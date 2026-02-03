Bugetul Chișinăului, blocat din nou: PSRM cere pauză pentru discuții, MAN consideră nejustificată solicitarea

17:20

Pilotul britanic de Formula 1 George Russell de la echipa Mercedes a declarat că este pregătit să lupte pentru titlul mondial în noul sezon competițional în campionatul mondial de automobilism la această clasă. Russell a afirmat că nu simte presiune, chiar dacă este considerat unul dintre favoriți. În sezonul precedent, pilotul de 27 de ani a câștigat 5 curse, însă, în cele din urmă, s-a clasat abia pe locul 4 în clasamentul general.