Chișinăul se pregătește de ninsoare: Unde găsesc cetățenii și șoferii material antiderapant pentru intervenție

Condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele 24 de ore au pus o presiune imensă pe sistemul medical din Capitală. Potrivit unui comunicat de presă emis de Institutul de Medicină Urgentă (IMU), la Unitatea de Primiri Urgențe au fost înregistrate în total 306 adresări, dintre care mai mult de jumătate au fost provocate de căzăturile pe gheață […] Articolul Bilanțul ninsorilor la Chișinău: Sute de adresări la Urgență și zeci de pacienți internați cu fracturi grave apare prima dată în Subiectul Zilei.