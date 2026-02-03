Expertizele informaționale solicitate în dosarul contrabandei cu armament țin cazul pe loc

20:50

Temperaturile scăzute din această perioadă, inclusiv cele de până la minus 20 de grade Celsius, nu au afectat semnificativ culturile de toamnă și cele multianuale, în majoritatea regiunilor țării. Precizările au fost făcute de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.