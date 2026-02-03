Tânăr din Chișinău, reținut pentru trafic de droguri. Substanțe în valoare de peste 180 de mii de lei, confiscate
Polițiștii și procurorii sectorului Botanica au reținut un tânăr de 21 de ani din Chișinău, bănuit de trafic de droguri. Acesta a fost prins în flagrant, iar în urma acțiunilor desfășurate au fost scoase din circuit droguri sintetice în valoare de peste 180.000 de lei. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au
Tânăr din Chișinău, reținut pentru trafic de droguri. Substanțe în valoare de peste 180 de mii de lei, confiscate
Modificări la bacalaureat: mai puțini itemi la examene și evaluatori certificați din 2026
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), au anunțat modificări importante privind desfășurarea examenului național de bacalaureat, începând cu sesiunea din 2026. Anunțul a fost făcut astăzi, în cadrul unei conferințe de presă. Una dintre principalele schimbări vizează comisiile republicane de evaluare, în care vor putea fi implicați profesori
Cinci troleibuze articulate au fost introduse, începând de astăzi, pe rutele din Chișinău, anunță autoritățile municipale. Vehiculele sunt destinate mai ales traseelor cu flux ridicat de pasageri, urmând să opereze pe rutele nr. 21 și nr. 24. Noile troleibuze au podea joasă și rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă și pot transporta între
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) avertizează că atacurile asupra judecătorilor din Republica Moldova au crescut îngrijorător. În ultimul an, au fost raportate cazuri de violență fizică în instanțe, amenințări directe și campanii de hărțuire online, în special în dosare sensibile sau de corupție. Cele mai multe incidente au avut loc în instanțele din Chișinău, Căușeni
Renato Usatîi: Dacă aș fi întrebat, în calitate de cetățean, cum aș vota în cazul unui referendum privind unirea cu România, aș răspunde că aș vota împotrivă
Președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea cu România, ar vota împotrivă. Poziția sa civică a fost exprimată în cadrul emisiunii «Новая неделя сАнатолием Голя», difuzată la TV8. „Dacă mă vor întreba, voi răspunde că voi vota împotrivă. Întotdeauna am fost, sunt și
Compania Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) avertizează cetățenii că informația privind alocarea a câte 5.000 de lei dintr-un presupus „fond social" este falsă. Potrivit instituției, această schemă este promovată de persoane rău intenționate, care încearcă să obțină acces la datele personale ale cetățenilor și să comită fraude. CNAS subliniază că în Republica Moldova nu există
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că prioritatea sa rămâne dezvoltarea Chișinăului și activitatea în interesul locuitorilor, și nu subiectele politice „De dimineață am avut o întrevedere cu reprezentantul PSRM. Am transmis colegilor de la Direcția finanțe despre ce am discutat. Dacă vor fi alte detalii, vor comunica colegii mei", a spus Ceban. El a
Tariful la gaz pentru consumatorii din Republica Moldova a fost redus cu aproximativ 14%. ANRE a aprobat astăzi un preț de 14,42 lei pentru 1.000 de metri cubi, TVA inclus, comparativ cu 16,74 lei cât era anterior. Decizia autorității de reglementare vine după ce Energocom solicitase un tarif mai mare, de 15,25 lei/m³. ANRE a decis
Aglomerație la frontieră: peste 37.000 de persoane au traversat granița în 24 de ore
Traficul la frontierele Republicii Moldova a fost intens în ultimele 24 de ore, iar autoritățile au depistat mai multe încălcări. Potrivit Poliției de Frontieră, peste 37.000 de persoane și aproape 9.000 de mijloace de transport au traversat granița în acest interval Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca
Un tânăr militar în termen nu a mai fost găsit la locul său de dislocare, iar colegii și autoritățile au demarat căutările pentru a stabili circumstanțele dispariției, iar colegii și autoritățile au demarat căutările pentru a stabili circumstanțele dispariției, potrivit informațiilor neconfirmate oficial. Până în prezent nu există detalii oficiale despre motivele lipsei sau despre
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că niciun proiect de amenajare a curților europene, anunțat de guvernare acum un an, nu a fost finalizat. Ceban a solicitat tuturor instituțiilor responsabile să prezinte întreaga documentație de proiect, inclusiv autorizațiile și avizele necesare. El a avertizat că lucrările lăsate neterminate în curțile oamenilor trebuie finalizate în
Fostul deputat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, a fost eliberat sub control judiciar, decizia fiind luată pe 2 februarie Instanța nu a prelungit mandatul de arestare preventivă, potrivit Știri.md, cu referire la unimedia.info. Andronachi este cercetat în mai multe dosare. Unul dintre ele, legat de frauda bancară din 2014, implică un prejudiciu de
Judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă în judecată pentru trafic de influență
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru a fost trimisă în judecată, fiind învinuită de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea cauzei în instanță. Potrivit procurorilor, magistrata ar fi pretins că are influență asupra judecătorilor din Colegiul penal al Curții de Apel Centru,
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a propus un nou tarif pentru consumatorii casnici de gaz, mai mic cu 1 leu față de cererea EnergoCom, menționează bani.md Potrivit proiectului, prețul propus este de 14,43 lei/m³ cu TVA, comparativ cu 16,74 lei/m³ în prezent. Aceasta înseamnă o reducere de aproape 14%, adică peste 2 lei
Primăria Chișinău va începe, în acest an, reabilitarea și reparația unui tronson de drum de pe strada 31 August. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a precizat că lucrările vor viza porțiunea cuprinsă între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni. Potrivit edilului, proiectul a fost blocat ani la rând din cauza birocrației, iar
Zeci de percheziții CNA într-un dosar de certificate medicale „la comandă": Un medic-șef din Șoldănești a fost reținut
Ofițerii CNA și procurorii din Chișinău desfășoară astăzi 30 de percheziții într-o cauză penală privind eliberarea ilegală a adeverințelor medicale contra unor sume de bani. În centrul investigației se află un medic-șef din cadrul Spitalului raional Șoldănești, care a fost deja reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că organiza eliberarea documentelor fără examinarea fizică
Primarul general Ion Ceban acuză guvernarea că pregătește lichidarea a 600 de primării prin noua reformă administrativ-teritorială. Edilul susține că planul de a reduce numărul primăriilor de la 898 la doar 300 va accelera dispariția localităților mici, forțând cetățenii să migreze spre orașele mari în căutarea serviciilor de bază. Potrivit lui Ceban, această „comasare" propusă
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4.470 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate la nivel național. Cele mai frecvente abateri au vizat depășirea limitei de viteză. Nu mai puțin de 2.516 șoferi au apăsat pedala prea tare, ignorând restricțiile legale. Totodată, 30 de conducători auto au fost înlăturați de la volan,
Primăria anunță măsuri de securitate sporite pe durata vizitei oficiale la Chișinău
Primăria municipiului Chișinău anunță măsuri temporare de securitate și restricții de acces în contextul vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice, care vor efectua deplasări la instituțiile de stat din republica moldova. Astfel, în perioada 2–4 februarie 2026, între orele 08:00 și 16:00, accesul persoanelor va fi limitat în anumite zone din centrul
Peste 1.000 de arbori tăiați ilegal la Ocolul Silvic Ghidighici: Prejudiciul depășește jumătate de milion de lei
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a depistat tăierea ilegală a 1.007 arbori în cadrul unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Ghidighici, subordonat Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și au implicat inspectori din mai multe regiuni ale țării pentru a asigura imparțialitatea procesului. În cadrul inspecției la toate
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat o serie de critici la adresa reprezentanților guvernării, acuzându-i de gestionarea ineficientă a unor lucrări de infrastructură din interiorul orașului. Edilul a publicat imagini cu mai multe șantiere din curțile de bloc, afirmând că realitatea din teren contrazice declarațiile publice ale reprezentanților PAS. În acest context,
Măsuri speciale în Capitală: Regia „Exdrupo" intervine pentru combaterea ghețușului și poleiului
Primăria Municipiului Chișinău informează că autospecialele Regiei „Exdrupo" sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative, însoțite de lapoviță și formare a poleiului. Tehnica a fost deja verificată și utilizată în acțiuni de prevenire și combatere a ghețușului pe carosabil, pentru a asigura siguranța circulației rutiere și pietonale pe întreg teritoriul
Chișinăul se pregătește de ninsoare: Unde găsesc cetăț
În contextul avertizărilor meteorologice care anunță lapoviță, ninsoare și formarea ghețușului, serviciile municipale din Chișinău au instalat peste 200 de puncte temporare cu material antiderapant. Lăzile au fost amplasate strategic în toate sectoarele capitalei pentru a asigura o intervenție rapidă în zonele cu risc sporit de alunecare. Punctele de stocare se află în curțile blocurilor […] Articolul Chișinăul se pregătește de ninsoare: Unde găsesc cetățenii și șoferii material antiderapant pentru intervenție apare prima dată în Subiectul Zilei.
Vasile Costiuc, criticat de o trecătoare în timpul unei manifestații: „În afară de TikTok-uri nu văd nimic” # Subiectul Zilei
Deputatul și liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a fost protagonistul unui schimb de replici tensionat în timpul unui protest organizat în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În timp ce manifesta împotriva tarifelor la energie, parlamentarul a fost abordat de o femeie care i-a reproșat modalitatea în care își exercită mandatul. […] Articolul Vasile Costiuc, criticat de o trecătoare în timpul unei manifestații: „În afară de TikTok-uri nu văd nimic” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Spitalul Clinic Municipal „Valentin Ignatenco” împlinește 40 de ani: Investiții în modernizare și noi proiecte de infrastructură medicală # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare echipei Spitalului Clinic Municipal „Valentin Ignatenco”, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la fondarea instituției. Edilul a subliniat importanța strategică a acestui spital, care dispune de 294 de paturi și deservește anual zeci de mii de copii din municipiul Chișinău, suburbii […] Articolul Spitalul Clinic Municipal „Valentin Ignatenco” împlinește 40 de ani: Investiții în modernizare și noi proiecte de infrastructură medicală apare prima dată în Subiectul Zilei.
ULTIMĂ ORĂ: Alertă cu bombă la PTF Tudora. Activitatea punctului de trecere a fost suspendată # Subiectul Zilei
O situație de urgență este în curs de desfășurare la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Activitatea postului a fost suspendată după ce, în bagajul unui cetățean ucrainean în vârstă de 63 de ani, a fost descoperit un obiect suspect, posibil un mecanism exploziv. Dispozitivul a fost depistat […] Articolul ULTIMĂ ORĂ: Alertă cu bombă la PTF Tudora. Activitatea punctului de trecere a fost suspendată apare prima dată în Subiectul Zilei.
Nicolae Margarint reclamă lipsa de coordonare între autorități în gestionarea crizei cauzate de ghețuș # Subiectul Zilei
Lipsa de coordonare și mesajele contradictorii ale autorităților centrale au generat confuzie și au afectat direct cetățenii în timpul crizei cauzate de intemperii, când drumurile naționale și trotuarele au devenit extrem de periculoase din cauza ghețușului. Declarația aparține deputatului Nicolae Margarint, care critică dur modul în care a fost gestionată situația la nivel național. Incapacitatea […] Articolul Nicolae Margarint reclamă lipsa de coordonare între autorități în gestionarea crizei cauzate de ghețuș apare prima dată în Subiectul Zilei.
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a emis un comunicat prin care condamnă decizia consilierilor PAS de a organiza manifestații publice în locul participării la ședințele forului municipal. Reprezentanții MAN susțin că sala CMC este singurul loc legitim pentru dezbateri și propuneri privind problemele orașului, calificând declarațiile făcute în stradă drept „lipsite […] Articolul Fracțiunea MAN critică acțiunile stradale ale consilierilor PAS! apare prima dată în Subiectul Zilei.
S.A. „Energocom” a cerut ajustarea și aprobarea noilor prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în 2026, prezentând ANRE calculele privind costurile de achiziție și nivelurile tarifare propuse pentru diferite puncte din rețelele de transport și distribuție. Tarifele la gaz pentru consumatorii casnici s-ar putea reduce cu un leu și 50 de bani, până la 15 […] Articolul Tarifele la gaz ar putea scădea cu 1 leu și 50 de bani apare prima dată în Subiectul Zilei.
Pe șoseaua Hâncești, precum și pe străzile Pan Halippa și Gheorghe Asachi din Chișinău, se anunță o pană de curent. Circulația troleibuzelor din zonă este afectată, iar câteva unități de transport staționează. ată cum circulă troleibuzele: „Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela Linia fierbinte RTEC – 022 204 205”, transmite Regia Transport Electric. ABONEAZĂ-TE LA […] Articolul Pană de curent în Chișinău! Mai multe troleibuze staționează apare prima dată în Subiectul Zilei.
Cum a reușit o școală online să se dezvolte cu sprijinul Incubatorului Municipal de Afaceri # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău continuă să transforme ideile tinerilor antreprenori în afaceri durabile prin intermediul Centrului Municipal de Dezvoltare a Antreprenoriatului (CMDA). Un exemplu de succes este platforma educațională YoungSMART, fondată de Mariana Manole, care a reușit să își extindă activitatea după ce a devenit rezidentă a Incubatorului Municipal de Afaceri (IMA). Sprijinul oferit de municipalitate […] Articolul Cum a reușit o școală online să se dezvolte cu sprijinul Incubatorului Municipal de Afaceri apare prima dată în Subiectul Zilei.
Crimă sângeroasă în Chișinău: Un bărbat înjunghiat mortal a fost aruncat în Nistru de amicii săi # Subiectul Zilei
O alertă privind dispariția unui bărbat de 35 de ani din Chișinău s-a transformat într-o anchetă de omor deosebit de grav. Polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima și-a găsit sfârșitul în locuința unui cunoscut, unde se afla împreună cu un grup de persoane. În urma unui conflict spontan, bărbatul a fost înjunghiat cu un […] Articolul Crimă sângeroasă în Chișinău: Un bărbat înjunghiat mortal a fost aruncat în Nistru de amicii săi apare prima dată în Subiectul Zilei.
Captură de droguri și substanțe suspecte în Bardar: Percheziții de amploare la domiciliile a doi bărbați # Subiectul Zilei
Polițiștii din Ialoveni au descins cu percheziții la domiciliile a doi bărbați din localitatea Bardar, suspectați de păstrarea și consumul de droguri. Acțiunile de control au vizat doi indivizi cu vârste de 46 și 52 de ani, despre care existau informații că ar deține substanțe interzise chiar în propriile locuințe. În urma descinderilor, oamenii legii […] Articolul Captură de droguri și substanțe suspecte în Bardar: Percheziții de amploare la domiciliile a doi bărbați apare prima dată în Subiectul Zilei.
Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați […] Articolul Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” apare prima dată în Subiectul Zilei.
CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 5.000 de […] Articolul CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut de Centrul Național Anticorupție (CNA), într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Bănuitul ar fi pretins și primit ilegal de la o persoană bani, în sumă totală de 5.000 de euro, susținând că poate influența anumiți funcționari publici pentru obținerea unei decizii favorabile într-o […] Articolul Un avocat din Ungheni, reținut de CNA: A cerut și primit o mită de 5.000 de euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
Tabla de onoare a fugarilor din CMC: Cine sunt consilierii acuzați că sabotează deliberat dezvoltarea orașului # Subiectul Zilei
Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) au organizat astăzi un flashmob de proporții în fața Primăriei Chișinău, chiar înainte de ședința Consiliului Municipal, pentru a demasca public ceea ce au numit „strategia de blocaj politic” aplicată de partidele PAS și PSRM. Sub privirile trecătorilor a fost expusă o așa-zisă „tablă de onoare” a fugarilor din CMC, […] Articolul Tabla de onoare a fugarilor din CMC: Cine sunt consilierii acuzați că sabotează deliberat dezvoltarea orașului apare prima dată în Subiectul Zilei.
Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, membru al delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), a avut, la Strasbourg, o întrevedere cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE. În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția, Renato Usatîi a discutat cu Marianne Binder-Keller, senatoare și membră a […] Articolul Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța apare prima dată în Subiectul Zilei.
Emilian Crețu, atacat dur de soțul Anastasiei Nichita: „Tu ești făcut doar să distrezi oamenii” # Subiectul Zilei
Luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a lansat un atac fără precedent la adresa actorului Emilian Crețu, după ce acesta din urmă a criticat public decizia sportivei de a renunța la mandatul de deputat. Deranjat de afirmațiile actorului, Mircea a postat un mesaj video în care folosește termeni duri, acuzându-l pe Crețu de […] Articolul Emilian Crețu, atacat dur de soțul Anastasiei Nichita: „Tu ești făcut doar să distrezi oamenii” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Zece posturi de televiziune din Republica Moldova au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 248.000 de lei pentru nerespectarea cerințelor legale privind difuzarea programelor audiovizuale locale și a producțiilor realizate de producători independenți. Decizia a fost adoptată de Consiliul Audiovizualului (CA) în ședința din 28 ianuarie, în urma unui control desfășurat în perioada […] Articolul Zece posturi de televiziune din Republica Moldova au fost sancționate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! # Subiectul Zilei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) trebuia să se autosesizeze la sfârșitul lunii noiembrie sau cel târziu în decembrie pentru a ajusta tariful la gazele naturale, susține deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju. Astăzi, deputații Partidului Nostru au susținut un briefing în cadrul căruia au solicitat recalcularea facturilor la energie termică începând cu 1 ianuarie, […] Articolul Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un bărbat de 27 de ani, cu cetățenie moldovenească și română, a fost arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră au descoperit în mașina sa peste 100 de grame de muscimol, substanță clasificată drept drog de risc. Captura a fost făcută de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, sub coordonarea procurorilor […] Articolul Cetățean moldovean, reținut în România pentru deținere de droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
Guvernul de la Viena a anunțat oficial pregătirea unui proiect de lege care va interzice utilizarea platformelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani. Măsura, anunțată marți de postul public de televiziune Oe1, urmează să fie implementată odată cu începerea anului școlar 2026-2027, Austria aliniindu-se astfel unui curent global de restricționare a […] Articolul Austria interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 14 ani apare prima dată în Subiectul Zilei.
Bilanțul ninsorilor la Chișinău: Sute de adresări la Urgență și zeci de pacienți internați cu fracturi grave # Subiectul Zilei
Condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele 24 de ore au pus o presiune imensă pe sistemul medical din Capitală. Potrivit unui comunicat de presă emis de Institutul de Medicină Urgentă (IMU), la Unitatea de Primiri Urgențe au fost înregistrate în total 306 adresări, dintre care mai mult de jumătate au fost provocate de căzăturile pe gheață […] Articolul Bilanțul ninsorilor la Chișinău: Sute de adresări la Urgență și zeci de pacienți internați cu fracturi grave apare prima dată în Subiectul Zilei.
Conflict deschis la biserica din Dereneu: Executarea unei decizii judecătorești, marcată de îmbrânceli și acuzații de „raiderism bisericesc” # Subiectul Zilei
Lăcașul de cult „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, a devenit ieri scena unor altercații violente între două grupuri de credincioși. Tensiunile au izbucnit în momentul în care Poliția a intervenit pentru a asigura punerea în aplicare a unei hotărâri irevocabile a Curții Supreme de Justiție (CSJ), care oferă dreptul de folosință asupra […] Articolul Conflict deschis la biserica din Dereneu: Executarea unei decizii judecătorești, marcată de îmbrânceli și acuzații de „raiderism bisericesc” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Freelancerii din Moldova vor beneficia de aceleași indemnizații ca și angajații oficiali # Subiectul Zilei
Guvernul Republicii Moldova a făcut un pas decisiv în sprijinirea economiei creative și a antreprenoriatului independent. Printr-o hotărâre aprobată recent, antreprenorii independenți care își achită contribuțiile de asigurări sociale vor avea acces la întreg pachetul de prestații sociale, beneficiind de aceleași drepturi ca și restul persoanelor asigurate în câmpul muncii. Această măsură vine să completeze […] Articolul Freelancerii din Moldova vor beneficia de aceleași indemnizații ca și angajații oficiali apare prima dată în Subiectul Zilei.
Întâlnire la Anenii Noi: Deputatul Alexandr Berlinschii a discutat cu cetățenii despre tarife, prețuri și reforma teritorială # Subiectul Zilei
Tarife tor mai mari, scumpirile produselor alimentare și costurile ridicate ale medicamentelor sunt principalele preocupări ale cetățenilor din raionul Anenii Noi. Aceste probleme au fost discutate în cadrul unei întâlniri cu Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, care a ascultat direct grijile oamenilor. La întâlnire a fost prezent activistul local al Partidului Nostru, Igor Curbet. […] Articolul Întâlnire la Anenii Noi: Deputatul Alexandr Berlinschii a discutat cu cetățenii despre tarife, prețuri și reforma teritorială apare prima dată în Subiectul Zilei.
Liderul unei grupări de traficanți, trimis în judecată: Cum a ajuns un televizor cu cocaină din Spania în tomberoanele din Chișinău # Subiectul Zilei
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat finalizarea investigațiilor și trimiterea pe masa magistraților a dosarului în care este vizat organizatorul unei scheme complexe de contrabandă cu droguri. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, originar din Rezina, a fost pus sub acuzare după ce în 2022 a orchestrat transportarea unei […] Articolul Liderul unei grupări de traficanți, trimis în judecată: Cum a ajuns un televizor cu cocaină din Spania în tomberoanele din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mobilizare totală în Chișinău: Muncitorii intervin prioritar în curțile blocurilor și la stațiile de transport # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău a anunțat că echipele specializate de intervenție activează în regim continuu pe întreg teritoriul municipiului, pentru a combate efectele poleiului și a asigura siguranța deplasării cetățenilor. Potrivit municipalității, muncitorii și utilajele speciale au fost direcționați cu prioritate către zonele care prezintă cel mai mare risc de accidentare, în baza unei evaluări constante a […] Articolul Mobilizare totală în Chișinău: Muncitorii intervin prioritar în curțile blocurilor și la stațiile de transport apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mobilizare la Primărie: Chișinăul oferă stocuri de material antiderapant pentru suburbii și alte raioane # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va oferi sprijin logistic și material localităților din suburbii, dar și mai multor raioane din țară care se confruntă cu dificultăți din cauza condițiilor meteo extreme. Decizia a fost luată în urma unei ședințe convocate în această dimineață cu primarii localităților componente ale municipiului Chișinău. […] Articolul Mobilizare la Primărie: Chișinăul oferă stocuri de material antiderapant pentru suburbii și alte raioane apare prima dată în Subiectul Zilei.
