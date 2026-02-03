„Test de onestitate”: PAS propune plata indemnizațiilor consilierilor doar pentru ședințele cu cvorum în CMC
Radio Moldova, 3 februarie 2026 13:30
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune ca indemnizațiile consilierilor să fie achitate doar pentru ședințele care întrunesc cvorumul. Proiectul de decizie urmează să fie înregistrat pentru a fi supus dezbaterii în plenul CMC.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
13:50
Bacalaureat 2026: Mai puțini itemi la unele probe și evaluatori selectați după standarde internaționale # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță modificări punctuale la structura unor teste de la examenul național de bacalaureat, începând cu sesiunea 2026, în urma unui amplu exercițiu de evaluare și consultare cu profesorii. Anunțul a fost făcut de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, într-o conferință de presă susținută pe 3 februarie.
Acum 30 minute
13:30
Bugetul Chișinăului, blocat din nou: PSRM cere pauză pentru discuții, MAN consideră nejustificată solicitarea # Radio Moldova
Tensiunile dintre fracțiuni au blocat din nou ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), care are pe ordinea de zi subiectele privind bugetul capitalei și taxele locale pentru anul 2026.
13:30
„Test de onestitate”: PAS propune plata indemnizațiilor consilierilor doar pentru ședințele cu cvorum în CMC # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune ca indemnizațiile consilierilor să fie achitate doar pentru ședințele care întrunesc cvorumul. Proiectul de decizie urmează să fie înregistrat pentru a fi supus dezbaterii în plenul CMC.
Acum o oră
13:10
Drepturile persoanelor LGBTI+ în 2025: Alegerile au amplificat discursul de ură, iar copiii rămân cei mai vulnerabili # Radio Moldova
Discursurile homofobe și transfobe au fost, în anul 2025, mai mult indirecte, mascate în combaterea unor mituri legate de integrarea europeană sau în mesaje electorale. Totuși, anii cu alegeri rămân cei mai vulnerabili. „De fiecare dată când avem campanii electorale, crește numărul discursurilor de ură. 2025 nu a fost o excepție”, arată raportul anual privind situația drepturilor persoanelor LGBTI+ în Republica Moldova, făcut public pe 3 februarie.
Acum 2 ore
12:50
Liderii baltici resping orice alternativă estică pentru Republica Moldova: „Rusia poate oferi doar control și destabilizare” # Radio Moldova
Parcursul european al Republicii Moldova se desfășoară într-un context de securitate complicat, marcat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și de presiuni hibride constante asupra statelor din vecinătate. În aceste condiții, integrarea europeană reprezintă singura opțiune „viabilă” pentru Chișinău, în lipsa unei alternative reale în Est, acolo unde, potrivit oficialilor baltici, Rusia „nu are nimic de oferit, ci doar control, frică și destabilizare”.
12:50
FC Porto a suferit prima înfrângere în actuala ediție a campionatului de fotbal al Portugaliei # Radio Moldova
Surpriză uriașă în prima divizie portugheză de fotbal. Liderul clasamentului, FC Porto și-a încheiat seria de invincibilate în actuala ediție de campionat. În etapa a 20-a, echipa condusă de italianul Francesco Farioli a cedat cu 1:2 în deplasare în fața modestei Casa Pia. FC Porto a cedat pe terenul formației ce se afla înaintea meciului pe locul 16 în clasament. În partida disputată pe Estádio Municipal de Rio Maior „Dragonii" au încasat două goluri în prima repriză.
12:30
Nouă schemă de escrocherie în spațiul online. Compania Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) nu achită persoanelor născute în perioada anilor 1935 – 2018 sume de câte 5.000 de lei, în baza unor cereri electronice.
12:00
Populația va plăti pentru gaze 14.42 lei pentru un metru cub, imediat ce noile prețuri reglementate, aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în ședința din 3 februarie, vor fi publicate în Monitorul Oficial. Astfel, gazul va fi mai ieftin cu 2.15 lei ca în prezent.
Acum 4 ore
11:50
Controale fiscale inopinate în februarie: Domeniile cu risc sporit vizate de inspectori # Radio Moldova
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță intensificarea controalelor fiscale operative în luna februarie 2026, în cadrul eforturilor de prevenire și combatere a neutilizării echipamentelor de casă și de control, precum și a altor încălcări ale legislației fiscale.
11:50
AS Roma a pierdut puncte prețioase în cursa pentru calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa a 23-a a primei divizii italiene de fotbal, „giallorossi" au fost învinși în deplasare de Udinese Calcio cu scorul de 0:1. Echipa-gazdă a dominat ostilitățile în prima repriză, și-a creat câteva ocazii de gol, însă AS Roma a scăpat de fiecare dată. Olandezul Jurgen Ekkelenkamp a marcat singurul gol al meciului în debutul reprizei secunde.
11:40
ÎN CONTEXT | Vizita liderilor din țările baltice reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană a R. Moldova # Radio Moldova
Vizita comună a șefilor de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania la Chișinău reconfirmă parteneriatul strategic în cadrul parcursului european al Republicii Moldova. Dincolo de dimensiunea diplomatică, aceste state ne oferă un sprijin constant în fața provocărilor geopolitice și hibride din regiune, ar remarcat experții invitați la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1.
11:30
Mihai Popșoi, interviu de la Bruxelles: „UE trebuie să îndreptățească așteptările cetățenilor R. Moldova” # Radio Moldova
R. Moldova este deschisă unor „idei inovatoare” precum cele privind o așa-zisă „aderare incompletă” la Uniunea Europeană, însă așteptarea cetățenilor și a conducerii de la Chișinău este să devenim „stat membru cu drepturi depline” al blocului comunitar, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi.
10:50
Zece zile de „pauză” pentru votarea bugetului Chișinăului: propunerile fracțiunii PSRM # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) este dispusă să voteze bugetul municipal împreună cu fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN), dacă vor fi acceptate propunerile socialiștilor privind alocarea compensațiilor. PSRM sugerează o „pauză” de zece zile, începând cu 3 februarie, pentru analizarea propunerilor și votarea bugetului.
10:30
Revista presei internaționale | Rusia sfidează procesul de pace mediat de SUA; Guvernul Franței supraviețuiește unor noi moțiuni ale extremiștilor # Radio Moldova
Presa internațională analizează noile atacuri rusești asupra orașelor ucrainene și perspectivele negocierilor de pace, care vor continua mâine cu medierea emisarilor americani. Atenția publicațiilor occidentale se concentrează totodată asupra tensiunilor dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear dezvoltat de regimul de la Teheran.
10:20
Corupție pe șoselele din Nisporeni și Ungheni: Inspectori de patrulare, suspectați că au luat mită # Radio Moldova
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) sunt cercetați penal, fiind suspectați că ar fi falsificat procese-verbale și ar fi primit bani necuveniți de la șoferi pentru a-i scuti de sancțiuni.
10:10
Revista presei | Noi falsuri în contextul penei de curent din 31 ianuarie; Piața imobiliară din RM traversează o perioadă de blocaj fără precedent # Radio Moldova
Publicațiile naționale reflectă pe larg vizita efectuată luni în R. Moldova de președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania. Din presă mai aflăm că președinta Maia Sandu a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru PACE de către liderul „Partidului Verzilor” din Norvegia. Între timp, experții atrag atenția la un nou val de dezinformări promovate de surse pro-Kremlin în mediul online.
Acum 6 ore
09:50
Fiscul a acumulat peste șapte miliarde de lei la bugetul public național în prima lună a anului # Radio Moldova
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a încasat, în luna ianuarie, aproximativ 7.2 miliarde de lei la bugetul public național, în creștere cu circa 911.5 milioane de lei sau cu 14.6% față de aceeași perioadă a anului trecut.
09:50
ISW: Armata rusă, mișcări alarmante la granița cu Finlanda. Ce ar pregăti Vladimir Putin? # Radio Moldova
În timp ce atenția internațională rămâne fixată pe linia frontului din Ucraina, Kremlinul execută o manevră strategică de amploare la granița cu NATO. Noi imagini din satelit confirmă că Rusia a demarat un proces accelerat de construcție a infrastructurii militare în Republica Karelia și regiunea Murmansk, semnalând pregătiri pentru un potențial conflict pe termen lung cu Alianța Nord-Atlantică.
09:50
Demers către Parlament | Agențiile imobiliare cer soluții: vânzările de apartamente au scăzut cu peste 60% # Radio Moldova
Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI) solicită soluții urgente pentru deblocarea pieței imobiliare legale. Într-un demers adresat Parlamentului Republicii Moldova, organizația semnalează scăderea dramatică a vânzărilor și propune crearea unui grup de lucru care să promoveze modificări legislative pentru depășirea blocajelor.
09:30
Evoluție pozitivă la început de an: Bugetul public național a acumulat peste 7 miliarde de lei # Radio Moldova
Evoluție pozitivă pentru finanțele publice la început de an. Potrivit datelor administrate de Serviciul Fiscal de Stat, se înregistrează încasări mai mari la toate componentele bugetare.În luna ianuarie 2026, Bugetul public național (BPN) a acumulat aproximativ 7.2 miliarde de lei. Suma este în creștere cu circa 911.5 milioane de lei sau cu 14,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.
09:20
Trei generații, o singură pasiune: Covoarele de la Sărata Galbenă înfrumusețează case din Dubai, Anglia sau Japonia # Radio Moldova
Din materiale reciclate și cu ajutorul unor tehnici tradiționale, femei din trei generații din satul Sărata Galbenă, raionul Hâncești, creează covoare croșetate, muncite săptămâni întregi. Acestea ajung nu doar în casele din Republica Moldova, ci și peste hotare, păstrând vie legătura moldovenilor din diaspora cu locurile natale.
09:00
De la troiene de 71 cm la temperaturi primăvăratice: Cum este, de obicei, luna februarie în R. Moldova # Radio Moldova
Istoria climatică a Republicii Moldova păstrează în arhive contraste uluitoare pentru luna februarie - 55 de grade Celsius diferență între recordurile absolute.
08:50
Pe parcursul săptămânii trecute, Ucraina a primit peste 38 de tone de echipamente energetice din cinci țări, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
08:30
Centrele de plasament publice și private din R. Moldova dispun de aproximativ 4.500 de locuri pentru persoanele în etate, dintre care circa 3.800 sunt oferite de stat. În R. Moldova există peste 600 de mii de vârstnici, iar experții și reprezentanții autorităților avertizează cu privire la îmbătrânirea accelerată a populației, fenomen care va exercita o presiune sporită asupra sistemului de asistență socială, și subliniază necesitatea unor servicii adaptate nevoilor seniorilor.
08:30
CNAM: Peste 39 de mii de persoane au plătit prima de asigurare medicală în sumă fixă # Radio Moldova
Mai mult de 39 de mii de persoane au achitat în luna ianuarie prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, potrivit datelor comunicate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
08:20
Zboruri directe spre Europa și destinații de vacanță: Aeroportul Chișinău anunță destinații noi pentru sezonul estival 2026 # Radio Moldova
Chiar dacă iarna nu s-a încheiat încă, pregătirile pentru vacanțele de vară sunt deja în toi. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță un sezon estival 2026 cu mai multe opțiuni de călătorie, rute directe noi și o conectivitate aeriană extinsă, realizate împreună cu companiile aeriene partenere.
08:10
Cele mai scumpe vacanțe, alese de moldoveni: Maldive, Seychelles sau croazieră în Australia # Radio Moldova
Vacanțele sunt despre răsfăț și timp de calitate pentru noi înșine. Însă, odată ce visul prinde contur, apar și calculele: bugetele devin decisive. Majoritatea moldovenilor preferă vacanțe cu un buget moderat, însă unele persoane aleg destinații exotice, ce presupun costuri destul de mari.
08:00
Armata Federației Ruse a lansat, în noaptea de luni spre marți, 3 februarie, o nouă serie de atacuri masive și combinate asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, fiind raportate explozii în Kiev și Harkov, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei și autoritățile locale. Bombardamentele au avut loc în condiții de ger extrem, cu temperaturi de până la -20°C la Kiev și -24°C la Harkov.
Acum 8 ore
07:30
Corespondență Dan Alexe | Oboseala modelului belgian în Bruxelles, fără guvern de 600 zile # Radio Moldova
Au trecut peste 600 de zile de la alegerile din 9 iunie 2024, iar Bruxelles, „capitala Europei” și o regiune aparte în cadrul Belgiei, este încă fără un guvern. Incapacitatea partidelor politice locale de a ajunge la un acord a dus la o reducere a cheltuielilor publice, în special în ceea ce privește ajutorul acordat celor mai vulnerabili, săracii și refugiații fără acte.
Acum 24 ore
22:10
ÎN CONTEXT | Vulnerabilitățile energetice ale R. Moldova și soluții de interconectare cu România în contextul crizei din Ucraina # Radio Moldova
Într-o arhitectură energetică în care securitatea alimentării depinde direct de stabilitatea rețelei, Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața unor noi crize energetice, atât timp cât infrastructura este afectată de războiul din Ucraina. Expertul în politici economice de la WatchDog, Eugen Muravschi, explică că pana de curent din 31 ianuarie, a readus în prim-plan urgența finalizării proiectelor de interconectare directă cu România.
22:00
Moldovenii stabiliți în Franța nu vor mai susține, începând din martie, examene pentru a-și preschimba permisele de conducere # Radio Moldova
Moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba, începând cu 1 martie 2026, permisul de conducere emis în R. Moldova cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice.
21:30
Protestatarii de la biserica din Dereneu ar fi mobilizați de preotul din cadrul Mitropoliei Moldovei și de primarul socialist al localității, afirmă Mitropolia Basarabiei # Radio Moldova
Conflictul de la Dereneu, raionul Călărași, are, de fapt, o natură politică, nu religioasă, întrucât protestatarii de zilele trecute ar fi mobilizați de preotul din cadrul Mitropoliei Moldovei și de primarul socialist al localității, afirmă reprezentanții Mitropoliei Basarabiei.
21:30
Procuror cercetat disciplinar după ce Vladimir Andronachi a fost pus în libertate: O eroare de procedură a blocat prelungirea arestului # Radio Moldova
Procurorul Nicolae Busuioc, care a depus tardiv demersul în instanță pentru prelungirea arestului preventiv pe numele lui Vladimir Andronachi, fapt ce a dus la eliberarea inculpatului, va fi cercetat disciplinar.
21:10
Accident la Strășeni: Un băiat de 14 ani a decedat, iar o fetiță de 12 ani a ajuns în stare gravă la spital # Radio Moldova
Un băiat de 14 ani a decedat, iar o fetiță de 12 ani și a ajuns în stare gravă la spital în urma unui accident rutier produs în seara zilei de luni, 2 februarie, la Strășeni. Minorii traversau strada regulamentar.
21:10
Președintele american Donald Trump a anunțat pe 2 februarie, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat, astfel, să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela.
21:00
Schiorii Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia # Radio Moldova
Anunțul a fost făcut de Petru Bria, secretarul general al Federației Moldovenești de Biatlon, în cadrul emisiunii Arena Sportivă de la Moldova 1. Hlusovici și Luchin sunt cei mai tineri sportivi din lotul național și vor participa în premieră la Jocurile Olimpice.
20:50
Vasile Șarban, la Radio Moldova: Temperaturile de până la -20 de grade nu au afectat culturile # Radio Moldova
Temperaturile scăzute din această perioadă, inclusiv cele de până la minus 20 de grade Celsius, nu au afectat semnificativ culturile de toamnă și cele multianuale, în majoritatea regiunilor țării. Precizările au fost făcute de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
20:20
Gropi periculoase pe drumurile naționale: Asfaltul dintre localitățile Condrița și Căpriana, a cedat # Radio Moldova
Drumul Leușeni, pe segmentul dintre localitățile Condrița și Căpriana din raionul Strășeni, s-a transformat într-un adevărat test de rezistență pentru șoferi. După topirea zăpezii, carosabilul este plin de gropi, iar riscul de avarii este iminent.
20:00
Prețuri tot mai mari în Rusia. O economie „pe butuci”, prețuri tot mai mici ale petrolului și un sector civil în criză. În același timp, prețurile la lucrurile de primă necesitate ating cifre-record față de perioada similară de acum un an sau chiar față de luna decembrie a anului trecut.
20:00
Poliția a reușit să rețină suspectul în cazul fetiței de nouă ani din raionul Hâncești care ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual.
19:20
Fostul primar al localității Boldurești din raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi provocat un accident rutier soldat cu moartea unui copil și că ar fi părăsit locul faptei, își va afla sentința pe 27 februarie.
18:50
Analist: Vizita oficialilor din statele baltice confirmă că R. Moldova „nu este singură” pe drumul european # Radio Moldova
Vizita comună a celor trei președinți de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania la Chișinău marchează un punct de cotitură în percepția externă a Republicii Moldova. Expertul Ștefan Bejan subliniază că acest demers diplomatic depășește sfera simbolică, fiind o dovadă de solidaritate profundă și un transfer de expertiză critică de la state care au reușit să se desprindă definitiv de influența Kremlinului.
18:30
Ambasada Estoniei la Chișinău, un nou pas spre integrarea europeană: va deveni operațională în a doua jumătate a anului # Radio Moldova
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua parte a acestui an. Astfel, toate cele trei State Baltice vor avea misiuni diplomatice în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune, organizate pe 2 februarie, în timpul vizitei spicherilor baltici, la invitația președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
18:10
„Nimeni nu putea să-și permită să-mi dea indicații”: Marian Lupu, audiat în dosarul lui Plahotniuc # Radio Moldova
În perioada producerii fraudei bancare, autoritățile statului nu aveau pârghii legale și instituționale suficiente pentru a preveni prăbușirea sistemului bancar. Declarația îi aparține fostului președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și a fost făcută pe 2 februarie în instanță, unde a fost audiat în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc.
17:40
Investitorii interesați de dezvoltarea proiectelor energetice au acum noi oportunități. Peste 260 megawați de capacitate de racordare la rețeaua electrică pentru centrale electrice din surse regenerabile vor fi disponibile, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aplicat taxa de nevalorificare pentru avizele de racordare care nu au fost utilizate și au expirat.
17:20
Șomajul tehnic aplicat la Calea Ferată din Moldova (CFM) a fost prelungit cu încă o lună, până pe 2 martie. Aproximativ o mie de angajați ai întreprinderii rămân temporar fără activitate, măsura fiind menținută din cauza volumelor reduse de transport feroviar. Informația a fost confirmată de directorul general al CFM, Serghei Cotelnic, pentru Teleradio-Moldova.
17:20
Pilotul britanic de Formula 1 George Russell de la echipa Mercedes a declarat că este pregătit să lupte pentru titlul mondial în noul sezon competițional în campionatul mondial de automobilism la această clasă. Russell a afirmat că nu simte presiune, chiar dacă este considerat unul dintre favoriți. În sezonul precedent, pilotul de 27 de ani a câștigat 5 curse, însă, în cele din urmă, s-a clasat abia pe locul 4 în clasamentul general.
17:10
Micuță de nouă ani, abuzată sexual: Poliția investighează cazul care ar fi avut loc într-o localitate din centrul țării # Radio Moldova
O minoră de nouă ani dintr-o localitate din centrul țării ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. Oamenii legii se află la fața locului și investighează cazul, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
17:00
Forțele ruse lovesc infrastructura energetică ucraineană după patru zile de „armistițiu” # Radio Moldova
Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, continuând războiul agresiv împotriva țării vecine și punând, astfel, capăt „armistițiului energetic” anunțat cu patru zile în urmă. În noaptea de luni, 2 februarie, forțele ruse au lovit obiective energetice din regiunile Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk și Cerkasî, a declarat, într-un briefing la Kiev, primul adjunct al ministrului Energiei din Ucraina, Artiom Nekrasov.
16:40
Mihai Popșoi, la Bruxelles: R. Moldova a depășit crizele energetice și își consolidează stabilitatea, inclusiv pe malul stâng al Nistrului # Radio Moldova
Republica Moldova a reușit să facă față recentelor crize energetice generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, datorită consolidării infrastructurii, diversificării surselor și sprijinului oferit de Uniunea Europeană și partenerii săi strategici. Declarația a fost făcută pe 2 februarie de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe la Bruxelles, în cadrul unui eveniment public organizat de Centrul de Politici Europene (EPC), dedicat securității, rezilienței și parcursului european al Republicii Moldova.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.