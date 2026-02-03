Aglomerație la frontieră: peste 37.000 de persoane au traversat granița în 24 de ore

15:10

Doi tineri străini, cu vârste de 24 și 27 de ani, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți că ar fi incendiat intenționat mai multe mașini în Capitală. Reținerea a fost efectuată de polițiștii de la Botanica, cu sprijinul mascaților de la Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", la