida disputată pe Estádio Municipal de Rio Maior „Dragonii" au încasat două goluri în prima repriză.
Populația va plăti pentru gaze 14.42 lei pentru un metru cub, imediat ce noile prețuri reglementate, aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în ședința din 3 februarie, vor fi publicate în Monitorul Oficial. Astfel, gazul va fi mai ieftin cu 2.15 lei ca în prezent.
Controale fiscale inopinate în februarie: Domeniile cu risc sporit vizate de inspectori # Radio Moldova
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță intensificarea controalelor fiscale operative în luna februarie 2026, în cadrul eforturilor de prevenire și combatere a neutilizării echipamentelor de casă și de control, precum și a altor încălcări ale legislației fiscale.
AS Roma a pierdut puncte prețioase în cursa pentru calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa a 23-a a primei divizii italiene de fotbal, „giallorossi" au fost învinși în deplasare de Udinese Calcio cu scorul de 0:1. Echipa-gazdă a dominat ostilitățile în prima repriză, și-a creat câteva ocazii de gol, însă AS Roma a scăpat de fiecare dată. Olandezul Jurgen Ekkelenkamp a marcat singurul gol al meciului în debutul reprizei secunde.
ÎN CONTEXT | Vizita liderilor din țările baltice reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană a R. Moldova # Radio Moldova
Vizita comună a șefilor de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania la Chișinău reconfirmă parteneriatul strategic în cadrul parcursului european al Republicii Moldova. Dincolo de dimensiunea diplomatică, aceste state ne oferă un sprijin constant în fața provocărilor geopolitice și hibride din regiune, ar remarcat experții invitați la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1.
Mihai Popșoi, interviu de la Bruxelles: „UE trebuie să îndreptățească așteptările cetățenilor R. Moldova” # Radio Moldova
R. Moldova este deschisă unor „idei inovatoare” precum cele privind o așa-zisă „aderare incompletă” la Uniunea Europeană, însă așteptarea cetățenilor și a conducerii de la Chișinău este să devenim „stat membru cu drepturi depline” al blocului comunitar, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi.
Zece zile de „pauză” pentru votarea bugetului Chișinăului: propunerile fracțiunii PSRM # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) este dispusă să voteze bugetul municipal împreună cu fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN), dacă vor fi acceptate propunerile socialiștilor privind alocarea compensațiilor. PSRM sugerează o „pauză” de zece zile, începând cu 3 februarie, pentru analizarea propunerilor și votarea bugetului.
Revista presei internaționale | Rusia sfidează procesul de pace mediat de SUA; Guvernul Franței supraviețuiește unor noi moțiuni ale extremiștilor # Radio Moldova
Presa internațională analizează noile atacuri rusești asupra orașelor ucrainene și perspectivele negocierilor de pace, care vor continua mâine cu medierea emisarilor americani. Atenția publicațiilor occidentale se concentrează totodată asupra tensiunilor dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear dezvoltat de regimul de la Teheran.
Corupție pe șoselele din Nisporeni și Ungheni: Inspectori de patrulare, suspectați că au luat mită # Radio Moldova
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) sunt cercetați penal, fiind suspectați că ar fi falsificat procese-verbale și ar fi primit bani necuveniți de la șoferi pentru a-i scuti de sancțiuni.
Revista presei | Noi falsuri în contextul penei de curent din 31 ianuarie; Piața imobiliară din RM traversează o perioadă de blocaj fără precedent # Radio Moldova
Publicațiile naționale reflectă pe larg vizita efectuată luni în R. Moldova de președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania. Din presă mai aflăm că președinta Maia Sandu a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru PACE de către liderul „Partidului Verzilor” din Norvegia. Între timp, experții atrag atenția la un nou val de dezinformări promovate de surse pro-Kremlin în mediul online.
Fiscul a acumulat peste șapte miliarde de lei la bugetul public național în prima lună a anului # Radio Moldova
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a încasat, în luna ianuarie, aproximativ 7.2 miliarde de lei la bugetul public național, în creștere cu circa 911.5 milioane de lei sau cu 14.6% față de aceeași perioadă a anului trecut.
ISW: Armata rusă, mișcări alarmante la granița cu Finlanda. Ce ar pregăti Vladimir Putin? # Radio Moldova
În timp ce atenția internațională rămâne fixată pe linia frontului din Ucraina, Kremlinul execută o manevră strategică de amploare la granița cu NATO. Noi imagini din satelit confirmă că Rusia a demarat un proces accelerat de construcție a infrastructurii militare în Republica Karelia și regiunea Murmansk, semnalând pregătiri pentru un potențial conflict pe termen lung cu Alianța Nord-Atlantică.
Demers către Parlament | Agențiile imobiliare cer soluții: vânzările de apartamente au scăzut cu peste 60% # Radio Moldova
Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI) solicită soluții urgente pentru deblocarea pieței imobiliare legale. Într-un demers adresat Parlamentului Republicii Moldova, organizația semnalează scăderea dramatică a vânzărilor și propune crearea unui grup de lucru care să promoveze modificări legislative pentru depășirea blocajelor.
Evoluție pozitivă la început de an: Bugetul public național a acumulat peste 7 miliarde de lei # Radio Moldova
Evoluție pozitivă pentru finanțele publice la început de an. Potrivit datelor administrate de Serviciul Fiscal de Stat, se înregistrează încasări mai mari la toate componentele bugetare.În luna ianuarie 2026, Bugetul public național (BPN) a acumulat aproximativ 7.2 miliarde de lei. Suma este în creștere cu circa 911.5 milioane de lei sau cu 14,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Trei generații, o singură pasiune: Covoarele de la Sărata Galbenă înfrumusețează case din Dubai, Anglia sau Japonia # Radio Moldova
Din materiale reciclate și cu ajutorul unor tehnici tradiționale, femei din trei generații din satul Sărata Galbenă, raionul Hâncești, creează covoare croșetate, muncite săptămâni întregi. Acestea ajung nu doar în casele din Republica Moldova, ci și peste hotare, păstrând vie legătura moldovenilor din diaspora cu locurile natale.
De la troiene de 71 cm la temperaturi primăvăratice: Cum este, de obicei, luna februarie în R. Moldova # Radio Moldova
Istoria climatică a Republicii Moldova păstrează în arhive contraste uluitoare pentru luna februarie - 55 de grade Celsius diferență între recordurile absolute.
Pe parcursul săptămânii trecute, Ucraina a primit peste 38 de tone de echipamente energetice din cinci țări, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Centrele de plasament publice și private din R. Moldova dispun de aproximativ 4.500 de locuri pentru persoanele în etate, dintre care circa 3.800 sunt oferite de stat. În R. Moldova există peste 600 de mii de vârstnici, iar experții și reprezentanții autorităților avertizează cu privire la îmbătrânirea accelerată a populației, fenomen care va exercita o presiune sporită asupra sistemului de asistență socială, și subliniază necesitatea unor servicii adaptate nevoilor seniorilor.
CNAM: Peste 39 de mii de persoane au plătit prima de asigurare medicală în sumă fixă # Radio Moldova
Mai mult de 39 de mii de persoane au achitat în luna ianuarie prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, potrivit datelor comunicate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Zboruri directe spre Europa și destinații de vacanță: Aeroportul Chișinău anunță destinații noi pentru sezonul estival 2026 # Radio Moldova
Chiar dacă iarna nu s-a încheiat încă, pregătirile pentru vacanțele de vară sunt deja în toi. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță un sezon estival 2026 cu mai multe opțiuni de călătorie, rute directe noi și o conectivitate aeriană extinsă, realizate împreună cu companiile aeriene partenere.
Cele mai scumpe vacanțe, alese de moldoveni: Maldive, Seychelles sau croazieră în Australia # Radio Moldova
Vacanțele sunt despre răsfăț și timp de calitate pentru noi înșine. Însă, odată ce visul prinde contur, apar și calculele: bugetele devin decisive. Majoritatea moldovenilor preferă vacanțe cu un buget moderat, însă unele persoane aleg destinații exotice, ce presupun costuri destul de mari.
Armata Federației Ruse a lansat, în noaptea de luni spre marți, 3 februarie, o nouă serie de atacuri masive și combinate asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, fiind raportate explozii în Kiev și Harkov, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei și autoritățile locale. Bombardamentele au avut loc în condiții de ger extrem, cu temperaturi de până la -20°C la Kiev și -24°C la Harkov.
Corespondență Dan Alexe | Oboseala modelului belgian în Bruxelles, fără guvern de 600 zile # Radio Moldova
Au trecut peste 600 de zile de la alegerile din 9 iunie 2024, iar Bruxelles, „capitala Europei” și o regiune aparte în cadrul Belgiei, este încă fără un guvern. Incapacitatea partidelor politice locale de a ajunge la un acord a dus la o reducere a cheltuielilor publice, în special în ceea ce privește ajutorul acordat celor mai vulnerabili, săracii și refugiații fără acte.
ÎN CONTEXT | Vulnerabilitățile energetice ale R. Moldova și soluții de interconectare cu România în contextul crizei din Ucraina # Radio Moldova
Într-o arhitectură energetică în care securitatea alimentării depinde direct de stabilitatea rețelei, Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața unor noi crize energetice, atât timp cât infrastructura este afectată de războiul din Ucraina. Expertul în politici economice de la WatchDog, Eugen Muravschi, explică că pana de curent din 31 ianuarie, a readus în prim-plan urgența finalizării proiectelor de interconectare directă cu România.
Moldovenii stabiliți în Franța nu vor mai susține, începând din martie, examene pentru a-și preschimba permisele de conducere # Radio Moldova
Moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba, începând cu 1 martie 2026, permisul de conducere emis în R. Moldova cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice.
