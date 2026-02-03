CNAM: Peste 39 de mii de persoane au plătit prima de asigurare medicală în sumă fixă
Radio Moldova, 3 februarie 2026 08:30
Mai mult de 39 de mii de persoane au achitat în luna ianuarie prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, potrivit datelor comunicate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
• • •
Pe parcursul săptămânii trecute, Ucraina a primit peste 38 de tone de echipamente energetice din cinci țări, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Centrele de plasament publice și private din R. Moldova dispun de aproximativ 4.500 de locuri pentru persoanele în etate, dintre care circa 3.800 sunt oferite de stat. În R. Moldova există peste 600 de mii de vârstnici, iar experții și reprezentanții autorităților avertizează cu privire la îmbătrânirea accelerată a populației, fenomen care va exercita o presiune sporită asupra sistemului de asistență socială, și subliniază necesitatea unor servicii adaptate nevoilor seniorilor.
Zboruri directe spre Europa și destinații de vacanță: Aeroportul Chișinău anunță destinații noi pentru sezonul estival 2026 # Radio Moldova
Chiar dacă iarna nu s-a încheiat încă, pregătirile pentru vacanțele de vară sunt deja în toi. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță un sezon estival 2026 cu mai multe opțiuni de călătorie, rute directe noi și o conectivitate aeriană extinsă, realizate împreună cu companiile aeriene partenere.
Cele mai scumpe vacanțe, alese de moldoveni: Maldive, Seychelles sau croazieră în Australia # Radio Moldova
Vacanțele sunt despre răsfăț și timp de calitate pentru noi înșine. Însă, odată ce visul prinde contur, apar și calculele: bugetele devin decisive. Majoritatea moldovenilor preferă vacanțe cu un buget moderat, însă unele persoane aleg destinații exotice, ce presupun costuri destul de mari.
Armata Federației Ruse a lansat, în noaptea de luni spre marți, 3 februarie, o nouă serie de atacuri masive și combinate asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, fiind raportate explozii în Kiev și Harkov, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei și autoritățile locale. Bombardamentele au avut loc în condiții de ger extrem, cu temperaturi de până la -20°C la Kiev și -24°C la Harkov.
Corespondență Dan Alexe | Oboseala modelului belgian în Bruxelles, fără guvern de 600 zile # Radio Moldova
Au trecut peste 600 de zile de la alegerile din 9 iunie 2024, iar Bruxelles, „capitala Europei” și o regiune aparte în cadrul Belgiei, este încă fără un guvern. Incapacitatea partidelor politice locale de a ajunge la un acord a dus la o reducere a cheltuielilor publice, în special în ceea ce privește ajutorul acordat celor mai vulnerabili, săracii și refugiații fără acte.
ÎN CONTEXT | Vulnerabilitățile energetice ale R. Moldova și soluții de interconectare cu România în contextul crizei din Ucraina # Radio Moldova
Într-o arhitectură energetică în care securitatea alimentării depinde direct de stabilitatea rețelei, Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața unor noi crize energetice, atât timp cât infrastructura este afectată de războiul din Ucraina. Expertul în politici economice de la WatchDog, Eugen Muravschi, explică că pana de curent din 31 ianuarie, a readus în prim-plan urgența finalizării proiectelor de interconectare directă cu România.
Moldovenii stabiliți în Franța nu vor mai susține, începând din martie, examene pentru a-și preschimba permisele de conducere # Radio Moldova
Moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba, începând cu 1 martie 2026, permisul de conducere emis în R. Moldova cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice.
Protestatarii de la biserica din Dereneu ar fi mobilizați de preotul din cadrul Mitropoliei Moldovei și de primarul socialist al localității, afirmă Mitropolia Basarabiei # Radio Moldova
Conflictul de la Dereneu, raionul Călărași, are, de fapt, o natură politică, nu religioasă, întrucât protestatarii de zilele trecute ar fi mobilizați de preotul din cadrul Mitropoliei Moldovei și de primarul socialist al localității, afirmă reprezentanții Mitropoliei Basarabiei.
Procuror cercetat disciplinar după ce Vladimir Andronachi a fost pus în libertate: O eroare de procedură a blocat prelungirea arestului # Radio Moldova
Procurorul Nicolae Busuioc, care a depus tardiv demersul în instanță pentru prelungirea arestului preventiv pe numele lui Vladimir Andronachi, fapt ce a dus la eliberarea inculpatului, va fi cercetat disciplinar.
Accident la Strășeni: Un băiat de 14 ani a decedat, iar o fetiță de 12 ani a ajuns în stare gravă la spital # Radio Moldova
Un băiat de 14 ani a decedat, iar o fetiță de 12 ani și a ajuns în stare gravă la spital în urma unui accident rutier produs în seara zilei de luni, 2 februarie, la Strășeni. Minorii traversau strada regulamentar.
Președintele american Donald Trump a anunțat pe 2 februarie, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat, astfel, să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela.
Schiorii Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia # Radio Moldova
Anunțul a fost făcut de Petru Bria, secretarul general al Federației Moldovenești de Biatlon, în cadrul emisiunii Arena Sportivă de la Moldova 1. Hlusovici și Luchin sunt cei mai tineri sportivi din lotul național și vor participa în premieră la Jocurile Olimpice.
Vasile Șarban, la Radio Moldova: Temperaturile de până la -20 de grade nu au afectat culturile # Radio Moldova
Temperaturile scăzute din această perioadă, inclusiv cele de până la minus 20 de grade Celsius, nu au afectat semnificativ culturile de toamnă și cele multianuale, în majoritatea regiunilor țării. Precizările au fost făcute de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Gropi periculoase pe drumurile naționale: Asfaltul dintre localitățile Condrița și Căpriana, a cedat # Radio Moldova
Drumul Leușeni, pe segmentul dintre localitățile Condrița și Căpriana din raionul Strășeni, s-a transformat într-un adevărat test de rezistență pentru șoferi. După topirea zăpezii, carosabilul este plin de gropi, iar riscul de avarii este iminent.
Prețuri tot mai mari în Rusia. O economie „pe butuci”, prețuri tot mai mici ale petrolului și un sector civil în criză. În același timp, prețurile la lucrurile de primă necesitate ating cifre-record față de perioada similară de acum un an sau chiar față de luna decembrie a anului trecut.
Poliția a reușit să rețină suspectul în cazul fetiței de nouă ani din raionul Hâncești care ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual.
Fostul primar al localității Boldurești din raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi provocat un accident rutier soldat cu moartea unui copil și că ar fi părăsit locul faptei, își va afla sentința pe 27 februarie.
Analist: Vizita oficialilor din statele baltice confirmă că R. Moldova „nu este singură” pe drumul european # Radio Moldova
Vizita comună a celor trei președinți de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania la Chișinău marchează un punct de cotitură în percepția externă a Republicii Moldova. Expertul Ștefan Bejan subliniază că acest demers diplomatic depășește sfera simbolică, fiind o dovadă de solidaritate profundă și un transfer de expertiză critică de la state care au reușit să se desprindă definitiv de influența Kremlinului.
Ambasada Estoniei la Chișinău, un nou pas spre integrarea europeană: va deveni operațională în a doua jumătate a anului # Radio Moldova
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua parte a acestui an. Astfel, toate cele trei State Baltice vor avea misiuni diplomatice în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune, organizate pe 2 februarie, în timpul vizitei spicherilor baltici, la invitația președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
„Nimeni nu putea să-și permită să-mi dea indicații”: Marian Lupu, audiat în dosarul lui Plahotniuc # Radio Moldova
În perioada producerii fraudei bancare, autoritățile statului nu aveau pârghii legale și instituționale suficiente pentru a preveni prăbușirea sistemului bancar. Declarația îi aparține fostului președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și a fost făcută pe 2 februarie în instanță, unde a fost audiat în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc.
Investitorii interesați de dezvoltarea proiectelor energetice au acum noi oportunități. Peste 260 megawați de capacitate de racordare la rețeaua electrică pentru centrale electrice din surse regenerabile vor fi disponibile, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aplicat taxa de nevalorificare pentru avizele de racordare care nu au fost utilizate și au expirat.
Șomajul tehnic aplicat la Calea Ferată din Moldova (CFM) a fost prelungit cu încă o lună, până pe 2 martie. Aproximativ o mie de angajați ai întreprinderii rămân temporar fără activitate, măsura fiind menținută din cauza volumelor reduse de transport feroviar. Informația a fost confirmată de directorul general al CFM, Serghei Cotelnic, pentru Teleradio-Moldova.
Pilotul britanic de Formula 1 George Russell de la echipa Mercedes a declarat că este pregătit să lupte pentru titlul mondial în noul sezon competițional în campionatul mondial de automobilism la această clasă. Russell a afirmat că nu simte presiune, chiar dacă este considerat unul dintre favoriți. În sezonul precedent, pilotul de 27 de ani a câștigat 5 curse, însă, în cele din urmă, s-a clasat abia pe locul 4 în clasamentul general.
Micuță de nouă ani, abuzată sexual: Poliția investighează cazul care ar fi avut loc într-o localitate din centrul țării # Radio Moldova
O minoră de nouă ani dintr-o localitate din centrul țării ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. Oamenii legii se află la fața locului și investighează cazul, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Forțele ruse lovesc infrastructura energetică ucraineană după patru zile de „armistițiu” # Radio Moldova
Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, continuând războiul agresiv împotriva țării vecine și punând, astfel, capăt „armistițiului energetic” anunțat cu patru zile în urmă. În noaptea de luni, 2 februarie, forțele ruse au lovit obiective energetice din regiunile Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk și Cerkasî, a declarat, într-un briefing la Kiev, primul adjunct al ministrului Energiei din Ucraina, Artiom Nekrasov.
Mihai Popșoi, la Bruxelles: R. Moldova a depășit crizele energetice și își consolidează stabilitatea, inclusiv pe malul stâng al Nistrului # Radio Moldova
Republica Moldova a reușit să facă față recentelor crize energetice generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, datorită consolidării infrastructurii, diversificării surselor și sprijinului oferit de Uniunea Europeană și partenerii săi strategici. Declarația a fost făcută pe 2 februarie de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe la Bruxelles, în cadrul unui eveniment public organizat de Centrul de Politici Europene (EPC), dedicat securității, rezilienței și parcursului european al Republicii Moldova.
Vladimir Andronachi, eliberat din arest în urma unei erori procedurale a procurorului # Radio Moldova
Cererea procurorului de prelungire a arestului preventiv în dosarul lui Vladimir Andronachi a fost depusă cu încălcarea termenului prevăzut de lege, fapt care a determinat Curtea de Apel Centru să respingă demersul și să mențină măsura liberării provizorii sub control judiciar. Decizia a fost pronunțată pe 2 februarie, în urma examinării recursurilor depuse de Procuratura Anticorupție și de apărătorul învinuitului.
Șorecarul, coțofana sau sfrânciocul roșiatic: Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii caută „Pasărea Anului 2026” # Radio Moldova
Șorecarul comun, sfrânciocul roșiatic, pietrarul sur, pănțărușul și coțofana – una dintre acestea poate deveni „Pasărea Anului 2026” în baza votului internauților. Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii (SPPN) din Republica Moldova a lansat cea de-a treia ediție a concursului, o inițiativă menită să apropie oamenii de lumea păsărilor sălbatice.
Lucrări de plombare cu asfalt rece a gropilor din capitală: „Condițiile meteorologice sunt agresive și partea carosabilă nu rezistă” # Radio Moldova
Gropile apărute pe străzile din Chișinău după ghețușul de săptămâna trecută au fost parțial astupate, afirmă autoritățile locale, care dau vina pe „ondițiile meteorologice agresive”. Regia Exdrupo promite „intervenții la scară largă” până la sfârșitul săptămânii curente.
Confuzie în rândul moldovenilor din Italia din cauza noii legi a cetățeniei. Explicațiile Ambasadei # Radio Moldova
Ambasada Republicii Moldova în Italia semnalează, în ultimele săptămâni, o creștere a numărului de apeluri și solicitări, generate în principal de informații eronate sau interpretări greșite apărute în contextul recentelor modificări ale legislației privind cetățenia moldovenească.
Liceenii, invitați să facă turul universităților autohtone. Ministrul Educației: Și acasă există oportunități reale pentru studii competitive # Radio Moldova
Liceenii din clasele absolvente sunt invitați să viziteze universitățile din Republica Moldova începând de marți, 3 februarie. Vizitele vor avea loc în cadrul campaniei naționale privind promovarea studiilor universitare „Învață în Moldova”, lansate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Internazionale Milano își continuă parcursul sigur în campionatul intern al Italiei la fotbal! Echipa antrenorului Cristian Chivu și-a consolidat poziția de lider în clasamentul Seriei A, grație victoriei obținute în fața formației Unione Sportiva Cremonese în etapa a 23-a.
Impozitul imobiliar s-ar putea tripla după reevaluarea locuințelor. Totuși, aceste schimbări nu vor duce automat la majorarea impozitelor, deoarece sunt stabilite de autoritățile locale, susțin reprezentanții Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru.
Fraudă cu vânzări online de produse agricole: 245 de mii de lei pentru semințe de floarea-soarelui care nu există # Radio Moldova
Un agricultor, ademenit de o ofertă cu un preț sub nivelul pieței, a căzut în plasa escrocilor și le-a transferat 245 de mii de lei pentru un lot de semințe de floarea-soarelui care, în realitate, nu a existat niciodată. Opt persoane au fost condamnate în acest dosar, primind pedepse cuprinse între cinci și 11 ani de închisoare, iar firma creată de acestea a fost lichidată.
Echipa națională de futsal a Braziliei a cucerit pentru a 2-a oară la rând trofeul Copa America. În finală, „Seleção” a învins marea rivală, naționala Argentinei, cu scorul de 2-1.
Platon nu va fi parte vătămată în dosarul care vizează frauda bancară. Instanța: „Cererea e neîntemeiată” # Radio Moldova
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au respins cererea depusă de Veaceslav Platon prin care acesta solicita să fie recunoscut în calitate de parte vătămată și parte civilă în dosarul penal cunoscut cu denumirea „Frauda bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Decizia a fost pronunțată luni, 2 februarie, de completul de judecată, care a constatat că cererea este neîntemeiată.
Sistemul eCall în cazul accidentelor rutiere, implementat în R. Moldova din iunie 2026 # Radio Moldova
Serviciul 112 va fi pregătit tehnic, din luna martie 2026, pentru recepționarea apelurilor automate în cazul accidentelor rutiere. Până în iunie 2026, operatorii vor fi instruiți să gestioneze aceste apeluri „mute”, în care victima poate nu răspunde, și să colaboreze cu dispeceratele de poliție, ambulanță și pompieri pentru o intervenție coordonată.
CtEDO: 468 de cereri împotriva R. Moldova în 2025 și despăgubiri de peste 420 de mii de euro achitate din buget # Radio Moldova
Republica Moldova continuă să se afle printre statele europene cu cele mai multe cereri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) raportat la numărul populației. În anul 2025, Curtea a înregistrat 468 de cereri împotriva Republicii Moldova, iar în 45 din cele 48 de hotărâri pronunțate a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției.
„Al doilea an fără buget”: Liderul PSRM, pornit să găsească o soluție la blocajul din CMC # Radio Moldova
Socialiștii se declară hotărâți să găsească soluții la blocajul din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), care, pentru al doilea an consecutiv, nu reușește să voteze bugetul municipal. Președintele partidului, deputatul Igor Dodon, a anunțat că va merge pe 3 februarie la Primărie pentru a discuta cu consilierii formațiunii, după care va comunica acțiunile viitoare.
Pană de curent și „lipsă de comunicare”? Primarul capitalei, nemulțumit de reacția autorităților # Radio Moldova
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat autoritățile centrale de „lipsă de reacție” în contextul penei de curent care a afectat mai multe regiuni ale țării, inclusiv capitala, pe 31 ianuarie. Potrivit lui Ceban, orașul de un milion de locuitori a rămas, practic, „singur” în fața situației critice. Ministerul Energiei respinge acuzațiile.
De la 192 la 135: Numărul accidentelor rutiere grave, în scădere constantă pe parcursul lunilor ianuarie # Radio Moldova
Numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave a înregistrat o scădere constantă în ultimii ani, potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției. Tendința descendentă a fost confirmată și în luna ianuarie 2026, când au fost raportate 135 de accidente rutiere, un număr considerabil mai mic în comparație cu anii anteriori, chiar dacă am avut zile cu ghețuș pe drumuri.
Revista presei internaționale | Rusia atacă Ucraina pentru a obține concesii strategice; SUA amenință militar Iranul # Radio Moldova
Presa internațională analizează în continuare perspectivele fragile ale negocierilor privind încheierea războiului ruso-ucrainean, pe fondul reluării contactelor diplomatice mediate de Statele Unite și al intensificării luptelor pe teren. În paralel, atenția publicațiilor occidentale se concentrează asupra tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, unde Statele Unite au desfășurat nave militare, amenințând cu atacuri regimul din Iran dacă acesta nu renunță la programul său nuclear.
ANRE propune un tarif mai mic la gazele naturale: 14.42 de lei pentru un metru cub cu TVA # Radio Moldova
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali ar putea scădea sub nivelul solicitat de Energocom, potrivit proiectului de hotărâre publicat pe 2 februarie de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noile prețuri sunt, deocamdată, consultate public.
FCSB a învins cu greu formația Csikszereda Miercurea-Ciuc într-un meci din Superliga românească de fotbal. În cadrul etapei a 24-a, pe o ninsoare continuă, bucureștenii au câștigat primul meci din anul 2026, scor 1:0.
Ion Ceban se declară împotriva comasării primăriilor: „Nu este foarte clar ce urmează” # Radio Moldova
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, nu privește cu ochi buni reforma administrației publice locale implementată de Guvern cu scopul de a întări capacitatea administrațiilor publice locale de a absorbi mai eficient fonduri europene destinate dezvoltării localităților.
Federația Rusă a lansat un atac masiv asupra orașului și regiunii Cerkasî: au izbucnit incendii, sunt răniți # Radio Moldova
Militarii ruși au atacat masiv cu drone orașul și regiunea Cerkasî în noaptea de 2 februarie. În urma bombardamentelor au fost înregistrate incendii și se cunoaște despre persoane rănite, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Cerkasî, Igor Tabureț, potrivit RBK-Ucraina.
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, va activa în sectorul nonguvernamental. El s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) începând cu data de 2 februarie.
