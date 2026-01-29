Zece posturi de televiziune din Republica Moldova au fost sancționate
Subiectul Zilei, 29 ianuarie 2026 10:10
Zece posturi de televiziune din Republica Moldova au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 248.000 de lei pentru nerespectarea cerințelor legale privind difuzarea programelor audiovizuale locale și a producțiilor realizate de producători independenți. Decizia a fost adoptată de Consiliul Audiovizualului (CA) în ședința din 28 ianuarie, în urma unui control desfășurat în perioada
• • •
Acum 30 minute
10:10
Acum 24 ore
16:40
Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! # Subiectul Zilei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) trebuia să se autosesizeze la sfârșitul lunii noiembrie sau cel târziu în decembrie pentru a ajusta tariful la gazele naturale, susține deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju. Astăzi, deputații Partidului Nostru au susținut un briefing în cadrul căruia au solicitat recalcularea facturilor la energie termică începând cu 1 ianuarie,
16:40
Un bărbat de 27 de ani, cu cetățenie moldovenească și română, a fost arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră au descoperit în mașina sa peste 100 de grame de muscimol, substanță clasificată drept drog de risc. Captura a fost făcută de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, sub coordonarea procurorilor
16:00
Guvernul de la Viena a anunțat oficial pregătirea unui proiect de lege care va interzice utilizarea platformelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani. Măsura, anunțată marți de postul public de televiziune Oe1, urmează să fie implementată odată cu începerea anului școlar 2026-2027, Austria aliniindu-se astfel unui curent global de restricționare a
13:40
Bilanțul ninsorilor la Chișinău: Sute de adresări la Urgență și zeci de pacienți internați cu fracturi grave # Subiectul Zilei
Condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele 24 de ore au pus o presiune imensă pe sistemul medical din Capitală. Potrivit unui comunicat de presă emis de Institutul de Medicină Urgentă (IMU), la Unitatea de Primiri Urgențe au fost înregistrate în total 306 adresări, dintre care mai mult de jumătate au fost provocate de căzăturile pe gheață
13:10
Conflict deschis la biserica din Dereneu: Executarea unei decizii judecătorești, marcată de îmbrânceli și acuzații de „raiderism bisericesc” # Subiectul Zilei
Lăcașul de cult „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași, a devenit ieri scena unor altercații violente între două grupuri de credincioși. Tensiunile au izbucnit în momentul în care Poliția a intervenit pentru a asigura punerea în aplicare a unei hotărâri irevocabile a Curții Supreme de Justiție (CSJ), care oferă dreptul de folosință asupra
13:00
Freelancerii din Moldova vor beneficia de aceleași indemnizații ca și angajații oficiali # Subiectul Zilei
Guvernul Republicii Moldova a făcut un pas decisiv în sprijinirea economiei creative și a antreprenoriatului independent. Printr-o hotărâre aprobată recent, antreprenorii independenți care își achită contribuțiile de asigurări sociale vor avea acces la întreg pachetul de prestații sociale, beneficiind de aceleași drepturi ca și restul persoanelor asigurate în câmpul muncii. Această măsură vine să completeze
11:50
Întâlnire la Anenii Noi: Deputatul Alexandr Berlinschii a discutat cu cetățenii despre tarife, prețuri și reforma teritorială # Subiectul Zilei
Tarife tor mai mari, scumpirile produselor alimentare și costurile ridicate ale medicamentelor sunt principalele preocupări ale cetățenilor din raionul Anenii Noi. Aceste probleme au fost discutate în cadrul unei întâlniri cu Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, care a ascultat direct grijile oamenilor. La întâlnire a fost prezent activistul local al Partidului Nostru, Igor Curbet.
11:30
Liderul unei grupări de traficanți, trimis în judecată: Cum a ajuns un televizor cu cocaină din Spania în tomberoanele din Chișinău # Subiectul Zilei
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat finalizarea investigațiilor și trimiterea pe masa magistraților a dosarului în care este vizat organizatorul unei scheme complexe de contrabandă cu droguri. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, originar din Rezina, a fost pus sub acuzare după ce în 2022 a orchestrat transportarea unei
11:30
Mobilizare totală în Chișinău: Muncitorii intervin prioritar în curțile blocurilor și la stațiile de transport # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău a anunțat că echipele specializate de intervenție activează în regim continuu pe întreg teritoriul municipiului, pentru a combate efectele poleiului și a asigura siguranța deplasării cetățenilor. Potrivit municipalității, muncitorii și utilajele speciale au fost direcționați cu prioritate către zonele care prezintă cel mai mare risc de accidentare, în baza unei evaluări constante a
11:00
Mobilizare la Primărie: Chișinăul oferă stocuri de material antiderapant pentru suburbii și alte raioane # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va oferi sprijin logistic și material localităților din suburbii, dar și mai multor raioane din țară care se confruntă cu dificultăți din cauza condițiilor meteo extreme. Decizia a fost luată în urma unei ședințe convocate în această dimineață cu primarii localităților componente ale municipiului Chișinău.
10:40
Un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunțat autoritățile locale, un atac denunțat ca terorism de președintele Vladimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, scrie Reuters. Atacul a incendiat un tren, la câteva ore după ce drone rusești au bombardat orașul Odesa
Ieri
16:10
Amendă pentru o mamă din Soroca: Fiul său a alertat fals poliția în urma unui joc pe telefon # Subiectul Zilei
O femeie din Soroca a fost sancționată contravențional după ce fiul său minor a alertat fals autoritățile despre prezența unor dispozitive explozive în școala sa. Incidentul, care a avut loc în decembrie 2025, a fost rezultatul unei „provocări" primite de elev în cadrul jocului online „Blockman GO". Potrivit anchetei, minorul a transmis informații false despre
15:10
Doi tineri străini, cu vârste de 24 și 27 de ani, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți că ar fi incendiat intenționat mai multe mașini în Capitală. Reținerea a fost efectuată de polițiștii de la Botanica, cu sprijinul mascaților de la Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", la
13:40
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că, din cauza condițiilor meteorologice severe și a riscurilor generate de polei, procesul educațional în instituțiile de învățământ din Chișinău se va desfășura exclusiv online până la sfârșitul acestei săptămâni. Decizia a fost luată pentru a asigura siguranța elevilor și a cadrelor didactice, evitând deplasările periculoase pe drumurile afectate
13:00
Mai multe zboruri din Moldova: Unde vom putea călători cu Wizz Air din acest sezon # Subiectul Zilei
Chișinău, 27 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea a patru rute noi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga". Astfel, în acest an, pasagerii vor putea vizita insula Rodos din Grecia, orașul Rimini din Italia, numit și bijuteria Mării Adriatice,
11:50
Voturi cumpărate cu 200 de dolari: O femeie va face pușcărie pentru coruperea alegătorilor # Subiectul Zilei
O femeie în vârstă de 58 de ani, originară din raionul Telenești, a fost condamnată la închisoare pentru coruperea alegătorilor în contextul alegerilor prezidențiale și al referendumului din octombrie 2024. Sentința a fost pronunțată pe 26 ianuarie 2026 de instanța de judecată, la solicitarea Procuraturii Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă. Inculpata a primit o pedeapsă de
11:50
Chișinăul în regim de alertă: Toate serviciile municipale intervin pentru a menține orașul funcțional # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău anunță că toate serviciile municipale activează în regim de alertă maximă, intervenind neîntrerupt cu întreg efectivul de autospeciale și personal. Măsurile sunt luate pentru a contracara efectele condițiilor meteo dificile și pentru a asigura circulația și siguranța în capitală. În acest context, municipalitatea a lansat un nou apel către populație, recomandând cetățenilor să
11:00
Primarul Capitalei cere stare de urgență: „Nu ajută nici trei straturi de material antiderapant” # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Guvernului convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) la nivel național, pe fondul condițiilor meteo extreme. Edilul a avertizat că ghețușul și poleiul au pus stăpânire pe întreaga țară, iar eforturile locale sunt depășite de fenomenul de îngheț imediat. Potrivit primarului, serviciile municipale intervin de trei zile fără
10:50
Anunțuri fictive pe Facebook și Telegram pentru trafic de migranți: Un coreograf din Comrat a fost arestat # Subiectul Zilei
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Poliției de Frontieră, au anunțat cercetarea penală a trei persoane din Comrat, bănuite de organizarea unei scheme de transportare ilegală a migranților din Asia și Africa în Uniunea Europeană. Grupul infracțional, format din bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani, racola șoferi din Republica Moldova prin
10:50
Ziua decisivă pentru Constantin Țuțu: Instanța anunță verdictul după ce procurorii au cerut 15 ani de închisoare # Subiectul Zilei
Astăzi, 27 ianuarie, instanța de judecată urmează să pronunțe verdictul în dosarul penal complex în care este vizat fostul deputat democrat Constantin Țuțu. Acuzarea a solicitat o pedeapsă cumulată de 15 ani de detenție pentru un șir de infracțiuni grave, printre care traficul de influență, escrocheria, îmbogățirea ilicită și falsul în declarații. Procesul, care a
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Flux masiv de pacienți la Institutul de Medicină Urgentă: Peste 340 de urgențe în 24 de ore # Subiectul Zilei
Personalul medical de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) lucrează la capacitate maximă pentru a doua zi consecutiv. Condițiile meteo nefavorabile au provocat un val masiv de accidentări, transformând holurile spitalului într-o zonă sub asediu. Record de adresări: 342 de pacienți într-o singură zi Doar pe parcursul zilei de
09:30
Procesul educațional din instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău a fost suspendat pentru ziua de marți, 27 ianuarie 2026. Decizia vizează elevii claselor I–XII și a fost luată de Primăria municipiului Chișinău, în urma unei ședințe a serviciilor specializate. Autoritățile locale precizează că măsura a fost dispusă din cauza agravării situației meteorologice,
09:30
Peste 20 de localități din patru raioane, parțial fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile # Subiectul Zilei
24 de localități din raioanele Criuleni, Strășeni, Orhei și Telenești, cel mai afectat fiind raionul Criuleni, cu 13 localități, rămâneau parțial fără energie electrică în această dimineață, anunță operatorul sistemului de distribuție ÎCS „Premier Energy Distribution". Situația a fost provocată de precipitațiile înregistrate pe parcursul zilei de ieri și al nopții, însoțite de temperaturi scăzute,
26 ianuarie 2026
20:20
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a făcut un bilanț al evenimentelor politice din ultima săptămână și a comentat principalele acțiuni ale guvernării și ale partidului său. Potrivit lui Ceban, discuțiile generate de declarația președintei Maia Sandu privind unirea Republicii Moldova cu România au fost folosite de guvernare și de analiști pentru a devia
18:00
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor
17:30
Avocată condamnată la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență în mai multe dosare # Subiectul Zilei
La 26 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovată o avocată de săvârșirea a patru episoade de trafic de influență. Instanța de judecată a dispus prin cumul parțial al pedepselor, o pedeapsă cu închisoare pe o perioadă de 6 ani, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, ceilalți 3
16:30
PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” # Subiectul Zilei
Crearea Spitalului Regional Bălți este amânată din nou, autoritățile invocând lipsa resurselor financiare și necesitatea de a direcționa fondurile către alte priorități. Subiectul a fost readus în atenție de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, care a cerut explicații din partea majorității PAS privind lipsa investițiilor și tăierea fondurilor alocate spitalului din Bălți la rectificarea bugetului
15:30
Un tânăr de 23 de ani, cetățean al Republicii Moldova, dat în căutare de autoritățile din Bulgaria pentru executarea unei pedepse cu închisoarea,
14:00
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, susține că Republica Moldova trebuie să pună un accent mult mai mare pe piața internă, în paralel cu cea externă, pentru a stopa declinul agriculturii și pierderea locurilor de muncă.Potrivit lui Ivanov, economia țării depinde în mare măsură de agricultură, însă criza din […] Articolul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Poliția a depistat 10 persoane implicate în consum și deținere de droguri în capitală # Subiectul Zilei
Timp de o săptămână, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au documentat 10 cazuri de deținere, consum și promovare a substanțelor interzise pe teritoriul municipiului Chișinău. Cazurile au fost înregistrate în sectoarele Centru, Botanica, Buiucani, Rîșcani și Ciocana. Persoanele vizate, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, aveau asupra lor substanțe […] Articolul Poliția a depistat 10 persoane implicate în consum și deținere de droguri în capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe dimensiunile prevenirii și combaterii corupției, precum și ale recuperării bunurilor infracționale. În această perioadă, CNA a reținut un bărbat din raionul Șoldănești, bănuit că ar fi pretins o mită de 50.000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi promis că va interveni […] Articolul CNA: un bărbat din Șoldănești, reținut pentru o mită de 50.000 de euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Primăria dispune de resurse financiare suficiente și că în anul 2026 vor fi realizate mai multe proiecte și programe decât în anii 2024 și 2025 luați împreună. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele sociale. Potrivit lui Ceban, la finalul anului bugetar, Primăria Chișinău […] Articolul Ion Ceban: Primăria Chișinău are buget și va realiza mai multe proiecte în 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 52.766 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport 11.376 de traversări. Totodată, 7 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Foto: Imagine simbol Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF […] Articolul Situația la frontieră: Peste 52.700 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
25 ianuarie 2026
22:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru întreg teritoriul țării, municipalitatea a decis suspendarea activității școlilor pentru ziua de mâine. Decizia a fost luată în conformitate cu recomandările Ministerului Educației, urmând ca lecțiile să fie recuperate pe parcursul semestrului. Totodată, edilul capitalei a făcut apel către Guvern și […] Articolul Chișinăul oprește temporar activitatea școlilor din cauza ghețușului apare prima dată în Subiectul Zilei.
24 ianuarie 2026
02:30
Victoria Furtună susține că a fost reținută în cursul zilei de astăzi la Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu copilul său. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele sociale. Potrivit acesteia, minorul ar fi fost speriat de cele întâmplate și ar fi întrebat-o de ce este tratată „ca un pericol”. Furtună afirmă că, ulterior, […] Articolul ictoria Furtună susține că a fost oprită la aeroport apare prima dată în Subiectul Zilei.
23 ianuarie 2026
15:40
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Contactat de IPN pentru o reacție, Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu corespund realității. […] Articolul Gazprom a solicitat audit la Moldovagaz și suspendarea lui Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Un bărbat de 39 de ani este cercetat penal pentru tentativă de furt, după ce, în noaptea de 21 ianuarie, în jurul orei 02:00, a pătruns în beciul unei gospodării din Dubăsari. Individul a intrat în curte printr-o poartă care nu era încuiată, apoi a coborât în beciul locuinței. De acolo, acesta a luat o […] Articolul Un bărbat din Dubăsari a încercat să fure vin și suc de mere dintr-un beci apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Ion Ceban: Republica Moldova primește „cartonașul roșu” la capitolul drepturi sociale # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Republica Moldova înregistrează restanțe majore la capitolul drepturilor sociale fundamentale, făcând referire la cel mai recent Raport al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR). Edilul afirmă că documentul evidențiază o discrepanță între discursul politic al guvernării și realitatea economică a cetățenilor. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ion […] Articolul Ion Ceban: Republica Moldova primește „cartonașul roșu” la capitolul drepturi sociale apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Chișinău, 22 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea unei rute noi de la Chișinău către Stuttgard, Germania, în primăvara acestui an. Tarifele pornesc de la doar 29.99 euro[1] (600 mdl), iar biletele sunt disponibile pewizzair.com și prin aplicația mobilă […] Articolul Din Chișinău, direct spre Stuttgart: Wizz Air anunță o rută nouă apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica al Capitalei, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni strǎini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor. Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 […] Articolul O bătrână, înșelată de 550.000 de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), lansează un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. În acest context, a fost semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro dintre Municipiul Chișinău și BERD, […] Articolul Investiții de 11,5 milioane de euro pentru grădinițele din capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum # Subiectul Zilei
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că, […] Articolul Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, de comun cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de transportare ilicită a țigărilor, Bagajul ticsit cu produse de tutun a fost descoperit de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursa avia spre Tel Aviv. Documentat pe caz […] Articolul Valiză ticsită cu țigări, descoperită la Aeroport apare prima dată în Subiectul Zilei.
22 ianuarie 2026
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile Președinției pentru anul 2026. Șefa statului a reafirmat cele două obiective fundamentale care ghidează întreaga sa activitate: menținerea păcii și apărarea libertății. Președinta a subliniat că pacea fără libertate nu este suficientă și că doar într-o societate democratică pot fi asigurate demnitatea și bunăstarea cetățenilor: „Pentru […] Articolul Președinta Maia Sandu: pacea și libertatea, obiectivele-cheie pentru 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a organizat astăzi un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică (ANRE), solicitând ajustarea imediată a tarifelor la energie și protejarea dreptului cetățenilor la un trai decent. Membrii MAN au afișat pancarte similare celor folosite de actuala guvernare în perioada în care se afla în opoziție. Potrivit reprezentanților partidului, […] Articolul Partidul MAN: „Oamenii nu trebuie să plătească scump pentru iarnă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! # Subiectul Zilei
Guvernarea încearcă să distragă atenția cetățenilor de la problemele reale prin inițiative geopolitice, în timp ce oamenii se confruntă zilnic cu facturi tot mai mari și scumpiri în lanț. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, în contextul discuțiilor privind retragerea definitivă a Republicii Moldova din CSI. Fracțiunea […] Articolul Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Poliția avertizează: Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă în următoarele zile # Subiectul Zilei
Poliția avertizează că în următoarele zile sunt prognozate ninsori care pot determina formarea carosabilului alunecos și reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale. Pentru siguranța rutieră, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de alte vehicule, să evite manevrele riscante, în special depășirile, și să […] Articolul Poliția avertizează: Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă în următoarele zile apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Spitalul Municipal nr. 4 beneficiază de investiții de 8 milioane de lei pentru reparații și dotări # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a vizitat Spitalul Municipal nr. 4, care a beneficiat recent de donații din partea organizației germane Einigkeit. Instituția a primit paturi medicale, mobilier, scaune cu rotile și echipamente necesare pentru buna funcționare și îngrijirea pacienților. Totodată, la spital sunt aproape finalizate lucrările de reparație capitală ale Secției de Îngrijiri Paliative, care […] Articolul Spitalul Municipal nr. 4 beneficiază de investiții de 8 milioane de lei pentru reparații și dotări apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Muzicienii și lăutarii orchestrei populare „Ciocârlia” au anunțat trecerea la cele veșnice a lui Valeriu Ciobanu, violonist al formației și un artist care și-a consacrat întreaga viață culturii și artei muzicale. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Valeriu Ciobanu a activat timp îndelungat în cadrul Orchestrei „Ciocârlia”, fiind unul dintre […] Articolul Dirijorul Orchestrei „Ciocârlia” s-a stins din viață apare prima dată în Subiectul Zilei.
